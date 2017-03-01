Боязнь темноты

Боязнь темнотыХотите верьте, хотите нет, хотите тащите огромного мейн-куна с прожектором, да я бы и сам не поверил, но вчера я, как и многие мои друзья, получил электронное письмо от нашего общего товарища вот с такой историей. Ниже привожу текст письма.
Договорились мы с моим товарищем, что я ему помогу с ремонтом в квартире. Вечером, после работы он за мной заехал на своем старом лупатом мерседесе. Сажусь на переднее сиденье и замечаю сзади еще одного парня лет 17-18.
- Сейчас, только Катькиного брата двоюродного закину к его родителям на дачу и поедем полы заливать. – Предупредил меня Серега.
Катька – его девушка, с которой он познакомился полгода назад, но уже собрался предложение ей делать.
Едем. Время восемь вечера. Темно, накрапывает дождь.
Выезжаем за город, сворачиваем с трассы. Впереди показался дачный поселок.
- Ну, показывай куда. – Обратился Серега к парню на заднем сиденье.
- Да, я сам не особо помню. Я все время днем приезжал. И был тут всего раза два или три. Езжай пока прямо. – Неуверенным голосом ответил парень.
На лице Сергея я увидел все его негодование, но вопросов задавать не стал.
Еще через несколько минут мы проехали первые дачные домики. Уличного освещения не было. Темень кромешная. Прямо на въезде нас поджидал сюрприз. Сергей в последний момент заметил темные силуэты двух человек, которые вынырнули из темноты и, буквально, бросились под колеса, но он вовремя среагировал и объехал их не задев.
-Алкашня! – Сказал Сергей и продолжил движение.
- Ну что? Куда? – Повторил он свой вопрос, проехав еще сто метров.
- Давай прямо, а если я узнаю что-нибудь, то скажу повернуть. – Ответил парень.
Мы проехали несколько поворотов. Ни в одном окне я не увидел свет. Единственная жизнь в этом поселке были кошки, которые шарахались от света фар.
Сергей остановил машину и начал звонить Кате.
- Слушай, ну твой брат, оказывается, дорогу вообще не знает. Куда нам ехать?
Выслушав ответ, он положил трубку и стал разворачивать машину.
- Сказала третий поворот направо, до конца, поворот налево, а там дом с зелеными воротами. – Сказал Сергей.
Мы молча ехали, по заданному маршруту. Через пять минут мы стояли в тупиковой улице, но ни одного дома с зелеными воротами так и не встретили, как и не встретили ни одного человека.
- Да что за хрень? Коля! Ты хоть что-то можешь сказать? – Не сдерживая эмоции, обратился Серега к нашему пассажиру.
- Я ничего не помню. – Ответил тот дрожащим голосом.
Парень явно был сильно взволнован. Или даже напуган.
- Ладно, не переживай, - сказал ему Серега, сейчас все найдем.
Мы снова развернулись и попытались вернуться к начальной точке, что бы следовать маршруту, который определила его девушка.
- Серег! Ты понимаешь, что тут мы не были? – Сказал я после того, как мы еще минут пять лавировали между темных домиков.
- Я понимаю, не капай на мозги. Я сейчас вообще нахрен уеду отсюда и сдам его Катьке, и пусть сами его везут куда хотят. – Нервничая ответил Сергей.
Я понимал его состояние. Дорога на узких улочках была как масло. Дождь размыл глинистую почву и в каждом повороте тяжелый заднеприводный мерседес швыряло из стороны в сторону. Сергей пытался справиться с управлением, но с каждым разом ему удавалось это все труднее.
Выехав из-за очередного поворота, мы окончательно поняли, что заблудились.
- Так, едем обратно. – Сказал Сергей, увидев на пути глубокую лужу.
Развернувшись, мы опять нырнули в какую-то незнакомую улочку. Мы молчали. Напряжение росло. Сергей бурчал под нос какие-то маты. Через несколько метров, мы остановились, зад машины плавно уходил в сторону, а Сергей продолжал давить на газ.
- Стой! Стой! – Закричал я.- Ты сейчас только глубже зароешься.
Я открыл дверь и увидел толстый слой скользкой грязи. Пачкаться никак не хотелось, но делать было нечего. Мы с Серегой вышли и оценили масштаб трагедии. На узкой улочке, зарывшись в грязь, стоял наш мерседес.
- Садись в машину, будем толкать. – Скомандовал я. – Коля! Вылезай! Толкать надо.
Но Коля не вылез. Хлюпая в грязи своими кроссовками, я подошел и открыл его дверь.
Юноша сидел опустив голову вниз и дрожал.
