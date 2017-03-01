Шаман наших дней. Часть девятая

Летяга Просмотров: 14 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:08 by

Сама по себе человеческая жадность не так страшна. В разумных количествах она даже становится полезной и называется бережливостью, но как только к ней добавляется какой-то ещё порок, жадность принимает самые чудовищные формы. Алчность, подлость, беспринципность и даже убийство - всё это дети жадности. Именно она зачастую стоит за предательством и мошенничеством, за кражами и грабежами. Именно жадность, если её пестовать и поощрять, способна превратить даже самых добрых и светлых душой людей в новых Плюшкиных или Гобсеков. Со временем жадность выжигает в человеке всё человеческое, а алчность уничтожает все оставшиеся моральные преграды, и любой способ обогащения, любая жертва, становятся для человека допустимыми. Человек становится рабом своих страстей.В двери шамана настойчиво постучали и Александр, театрально вздохнув и обречённо закатив глаза, пошел в прихожую открывать дверь. Оставшийся в комнате кот сладко потянулся, растопырив на лапках свои пушистые пальчики, выпустил из них острые и загнутые, как рыболовные крючки, коготочки и довольно явственно зевнул. После этого, повторив ритуал ещё раза три, он положил голову на вытянутые передние лапки и с блаженным выражение на мордочке стал рассматривать входящую в комнату гостью. Вошедший следом шаман незаметно подмигнул ему и обратился к посетительнице:- Сюда, пожалуйста, Олеся! Присаживайтесь, располагайтесь! – и Александр галантно отставил перед девушкой кресло, а она уселась за стол. Пока гостья доставала из сумочки несколько шариковых ручек, чистые листы бумаги и бланки анкет, шаман и кот её внимательно рассмотрели. Девушке на вид было около тридцати лет и её красота была в самом расцвете. Макияж на лице был хоть и яркий, но очень грамотно и профессионально нанесённый, а ниспадающие на плечи огненно-рыжие волосы делали её похожей на ведьму с картинки. Этому образу соответствовало и красное в обтяжку платье с очень и очень сильным декольте, выгодно подчеркивающее достоинства фигуры.- Если сейчас появится Аня, если спросит, к кому пожаловала девушка, ты, дружище, имей в виду, - смеясь, подумал кот, - я молчать не стану! Сразу на тебя лапой укажу! Без промедления!- Тогда мне придется эту Олесю убить, а её тело я заставлю тебя съесть! - пошутил в ответ Александр.- Ты же знаешь, что котам кремниевые соединения противопоказаны! Всю её съесть я не смогу! - парировал друг.- Вы готовы, Саша? - вклинилась с вопросом в их немой диалог гостья.- Конечно - конечно! – с улыбкой ответил мужчина и словно бы ненароком заглянул ей в декольте.- Саш, а что интересного там показывают? – раздался в головах у Александра и кота голос Ани, а вскоре появилась и она сама, сперва лёгким облачком, но постепенно проявляясь в своём человеческом виде.- Привет! Кот тебя сейчас введёт в курс дела – коротко ответил ей мужчина и продолжил, обращаясь к Олесе, - я весь в Вашем распоряжении!- Они-с кобелируют! – пояснил кот и вкратце описал Ане всю ситуацию целиком.- Александр! Сзади! – вскрикнула Аня.- Что сзади? - мысленно спросил у неё шаман.- Хвост у тебя павлиний сзади! Не наступи! – тут же вставил свои три копейки кот.- Я его твоим длинным языком подвяжу! - ответил мужчина.- Итак, мы приступаем к большому социологическому опросу, за который Вы, как я и обещала, получите пять тысяч рублей. В ходе опроса постарайтесь отвечать на всё честно и объективно, по времени мы с Вами, - девушка крутанула на пальце огненный локон, - не ограничены. Может быть, нальёте чай, чтобы нам во время опроса не отвлекаться?