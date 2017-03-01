Боязнь темноты

Летяга Просмотров: 0 Комментарии: 0 0 Сегодня, 18:06 by

Хотите верьте, хотите нет, хотите тащите огромного мейн-куна с прожектором, да я бы и сам не поверил, но вчера я, как и многие мои друзья, получил электронное письмо от нашего общего товарища вот с такой историей. Ниже привожу текст письма.Договорились мы с моим товарищем, что я ему помогу с ремонтом в квартире. Вечером, после работы он за мной заехал на своем старом лупатом мерседесе. Сажусь на переднее сиденье и замечаю сзади еще одного парня лет 17-18.- Сейчас, только Катькиного брата двоюродного закину к его родителям на дачу и поедем полы заливать. – Предупредил меня Серега.Катька – его девушка, с которой он познакомился полгода назад, но уже собрался предложение ей делать.Едем. Время восемь вечера. Темно, накрапывает дождь.Выезжаем за город, сворачиваем с трассы. Впереди показался дачный поселок.- Ну, показывай куда. – Обратился Серега к парню на заднем сиденье.- Да, я сам не особо помню. Я все время днем приезжал. И был тут всего раза два или три. Езжай пока прямо. – Неуверенным голосом ответил парень.На лице Сергея я увидел все его негодование, но вопросов задавать не стал.Еще через несколько минут мы проехали первые дачные домики. Уличного освещения не было. Темень кромешная. Прямо на въезде нас поджидал сюрприз. Сергей в последний момент заметил темные силуэты двух человек, которые вынырнули из темноты и, буквально, бросились под колеса, но он вовремя среагировал и объехал их не задев.-Алкашня! – Сказал Сергей и продолжил движение.- Ну что? Куда? – Повторил он свой вопрос, проехав еще сто метров.- Давай прямо, а если я узнаю что-нибудь, то скажу повернуть. – Ответил парень.Мы проехали несколько поворотов. Ни в одном окне я не увидел свет. Единственная жизнь в этом поселке были кошки, которые шарахались от света фар.Сергей остановил машину и начал звонить Кате.- Слушай, ну твой брат, оказывается, дорогу вообще не знает. Куда нам ехать?Выслушав ответ, он положил трубку и стал разворачивать машину.- Сказала третий поворот направо, до конца, поворот налево, а там дом с зелеными воротами. – Сказал Сергей.Мы молча ехали, по заданному маршруту. Через пять минут мы стояли в тупиковой улице, но ни одного дома с зелеными воротами так и не встретили, как и не встретили ни одного человека.- Да что за хрень? Коля! Ты хоть что-то можешь сказать? – Не сдерживая эмоции, обратился Серега к нашему пассажиру.- Я ничего не помню. – Ответил тот дрожащим голосом.Парень явно был сильно взволнован. Или даже напуган.- Ладно, не переживай, - сказал ему Серега, сейчас все найдем.Мы снова развернулись и попытались вернуться к начальной точке, что бы следовать маршруту, который определила его девушка.- Серег! Ты понимаешь, что тут мы не были? – Сказал я после того, как мы еще минут пять лавировали между темных домиков.- Я понимаю, не капай на мозги. Я сейчас вообще нахрен уеду отсюда и сдам его Катьке, и пусть сами его везут куда хотят. – Нервничая ответил Сергей.Я понимал его состояние. Дорога на узких улочках была как масло. Дождь размыл глинистую почву и в каждом повороте тяжелый заднеприводный мерседес швыряло из стороны в сторону. Сергей пытался справиться с управлением, но с каждым разом ему удавалось это все труднее.Выехав из-за очередного поворота, мы окончательно поняли, что заблудились.- Так, едем обратно. – Сказал Сергей, увидев на пути глубокую лужу.Развернувшись, мы опять нырнули в какую-то незнакомую улочку. Мы молчали. Напряжение росло. Сергей бурчал под нос какие-то маты. Через несколько метров, мы остановились, зад машины плавно уходил в сторону, а Сергей продолжал давить на газ.- Стой! Стой! – Закричал я.- Ты сейчас только глубже зароешься.Я открыл дверь и увидел толстый слой скользкой грязи. Пачкаться никак не хотелось, но делать было нечего. Мы с Серегой вышли и оценили масштаб трагедии. На узкой улочке, зарывшись в грязь, стоял наш мерседес.