Мясорубка

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 01:51

Причина: Стилистика автора сохранена.

Артём Лосер Просмотров: 26 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 01:36 by

В прошлом году, осенью, отец купил электрическую мясорубку в одном из известных магазинов, которые располагаются в каждом торговом центре. Мясорубка популярного брэнда была очень мощной и выполняла все функции, возложенные на неё.Вечером, в пятницу, я пошел гулять с другом, отец был на работе, а бабушка с дедом крутили фарш на котлеты. Выяснилось, что дома нет лука, и бабушка отправилась в ближайший магазин. По дороге, конечно, зацепилась языками с бабками у подъезда. Придя домой, бабушка включила свет и увидела лужу крови в коридоре. Посредине прихожей сидел дед, оперевшись спиной о тумбу. Левой рукой он придерживал огрызок: правой кисти не было, его взгляд замер на кровавой культе. Тело уже не подавало признаков жизни, лужи крови, начиная с кухни, стали засыхать. Бабушка ударилась в слезы, начала звонить в квартиры соседей, но было уже поздно. Несчастный случай, умер от потери крови. Все были в шоке и не могли понять, как бывший военный не смог оказать себе первую помощь и не добежал до телефона.Мясорубка была исправна, не смотря ни на что, продолжала работать. Остатки фарша и руки были утилизированы. Мясорубку убрали в коробку и не доставали.Ближе к новому году было принято решение продать сей агрегат. Отец разместил объявление на известном сайте, цену поставили низкую. Почти сразу позвонил мужчина, он был очень заинтересован в покупке. Поинтересовался, почему такая низкая цена. Отец, конечно, не стал говорить правды, вышел из ситуации, ответив, что нужны деньги. А денег в семье и вправду не хватало после похорон деда. Отец встретился с мужчиной в метро и передал злосчастную мясорубку мужчине, тот был доволен, что купил подарок своей жене на праздник, да еще и сэкономил. Так и разошлись.Спустя два дня раздался звонок, трубку взяла бабушка. Она поздоровалась и после начала разговора её лицо побледнело. Бабушка подозвала отца и тихим дребезжащим голосом сказала, что это по поводу мясорубки. На лини был тот мужчина, отец поинтересовался, в чем суть звонка. Мужчина предлагал вернуть мясорубку, он сказал, что деньги не нужны, просто заберите. В чем же причина спросил отец, может она не работает? Голос на проводе сказал, что все работает. Он долго мялся и поведал нам, что вчера его жена начала крутить фарш, он уселся смотреть телевизор в комнате, иногда перекидываясь фразами с женой сквозь шум мотора мясорубки. Во время рекламы мужчина зашел на кухню и увидел, что его жена торчит в мясорубке по локоть, но она явно не придает этому какого-то значения, и продолжает общаться с ним с нормальной интонацией. Мужчина выдернул свою жену из мясорубки, она будто не понимала, что происходит. Женщину удалось спасти, но руки не было по сгиб локтя. Отец не знал, что сказать. Но принимать товар обратно он строго отказался.Контакт с мужчиной был потерян, что случилось с проклятой мясорубкой, мы не знаем. Может, она опять вернулась на сайт объявлений.

Ключевые слова: Мясорубка Смерть Несчастный случай Авторская история

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