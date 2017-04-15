Шаман наших дней. Часть третья

Летяга Просмотров: 26 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 01:16 by

Что такое добро и что такое зло? Кажется, что ответ очевиден, но это только в теории, а в жизни всё гораздо сложнее. Вот, к примеру, построить на берегу моря санаторий. Это благо. Это добро. Это спасёт множество людей от болезней. А какой урон при этом будет нанесён природе? Сколько леса, животных и рыб будет уничтожено? Сколько мусора будет выброшено в море и во время строительства и позже? Для природы этот санаторий будет как раз злом. Или если волк поймал зайца и принёс его своим голодным волчатам, спася их тем самым от смерти? Для волчат это благо. И для волка. Но не для зайца. Вот и получается такой парадокс, что добро и зло, благо и вред каждый разграничивает и оценивает по своему усмотрению и применительно к себе. Так, как удобнее и лучше для себя.- Проходите! - Александр открыл дверь перед очередной посетительницей за мгновение до стука. Дама свысока оглядела его, задержавшись взглядом на явно не новом свитере, а затем на двух-трёх дневной щетине на впалых щеках мужчины и поинтересовалась, не переступая порог:- Колдун Александр принимает?- Проходите! – повторил шаман. Женщина неопределённо хмыкнула и прошла в прихожую. Александр молча указал ей взглядом на стоящие у стены тапочки и прикрыл входную дверь.- А без этого нельзя? – спросила гостья, брезгливо тыкая пальцем в сторону тапок.- Нет.- А они чистые?- Да.Дама вновь неопределённо хмыкнула и начала демонстративно переобуваться, всем своим видом давая понять, что ей это и неудобно и неприятно. Когда же проблема с тапочками была решена, Александр прошёл вперёд по коридору и открыл дверь в комнату, приглашая туда войти. Посетительница, поджав губы, проследовала за ним и также следом прошла в помещение. Шаман отодвинул от низкого резного стола один из стульев и лёгким кивком головы предложил туда сесть. Гостья уселась, положила на колени сумочку и спросила у Александра:- А где же колдун? Его долго ждать? Скажу сразу, я тут полчаса сидеть в очереди не собираюсь!Шаман внимательно посмотрел на неё, пытаясь понять, что за дело привело этого человека к нему и не смог прийти к однозначному выводу. Женщине явно было за пятьдесят, но она упорно молодилась, о чём свидетельствовали слои макияжа на её лице. Белые волосы были уложены в довольно простую, но аккуратную причёску, слегка выглядывающую из-под шляпки. Красное облегающее платье выгодно подчёркивало достоинства фигуры, но выглядело это уже не кокетливо, а как последняя попытка доказать собственную привлекательность себе самой. Александр расположился в кресле напротив, как всегда спиной к окну и обратился к женщине.- Здравствуйте! Меня зовут Александр и я…-… духоголик! – насмешливо подумал кот со своего излюбленного места на диване.-…шаман, а не колдун, - невозмутимо договорил мужчина.- Вы? – удивилась посетительница.- Я. И я Вас слушаю, - шаман внимательно смотрел ей в глаза, но кроме тревоги не смог там увидеть ничего важного, хоть и чувствовал, что есть что-то ещё скрытое, но очень сильное.- Александр! Вы должны мне помочь, - доверительным тоном начала дама, - мой сынок стал от меня отдаляться, он мало рассказывает о своих делах, поздно приходит домой, не хочет рассказывать, где был. Ребёнка будто бы подменили!- Во-первых, представьтесь.- Да Галина я, Галина! – раздражённо ответила женщина.- Очень приятно, Галина. А почему Вы пришли ко мне, а не к психологу? Все подростки, рано или поздно… - но что именно происходит с подростками рано или поздно, шаман договорить не успел.- Да шарлатаны они все! Неужели не ясно?! Наговорят с три короба, а толку от их слов нет! Им лишь бы деньги сорвать, а конкретного плана действий не дают! Только щёки раздувают для важности, а сыночек всё отдаляется от мамы и отдаляется! – Галина всплакнула в изящный розовый платочек, но сделала она это очень аккуратно, так чтобы не размазать тушь. После чего продолжила, не давая Александру возможности возразить.- Ванечке не нравится одежда, которую я ему покупаю, он не хочет брать из дома обед, который я ему готовлю, требует не звонить ему больше пяти раз в день! Он совсем не бережёт моё сердце! Вы просто обязаны мне помочь.