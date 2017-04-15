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Творческие истории

Шаман наших дней. Часть третья

Что такое добро и что такое зло? Кажется, что ответ очевиден, но это только в теории, а в жизни всё гораздо сложнее. Вот, к примеру, построить на берегу моря санаторий. Это благо. Это добро. Это спасёт множество людей от болезней. А какой урон при этом будет нанесён природе? Сколько леса, животных и рыб будет уничтожено? Сколько мусора будет выброшено в море и во время строительства и позже? Для природы этот санаторий будет как раз злом. Или если волк поймал зайца и принёс его своим голодным волчатам, спася их тем самым от смерти? Для волчат это благо. И для волка. Но не для зайца. Вот и получается такой парадокс, что добро и зло, благо и вред каждый разграничивает и оценивает по своему усмотрению и применительно к себе. Так, как удобнее и лучше для себя.


- Проходите! - Александр открыл дверь перед очередной посетительницей за мгновение до стука. Дама свысока оглядела его, задержавшись взглядом на явно не новом свитере, а затем на двух-трёх дневной щетине на впалых щеках мужчины и поинтересовалась, не переступая порог:

- Колдун Александр принимает?

- Проходите! – повторил шаман. Женщина неопределённо хмыкнула и прошла в прихожую. Александр молча указал ей взглядом на стоящие у стены тапочки и прикрыл входную дверь.

- А без этого нельзя? – спросила гостья, брезгливо тыкая пальцем в сторону тапок.

- Нет.

- А они чистые?

- Да.

Дама вновь неопределённо хмыкнула и начала демонстративно переобуваться, всем своим видом давая понять, что ей это и неудобно и неприятно. Когда же проблема с тапочками была решена, Александр прошёл вперёд по коридору и открыл дверь в комнату, приглашая туда войти. Посетительница, поджав губы, проследовала за ним и также следом прошла в помещение. Шаман отодвинул от низкого резного стола один из стульев и лёгким кивком головы предложил туда сесть. Гостья уселась, положила на колени сумочку и спросила у Александра:

- А где же колдун? Его долго ждать? Скажу сразу, я тут полчаса сидеть в очереди не собираюсь!

Шаман внимательно посмотрел на неё, пытаясь понять, что за дело привело этого человека к нему и не смог прийти к однозначному выводу. Женщине явно было за пятьдесят, но она упорно молодилась, о чём свидетельствовали слои макияжа на её лице. Белые волосы были уложены в довольно простую, но аккуратную причёску, слегка выглядывающую из-под шляпки. Красное облегающее платье выгодно подчёркивало достоинства фигуры, но выглядело это уже не кокетливо, а как последняя попытка доказать собственную привлекательность себе самой. Александр расположился в кресле напротив, как всегда спиной к окну и обратился к женщине.

- Здравствуйте! Меня зовут Александр и я…

-… духоголик! – насмешливо подумал кот со своего излюбленного места на диване.

-…шаман, а не колдун, - невозмутимо договорил мужчина.

- Вы? – удивилась посетительница.

- Я. И я Вас слушаю, - шаман внимательно смотрел ей в глаза, но кроме тревоги не смог там увидеть ничего важного, хоть и чувствовал, что есть что-то ещё скрытое, но очень сильное.

- Александр! Вы должны мне помочь, - доверительным тоном начала дама, - мой сынок стал от меня отдаляться, он мало рассказывает о своих делах, поздно приходит домой, не хочет рассказывать, где был. Ребёнка будто бы подменили!

- Во-первых, представьтесь.

- Да Галина я, Галина! – раздражённо ответила женщина.

- Очень приятно, Галина. А почему Вы пришли ко мне, а не к психологу? Все подростки, рано или поздно… - но что именно происходит с подростками рано или поздно, шаман договорить не успел.

- Да шарлатаны они все! Неужели не ясно?! Наговорят с три короба, а толку от их слов нет! Им лишь бы деньги сорвать, а конкретного плана действий не дают! Только щёки раздувают для важности, а сыночек всё отдаляется от мамы и отдаляется! – Галина всплакнула в изящный розовый платочек, но сделала она это очень аккуратно, так чтобы не размазать тушь. После чего продолжила, не давая Александру возможности возразить.

- Ванечке не нравится одежда, которую я ему покупаю, он не хочет брать из дома обед, который я ему готовлю, требует не звонить ему больше пяти раз в день! Он совсем не бережёт моё сердце! Вы просто обязаны мне помочь.

- Галина! – наконец удалось возразить шаману, - подросток должен когда-то начинать самостоятельную жизнь! Это заложено природой, мужчина должен быть самостоятельным.

- Мой сын не подросток. Вы поймите, - перебила хозяина квартиры Галина, - я же не против, я только за! Пусть он будет самостоятельным, но ведь с мамой то советоваться нужно! Я же всегда должна знать, что с ним всё хорошо!