- Коля! Ты оглох? Вылазь, толкать будем! – повторил я.
- Я никуда не вылезу! – Ответил парень, не поднимая головы.
- Еще как вылезешь! Мы тут по твоей вине. Это ты в трех соснах заблудился.
- Нет, не вылезу! Я темноты боюсь! – Крикнул Коля и захлопнул дверь перед моим носом.
Я опешил от такой выходки.
- Серег! Я умываю руки. В конце концов – это твой родственничек. Сам его уговаривай. – Сказал я повернувшись к своему другу.
Сергей стоял уже весь мокрый от дождя, который усилился в последние несколько минут.
- Да хрен с ним! – Буркнул он. – Попробуй один толкнуть, может получится.
Я посмотрел на него с удивлением, но, увидев, что ему вся эта ситуация нравится не больше моего, молча согласился.
Через 10 минут, после нескольких неудачных попыток выбраться из грязи, задние колеса окончательно зарылись. Я весь мокрый и грязны, бросил толкать, не выдержал и опять открыл заднюю дверь.
- Хера ты расселся! – Заорал я на парня. – Быстро жопу из машины вытащил и толкай!
Парень не отвечал, он даже не смотрел на меня, а только еще ниже опустил голову к коленям и повторял: «Закрой дверь!»
Наблюдая эту картину, я понял, что тут что-то не то.
Открылась передняя дверь. Вышел Сергей.
- Ладно, не ори на него. – Успокаивал он меня.
Я закрыл дверь.
- Что за фигня? Объясни, что с ним? Где ты его взял вообще? - Задавал я вопросы.
- У Катиного отца юбилей. Съехались все родственники. – Объяснял Сергей, перейдя на шепот. – Народу полно с других городов. Часть у них дома разместились, а часть на дачу поехали. Этому места в машине не хватило, и Катька меня попросила отвезти. Я его подобрал возле её подъезда. Этот кивал, что дорогу знает. Вот такая ситуация. Я его впервые в жизни вижу. А сам понимаешь, что с родителями ее общение мне надо налаживать, поэтому орать на него сильно не хочу, хотя понимаю степень твоего возмущения. Я и сам прописал бы подсрачник этому малолетке.
После объяснений Сергея я немного остыл.
- Так, ладно, - начал я немного подумав, - давай выбираться отсюда. Зад машины лежит на земле практически. У тебя домкрат есть?
- Есть, а зачем?
- Один верный способ знаю. Сейчас поищем по дачам кирпичей, упрем домкрат, зад приподнимем и туда парочку кирпичей подложим. Нам главное с места тронуться, а там уже не останавливаясь до самого города.
- Идея то хорошая, мы может даже найдем в этой полнейшей темноте кирпичей и может даже сдвинем машину, только вот город где?
- Вон там, видишь? – Сказал я указывая пальцем. – Там тучи более светлые, это свет от города отражается, значит нам туда.
- Понятно, а как? Мы 20 минут шныряли туда-сюда и не смогли выезд найти в этом лабиринте из заборов.
- Разберемся. Давай сначала машину вытолкаем. Пошли искать кирпичи или доски. И, кстати, фары выключи, а то аккумулятор у тебя и так дохлый.
Я подошел к ближайшему забору и пытался рассмотреть содержимое двора. Дождь уже прекратился, но тучи заволокли небо окончательно и было абсолютно темно. Кое-как помогал свет от мобильного телефона.
Разглядывая черные кучи во дворе, я услышал крик парня за спиной.
Я вернулся к машине. Сергей Что-то пытался объяснить Коле.
- Что у вас случилось? – Спросил я.
- Да я фары выключил, а он как завопит и просит их включить. Сам позажигал все лампочки в салоне. Орет, что темноты боится.
- Что за бред? Он нам так аккумулятор посадит в два счета. Звони своей Катьке, спрашивай, что за фокусы, а я пока с ним поговорю.
Парень сидел на заднем сиденье, вцепившись двумя руками подголовник переднего кресла. Его продолжала бить мелкая дрожь.
- Коль, что с тобой? – Начал я, понимая, что парень не прикалывается. – Коль, посмотри на меня.
Парень не поворачивался.
- Коль, нам надо свет выключить. Мы похоже, застряли надолго. Если аккумулятор сядет, нам вообще труба.
Парень не реагировал.
Я потянулся к плафону, что бы его выключить.
- Нет! Нет! – Завопил парень. – Не выключай! Пожалуйста, не выключай!
Он откинул голову от подголовника и взглянул на меня. Все его лицо было мокрое от слез. Он смотрел на меня, продолжая повторять «не выключай», только уже еле слышно.
