Отдай моё кольцо

Новость отредактировал Крысолов - Сегодня, 17:24

Volad Просмотров: 29 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 17:24 by

Однажды к одному человеку в дверь квартиры постучала цыганка. Он открыл, она предлагала ему купить куртку и другие вещи. Чиновник, привыкший добиваться желаемого, попытался выпроводить её из квартиры, ведь от неё ему ничего не было нужно. Пока не заметил прелестное колечко на её руке. Странно, но оно ему понравилось, заворожило. Он предложил продать это кольцо. На что цыганка ответила, что кольцо – семейная реликвия и продавать его не собирается. Но мужчина не уступал, он не привык уступать. Особенно какой-то цыганке. Кольцо манило его, оно было тем самым желаемым... Но цыганка уже собралась уходить, дав окончательный отказ.— Да кто ты такая! Как ты смеешь? – вскричал он. Это привело его в ярость и... он ударил...Потом ещё... И ещё... Он бил, пока цыганка не перестала шевелиться и дышать.Так и не осознав, что натворил, он попытался снять вожделенное кольцо. Но оно не поддавалось. Как он не старался - кольцо не хотело слезать с пальца. И тогда в голову пришла совсем ужасная мысль. Хозяин достал из кладовки ножовку по металлу и... начал резать злосчастный палец. Вперёд, назад, вперёд, назад. Вот уже засочилась кровь... Цыганка вскочила! Она была ещё жива и жуткая боль заставила её очнуться. Цыганка закричала! Мужчина, испугавшись неожиданного пробуждения и того что на крик могут сбежаться соседи, могут увидеть это, ударил её несколько раз ножовкой. Кровь брызнула на пол. Страх. Страх уже руководил им. Теперь он осознавал, что делает. И теперь цыганка была мертва. В коридоре расплылась лужа алой крови. Что-либо исправлять – поздно. А вот кольцо... Он склонился и продолжил перепиливать кость пальца. И вот, он уже держал в руках это долгожданное кольцо, а в коридоре в луже крови лежало изувеченное женское тело.Моментная радость и триумф, а потом осознание того, что натворил. И всё это ради какой-то побрякушки? Или чувства собственного достоинства, пусть и столь искажённого? Но всё это уже пустое... И опять страх, страх перед наказанием. Нужно было избавиться от тела и улик и так, чтобы никто ничего не увидел.Мужчина дождался вечера, когда в подъезде никого не должно было быть и потащил тело в подвал. С такой ношей на улице могут заметить. А в подъезде – нет. Подвал? Он большой, со своими "лабиринтами". Отпечатки, следы... Их многие там оставляют. Местные жители редко туда ходят. И когда найдут труп, он успеет разложиться, его обглодают крысы и не останется ничего, никаких улик чтобы навести на след на него. Да и кто может с уверенностью сказать, что какая-то цыганка не могла сама туда забраться и испустить дух. Уж он-то знает и про бездомных, и про наркоманов, которые от безысходности могут забраться в подвал, да там и остаться.Покончив с телом и уликами, он спокойно улёгся в постель, зажав в ладони то самое колечко. Ту самую "причину". Оно так приятно согревало его руку, грело его гордость и волновало... Всё кончено, всё забыто... Он закрыл глаза.Через какое-то время, он услышал женский плач и воющий голос:— Отдааай моооё кольцооо...Он встрепенулся, открыл глаза – возле его кровати сидела та самая цыганка!Она плакала и тянула к нему руки, повторяя только одно:— Отдааай моооё кольцооо...Слова жутко тянулись, пронзая барабанные перепонки, сердце, которое безумно колотилось в груди. Он вжался в постель, но призрак ничего не делал, а только умолял:— Отдааай моооё кольцооо...— Нет! – вскричал он, – кольцо моё! Сгинь!Но призрак не обращал внимания, а только вытягивал свои бледные заляпанные кровью руки к нему и продолжал выть:— Отдааай моооё кольцооо...Из глаз призрака вместо слёз стекала кровь, он выл, выл всё громче и протяжнее. Пальцы с длинными покрытыми лаком ногтями скреблись по воздуху, словно пытаясь что-то нащупать.— Отдааай моооё кольцооо... – выло привидение.Мужчина вскочил, её руки дотянулись до него и он почувствовал их мертвецкий холод на своей ноге. Ногти мертвеца заскребли по его коже. Он рванулся, но цыганка последовала за ним, повторяя только одно:— Отдааай моооё кольцооо...Она не подходила к нему, а лишь стояла рядом и протяжно повторяла. Как это может быть? Такой ужас кого угодно может "сломать", вот и мужчина не выдержал и швырнул в призрака кольцо с криками:- Забирай! Забирай! Только сгинь, уйди...Но цыганка не обращала внимания на брошенное кольцо и продолжала выть и тянуть к мужчине руки. Он понял. Понял, что хочет призрак – кольцо нужно вернуть к телу. Он схватил кольцо, выбежал в подъезд. Призрак последовал за ним и завыл ещё громче и протяжнее:— Отдааай моооё кольцооо...— Да несу! Несу я! Отстань... Пожалуйста...Он бешеным темпом спускался по ступенькам. Из нескольких квартир на шум выбежали соседи.И увидели обезумевшего мужчину в трусах, который кого-то умолял отстать и бежал вниз.— Иван, ты куда? – крикнул сосед с нижнего этажа, но тот не замечал и бежал дальше.— Отдааай моооё кольцооо... – выло приведение, и это всё, что он слышал.Он пинком выбил дверь подвала и ввалился внутрь. Некоторые соседи следовали за этим "сумасшедшим", пытаясь понять, что же такое происходит. Вскоре поняли. И ужаснулись. Безумный сосед склонился возле трупа. Трупа! С криками:— Забирай! Забирай! Отстань!— Отдааай моооё кольцооо... – победоносно завыло приведение.Он вложил в руку мертвой цыганки это злосчастное кольцо.И тут её рука вцепилась в его кисть! Четыре пальца и один обрубок сдавили его кожу!Уже посиневшая голова мертвеца приподнялась к нему и закричала:— Отдай кольцо!!!Сердце не выдержало. Мужчина зашатался и замертво рухнул на бетон.Следом за ним упало и тело цыганки, издав глубокий выдох...Соседи и милиция долго выясняли, что же произошло. В конце концов всё стало на свои места, но убийца сам был уже мёртв. Правда, никто так и не смог понять и объяснить, как мертвец (а судмедэксперты подтвердили, что на тот момент цыганка была мертва) мог кричать и тем более двигаться. И что свело убийцу с ума? Может, совесть?Но загадка эта была обречена оставаться неразгаданной, ведь никто не слышал тот повторяющийся жуткий вой:— Отдааай моооё кольцооо...

Ключевые слова: Кольцо Призрак Жадность гадалка чиновник

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