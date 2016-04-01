Лунное дерево

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:12

Причина: Стилистика автора сохранена

Mr.Nos Просмотров: 49 Комментарии: 3 +5 Вчера, 23:28 by

В тот день я не спеша возвращался с учебы и думал о завтрашнем зачете. Проходя по парку, я пинал осенние листья и, почти не глядя под ноги, осматривал голые деревья. Ранние сумерки приятно окутали небольшой лес, но чистое небо и лунный свет ласково ложились на опустевшие ветки, оставляя причудливые тени на земле. Я вдыхал приятный запах прелой травы и размышлял о том, что уже скоро наступит зима. Начнутся морозы, город накроет холод и темнота на долгие 4 месяца. Я снова буду дома кутаться в одеяло, включать камин, пить горячий чай, так как терпеть не могу мерзнуть. Наверное, я в прошлой жизни жил где-то в Африке и бегал голожопым по саванне. Мои раздумья вдруг неожиданно прервал чей-то голос.- Молодой человек? – обратился ко мне плотный мужчина с небольшой бородой. – Вы можете сказать: у этого дерева кто-то стоит? – он указал на облетевший старый тополь, у которого никого не было. В лунном свете дерево казалось окутано мистическим сиянием – будто светилось. Это было очень красиво.- Нет, - ответил я.- Вы уверены?- Да, я уверен, - улыбнулся я ему. Мужчина странно посмотрел на меня, а потом снова уставился на одиноко стоящее дерево у дороги. Я продолжил движение дальше.- Молодой человек? Подождите! Могу я вас попросить еще раз посмотреть туда?- Зачем? У меня со зрением все нормально. И там, – я указал на дерево, – никого нет!- А вы можете присмотреться?- Что?! – удивился я. Этот мужчина казался мне уже каким-то навязчивым. – Зачем? Если я присмотрюсь – там никто не появится! – я снова улыбнулся.- Но всё-таки? Я вас очень прошу! – взял он меня за рукав. – Приглядитесь…Я тяжело выдохнул и повернулся к тополю. Пусто. Никого. Да что я, черт возьми, слушаю какого-то безумца?- Внимательно посмотрите… - шептал мне мужчина, стоящий рядом со мной.И тут я увидел словно колебания воздуха на фоне болотного цвета ствола дерева, какие показывают в фильмах про пустыни, если люди видят мираж. А затем это бесформенное движение вдруг стало принимать очертания человеческой фигуры девушки в темном пальто. Русые волосы, приятные черты лица. Она стояла и смотрела прямо на меня и улыбалась мне. Я опешил от этого.- Что за…? – лишь выговорил я.- Вы видите? – спросил незнакомец.- Вижу… девушку в черном пальто!- Какую девушку? О чем вы? – затряс меня за плечи мужчина. – Там стоит старуха! Она живет в моем подъезде двумя этажами выше! Страшная старуха – полоумная! Она хохочет надо мной и тычет в меня своим корявым пальцем. Неужели вы не видите ее? Неужели?Я посмотрел на безумное лицо мужчины и отошел от него. Его лихорадило, он тыкал рукой в сторону дерева и повторял о том, что старуха смеется над ним. Я снова перевел взгляд на тополь. Девушка стояла и ничего не говорила, как-то странно глядя на меня. Жутко стало.Откуда она вдруг тут появилась? Что ей надо? Кто она? Я сделал несколько шагов к ней, но девушка тут же вытянула руку ладонью вперед, показывая остановиться. Я замер, не сводя глаз с незнакомки. Будто бы ощущая, что если я уберу свой взгляд, то она исчезнет навсегда. Со стороны, наверное, это было похоже на безумие: два человека, рассматривающие тополь в парке – срочно вызывайте врачей! Но мы стояли и смотрели: один видел старуху, которая смеялась над ним, второй - молчаливую симпатичную девушку, которая не разрешала к себе подходить. В тот момент я даже позавидовал этому мужику – его бабка была не против того, что он к ней подходил и даже создавал вид, что трогает ее и ругается оттого, что думает, что она смеется над ним. И я-то завис, как мальчишка, смотря на эту девушку. Что мне с того, что она смотрит на меня или я на нее? Какая разница? Мы не говорим, мы стоим на расстоянии, да она вообще, черт возьми, возможно, просто придуманная моим больным воображением – ее нет на самом деле?Я потер глаза руками и снова посмотрел на дерево – она стояла. Я отвернулся и посмотрел вокруг – люди, проходящие мимо, странно смотрели на нас, особенно на того мужика, который уже похоже собрался драться со своей воображаемой старухой. Одна девочка остановилась около меня и с удивлением продолжала смотреть за мной.- Девочка, - обратился я к ней. – Посмотри на это дерево! Ты видишь что-то там?- Нет, - улыбнулась мне девочка с бантиками в волосах.На вид ей было около десяти лет. Лицо в веснушках, длинные русые волосы с белыми бантами в хвостах, зеленая курточка.