Я не понимал, что происходит.
- Хорошо, хорошо. – Я оставлю.
Он опять уткнулся в подголовник и продолжил сидеть, дрожа как осиновый лист.
Закрыв дверь, я подошел к Сергею.
- Мне становится страшно, - начал я, - но не из-за темноты, а я опасаюсь за его психическое здоровье. Неужели у него такая сильная фобия?
- Я не знаю. Мне пофигу, если честно. Давай выбираться, а то аккумулятор и правда сядет.
Мы разошлись в разные стороны.
Я обследовал два или три участка, но так ничего подходящего и не нашел. Перелезая через очередной забор, я разодрал себе штанину, но в награду я приземлился на несколько досок, которые идеально нам подходили.
Схватив одну из них, я направился обратно. Возле машины уже стоял Сергей, а под колесами лежало несколько половинок кирпичей.
- Ты где был? – Спросил Сергей, возмущенно.
- Доски искал, не видно что ли? – Ответил я не понимая его тон.
- Тебя не было сорок минут! Я тебе орал на весь дачный поселок.
- Какие сорок минут? Меня не было минут 10. Я тут через два участка был. Ты не кричал, я бы услышал.
- Сорок минут тебя не было, вот посмотри. Сейчас 21:40. Когда мы с тобой разошлись, я светил себе телефоном было ровно 21:00 – Сказал Сергей, демонстрируя перед моим носом свой телефон.
- Выкинь свое китайское барахло! Даже время нормально не показывает. Вот смотри 21:10. – И я показал ему время на своем телефоне.
Мы немного помолчали, не понимая, что происходит.
- Ладно, давай доску, подложим под домкрат. – Сказал Серега наконец.
Мы приподняли машину и подложили под колесо кирпичи.
- Я пойду, принесу еще кирпичей для второго колеса, а ты посмотри, пожалуйста, что там с Колей, а то он так и сидит не шевелясь.
Сергей ушел в темноту.
- Ну как ты тут? –Спросил я открывая дверь машины. – Скоро уже выберемся, не переживай.
Парень медленно повернул голову в мою сторону. Его лицо было бледным, а глаза уже красными от слез.
- Ты их видел? – Спроси он шепотом.
- Кого их?
- Тени видел, когда уходил в темноту?
- Не понимаю? Какие тени? Там никого нет. Расслабься.
Я никогда не боялся темноты, но от его вида и вкрадчивого голоса у меня мурашки пошли.
- Они там. – Продолжал Коля. – Ты просто их не видишь. Они черные, как тени, поэтому и прячутся в темноте.
- Ладно, не выдумывай. Скоро выберемся, привезем тебя домой, там много света. Потерпи.
Парень опять отвернулся, и я закрыл дверь.
Всматриваясь в темноту, я пытался разглядеть своего друга. Прошло около двадцати минут, пока Сергей вернулся.
- Ну и кто тут возмущался? Сам два кирпича двадцать минут искал. – Крикнул я, как только он приблизился.
- Ерунду не неси! Меня пять минут не было.
Тут я почуял, что творится неладное, но попытался отогнать эти мысли.
Мы подложили два кирпича под второе колесо. Сергей сел за руль, а я приготовился толкать. Стоя сзади, я слышал, как стартер сделал два оборота и смолк. Этот звук я знал хорошо. Аккумулятор сдох. Сергей еще раз попытался завести машину, но это было бесполезно. Он вышел и громко выругался, проклиная всех, кто построил этот дачный поселок.
- Из-за этого идиота, мы тут надолго. - Сказал он, указывая в сторону заднего сиденья.
- Ну, ты же сам сказал оставить ему свет. – Заметил я.
- Да не мог аккумулятор за час разрядиться.
В этот момент открылась задняя дверь.
- Вы ничего не понимаете! – Крикнул парень. – Вас не было почти три часа! Они приходили. Они пытались меня забрать, но они боятся света.
- Да заткнись ты уже со своим бредом! Какие три часа?! Ты там уснул, и кошмары тебе снились, пока мы тут в грязи возились. – Заорал Сергей.
- Ладно тебе орать. Теперь уже ничего не поделаешь. – Вмешался я. – Звони Стасу, он сейчас на Ниве приедет, подкурим и он же нас и вытянет.
Сергей силой захлопнул заднюю дверь и начал искать номер Стаса.
Поговорив, он сказал, что примерно объяснил где мы, и что помощь скоро прибудет.
Пока мы разговаривали, лампочка в салоне машины совсем перестала светить.
Парень внутри остался в полной темноте.
