Дядя Коля

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 11:55

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 45 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 11:55 by

Произошла данная история со мной буквально на днях, но расскажу для начала всё по порядку. До 14 лет довелось жить мне в деревне. Жилось относительно неплохо, но родители хотели лучше, и поэтому мы переехали в город. Там я доучился последние три года школы, окончил университет, нашёл неплохую работу. Не знаю, какой чёрт меня дёрнул, но вздумалось мне на родину предков вернуться да родню повидать. Тем более в деревню я ездил последний раз около 10 лет назад. В очередной недельный отпуск собрал вещички и рванул на поезд, предварительно созвонившись с родной сестрой моей мамы.По приезду устроили мне застолье: начали отмечать с родственниками, затем подтянулись друзья детства, а заканчивали уже в соседнем посёлке с друзьями друзей. Стемнело. Я изрядно подвыпивший решаю возвращаться домой. На уговоры друзей переночевать у них, а уже утром пойти обратно отвечаю отказом. Требовалось всего лишь пересечь подлесок, а дальше шагать прямо вдоль полей до самой избы. В общем, не потеряюсь и как-нибудь дойду.Подлесок закончился, вышел я на протоптанную тропинку и пошёл уверенным шагом, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Полная луна скрылась за тучами, почти ничего не видно. Тут я спотыкаюсь об кочку и пропахиваю лицом утрамбованную землю. Слышу сзади тихий смешок. У меня внутри всё сжалось. Кто далеко за полночь может шастать по полям? Затем пришла мысль, что это кто-то из моих друзей беспокоился и решил проконтролировать моё возвращение. Меня слегка отпустило.- Живой? – раздался скрипучий голос.Я приподнялся и увидел сгорбленный силуэт невысокого мужичка. Он подошёл чуть ближе.- Ба, Иван, ты, что ли? Сто лет тебя не видел.Голос показался знакомым, но немного неестественным. Слова словно с усилием проталкивали сквозь глотку. Человек подошёл ко мне вплотную и протянул руку. С его помощью я поднялся на ноги.- Видать, не узнал?- Нет, - честно ответил я.- А ведь я тебя постоянно на рыбалку с собой брал.Небо немного прояснилось, и в тусклом лунном свете проступили очертания ночного гостя. Худощавое лицо казалось мертвецки бледным, одежда походила на лохмотья. Лучше всего мне запомнилась грязная тряпка, туго обмотанная вокруг шеи в несколько слоёв. Даже при таком освещении можно было разглядеть на тряпке какие-то коричневые пятна. По длинному кривому носу я узнал стоящего передо мной человека.- Дядя Коля?- Он самый!Коля запомнился мне жизнерадостным человеком. Он долгое время работал электриком. Был близким другом моего отца. Мы часто проводили время вместе. Незадолго до нашего отъезда из деревни Коля похоронил свою жену. Детей у них не было. Про других его родственников мне ничего неизвестно. Тогда он начал много пить. Отец пытался ещё какое-то время поддерживать с ним связь, но вскоре они окончательно перестали общаться.- Тоже в деревню идёте? – поинтересовался я. – Вместе идти веселей. Заодно расскажете, как здесь живётся.- Нет. Я теперь в другом месте располагаюсь. Мне в деревню дорога закрыта. Если хочешь, то можем поговорить тут.Я согласился. Не помню, сколько времени точно прошло, но говорили мы долго. Коля пересказал мне самые интересные истории, произошедшие с ним и с сельчанами, а я рассказал ему о нашей городской жизни. Алкоголь полностью выветрился. Мне сильно хотелось спать, веки сами начали смыкаться. Я понял, что пора заканчивать нашу беседу и уже собирался заявить об этом.- Светает, - опередил меня Коля.- Что?- Моё время заканчивается. Пора прощаться.Я не совсем понимал, о чём он говорил.- Приходите к нам как-нибудь. Я тут до конца недели пробуду.- Не могу.- Давайте я к вам зайду, а то неизвестно ещё, когда удастся встретиться.Губы Коли искривились в недоброй ухмылке, по крайней мере, мне так показалось.- Захаживай. Только спроси у кого-нибудь, где теперь Коля находится. Они расскажут и, возможно, даже покажут. Правда, встретимся мы в следующий раз только через четыре года. Но ты всё равно навести меня. Мне приятно будет.На этом моменте я окончательно перестал улавливать сказанное. Но не обратил на это особого внимание, так как единственное, что меня заботило в тот момент – это поскорее добраться до кровати. Попрощавшись с Колей, я дошёл до дома без каких-либо приключений и завалился спать.После своих похождений я провалялся в кровати до самого вечера. Позавтракав в шестом часу, мне вспомнился ночной разговор. Первым делом мне взбрело в голову проведать участок, где раньше жил дядя Коля. Калитка оказалась незапертой, зато на входной двери висел ржавый замок. Обойдя здание кругом, я приметил, что одно из окон выбито. К стене возле этого окна кто-то подкатил пустую бочку. Я аккуратно залез на неё и заглянул внутрь. Вся немногочисленная мебель была перевёрнута, на полу валялось несколько разорванных книг, у старой буржуйки срезали трубу. Похоже, Коля не обманул, его здесь давно уже не было, чем и воспользовался кто-то из местных.Я поспешил покинуть разорённый участок. На выходе мне повстречалась пожилая женщина, возрастом годившаяся мне даже не в матери, а прямиком в бабушки. Не сразу я узнал в ней соседку дяди Коли. К сожалению, до сих пор не могу вспомнить её имени.- Мать, а куда это Коля переехал?- Коля?- Да, вот с этого участка.- Николай Иванович! Так помер. Уж пять лет как.- Несмешные у вас шутки. Живого человека похоронили.Поначалу меня озадачили ответы старушки. Я даже подумал, что, возможно, здесь сказывается возраст и её мозг создаёт свою собственную реальность. Проще говоря, она давно впала в старческий маразм.- Как живого? Я же говорю, что помер Николай Иванович. Пьяный под поезд попал. Перерубило его всего. Голова по насыпи скатилась, несколько часов в кустах искали. Мне лично всё участковый пересказал.- Я вчера с Колей разговаривал и он был вполне себе живой.Тут старушка перекрестилась.- Побойся бога! Мёртв он. Я даже на его похоронах была. В самом конце погоста его могилка. Тут недалеко…Я не дослушал, что мне говорили. Почти бегом добрался до того места, где мы вчера расстались с Колей. Свернул направо и минут через пятнадцать стоял возле входа на деревенское кладбище, про существование которого давно позабыл. Найти нужную могилу мне удалось почти сразу. Она располагалась среди относительно свежих захоронений, но единственная выглядела давно заброшенной. Я начал рвать разросшуюся траву, доходившую мне до груди, пока не показался покосившийся деревянный крест. Надпись на табличке, прибитой к кресту, гласила, что здесь захоронен Петренко Николай Иванович.После всего случившегося я в тот же день вернулся в город. Третью ночь подряд мне не удаётся заснуть. Меня постоянно терзают два вопроса. С кем той проклятой ночью я разговаривал? И что означали его последние слова про то, что мы вновь встретимся через четыре года?Автор: misterbatman.

Ключевые слова: Родина предков скрипучий голос дядя Коля время деревенское кладбище

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