Кот проснулся окончательно и, украдкой умываясь, с интересом слушал эту необычную для него беседу. Даже ходики на стене будто бы стали тише тикать, чтобы не пропустить ни одного слова. Шаман с всё таким же непроницаемым лицом украдкой сжал подлокотники кресла.

- Чем. Я. Могу. Вам. Помочь? – практически по слогам проговорил он.

- Вы должны связаться с его папой, пусть тоже повлияет на сына! Почему я должна одна со всем справляться? Пусть помогает хоть так! И проверьте обязательно, ни наслал ли кто-то на Ванечку порчу. И снимите её, немедленно! – безаппеляционно потребовала женщина, глядя Александру прямо в глаза. Дуэль на взглядах продолжалась несколько секунд и закончилась предсказуемым поражением шамана.

- Хорошо, - проговорил он, - скажите, как звали отца Ивана?

- Кирилл Владиславович! – так гордо ответила дама, словно бы это имя было её достижением. А впрочем, как знать…

- Я сейчас погружусь в транс, а Вы мне будете помогать. – Александр зажёг в пиалах несколько пучков разных трав и их дым полетел в потолок, завихряясь то в виде разных зверей, то в виде каких-то узоров или рун. Шаман поглубже уселся в кресло и откинулся назад, устремив взгляд на часы.

- Я иду с Вами? – впервые заволновалась посетительница.

- Нет, Вы будете мне ассистировать отсюда, - глухо проговорил шаман, не отрывая взгляд от маятника, - следите за часами. Следите, чтобы они не остановились!

- А если остановятся? – испуганно спросила Галина.

- Тогда немедленно дайте знать ему! – Александр кивнул на кота и обмяк. Галина несколько минут честно следила за часами, потом стала откровенно рассматривать сидящего напротив мужчину. Солнце за окном клонилось к закату и, хотя его лучи светили ещё ярче, чем днём, но этого света, льющегося в глаза сидящей лицом к окну женщины, уже было явно недостаточно, чтобы скрыть шамана от её пытливого взгляда. Так же от неё не укрылись и несколько странных масок, висящих на стенах комнаты, и чучела животных, стоящие на полках шкафа рядом с книгами, и даже непонятные руны, начертанные над дверью и окнами. Она даже несколько раз пыталась встать и потрогать эти наверняка раритетные вещи пока Александр спит, но проклятый кот всякий раз изгибался дугой и агрессивно на неё шипел при каждой попытке встать с кресла. Вынужденное бездействие претило энергичной натуре Галины и она, чтобы хоть как-то скоротать время, стала рассматривать царапины на столе перед собой, пытаясь угадать в них надписи или рисунки. Временами она чувствовала на себе какой-то странный взгляд, но шаман всё также был неподвижен, а кот всякий раз начинал увлечённо мыть мордашку, с такой силой нализывая свою пушистую лапку, словно бы пытался заткнуть ей себе рот. Или спрятать улыбку.

- Галина! Почему Вы не сказали мне всего? – вопрос вернувшегося в себя Александра застал даму врасплох, но уже через мгновение она взяла себя в руки.

- Я рассказала вам всё действительно важное, всё, что имеет отношение к Ваниной проблеме. Остальное Вам знать не надо!

- А то, что Кирилл ему вовсе не отец, это по-Вашему не важно?- возмутился мужчина.

- Кирилл его с детства воспитывал! – тут же парировала Галина.

- Но ведь они не одного рода! У них нет общей крови! Отец Ивана вообще жив и здоров!

- Отец не тот, кто родил, а тот, кто воспитал! – победно, словно непреложную истину, произнесла женщина.

- Чтоб тебя! – вторгся в мысли шамана кот, - если она сейчас сюда ещё и слова, которые на самом деле никогда не говорил Конфуций, приплетёт, я с дивана грохнусь! И на картинках с мудрецом из интернета, кстати, вовсе не Конфуций, а Морихэй Уэсиба, создатель айкидо! Хотя, кому я говорю…

- А то, что Ванечке тридцать три года, это тоже не существенная деталь? – на всякий случай уточнил Александр.

- Конечно! Для меня нет разницы, сколько лет моему сыну! Для мамы он всегда останется сыночкой! – Галина явно была довольна своими словами и смотрела на шамана с чувством собственного превосходства.

- Должен вас расстроить, на Ивана действительно наведена порча, - слова Александра прозвучали холодно и спокойно, - практически родовое проклятие. И снять его не сможет никто.

Женщина ошеломлённо хватала ртом воздух, не в силах произнести ни слова. Её лицо мгновенно побелело, а места нанесения тонального крема выступали светло-оранжевыми островками, что придавало ей сходство с леопардом. Глядя в её расширенные от ужаса глаза, мужчина продолжил:

- Вы, конечно, можете обратиться за помощью к базарным колдунам и потомственным ведьмам в разноцветных побрякушках с городской распродажи бижутерии, они даже с радостью возьмутся Вам помочь, но уверяю, максимум, на что они способны, это облегчить кошелёк. Эту порчу снять нельзя, можно только ослабить. Галина, Вы меня слышите?