Мы стояли молча. Через несколько секунд задняя дверь открылась, и из нее вывалился в грязь Коля. Он был невменяем от страха. Вскочив на ноги, он побежал вдоль заборов выкрикивая во всю глотку «Помогите!».
Мы переглянулись и бросились за ним. Догоняли мы его не долго, так как на первом же повороте, он не устоял на ногах и свалился в лужу. Грязного и мокрого мы попытались его поставить на ноги. Коля вырывался, попутно размахивая руками. Его взгляд был полностью отсутствующим. Только сильная пощечина немного привела его в чувства.
- Тащим его обратно в машину. – Сказал Серега.
Я схватил за руки, Серега за ноги, и мы погрузили его на заднее сиденье. Коля больше не сопротивлялся, а лишь не переставая плакал и шептал что-то под нос.
- Что он говорит? – Спросил я.
- Да хер его знает? Походу совсем крыша поехала. Я вот теперь боюсь, как я это Катиным родителям буду объяснять.
- Ладно, давай Стаса в машине подождем, а то я совсем продрог.
Мы сели на передние сиденья и каждый уставился в свой телефон.
Прошло минут 30, когда Сергей резко поднял голову, открыл дверь и вышел из машины. Постояв немного на улице, он вернулся.
- Странно, - сказал он, - я готов поклясться, что увидел, как кто-то прошел мимо машины, но на улице никого.
- Послушай, Серег, я уже два раза видел боковым зрением, как мимо нас промелькнули темные силуэты, но старался не реагировать на это, думая, что мне показалось.
- Что-то Стас не звонит. Тут ехать минут 20. Дайка я ему наберу. – Резко сменил тему Сергей.
- Алло! Стас, ты где? Как кто? Это Серега. – После некоторой паузы он добавил в трубку. – Как забрал? Я не прикалываюсь. Мы все еще стоим на месте.
Разговор прервался.
- Что он тебе сказал? – Спросил я, когда он опустил телефон.
- Ничего не пойму. Сказал, что забрал нас уже 20 минут назад. Что вытащил из грязи и сейчас едет домой, а мы едем сзади на тросе, так как машина так и не завелась. – Рассеяно пересказал Сергей.
Я не знал, как реагировать.
- Звони своей Кате, пусть дает телефон родственников на даче, может они нас найдут. – Решил я, немного подумав.
Сергей набрал еще один номер телефона.
- Алло Кать!, Да мы тут все Колю твоего не можем довезти, дай телефон его родителей, может они нам помогут. – Лицо Сергея резко изменилось на крайнюю степень удивления. – Как приехал? Я не шучу. Как разговаривала? С кем? Ладно, давай.
Он положил трубку и обернулся назад.
В этот момент кроме нецензурной брани он ничего не смог выдать.
Я тоже обернулся и понял, что заднее сиденье пусто.
Не сговариваясь, мы оба вышли из машины.
- Она сказала, что уже спит, а Коля давно на даче, и что она сама с ним два часа назад разговаривала. – Сказал Сергей.
- Ты понимаешь, что происходит?
- Я не понимаю, что происходит, но понимаю, что не так уж мне и дорог этот старый мерс. Бросаем его и идем пешком в сторону города. Может нас кто-нибудь подберет.
Я был полностью с ним согласен, так как перепугался настолько, что недостатка кирпичей, которые можно было подложить под колеса, у нас сейчас явно не было.
- Как пойдем? – Спросил я , когда мы добрались до первого поворота.
- Пойдем напрямик. – Твердо сказал Сергей. – Прямо через участки полезем, что бы точно не сбиться с пути.
Перелазить через заборы было не так уж и трудно, гораздо труднее было не упасть среди грязи, куч мусора и всякого строительного хлама в полной темноте.
Преодолев несколько участков, мы опять вышли на узкую дорогу.
- Вон, смотри, в конце улицы какой-то свет. – Сказал Сергей, указывая вперед.
По мере нашего приближения, мы разобрали, что это был свет от габаритных огней автомобиля.
- Это Нива Стаса! – Обрадовался Сергей, когда мы были уже метрах в десяти. – А говорил, что забрал нас. Сам заблудился и не хотел признаться, вот балабол.
Подойдя ближе, наша радость быстро сменилась разочарованием, когда мы не обнаружили никого возле машины, ключ был в замке зажигания. И мы полностью остолбенели, когда обнаружили, что на длинном буксировочном тросе в пяти метрах от Нивы лежал самый настоящий гроб.
- Ты видишь это? – Спросил Сергей, указывая в сторону гроба.
- Вижу. Он открыт и в нем что-то лежит. – Ответил я.