- Вот же стерва! – возмутилась Аня.- Стерва, к твоему сведению, Анюта, это труп коровы! Если конечно заглянуть в словарь! - засмеялся кот- Так и я о чём, по-твоему, говорю! Молодой такой коровы! – засмеялась ему в ответ собеседница.- Да-да, конечно, налью! - поднялся в это время из кресла шаман и смущенно развел руками, - а у меня только листья смородины есть. Будете?- Ой, как вы угадали? Я их тоже люблю! Конечно, наливайте! – слишком радостно заулыбалась девушка.Александр быстрым шагом прошёл на кухню и услышал за спиной насмешку кота:- Хвост! На хвост павлиний не наступи!Пока мужчина заваривал листья, Олеся оглядела комнату, особо задержавшись взглядом на висящем на стене огромном рыцарском мече.- Котик, а ты предметы силой мысли ронять умеешь? – спросила Аня, проследив за взглядом Олеси, - мечи, к примеру?- Анют, не отвлекайте меня, - попросил Александр ещё из коридора свою любимую и продолжил уже вслух, поставив перед Олесей кружку с напитком.- Пожалуйста, угощайтесь! Листочки свежие, ароматные! Угощайтесь!- Саша, такое дело... Я, кажется, не закрыла входную дверь, можете закрыть?- Да кто ко мне придёт? Кому я нужен? - беззаботно рассмеялся мужчина, усаживаясь в кресле.- Если только вампир-суицидник забредёт опять, - влез со своим сарказмом кот, - или очередной демон смерти в теле ребенка. А так да, действительно, кому ты нужен!- Говорящий кот - это удача, а молчащий - это счастье! - мысленно пробормотал шаман. А девушка тем временем обиженно надула губки и, сильно наклонившись вперед, ближе к собеседнику, проговорила.- Саша, ну закройте! Я не хочу, чтобы нас во время опроса, - шаловливо улыбнулась собеседнику Олеся, - кто-нибудь отвлек!- Ах да, да, сейчас! - Александр вскочил из кресла, - сейчас, минуточку! - когда мужчина вернулся в комнату и уселся на своё место, девушка, смеясь, подняла кружку с чаем.- За знакомство!- За Вас! - ответил Александр и за один раз осушил кружку, чем вызвал улыбку гостьи.- Итак! - пододвинула она к себе бумаги, - Ваше имя?- Александр.- Фамилия?- Второй.- Вы шутите?- Что Вы, Олеся! Фамилия это то, что достается нам от родителей, как и внешность, - подмигнул девушке шаман, - и к этому нужно относиться серьёзно. Да шучу я, шучу! Как можно не шутить с такой красавицей как Вы?! Но раз уж опрос анонимный, то почему бы мне не побыть полчаса царём? Это же так романтично! Царь, который готов Вам служить!- Ну, хорошо, царь так царь, - добродушно улыбнулась девушка, а Александр тут же картинно ей поклонился - очень приятно, царь!Собеседники вместе засмеялись удачной шутке, а кот с дивана стал отчётливо мурлыкать марсельезу.- Товарищ комиссар, для революционера - подпольщика ты слишком явно поёшь гимн революции! - подумал шаман.- Не мешай, я с царизмом в твоём лице борюсь! - так же мысленно засмеялся кот, - по поручению обманутой невесты, а Олеся всё равно таких мелодий не знает.- Сколько Вам лет? – одновременно с этим задала вопрос посетительница.- Ох, и вопросики у Вас! Скажу много – подумаете, что я старый, скажу мало – решите, что рисуюсь! Только женщина способна поставить мужчину в столь безвыходную ситуацию, и опять же только женщина вдохновляет его найти выход!- А ты вправду хоть помнишь, сколько тебе лет? - поинтересовался кот, - пятьсот? Восемьсот?- Нет, точно не помню. Я как раз лет пятьсот назад это забыл, - мысленно усмехнулся шаман и сказал вслух для Олеси, - пишите тридцать пять!- А лучше тысяча тридцать пять! Так, похоже, ближе к истине! - фыркнул кот.- Неужели правда? – удивилась Анна.