- Садись в машину, будем толкать. – Скомандовал я. – Коля! Вылезай! Толкать надо.Но Коля не вылез. Хлюпая в грязи своими кроссовками, я подошел и открыл его дверь.Юноша сидел опустив голову вниз и дрожал.- Коля! Ты оглох? Вылазь, толкать будем! – повторил я.- Я никуда не вылезу! – Ответил парень, не поднимая головы.- Еще как вылезешь! Мы тут по твоей вине. Это ты в трех соснах заблудился.- Нет, не вылезу! Я темноты боюсь! – Крикнул Коля и захлопнул дверь перед моим носом.Я опешил от такой выходки.- Серег! Я умываю руки. В конце концов – это твой родственничек. Сам его уговаривай. – Сказал я повернувшись к своему другу.Сергей стоял уже весь мокрый от дождя, который усилился в последние несколько минут.- Да хрен с ним! – Буркнул он. – Попробуй один толкнуть, может получится.Я посмотрел на него с удивлением, но, увидев, что ему вся эта ситуация нравится не больше моего, молча согласился.Через 10 минут, после нескольких неудачных попыток выбраться из грязи, задние колеса окончательно зарылись. Я весь мокрый и грязны, бросил толкать, не выдержал и опять открыл заднюю дверь.- Хера ты расселся! – Заорал я на парня. – Быстро жопу из машины вытащил и толкай!Парень не отвечал, он даже не смотрел на меня, а только еще ниже опустил голову к коленям и повторял: «Закрой дверь!»Наблюдая эту картину, я понял, что тут что-то не то.Открылась передняя дверь. Вышел Сергей.- Ладно, не ори на него. – Успокаивал он меня.Я закрыл дверь.- Что за фигня? Объясни, что с ним? Где ты его взял вообще? - Задавал я вопросы.- У Катиного отца юбилей. Съехались все родственники. – Объяснял Сергей, перейдя на шепот. – Народу полно с других городов. Часть у них дома разместились, а часть на дачу поехали. Этому места в машине не хватило, и Катька меня попросила отвезти. Я его подобрал возле её подъезда. Этот кивал, что дорогу знает. Вот такая ситуация. Я его впервые в жизни вижу. А сам понимаешь, что с родителями ее общение мне надо налаживать, поэтому орать на него сильно не хочу, хотя понимаю степень твоего возмущения. Я и сам прописал бы подсрачник этому малолетке.После объяснений Сергея я немного остыл.- Так, ладно, - начал я немного подумав, - давай выбираться отсюда. Зад машины лежит на земле практически. У тебя домкрат есть?- Есть, а зачем?- Один верный способ знаю. Сейчас поищем по дачам кирпичей, упрем домкрат, зад приподнимем и туда парочку кирпичей подложим. Нам главное с места тронуться, а там уже не останавливаясь до самого города.- Идея то хорошая, мы может даже найдем в этой полнейшей темноте кирпичей и может даже сдвинем машину, только вот город где?- Вон там, видишь? – Сказал я указывая пальцем. – Там тучи более светлые, это свет от города отражается, значит нам туда.- Понятно, а как? Мы 20 минут шныряли туда-сюда и не смогли выезд найти в этом лабиринте из заборов.- Разберемся. Давай сначала машину вытолкаем. Пошли искать кирпичи или доски. И, кстати, фары выключи, а то аккумулятор у тебя и так дохлый.Я подошел к ближайшему забору и пытался рассмотреть содержимое двора. Дождь уже прекратился, но тучи заволокли небо окончательно и было абсолютно темно. Кое-как помогал свет от мобильного телефона.Разглядывая черные кучи во дворе, я услышал крик парня за спиной.Я вернулся к машине. Сергей Что-то пытался объяснить Коле.- Что у вас случилось? – Спросил я.- Да я фары выключил, а он как завопит и просит их включить. Сам позажигал все лампочки в салоне. Орет, что темноты боится.- Что за бред? Он нам так аккумулятор посадит в два счета. Звони своей Катьке, спрашивай, что за фокусы, а я пока с ним поговорю.Парень сидел на заднем сиденье, вцепившись двумя руками подголовник переднего кресла. Его продолжала бить мелкая дрожь.- Коль, что с тобой? – Начал я, понимая, что парень не прикалывается. – Коль, посмотри на меня.Парень не поворачивался.- Коль, нам надо свет выключить. Мы похоже, застряли надолго. Если аккумулятор сядет, нам вообще труба.Парень не реагировал.Я потянулся к плафону, что бы его выключить.- Нет! Нет! – Завопил парень. – Не выключай! Пожалуйста, не выключай!