- Посмотрим? – Робко спросил Сергей.
Я не ответил, а подсвечивая телефоном, двинулся в сторону гроба.
- Да тут никого! – Крикнул я Сергею, разглядев все поближе.
Мой товарищ, набравшись смелости, подошел ко мне.
В этот момент за нашими спинами послышалось шуршание, мы обернулись, но свет от фонаря на телефоне только мешал разглядеть что-то вдалеке и я его выключил.
На несколько секунд мы вообще ослепли, пока привыкали к темноте.
- Конечно там никого! – Послышался издалека голос Николая. – Ведь они приготовили этот гроб для Вас.
Сергей развернулся и с криком «Бежим!» ринулся в обратном направлении.
- Стой! – Крикнул я и схватил его за рукав. – Коля! Выходи по хорошему, потому, что если я тебя найду, то сломаю тебе ноги собственноручно, что бы ты больше не мог убегать!
- Нельзя сломать то, чего нет! – Услышал я в ответ уже совершенно с противоположной стороны.
Как мы не пытались всмотреться в темноту, но так ничего и не увидели.
Серега потихоньку взял себя в руки и начал смыслить здраво.
- Давай уедем на Ниве. – Предложил он.
Мы вернулись к машине. Я сел за руль, но после нескольких неудачных попыток, так и не смог ее завести.
- Все понятно! – Сказал я. – Стас ее бросил потому, что тоже не смог завести. Давай снимем аккумулятор и вернемся к нашему мерсу.
Мы открыли багажник в поисках гаечного ключа.
- А вот и ключи. – Обрадовался Серега, доставая наборчик из чемодана с инструментом.
Мы принялись откручивать аккумулятор.
- Эй вы, двое! – Послышалось сбоку.
Мы отпрыгнули от капота и стали озираться по сторонам в надежде увидеть человека.
Никого.
- Эй вы! А ну, отошли от моей машины! – Повторил голос.
- Ты где? Стас, это ты? – Крикнул я в ответ.
- Эй вы! А ну, отошли от моей машины! – Повторил голос вновь, только уже с другой стороны.
- Они пытаются вас запугать, что бы вы не выбрались! – С противоположной стороны послышался голос Коли.
- Так! Не обращаем внимания, откручиваем дальше и возвращаемся к нашей машине. – Скомандовал я Сергею.
Пальцы его явно не слушали от страха, тогда я отобрал у него ключ, и все сделал сам.
Как только погасли габаритные огни, боковым зрением из-под капота, я стал наблюдать тени, которые мелькали мимо нас. Сдерживая панику, я все это игнорировал.
Вытащив аккумулятор, мы направились обратно.
Я знал, что аккумулятор весит не так уж и мало, но в тот момент я его практически не ощущал. Быстро перелазя через заборы, я ловко удерживал его в руках.
Вернувшись на то место, с которого мы ушли, увидев открывшуюся перед нами картину, я понял, что все наши старания тщетны.
Машины не было.
- Может это не то место? – В надежде спросил Сергей.
- Это то место. – Медленно произнес я. –Вон наши следы и кирпичи с досками.
После нескольких секунд раздумья, мы все бросили и рванули по направлению к городу, не обращая внимания на высокие заборы и глубокие лужи.
Пробежав метров 500, запыхавшись, мы уже практически отчаялись, когда заметили на дороге свет фар и приближающуюся к нам машину.
- Бежим к машине! – Крикнул Сергей.
Мы рванули наперерез, но водитель нас явно не замечал.
- Тормози его! – Крикнул я.
Мы оба, практически бросились ему под колеса, но он лишь увернулся от нас и продолжил движение.
Сидя на земле, в луже, я пытался перевести дыхание.
- Ты видел, что это была за машина? – Спросил Сергея погодя.
- Я видел. Это был твой мерс. – С безнадежностью в голосе ответил я.
- Да, это был мой мерс. – Медленно произнес Сергей. – А за рулем сидел я, а рядом сидел ты.
Сергей лег на грязь и нервно засмеялся.
- Вам никогда отсюда не выбраться! – Раздался голос Николая.
- Да заткнись ты! – Смеясь ответил ему Сергей.
Я достал из кармана свой телефон и начал писать это письмо.
Если вы его получили, значит мы так и не выбрались. Лучше нас не ищите."
От себя добавлю, что ни с кем из ребят с момента получения письма связаться не удалось.
Катя сказала, что её брата Николая никто от подъезда так и не забирал.
Автор: Say2626.
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Сегодня, 18:06 by ЛетягаПросмотров: 0Комментарии: 0
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