- А ты присмотрись?! Внимательно…Девочка подошла ко мне ближе и стала прищуривать свои голубые глаза. Наконец она отскочила на несколько шагов назад.- Там клоун! – указала она на дерево.- Кто? Клоун?- Да, страшный клоун! Я боюсь клоунов! – девочка прижалась ко мне, выглядывая из-под меня на дерево.Что же тут происходит? Почему мы все видим что-то свое? И что это?Я снова посмотрел на девушку, которая смотрела на меня, улыбалась и выставляла руку вперед, когда я пытался приблизиться к ней. Почему я вижу ее? С чем связано, что мы видим каждый свое? И почему я не могу подойти к этой девушке?- Ты, старая карга! Я сожгу тебя вместе с твоим деревом! Ведьма! Почему ты не оставишь меня в покое?! Что тебе надо? – это кричал тот самый мужчина с бородой.Люди, проходящие мимо, останавливались, странно смотрели на нас, крутили пальцем возле виска. Особенно свое внимание привлекал этот мужик, который как безумец бегал около дерева и грозился убить свою воображаемую старуху.- Успокойтесь, мужчина! – крикнул я ему. – Мы, похоже, видим то, чего боимся! – вдруг понял я. – Наши страхи…- Что? – остановился мужчина.Он подошел ко мне и задумался.- Страхи? Мы видим наши страхи! Вы же боитесь этой старой женщины?- Да, она меня пугает с тех пор, как я переехал в новый дом на улицу Никитина, – сказал мужчина. – Она очень странная, смеется своим безумным смехом всегда. Живет одна. Почему ее не упрячут в психбольницу? Она же сумасшедшая! Она собирает всякий мусор с помоек и тащит это домой! Ее место в психушке! А еще она иногда орет по ночам! Она пугает не только меня – весь дом! Почему ее не заберут?- Я не знаю, - я покачал плечами, словно бы мужчина спрашивал это у меня. – Я лишь хотел понять то, что мы видим. Эта девочка подсказала мне ответ. И я предполагаю, что это так…- Тогда причем тут девушка? Ты ее тоже знаешь?- В том-то и дело, что нет. Я ее никогда не видел раньше. Но, видимо, таким образом она мне показывает, что я очень стеснительный? Я боюсь познакомиться с противоположным полом. Может, в этом причина? Поэтому она постоянно показывает мне, что к ней приближаться нельзя. Это мой страх – подойти познакомиться с девушкой! Я боюсь, что меня обсмеют или откажут. Таким же образом эта девочка видит клоуна около дерева, которого она боится.- И что нам теперь со всем этим делать? – спросил меня мужчина.- Я не знаю… Видимо, как-то справляться со своими страхами! Вообще, все это очень странно. Я никогда ничего подобного не видел и не слышал раньше. Я часто здесь хожу, но никогда не видел такого, чтобы вот так… - я даже не знал, как это все объяснить ему.Я вытащил телефон и попробовал сфотографировать девушку, но, глядя в экран на фото, я видел лишь одинокое дерево в свете луны. Я думал и не понимал, что это за видения и зачем они возникают? Кто и зачем напоминает нам о наших страхах? А главное для чего?- Мне пора домой, - тихо сказала мне девочка.- Да, конечно. Иди, – я провел по ее тонким плечам рукой. – Ты не боишься идти одна? Давай я тебя провожу?- Не надо! Вот мой дом, - сказала девочка и указала на красное пятиэтажное здание, стоящее в ста метрах от нас. – Этот клоун не идет за мной, а просто стоит на месте. Мне уже не так страшно. Я пойду – до свидания.- Пока, - тихо я сказал ей в след.Девочка ушла, а я и этот мужчина еще стояли около часа в парке, пока видения не исчезли из нашего вида. Это случилось, когда тучи закрыли луну. Мы разошлись по домам…И с тех пор, сколько бы я не ходил и не высматривал эту девушку возле тополя, больше ее не видел, никогда такого больше со мной не повторялось. Я даже стал подумывать о том, что все это просто был плод моего воображения, мираж, фантазии. Со временем я забыл обо всем этом. Но с другой стороны это событие словно придало мне уверенности – я стал смелее и даже, наконец, нашел себе девушку. Уж не знаю, помог ли мне тот случай или что, – но внутри меня произошли какие-то перемены. Я многое понял и осмыслил. Видимо, это и подтолкнуло меня на более решительные действия в отношении знакомства с противоположным полом.И вот мы с моей девушкой Аней, с которой я познакомился два месяца назад, сидим сейчас в уютном кафе. Она очень красивая, и мне кажется, что я влюблен в нее по самые уши.Но к чему тут кафе и тот случай в парке? К тому, что я победил свой страх? Возможно. Но, думаю, что я бы не вспомнил бы его именно сейчас, если бы не одно обстоятельство. Дело в том, что сегодня в этом кафе я увидел ту самую девушку, которую видел тем вечером возле «лунного дерева». Она работала тут официанткой. Эта реальная девушка, а не какой-то воображаемый фантом. Меня это даже немного напугало. Такое сходство не может быть просто совпадением. Именно сейчас я вспомнил все в мельчайших подробностях, все то, что произошло со мной в тот день в парке. С другой стороны мне захотелось с ней поговорить. Возможно, она что-то знает об этом и как-то сможет мне разъяснить мои странные видения того дня. Но как к этому отнесется Аня? Возможно, мне сначала стоит обо всем ей рассказать, а вдруг она примет меня за сумасшедшего? Нет, не надо. Я знаю теперь, где она работает – я приду завтра. Один.