Он откинул голову от подголовника и взглянул на меня. Все его лицо было мокрое от слез. Он смотрел на меня, продолжая повторять «не выключай», только уже еле слышно.Я не понимал, что происходит.- Хорошо, хорошо. – Я оставлю.Он опять уткнулся в подголовник и продолжил сидеть, дрожа как осиновый лист.Закрыв дверь, я подошел к Сергею.- Мне становится страшно, - начал я, - но не из-за темноты, а я опасаюсь за его психическое здоровье. Неужели у него такая сильная фобия?- Я не знаю. Мне пофигу, если честно. Давай выбираться, а то аккумулятор и правда сядет.Мы разошлись в разные стороны.Я обследовал два или три участка, но так ничего подходящего и не нашел. Перелезая через очередной забор, я разодрал себе штанину, но в награду я приземлился на несколько досок, которые идеально нам подходили.Схватив одну из них, я направился обратно. Возле машины уже стоял Сергей, а под колесами лежало несколько половинок кирпичей.- Ты где был? – Спросил Сергей, возмущенно.- Доски искал, не видно что ли? – Ответил я не понимая его тон.- Тебя не было сорок минут! Я тебе орал на весь дачный поселок.- Какие сорок минут? Меня не было минут 10. Я тут через два участка был. Ты не кричал, я бы услышал.- Сорок минут тебя не было, вот посмотри. Сейчас 21:40. Когда мы с тобой разошлись, я светил себе телефоном было ровно 21:00 – Сказал Сергей, демонстрируя перед моим носом свой телефон.- Выкинь свое китайское барахло! Даже время нормально не показывает. Вот смотри 21:10. – И я показал ему время на своем телефоне.Мы немного помолчали, не понимая, что происходит.- Ладно, давай доску, подложим под домкрат. – Сказал Серега наконец.Мы приподняли машину и подложили под колесо кирпичи.- Я пойду, принесу еще кирпичей для второго колеса, а ты посмотри, пожалуйста, что там с Колей, а то он так и сидит не шевелясь.Сергей ушел в темноту.- Ну как ты тут? –Спросил я открывая дверь машины. – Скоро уже выберемся, не переживай.Парень медленно повернул голову в мою сторону. Его лицо было бледным, а глаза уже красными от слез.- Ты их видел? – Спроси он шепотом.- Кого их?- Тени видел, когда уходил в темноту?- Не понимаю? Какие тени? Там никого нет. Расслабься.Я никогда не боялся темноты, но от его вида и вкрадчивого голоса у меня мурашки пошли.- Они там. – Продолжал Коля. – Ты просто их не видишь. Они черные, как тени, поэтому и прячутся в темноте.- Ладно, не выдумывай. Скоро выберемся, привезем тебя домой, там много света. Потерпи.Парень опять отвернулся, и я закрыл дверь.Всматриваясь в темноту, я пытался разглядеть своего друга. Прошло около двадцати минут, пока Сергей вернулся.- Ну и кто тут возмущался? Сам два кирпича двадцать минут искал. – Крикнул я, как только он приблизился.- Ерунду не неси! Меня пять минут не было.Тут я почуял, что творится неладное, но попытался отогнать эти мысли.Мы подложили два кирпича под второе колесо. Сергей сел за руль, а я приготовился толкать. Стоя сзади, я слышал, как стартер сделал два оборота и смолк. Этот звук я знал хорошо. Аккумулятор сдох. Сергей еще раз попытался завести машину, но это было бесполезно. Он вышел и громко выругался, проклиная всех, кто построил этот дачный поселок.- Из-за этого идиота, мы тут надолго. - Сказал он, указывая в сторону заднего сиденья.- Ну, ты же сам сказал оставить ему свет. – Заметил я.- Да не мог аккумулятор за час разрядиться.В этот момент открылась задняя дверь.- Вы ничего не понимаете! – Крикнул парень. – Вас не было почти три часа! Они приходили. Они пытались меня забрать, но они боятся света.- Да заткнись ты уже со своим бредом! Какие три часа?! Ты там уснул, и кошмары тебе снились, пока мы тут в грязи возились. – Заорал Сергей.- Ладно тебе орать. Теперь уже ничего не поделаешь. – Вмешался я. – Звони Стасу, он сейчас на Ниве приедет, подкурим и он же нас и вытянет.Сергей силой захлопнул заднюю дверь и начал искать номер Стаса.Поговорив, он сказал, что примерно объяснил где мы, и что помощь скоро прибудет.Пока мы разговаривали, лампочка в салоне машины совсем перестала светить.