- Около того, любимая. Я был одним из первых крестоносцев.- Ваше образование?- Магистр.- Серьёзно? – не поверила Олеся.- А это уже без шуток - подтвердил Александр.- Сколько раз? - спросила с дивана Аня.- Магистр шесть, - молча, ответил шаман, - а всего образований около трёх десятков.- Какая у Вас специальность? - задала следующий вопрос гостья.- Скажем так, я специалист в области энергетики.- Ты ещё у него про стаж спроси, закашляешься от удивления! – с неприязнью проговорила Аня.- Или можно попросить о встрече с начальником! – с серьёзным видом проговорил кот и засмеялся вместе с Аней.- Работаете по специальности?- Да, более чем.- Бывали ли Вы за границей?- Бывал. По работе.- У Вас есть там родственники?- Нет.- А в России?- Нет.- Я у него есть! – с достоинством проговорила невеста.- А ещё я! Так что Александр как был с начала века с котом, так и остаётся! – тут же убил на корню всю торжественность Аниных слов кот.- Вот и я порой задумываюсь, за что мне столько лет подряд такое наказание! – негромко подумал шаман.- Ваше любимое время года?- Осень – ответил шаман. В это время у девушки пиликнул телефон, и она отвлеклась на то, чтобы ответить на сообщение. Тогда Александр развил свою мысль дальше.- Видите ли, Олеся, у всего в мире есть четыре стадии. Зарождение, время силы, зрелость и увядание. У человека это детство, молодость, зрелость и старость. У суток это утро, день, вечер и ночь. А у года это весна, лето, осень и зима. Поэтому я люблю не просто осень, а осенний вечер.- А Вы философ! - засмеялась девушка.- Я, думаю, пора сворачивать интервью, – сказал кот,- народ уже волнуется.Шаман еле заметно кивнул ему в ответ и проговорил, обращаясь к девушке, - да что я! Вот один мой друг, он точно философ! Он однажды сказал, что жадность способна уничтожить в человеке всё человеческое и вкупе с другими пороками сделать из человека раба своих страстей!- Ваш друг действительно мудр! - улыбнулась девушка, - а что ещё интересного он сказал?- Много что! Например, что Вы подсыпали мне в чай клофелин, но он всё равно на меня не подействует! - ответил ей шаман уже своим обычным голосом, без ужимок и заигрываний.- Что, простите? - удивилась и как-то мгновенно собралась, будто пружина, Олеся.- Нет, Тамара, не прощу! – девушка, в это время уже вскочившая на ноги, услышав своё настоящее имя, медленно села в кресло и грустно улыбнулась.- Я арестована, да?- Нет, как и эти скучающие парни в микроавтобусе у подъезда. Которые Вам только что СМС писали.- Нет? - недоверчиво переспросила Тамара и откинула со лба прядь рыжих волос.- Нет. Но позвать их сюда придётся. Только пусть не забудут про тапки, когда зайдут. Двери я уже открыл. А то он, - шаман кивнул на кота, - не только жадных не любит, но и тех, кто ходит по квартире обутый.- Он? - девушка недоуменно уставилась на кота, непринуждённо сидящего на диване. Кот ей важно кивнул, отсалютовал лапкой и в эту же секунду в голове незадачливой воровки раздался насмешливый голос.- Сударррыня! Ну что Вы всё повторрряете то? Вы же не попугай!Девушка ошарашено посмотрела на Александра:- Вы тоже его слышите?- Да, и уже довольно давно! Кстати, парик можете снять, Тамара. Ограбление Вам явно не удалось, так как таблетки не подействовали, Ваши наивные попытки выяснить есть ли у меня родственники, меня лишь насмешили, как и флирт с целью тянуть время, а о сообщниках мне уже известно. Позовите этих ребят сюда, я настаиваю!- Но они, они меня за это убьют! Это же предательство!- А то, что Вы хотели меня усыпить и ограбить, это что? Подвиг, достойный подражания потомков? - сыронизировал шаман, а кот поддакнул.