- Галина! – наконец удалось возразить шаману, - подросток должен когда-то начинать самостоятельную жизнь! Это заложено природой, мужчина должен быть самостоятельным.- Мой сын не подросток. Вы поймите, - перебила хозяина квартиры Галина, - я же не против, я только за! Пусть он будет самостоятельным, но ведь с мамой то советоваться нужно! Я же всегда должна знать, что с ним всё хорошо!Кот проснулся окончательно и, украдкой умываясь, с интересом слушал эту необычную для него беседу. Даже ходики на стене будто бы стали тише тикать, чтобы не пропустить ни одного слова. Шаман с всё таким же непроницаемым лицом украдкой сжал подлокотники кресла.- Чем. Я. Могу. Вам. Помочь? – практически по слогам проговорил он.- Вы должны связаться с его папой, пусть тоже повлияет на сына! Почему я должна одна со всем справляться? Пусть помогает хоть так! И проверьте обязательно, ни наслал ли кто-то на Ванечку порчу. И снимите её, немедленно! – безаппеляционно потребовала женщина, глядя Александру прямо в глаза. Дуэль на взглядах продолжалась несколько секунд и закончилась предсказуемым поражением шамана.- Хорошо, - проговорил он, - скажите, как звали отца Ивана?- Кирилл Владиславович! – так гордо ответила дама, словно бы это имя было её достижением. А впрочем, как знать…- Я сейчас погружусь в транс, а Вы мне будете помогать. – Александр зажёг в пиалах несколько пучков разных трав и их дым полетел в потолок, завихряясь то в виде разных зверей, то в виде каких-то узоров или рун. Шаман поглубже уселся в кресло и откинулся назад, устремив взгляд на часы.- Я иду с Вами? – впервые заволновалась посетительница.- Нет, Вы будете мне ассистировать отсюда, - глухо проговорил шаман, не отрывая взгляд от маятника, - следите за часами. Следите, чтобы они не остановились!- А если остановятся? – испуганно спросила Галина.- Тогда немедленно дайте знать ему! – Александр кивнул на кота и обмяк. Галина несколько минут честно следила за часами, потом стала откровенно рассматривать сидящего напротив мужчину. Солнце за окном клонилось к закату и, хотя его лучи светили ещё ярче, чем днём, но этого света, льющегося в глаза сидящей лицом к окну женщины, уже было явно недостаточно, чтобы скрыть шамана от её пытливого взгляда. Так же от неё не укрылись и несколько странных масок, висящих на стенах комнаты, и чучела животных, стоящие на полках шкафа рядом с книгами, и даже непонятные руны, начертанные над дверью и окнами. Она даже несколько раз пыталась встать и потрогать эти наверняка раритетные вещи пока Александр спит, но проклятый кот всякий раз изгибался дугой и агрессивно на неё шипел при каждой попытке встать с кресла. Вынужденное бездействие претило энергичной натуре Галины и она, чтобы хоть как-то скоротать время, стала рассматривать царапины на столе перед собой, пытаясь угадать в них надписи или рисунки. Временами она чувствовала на себе какой-то странный взгляд, но шаман всё также был неподвижен, а кот всякий раз начинал увлечённо мыть мордашку, с такой силой нализывая свою пушистую лапку, словно бы пытался заткнуть ей себе рот. Или спрятать улыбку.- Галина! Почему Вы не сказали мне всего? – вопрос вернувшегося в себя Александра застал даму врасплох, но уже через мгновение она взяла себя в руки.- Я рассказала вам всё действительно важное, всё, что имеет отношение к Ваниной проблеме. Остальное Вам знать не надо!- А то, что Кирилл ему вовсе не отец, это по-Вашему не важно?- возмутился мужчина.- Кирилл его с детства воспитывал! – тут же парировала Галина.- Но ведь они не одного рода! У них нет общей крови! Отец Ивана вообще жив и здоров!- Отец не тот, кто родил, а тот, кто воспитал! – победно, словно непреложную истину, произнесла женщина.- Чтоб тебя! – вторгся в мысли шамана кот, - если она сейчас сюда ещё и слова, которые на самом деле никогда не говорил Конфуций, приплетёт, я с дивана грохнусь! И на картинках с мудрецом из интернета, кстати, вовсе не Конфуций, а Морихэй Уэсиба, создатель айкидо! Хотя, кому я говорю…- А то, что Ванечке тридцать три года, это тоже не существенная деталь? – на всякий случай уточнил Александр.- Конечно! Для меня нет разницы, сколько лет моему сыну! Для мамы он всегда останется сыночкой! – Галина явно была довольна своими словами и смотрела на шамана с чувством собственного превосходства.