Парень внутри остался в полной темноте.Мы стояли молча. Через несколько секунд задняя дверь открылась, и из нее вывалился в грязь Коля. Он был невменяем от страха. Вскочив на ноги, он побежал вдоль заборов выкрикивая во всю глотку «Помогите!».Мы переглянулись и бросились за ним. Догоняли мы его не долго, так как на первом же повороте, он не устоял на ногах и свалился в лужу. Грязного и мокрого мы попытались его поставить на ноги. Коля вырывался, попутно размахивая руками. Его взгляд был полностью отсутствующим. Только сильная пощечина немного привела его в чувства.- Тащим его обратно в машину. – Сказал Серега.Я схватил за руки, Серега за ноги, и мы погрузили его на заднее сиденье. Коля больше не сопротивлялся, а лишь не переставая плакал и шептал что-то под нос.- Что он говорит? – Спросил я.- Да хер его знает? Походу совсем крыша поехала. Я вот теперь боюсь, как я это Катиным родителям буду объяснять.- Ладно, давай Стаса в машине подождем, а то я совсем продрог.Мы сели на передние сиденья и каждый уставился в свой телефон.Прошло минут 30, когда Сергей резко поднял голову, открыл дверь и вышел из машины. Постояв немного на улице, он вернулся.- Странно, - сказал он, - я готов поклясться, что увидел, как кто-то прошел мимо машины, но на улице никого.- Послушай, Серег, я уже два раза видел боковым зрением, как мимо нас промелькнули темные силуэты, но старался не реагировать на это, думая, что мне показалось.- Что-то Стас не звонит. Тут ехать минут 20. Дайка я ему наберу. – Резко сменил тему Сергей.- Алло! Стас, ты где? Как кто? Это Серега. – После некоторой паузы он добавил в трубку. – Как забрал? Я не прикалываюсь. Мы все еще стоим на месте.Разговор прервался.- Что он тебе сказал? – Спросил я, когда он опустил телефон.- Ничего не пойму. Сказал, что забрал нас уже 20 минут назад. Что вытащил из грязи и сейчас едет домой, а мы едем сзади на тросе, так как машина так и не завелась. – Рассеяно пересказал Сергей.Я не знал, как реагировать.- Звони своей Кате, пусть дает телефон родственников на даче, может они нас найдут. – Решил я, немного подумав.Сергей набрал еще один номер телефона.- Алло Кать!, Да мы тут все Колю твоего не можем довезти, дай телефон его родителей, может они нам помогут. – Лицо Сергея резко изменилось на крайнюю степень удивления. – Как приехал? Я не шучу. Как разговаривала? С кем? Ладно, давай.Он положил трубку и обернулся назад.В этот момент кроме нецензурной брани он ничего не смог выдать.Я тоже обернулся и понял, что заднее сиденье пусто.Не сговариваясь, мы оба вышли из машины.- Она сказала, что уже спит, а Коля давно на даче, и что она сама с ним два часа назад разговаривала. – Сказал Сергей.- Ты понимаешь, что происходит?- Я не понимаю, что происходит, но понимаю, что не так уж мне и дорог этот старый мерс. Бросаем его и идем пешком в сторону города. Может нас кто-нибудь подберет.Я был полностью с ним согласен, так как перепугался настолько, что недостатка кирпичей, которые можно было подложить под колеса, у нас сейчас явно не было.- Как пойдем? – Спросил я , когда мы добрались до первого поворота.- Пойдем напрямик. – Твердо сказал Сергей. – Прямо через участки полезем, что бы точно не сбиться с пути.Перелазить через заборы было не так уж и трудно, гораздо труднее было не упасть среди грязи, куч мусора и всякого строительного хлама в полной темноте.Преодолев несколько участков, мы опять вышли на узкую дорогу.- Вон, смотри, в конце улицы какой-то свет. – Сказал Сергей, указывая вперед.По мере нашего приближения, мы разобрали, что это был свет от габаритных огней автомобиля.- Это Нива Стаса! – Обрадовался Сергей, когда мы были уже метрах в десяти. – А говорил, что забрал нас. Сам заблудился и не хотел признаться, вот балабол.Подойдя ближе, наша радость быстро сменилась разочарованием, когда мы не обнаружили никого возле машины, ключ был в замке зажигания. И мы полностью остолбенели, когда обнаружили, что на длинном буксировочном тросе в пяти метрах от Нивы лежал самый настоящий гроб.