- Зовите, милочка, зовите. Вам дешевле с ними поссоррриться, чем с Александррром. – добавил кот и девушка инстинктивно шарахнулась от дивана.Увидев в глазах Тамары панику, шаман взял со стола её кружку с чаем и выплеснул жидкость в сторону коридора. Затем взглядом заставил летящую воду вернуться назад в кружку, не растеряв по дороге ни единой капли.- Надеюсь, теперь Вы поняли, что если я сам к ним спущусь, то от машины, скорее всего, может ничего не остаться? - сурово спросил Александр, ставя чай на стол.- П…поняла...- Ну, так зовите, и пусть про тапки не забудут! – уже вполне благодушно договорил мужчина. Кот позвал Аню, жадно ловившую каждое слово собеседников, и прошептал ей: «Что сейчас будет!»- Итак, господа грабители! - обратился Александр к вошедшим ребятам в комбинезонах грузчиков, когда Олеся - Тамара немного ввела своих подельников в курс дела, - и, конечно же, милая дама! Я знаю, что ваша банда действует уже около года и на ваших руках даже есть кровь человека. К вашему счастью, я не судья и не палач, и не решаю, кому жить, а кому нет. Я лишь наставляю на путь исправления, а идти по нему или нет - решать вам самим. Я даже не стану вас задерживать или сообщать о вас в полицию. Просто отпущу, но посоветую найти какую-нибудь волонтерскую организацию и к ней присоединиться. Прекратить делать плохое и начать делать хорошее. Ведь это так просто! - вся компания грабителей облегчённо переглянулась, а кот в предвкушении сюрприза сжал передние лапки в кулачки. Шаман одухотворённо продолжил.- И когда сделанного добра будет больше чем зла, вы не будете чувствовать этот запах!- Какой запах? - спросила девушка, вольготно развалившись в кресле.- Запах денег. Хоть они и не пахнут, - улыбнулся Александр, - Но вы их, ребята, понюхайте! Понюхайте, понюхайте!Парни достали с карманов мелочь, а девушка из сумочки несколько купюр и понюхали. Затем все трое синхронно закашлялись.- Что за дрянь? Вонь как из сортира!- Этот запах не из сортира, а из могилы. Именно так сейчас пахнет тот, кто получил передозировку клофелином месяц назад! – негромко и с расстановкой произнес Александр.- Этот запах от денег вы будете чувствовать теперь всегда, когда добра будет сделано меньше чем зла.- Ты что с нами сделал, придурок! - поднялся из кресла грабитель, парень - блондин со шрамом на щеке и по заячьи торчащими зубами. Но шаман лишь махнул рукой в его сторону и того буквально впечатало в кресло, будто взрывной волной. Александр вопросительно посмотрел на второго грабителя, мужчину лет сорока с внешностью доброго повара, однако тот, видя расстановку сил, решил благоразумно отсидеться, и лишь неопределённо развёл руками, демонстрируя покорность.- А теперь пошли все вон. Вас ждет новая жизнь. Наслаждайтесь!- Я так соскучилась по запахам! – с грустью проговорила Аня, но ни шаман, ни кот ей не ответили, так же с грустью отведя глаза.Пока грабители в прихожей переобувались и негромко ругались между собой, шаман силой мысли вскипятил воду. Когда гости ушли, Александр запарил листья смородины и вышел с напитком на балкон. Шумно отхлебнув из кружки горячий чай, он спросил у кота:- А зачем ты говорил с Тамарой с таким сильным мурчащим акцентом?- Но это же прррикольно! - ответил тот, - звучит же классно! Замурррчательно!- Интересно слышать столь веский аргумент от того, кто свободно рассуждает о жадности и нравственности, шутя усмиряет грозных демонов и знает наизусть все догмы философии Дидро и Вольтера! - засмеялась Аня.- Мы такой! – гордо согласился кот и по-гусарски закрутил вверх усы.Автор: Kotij.

Ключевые слова: Шаман кот девушка грабители клофелин

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