- Должен вас расстроить, на Ивана действительно наведена порча, - слова Александра прозвучали холодно и спокойно, - практически родовое проклятие. И снять его не сможет никто.Женщина ошеломлённо хватала ртом воздух, не в силах произнести ни слова. Её лицо мгновенно побелело, а места нанесения тонального крема выступали светло-оранжевыми островками, что придавало ей сходство с леопардом. Глядя в её расширенные от ужаса глаза, мужчина продолжил:- Вы, конечно, можете обратиться за помощью к базарным колдунам и потомственным ведьмам в разноцветных побрякушках с городской распродажи бижутерии, они даже с радостью возьмутся Вам помочь, но уверяю, максимум, на что они способны, это облегчить кошелёк. Эту порчу снять нельзя, можно только ослабить. Галина, Вы меня слышите?- Сколько?- Насколько ослабить? Почти полностью.- Денег. Сколько денег ты за это хочешь? – взгляд женщины стал осмысленным и злым.- Нисколько. Я это делать не стану. Это сделаете Вы.- Я? Но я не умею… - тут же растеряла боевой пыл дама.- Я Вас научу. Это не сложно, но должно быть обязательно искренне. Берётесь за спасение сына? – закрепил успех шаман и выжидающе посмотрел на Галину. Та порылась в сумочке и извлекла из него небольшой блокнот в синем переплёте.- Диктуйте!- Писать не обязательно. Запоминайте так. Возьмёте в приюте двух кошек. Чёрного мальчика и белую девочку. Кормите их, заботьтесь, сделайте их счастливыми. И тогда, в благодарность, они начнут бороться с порчей и спасут Ивана.- Вы издеваетесь?! – вскрикнула гостья, - думаете это смешно, да?!- Ничуть, - спокойно и властно перебил её Александр, - как думаете, почему у меня живёт этот кот? Чтобы отгонять злых духов и защищать меня от любого магического влияния, - шаман выразительно посмотрел на кота. Женщина обернулась и с недоверием уставилась на животное. Кот еле сдержался, чтобы тоже не обернуться и не посмотреть на того, о ком идёт речь.- Но я совсем не люблю кошек…- А сына любите? Ради него придётся и кошек полюбить. Они должны быть искренне счастливы. Это обязательно! – отрезал шаман.- Но можно хоть не из приюта? Они там… - Галина замешкалась, подбирая слово, - уличные!- Из приюта. Вы же хотите, чтобы они были благодарны и защищали Ванечку от души? Хотите. Вы очень этого хотите. Так что идите и станьте для них добрым ангелом. Тогда и добро к Вам вернётся. Идите!Женщина положила на стол деньги и хотела уйти, но шаман её окликнул.- Галина! Мне хватит и половины суммы, остальное, пожалуйста, пожертвуйте для того приюта, где будете брать кошек. Этим Вы поможете и себе и им! – женщина послушно взяла половину суммы и, попрощавшись, ушла.- Во-первых, твои слова о неснимаемости порчи легко опровергнет первый встречный шарлатан! И с радостью эту несуществующую порчу снимет! – подумал кот.- Он попросит денег, и Галина тут же вспомнит мои слова, - подумал в ответ шаман, - и откажется. Это Аня придумала отменно.- Так это была идея Ани? Умница девчонка, хоть и призрак! Ты бы к ней присмотрелся, что ли?- Не забывайся. А то, что идея была её, ты же и сам слышал, - ответил вслух Александр.- Прости. Как Кирилл явился, я вас уже не слушал. Следил, чтобы эта мадама из женского любопытства какого-нибудь демона случайно не освободила.- Понятно, - шаман устало потёр глаза, - Кирилл нам про Ивана рассказал и Галину эту охарактеризовал неплохо. А Аня предложила перенаправить материнскую любовь женщины на кошек, пока она этой любовью жизнь собственного сына в ад не превратила. Вот и всё.Шаман силой мысли раскалил плиту под чайником и не спеша пошёл на кухню готовить свой любимый травяной чай с несколькими листьями смородины. На кухне уже шумел закипающий чайник, а за окном вовсю шумел вечерний город. В котором, как и в сотни других городов, есть свои дома, машины, люди и духи. И все они взаимодействуют между собой, и все влияют друг на друга, когда-то помогают, а когда-то и убивают. Как и в сотнях других городов…Кот, свернувшись клубком на диване, сладко зевнул, прикрывая рот мохнатой лапкой, и беззлобно передразнил шамана.- Не забывайся! Как же! Тут даже сном по нормальному забыться не получится. Опять же полночи будете с Аней бубнить о всякой ерунде!- О чём, о чём? – мысленно переспросил Александр.- Ни о чём… Мяу, блин, говорю… Мяу! – и ещё раз зевнув до слёзок на глазах, кот потянулся и задремал.Автор: Kotij.

Ключевые слова: Шаман добро и зло сын кошки

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