- Ты видишь это? – Спросил Сергей, указывая в сторону гроба.- Вижу. Он открыт и в нем что-то лежит. – Ответил я.- Посмотрим? – Робко спросил Сергей.Я не ответил, а подсвечивая телефоном, двинулся в сторону гроба.- Да тут никого! – Крикнул я Сергею, разглядев все поближе.Мой товарищ, набравшись смелости, подошел ко мне.В этот момент за нашими спинами послышалось шуршание, мы обернулись, но свет от фонаря на телефоне только мешал разглядеть что-то вдалеке и я его выключил.На несколько секунд мы вообще ослепли, пока привыкали к темноте.- Конечно там никого! – Послышался издалека голос Николая. – Ведь они приготовили этот гроб для Вас.Сергей развернулся и с криком «Бежим!» ринулся в обратном направлении.- Стой! – Крикнул я и схватил его за рукав. – Коля! Выходи по хорошему, потому, что если я тебя найду, то сломаю тебе ноги собственноручно, что бы ты больше не мог убегать!- Нельзя сломать то, чего нет! – Услышал я в ответ уже совершенно с противоположной стороны.Как мы не пытались всмотреться в темноту, но так ничего и не увидели.Серега потихоньку взял себя в руки и начал смыслить здраво.- Давай уедем на Ниве. – Предложил он.Мы вернулись к машине. Я сел за руль, но после нескольких неудачных попыток, так и не смог ее завести.- Все понятно! – Сказал я. – Стас ее бросил потому, что тоже не смог завести. Давай снимем аккумулятор и вернемся к нашему мерсу.Мы открыли багажник в поисках гаечного ключа.- А вот и ключи. – Обрадовался Серега, доставая наборчик из чемодана с инструментом.Мы принялись откручивать аккумулятор.- Эй вы, двое! – Послышалось сбоку.Мы отпрыгнули от капота и стали озираться по сторонам в надежде увидеть человека.Никого.- Эй вы! А ну, отошли от моей машины! – Повторил голос.- Ты где? Стас, это ты? – Крикнул я в ответ.- Эй вы! А ну, отошли от моей машины! – Повторил голос вновь, только уже с другой стороны.- Они пытаются вас запугать, что бы вы не выбрались! – С противоположной стороны послышался голос Коли.- Так! Не обращаем внимания, откручиваем дальше и возвращаемся к нашей машине. – Скомандовал я Сергею.Пальцы его явно не слушали от страха, тогда я отобрал у него ключ, и все сделал сам.Как только погасли габаритные огни, боковым зрением из-под капота, я стал наблюдать тени, которые мелькали мимо нас. Сдерживая панику, я все это игнорировал.Вытащив аккумулятор, мы направились обратно.Я знал, что аккумулятор весит не так уж и мало, но в тот момент я его практически не ощущал. Быстро перелазя через заборы, я ловко удерживал его в руках.Вернувшись на то место, с которого мы ушли, увидев открывшуюся перед нами картину, я понял, что все наши старания тщетны.Машины не было.- Может это не то место? – В надежде спросил Сергей.- Это то место. – Медленно произнес я. –Вон наши следы и кирпичи с досками.После нескольких секунд раздумья, мы все бросили и рванули по направлению к городу, не обращая внимания на высокие заборы и глубокие лужи.Пробежав метров 500, запыхавшись, мы уже практически отчаялись, когда заметили на дороге свет фар и приближающуюся к нам машину.- Бежим к машине! – Крикнул Сергей.Мы рванули наперерез, но водитель нас явно не замечал.- Тормози его! – Крикнул я.Мы оба, практически бросились ему под колеса, но он лишь увернулся от нас и продолжил движение.Сидя на земле, в луже, я пытался перевести дыхание.- Ты видел, что это была за машина? – Спросил Сергея погодя.- Я видел. Это был твой мерс. – С безнадежностью в голосе ответил я.- Да, это был мой мерс. – Медленно произнес Сергей. – А за рулем сидел я, а рядом сидел ты.Сергей лег на грязь и нервно засмеялся.- Вам никогда отсюда не выбраться! – Раздался голос Николая.- Да заткнись ты! – Смеясь ответил ему Сергей.Я достал из кармана свой телефон и начал писать это письмо.Если вы его получили, значит мы так и не выбрались. Лучше нас не ищите."От себя добавлю, что ни с кем из ребят с момента получения письма связаться не удалось.Катя сказала, что её брата Николая никто от подъезда так и не забирал.Автор: Say2626.

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