- Сколько?

- Насколько ослабить? Почти полностью.

- Денег. Сколько денег ты за это хочешь? – взгляд женщины стал осмысленным и злым.

- Нисколько. Я это делать не стану. Это сделаете Вы.

- Я? Но я не умею… - тут же растеряла боевой пыл дама.

- Я Вас научу. Это не сложно, но должно быть обязательно искренне. Берётесь за спасение сына? – закрепил успех шаман и выжидающе посмотрел на Галину. Та порылась в сумочке и извлекла из него небольшой блокнот в синем переплёте.

- Диктуйте!

- Писать не обязательно. Запоминайте так. Возьмёте в приюте двух кошек. Чёрного мальчика и белую девочку. Кормите их, заботьтесь, сделайте их счастливыми. И тогда, в благодарность, они начнут бороться с порчей и спасут Ивана.

- Вы издеваетесь?! – вскрикнула гостья, - думаете это смешно, да?!

- Ничуть, - спокойно и властно перебил её Александр, - как думаете, почему у меня живёт этот кот? Чтобы отгонять злых духов и защищать меня от любого магического влияния, - шаман выразительно посмотрел на кота. Женщина обернулась и с недоверием уставилась на животное. Кот еле сдержался, чтобы тоже не обернуться и не посмотреть на того, о ком идёт речь.

- Но я совсем не люблю кошек…

- А сына любите? Ради него придётся и кошек полюбить. Они должны быть искренне счастливы. Это обязательно! – отрезал шаман.

- Но можно хоть не из приюта? Они там… - Галина замешкалась, подбирая слово, - уличные!

- Из приюта. Вы же хотите, чтобы они были благодарны и защищали Ванечку от души? Хотите. Вы очень этого хотите. Так что идите и станьте для них добрым ангелом. Тогда и добро к Вам вернётся. Идите!

Женщина положила на стол деньги и хотела уйти, но шаман её окликнул.

- Галина! Мне хватит и половины суммы, остальное, пожалуйста, пожертвуйте для того приюта, где будете брать кошек. Этим Вы поможете и себе и им! – женщина послушно взяла половину суммы и, попрощавшись, ушла.

- Во-первых, твои слова о неснимаемости порчи легко опровергнет первый встречный шарлатан! И с радостью эту несуществующую порчу снимет! – подумал кот.

- Он попросит денег, и Галина тут же вспомнит мои слова, - подумал в ответ шаман, - и откажется. Это Аня придумала отменно.

- Так это была идея Ани? Умница девчонка, хоть и призрак! Ты бы к ней присмотрелся, что ли?

- Не забывайся. А то, что идея была её, ты же и сам слышал, - ответил вслух Александр.

- Прости. Как Кирилл явился, я вас уже не слушал. Следил, чтобы эта мадама из женского любопытства какого-нибудь демона случайно не освободила.

- Понятно, - шаман устало потёр глаза, - Кирилл нам про Ивана рассказал и Галину эту охарактеризовал неплохо. А Аня предложила перенаправить материнскую любовь женщины на кошек, пока она этой любовью жизнь собственного сына в ад не превратила. Вот и всё.

Шаман силой мысли раскалил плиту под чайником и не спеша пошёл на кухню готовить свой любимый травяной чай с несколькими листьями смородины. На кухне уже шумел закипающий чайник, а за окном вовсю шумел вечерний город. В котором, как и в сотни других городов, есть свои дома, машины, люди и духи. И все они взаимодействуют между собой, и все влияют друг на друга, когда-то помогают, а когда-то и убивают. Как и в сотнях других городов…

Кот, свернувшись клубком на диване, сладко зевнул, прикрывая рот мохнатой лапкой, и беззлобно передразнил шамана.

- Не забывайся! Как же! Тут даже сном по нормальному забыться не получится. Опять же полночи будете с Аней бубнить о всякой ерунде!

- О чём, о чём? – мысленно переспросил Александр.

- Ни о чём… Мяу, блин, говорю… Мяу! – и ещё раз зевнув до слёзок на глазах, кот потянулся и задремал.




Автор: Kotij.
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Сегодня, 01:16 by ЛетягаПросмотров: 26Комментарии: 1
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Ключевые слова: Шаман добро и зло сын кошки

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Комментарии

#1 написал: Лешик
Сегодня, 01:40
0
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 123
Спасибо огромное!!!
Я этого котярку уже просто обожаю.- Мяу, блин, говорю...мяу! - гениальные слова.
Зарегистрирован: 15.04.2017
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