Ненависть

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 19:49

Сделано_в_СССР Просмотров: 46 Комментарии: 0 +2 Вчера, 19:49 by

Ненависть к собственной жизни толкнула Лену с девятнадцатого этажа. Бог знает, какая именно неудача вызвала её: жуткая неуверенность в себе, отсутствие интереса к чему-либо, недостатки внешности, а может быть, всё вместе.В общем, депрессия победила. Лена, вопреки инстинкту выживания, пожелала себе исчезнуть. Даже гроб купила заранее, чтобы родственники не бегали лишний раз.Она посчитала, что родителям станет лучше без неё. «Конечно, они будут переживать поначалу, но потом забудется, — думала Лена, открывая бутылку водки. — Ведь у них ещё сын есть».Нет, она не любила выпить, а водку купила, чтобы потерять чувство реальности и остатки здравого смысла. Без них гораздо проще из окна прыгать.Ещё она много курила сигареты, которые стащила у брата. Курила сквозь кашель. Глядела в ночной город, либо в звёздное небо. Думала о загробной жизни. Вернее, надеялась, что её не существует, потому что она нигде не хотела существовать. Ни в этом, ни в каком-либо ещё мире. Ненависть разрушила смысл жизни. А без смысла нет движения.Сплошное болото страха, низких мыслей и бесполезных действий от нежелания полезных.Лена взобралась на подоконник и, может быть, ещё раз десять передумала.Но алкоголь лишил равновесия. Тёмный двор проглотил пьяное тело глупой женщины. И тут Лена поняла, что раз она способна понимать, то умереть ей не особо удалось.Она оказалась в тюрьме, которая представляла собой небольшую железную клетку без дверей. А за решеткой была непроницаемая тьма.Единственным источником света являлась сама Лена. Она натурально светилась, как маленькая звезда. Искра божия, которая должна теперь потухнуть. Лена оглядела себя - вся белая.Тут она заметила, что не одна. В клетке появилось крупное существо: помесь человека с быком, которую дополняли хищные клыки, красные глаза и черная шерсть.Оно злобно смотрело на Лену, как на самого первого врага. Женщина сначала испугалась, но через миг ощутила то же, что и оно. Враждебную ненависть.Она набросилась на него, ударив по морде. После удара страшное существо превратилось в маленькую девочку с крыльями. Она ярко светилась. Лена сразу узнала в ней ангела. Но это ничуть не смягчило её сердце, даже наоборот, разозлило. Лена с удовольствием нанесла второй удар, и на светлом лице ангела появился еще один синяк. Потом еще.Ненависть торжествовала. Женщина страстно лупила несчастного ангела. Толкала, пинала, потрошила крылья, превращая маленькое беспомощное существо в кровавое месиво. За что? За то, что ангел на стороне жизни. А Лена против неё, иначе бы не прыгнула в окно.Избиение прервалось тогда, когда она обратила внимание на свои руки. Они не светились. Больше того - их покрывала черная шерсть, пропитанная кровью девочки. Лене стало жаль. Как только ей стало жаль, руки снова засветились. Появилась сильная боль. Ангел превратился в прежнее чудовище с красными глазами. Оно пнуло Лену в грудь копытом. Хрустнули ребра. Очень больно.Но не успела Лена опомниться, как получила очередь ударов в живот. Сил не было выть. Хотелось, чтобы всё прекратилось. Почему она ещё может это чувствовать? Ведь она уже умерла, выбросилась из окна. Что еще надо сделать, чтобы исчезнуть? Может, убить это чудовище? И снова волна ненависти накрыла женщину.Она дала сдачи монстру, крича при этом: «Сдохни, тварь!». Вышло слабо, но достаточно, чтобы монстр повторно обернулся уже изуродованным ангелом. Чистая и белая девочка стала грязным, опухшим куском мяса, истекающим кровью. Она пыталась встать, опираясь на выгнутые руки. Но продолжала светиться.Вся клетка была перепачкана, усеяна налипшими перьями.«Главное – не жалеть, — подумала Лена, — а то станет чудовищем». Женщина сдавила шею так и не успевшему подняться ангелу. «Исчезни же», — шипела она сквозь зубы. Девочка задыхалась.Но и Лена ощутила нехватку воздуха. И ей непроизвольно захотелось сопротивляться этому, то есть - дышать. Руки ослабли, освободив шею ангела. Их покрывала черная шерсть.Лена осмотрела себя: везде была шерсть. «Я - чудовище», — осознала она. Ангел перестал шевелиться. Что-то изменилось. Лена увидела всё со стороны: грязная клетка, а в ней два разных существа. Одно большое и страшное. Другое маленькое, насмерть избитое, но светится. Оба валялись на полу без единого дыхания.Лена решила поднять ангела, но не смогла, потому что не нашла своих рук. Да у нее вообще отсутствовало тело. Только незримая ослабленная воля составляла теперь её сущность.Она добилась своего. Исчезла. Исчезла настолько, насколько это возможно. Она проникла сквозь клетку во тьму. Потом обернулась, но ничего не увидела. Это напугало ее. Она полетела обратно. А нет клетки. Сплошная тьма. «Потеряла, — запаниковала Лена. — Что делать?».Она долго металась по невидимому пространству. Всё безрезультатно. Ей стало страшно. Впервые за последнее время она захотела спастись, потому что всё потеряла, кроме слабой воли.А воля, даже слабая, неспособна искренне пожелать себе смерти. Она всегда хочет выжить. «Мама», — вспомнила Лена и тут же ощутила резкий запах крови, значит клетка совсем рядом.Женщина попыталась понять, в какую сторону запах усиливается. Она осторожно двигалась, пока не почувствовала, что пересекла решетку. Ангел перестал светиться, поэтому так темно. Он умер вместе с чудовищем.Лене захотелось всё изменить. «Мама», — снова вспомнила она. И вдруг оказалась дома, за кухонным столом с детской ложкой в левой руке.Она вернулась назад, в детство, в третий год своего рождения. Всего три года, впереди жизнь, которую можно изменить. И мама рядом, разрезает торт.Папа протягивает ей тарелку. Брат, у которого Лена стащила сигареты, совсем маленький, даже ходить не умеет, только ползает по ковру.«Я ещё ангел, — осознала Лена. — Как бы не повторить ошибку».Но в следующий миг память заблокировалась, и Лена забыла, о чём думала только что. Лишь остался неприятный осадок утраты, который испортил малышке настроение, отчего она заплакала, как обычно это делают дети.

Ключевые слова: Ненависть суицид существо ангел возвращение плач

Другие, подобные истории: