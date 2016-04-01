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Творческие истории

Лунное дерево

В тот день я не спеша возвращался с учебы и думал о завтрашнем зачете. Проходя по парку, я пинал осенние листья и, почти не глядя под ноги, осматривал голые деревья. Ранние сумерки приятно окутали небольшой лес, но чистое небо и лунный свет ласково ложились на опустевшие ветки, оставляя причудливые тени на земле. Я вдыхал приятный запах прелой травы и размышлял о том, что уже скоро наступит зима. Начнутся морозы, город накроет холод и темнота на долгие 4 месяца. Я снова буду дома кутаться в одеяло, включать камин, пить горячий чай, так как терпеть не могу мерзнуть. Наверное, я в прошлой жизни жил где-то в Африке и бегал голожопым по саванне. Мои раздумья вдруг неожиданно прервал чей-то голос.

Лунное дерево


- Молодой человек? – обратился ко мне плотный мужчина с небольшой бородой. – Вы можете сказать: у этого дерева кто-то стоит? – он указал на облетевший старый тополь, у которого никого не было. В лунном свете дерево казалось окутано мистическим сиянием – будто светилось. Это было очень красиво.
- Нет, - ответил я.
- Вы уверены?
- Да, я уверен, - улыбнулся я ему. Мужчина странно посмотрел на меня, а потом снова уставился на одиноко стоящее дерево у дороги. Я продолжил движение дальше.
- Молодой человек? Подождите! Могу я вас попросить еще раз посмотреть туда?
- Зачем? У меня со зрением все нормально. И там, – я указал на дерево, – никого нет!
- А вы можете присмотреться?
- Что?! – удивился я. Этот мужчина казался мне уже каким-то навязчивым. – Зачем? Если я присмотрюсь – там никто не появится! – я снова улыбнулся.
- Но всё-таки? Я вас очень прошу! – взял он меня за рукав. – Приглядитесь…
Я тяжело выдохнул и повернулся к тополю. Пусто. Никого. Да что я, черт возьми, слушаю какого-то безумца?
- Внимательно посмотрите… - шептал мне мужчина, стоящий рядом со мной.
И тут я увидел словно колебания воздуха на фоне болотного цвета ствола дерева, какие показывают в фильмах про пустыни, если люди видят мираж. А затем это бесформенное движение вдруг стало принимать очертания человеческой фигуры девушки в темном пальто. Русые волосы, приятные черты лица. Она стояла и смотрела прямо на меня и улыбалась мне. Я опешил от этого.
- Что за…? – лишь выговорил я.
- Вы видите? – спросил незнакомец.
- Вижу… девушку в черном пальто!
- Какую девушку? О чем вы? – затряс меня за плечи мужчина. – Там стоит старуха! Она живет в моем подъезде двумя этажами выше! Страшная старуха – полоумная! Она хохочет надо мной и тычет в меня своим корявым пальцем. Неужели вы не видите ее? Неужели?
Я посмотрел на безумное лицо мужчины и отошел от него. Его лихорадило, он тыкал рукой в сторону дерева и повторял о том, что старуха смеется над ним. Я снова перевел взгляд на тополь. Девушка стояла и ничего не говорила, как-то странно глядя на меня. Жутко стало.

Откуда она вдруг тут появилась? Что ей надо? Кто она? Я сделал несколько шагов к ней, но девушка тут же вытянула руку ладонью вперед, показывая остановиться. Я замер, не сводя глаз с незнакомки. Будто бы ощущая, что если я уберу свой взгляд, то она исчезнет навсегда. Со стороны, наверное, это было похоже на безумие: два человека, рассматривающие тополь в парке – срочно вызывайте врачей! Но мы стояли и смотрели: один видел старуху, которая смеялась над ним, второй - молчаливую симпатичную девушку, которая не разрешала к себе подходить. В тот момент я даже позавидовал этому мужику – его бабка была не против того, что он к ней подходил и даже создавал вид, что трогает ее и ругается оттого, что думает, что она смеется над ним. И я-то завис, как мальчишка, смотря на эту девушку. Что мне с того, что она смотрит на меня или я на нее? Какая разница? Мы не говорим, мы стоим на расстоянии, да она вообще, черт возьми, возможно, просто придуманная моим больным воображением – ее нет на самом деле?
Я потер глаза руками и снова посмотрел на дерево – она стояла. Я отвернулся и посмотрел вокруг – люди, проходящие мимо, странно смотрели на нас, особенно на того мужика, который уже похоже собрался драться со своей воображаемой старухой. Одна девочка остановилась около меня и с удивлением продолжала смотреть за мной.
- Девочка, - обратился я к ней. – Посмотри на это дерево! Ты видишь что-то там?
- Нет, - улыбнулась мне девочка с бантиками в волосах.
На вид ей было около десяти лет. Лицо в веснушках, длинные русые волосы с белыми бантами в хвостах, зеленая курточка.
- А ты присмотрись?! Внимательно…
Девочка подошла ко мне ближе и стала прищуривать свои голубые глаза. Наконец она отскочила на несколько шагов назад.
- Там клоун! – указала она на дерево.
- Кто? Клоун?
- Да, страшный клоун! Я боюсь клоунов! – девочка прижалась ко мне, выглядывая из-под меня на дерево.
Что же тут происходит? Почему мы все видим что-то свое? И что это?

Я снова посмотрел на девушку, которая смотрела на меня, улыбалась и выставляла руку вперед, когда я пытался приблизиться к ней. Почему я вижу ее? С чем связано, что мы видим каждый свое? И почему я не могу подойти к этой девушке?
- Ты, старая карга! Я сожгу тебя вместе с твоим деревом! Ведьма! Почему ты не оставишь меня в покое?! Что тебе надо? – это кричал тот самый мужчина с бородой.
Люди, проходящие мимо, останавливались, странно смотрели на нас, крутили пальцем возле виска. Особенно свое внимание привлекал этот мужик, который как безумец бегал около дерева и грозился убить свою воображаемую старуху.
- Успокойтесь, мужчина! – крикнул я ему. – Мы, похоже, видим то, чего боимся! – вдруг понял я. – Наши страхи…
- Что? – остановился мужчина.
Он подошел ко мне и задумался.
- Страхи? Мы видим наши страхи! Вы же боитесь этой старой женщины?
- Да, она меня пугает с тех пор, как я переехал в новый дом на улицу Никитина, – сказал мужчина. – Она очень странная, смеется своим безумным смехом всегда. Живет одна. Почему ее не упрячут в психбольницу? Она же сумасшедшая! Она собирает всякий мусор с помоек и тащит это домой! Ее место в психушке! А еще она иногда орет по ночам! Она пугает не только меня – весь дом! Почему ее не заберут?
- Я не знаю, - я покачал плечами, словно бы мужчина спрашивал это у меня. – Я лишь хотел понять то, что мы видим. Эта девочка подсказала мне ответ. И я предполагаю, что это так…
- Тогда причем тут девушка? Ты ее тоже знаешь?
- В том-то и дело, что нет. Я ее никогда не видел раньше. Но, видимо, таким образом она мне показывает, что я очень стеснительный? Я боюсь познакомиться с противоположным полом. Может, в этом причина? Поэтому она постоянно показывает мне, что к ней приближаться нельзя. Это мой страх – подойти познакомиться с девушкой! Я боюсь, что меня обсмеют или откажут. Таким же образом эта девочка видит клоуна около дерева, которого она боится.
- И что нам теперь со всем этим делать? – спросил меня мужчина.
- Я не знаю… Видимо, как-то справляться со своими страхами! Вообще, все это очень странно. Я никогда ничего подобного не видел и не слышал раньше. Я часто здесь хожу, но никогда не видел такого, чтобы вот так… - я даже не знал, как это все объяснить ему.
Я вытащил телефон и попробовал сфотографировать девушку, но, глядя в экран на фото, я видел лишь одинокое дерево в свете луны. Я думал и не понимал, что это за видения и зачем они возникают? Кто и зачем напоминает нам о наших страхах? А главное для чего?
- Мне пора домой, - тихо сказала мне девочка.
- Да, конечно. Иди, – я провел по ее тонким плечам рукой. – Ты не боишься идти одна? Давай я тебя провожу?
- Не надо! Вот мой дом, - сказала девочка и указала на красное пятиэтажное здание, стоящее в ста метрах от нас. – Этот клоун не идет за мной, а просто стоит на месте. Мне уже не так страшно. Я пойду – до свидания.
- Пока, - тихо я сказал ей в след.
Девочка ушла, а я и этот мужчина еще стояли около часа в парке, пока видения не исчезли из нашего вида. Это случилось, когда тучи закрыли луну. Мы разошлись по домам…

И с тех пор, сколько бы я не ходил и не высматривал эту девушку возле тополя, больше ее не видел, никогда такого больше со мной не повторялось. Я даже стал подумывать о том, что все это просто был плод моего воображения, мираж, фантазии. Со временем я забыл обо всем этом. Но с другой стороны это событие словно придало мне уверенности – я стал смелее и даже, наконец, нашел себе девушку. Уж не знаю, помог ли мне тот случай или что, – но внутри меня произошли какие-то перемены. Я многое понял и осмыслил. Видимо, это и подтолкнуло меня на более решительные действия в отношении знакомства с противоположным полом.
И вот мы с моей девушкой Аней, с которой я познакомился два месяца назад, сидим сейчас в уютном кафе. Она очень красивая, и мне кажется, что я влюблен в нее по самые уши.

Но к чему тут кафе и тот случай в парке? К тому, что я победил свой страх? Возможно. Но, думаю, что я бы не вспомнил бы его именно сейчас, если бы не одно обстоятельство. Дело в том, что сегодня в этом кафе я увидел ту самую девушку, которую видел тем вечером возле «лунного дерева». Она работала тут официанткой. Эта реальная девушка, а не какой-то воображаемый фантом. Меня это даже немного напугало. Такое сходство не может быть просто совпадением. Именно сейчас я вспомнил все в мельчайших подробностях, все то, что произошло со мной в тот день в парке. С другой стороны мне захотелось с ней поговорить. Возможно, она что-то знает об этом и как-то сможет мне разъяснить мои странные видения того дня. Но как к этому отнесется Аня? Возможно, мне сначала стоит обо всем ей рассказать, а вдруг она примет меня за сумасшедшего? Нет, не надо. Я знаю теперь, где она работает – я приду завтра. Один.

К нам подошла эта девушка-официантка, на груди у нее висел бейджик с именем «Ирина». На ее лице невооруженным взглядом можно было разглядеть грусть и небольшую растерянность. Что-то ее явно тревожило, даже принимая наш заказ, она периодически с опаской поглядывала за соседний столик, где сидела группа молодых людей. Приняв наш заказ, она подошла к ним. Я услышал наглые смешки в ее сторону, когда она подошла. Из обрывков разговора я понял, что там сидел ее бывший парень с новой подружкой. Он как-то некрасиво пошутил над официанткой, отчего она заплакала и убежала на кухню. Столик с бывшим оглушил кафе шумным гоготом, послышались хлопки ладоней, возгласы «дай пять!», одобрительные смешки. Это было неприятно даже нам с Аней, потому захотелось уйти из кафе, но все же мы остались.

Ане позвонили, и она вышла на улицу, потому что в кафе было шумно. Я решил немного посмотреть телевизор, по которому показывали наши местные городские новости. Вскоре мимо меня прошла официантка и принесла к соседнему столику поднос с едой. Это была другая официантка. Худая блондинка с карими глазами. Я видел, что она ранее обслуживала соседний зал. Значит поменялись? Я с удивлением посмотрел на соседний столик. Надо же, эта парочка - бывший и его новая подружка - заказали то же самое, что и мы с Аней - два кофе и пирожные. Меня удивило, конечно, еще и то, что мы сделали заказ раньше, но почему-то это не сказалось на обслуживании. Наконец, заменившая Ирину девушка принесла нам наш заказ. Эспрессо с пирожным.

Аня еще не вернулась, а я решил не ждать и приступил к трапезе. За соседним столиком стало тише, слышно, как застучали чайные ложки по блюдцам. Я большим глотком отпил бодрящий напиток и вновь уставился в телевизор, висящий под потолком. В глаза бросился очередной сюжет про обвалившийся подъезд в нашем городе на улице Никитина несколько дней назад. Как оказалось, старая невменяемая бабка открыла газ в своей квартире и зажгла спичку. Взрывом весь подъезд отделило от основного дома. Погиб один человек, который не успел покинуть своей квартиры, остальные эвакуировались, когда почувствовали сильный запах газа. «Что за город? - подумал я. – То аниматор в костюме клоуна крадет и замучивает в загородном доме двух десятилетних девочек, то бабка-камикадзе, которую «затравили» соседи, и от этого она решила их взорвать. Куда катится этот мир?».

Где-то сбоку я почувствовал какую-то суету. Аня вернулась? Я повернул голову в сторону и увидел официантку, принесшую нам заказ, и эту «Ирину». Они стояли и разговаривали у стойки бара. Блондинка указала на соседний столик, а затем на меня. После того, как Ирина что-то переспросила, худая блондинка снова указала на меня пальцем. Я не понимал, что происходит, но лицо девушки мне очень не понравилось. Она побледнела и попятилась назад к кухне. Блондинка с удивлением наблюдала, как «Ирина» исчезает за дверью в кухню. «Странная эта официантка какая-то» - подумал я, затем снова сделал еще глоток кофе и посмотрел на экран.

И тут по телевизору показали фотографию, от которой по моему телу пробежали мурашки. На экране был портрет погибшего во взорвавшемся доме человека – это был тот самый мужик, которого я встретил тогда у «лунного дерева», который тогда же и обратил мое внимание на это странное явление. Я застыл в оцепенении, начиная понимать, что показывало то «лунное дерево» в парке. В этот же момент меня охватил жар, словно во рту что-то взорвалось и обожгло. Во рту появилась горечь. Я почувствовал, как немеет язык, затем нос, скулы, горло. Грудь обожгло и будто сдавило каменной плитой. Голова жутко закружилась, а легкие сковало спазмами, отчего было невозможно вздохнуть. Глаза накрыла желто-белая пелена, тело мое неестественно сползло со стула на пол. Сквозь эту пелену я видел приближающуюся ко мне Аню, которая подхватила меня и старалась усадить обратно на стул. Сквозь пелену я видел, как вскочили молодые люди за соседним столиком, подбежал администратор кафе, блондинку, вызывающую скорую по телефону. Я умирал сквозь эту пелену, которая была так похожа на свет «лунного дерева»…

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:12
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 23:28 by Mr.NosПросмотров: 49Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Дерево старик девочка клоун Аня официантка авторская история

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Комментарии

#1 написал: NiCh
Вчера, 23:35
+1
Группа: Редакторы
Репутация: (18|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 36
Это - настоящий шедевр. Одна из лучших историй, что я когда-либо читал. Сюжет полностью продуман, сцены, эти описания... Такое необъяснимое чувство переполняло меня, когда я дочитывал до конца. Заставляло прочитать ещё раз, задуматься, негодовать, бояться, приходить в гнев и сочувствовать.
Быть может, предсказания открываются нам и сейчас? Или судьба решает всё сама?...
Однозначно плюс.
Зарегистрирован: 1.04.2016
#2 написал: Веснянка
Сегодня, 01:43
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1236|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 350
Сначала мне казалось, что все те "фантомы", которых видели под "лунным деревом", просто указывали нам на наши страхи, которые надо было побороть. Типа, победить своих "внутренних демонов". Мне больше понравилось бы такое окончание. На мой взгляд, это было бы логичнее.

Оказалось, это просто было предсказание будущего.

+
Зарегистрирован: 30.01.2016
 
#3 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 02:33
0
Группа: Журналисты
Репутация: (510|0)
Публикаций: 320
Комментариев: 1 473
Забавное это "лунное дерево", каждому мерещится то, что положено по возрасту, кому бабка старая, кому девушка молодая, кому клоун. Всё логично до безумия. Чтобы не сойти с ума, не надо вглядываться, а то вдруг смерть примерещится, и что тогда!? ogo
Зарегистрирован: 19.08.2017
        
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