К нам подошла эта девушка-официантка, на груди у нее висел бейджик с именем «Ирина». На ее лице невооруженным взглядом можно было разглядеть грусть и небольшую растерянность. Что-то ее явно тревожило, даже принимая наш заказ, она периодически с опаской поглядывала за соседний столик, где сидела группа молодых людей. Приняв наш заказ, она подошла к ним. Я услышал наглые смешки в ее сторону, когда она подошла. Из обрывков разговора я понял, что там сидел ее бывший парень с новой подружкой. Он как-то некрасиво пошутил над официанткой, отчего она заплакала и убежала на кухню. Столик с бывшим оглушил кафе шумным гоготом, послышались хлопки ладоней, возгласы «дай пять!», одобрительные смешки. Это было неприятно даже нам с Аней, потому захотелось уйти из кафе, но все же мы остались.Ане позвонили, и она вышла на улицу, потому что в кафе было шумно. Я решил немного посмотреть телевизор, по которому показывали наши местные городские новости. Вскоре мимо меня прошла официантка и принесла к соседнему столику поднос с едой. Это была другая официантка. Худая блондинка с карими глазами. Я видел, что она ранее обслуживала соседний зал. Значит поменялись? Я с удивлением посмотрел на соседний столик. Надо же, эта парочка - бывший и его новая подружка - заказали то же самое, что и мы с Аней - два кофе и пирожные. Меня удивило, конечно, еще и то, что мы сделали заказ раньше, но почему-то это не сказалось на обслуживании. Наконец, заменившая Ирину девушка принесла нам наш заказ. Эспрессо с пирожным.Аня еще не вернулась, а я решил не ждать и приступил к трапезе. За соседним столиком стало тише, слышно, как застучали чайные ложки по блюдцам. Я большим глотком отпил бодрящий напиток и вновь уставился в телевизор, висящий под потолком. В глаза бросился очередной сюжет про обвалившийся подъезд в нашем городе на улице Никитина несколько дней назад. Как оказалось, старая невменяемая бабка открыла газ в своей квартире и зажгла спичку. Взрывом весь подъезд отделило от основного дома. Погиб один человек, который не успел покинуть своей квартиры, остальные эвакуировались, когда почувствовали сильный запах газа. «Что за город? - подумал я. – То аниматор в костюме клоуна крадет и замучивает в загородном доме двух десятилетних девочек, то бабка-камикадзе, которую «затравили» соседи, и от этого она решила их взорвать. Куда катится этот мир?».Где-то сбоку я почувствовал какую-то суету. Аня вернулась? Я повернул голову в сторону и увидел официантку, принесшую нам заказ, и эту «Ирину». Они стояли и разговаривали у стойки бара. Блондинка указала на соседний столик, а затем на меня. После того, как Ирина что-то переспросила, худая блондинка снова указала на меня пальцем. Я не понимал, что происходит, но лицо девушки мне очень не понравилось. Она побледнела и попятилась назад к кухне. Блондинка с удивлением наблюдала, как «Ирина» исчезает за дверью в кухню. «Странная эта официантка какая-то» - подумал я, затем снова сделал еще глоток кофе и посмотрел на экран.И тут по телевизору показали фотографию, от которой по моему телу пробежали мурашки. На экране был портрет погибшего во взорвавшемся доме человека – это был тот самый мужик, которого я встретил тогда у «лунного дерева», который тогда же и обратил мое внимание на это странное явление. Я застыл в оцепенении, начиная понимать, что показывало то «лунное дерево» в парке. В этот же момент меня охватил жар, словно во рту что-то взорвалось и обожгло. Во рту появилась горечь. Я почувствовал, как немеет язык, затем нос, скулы, горло. Грудь обожгло и будто сдавило каменной плитой. Голова жутко закружилась, а легкие сковало спазмами, отчего было невозможно вздохнуть. Глаза накрыла желто-белая пелена, тело мое неестественно сползло со стула на пол. Сквозь эту пелену я видел приближающуюся ко мне Аню, которая подхватила меня и старалась усадить обратно на стул. Сквозь пелену я видел, как вскочили молодые люди за соседним столиком, подбежал администратор кафе, блондинку, вызывающую скорую по телефону. Я умирал сквозь эту пелену, которая была так похожа на свет «лунного дерева»…

Ключевые слова: Дерево старик девочка клоун Аня официантка авторская история

Другие, подобные истории: