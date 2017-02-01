Пожирающий

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:54

Сделано_в_СССР Просмотров: 27 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 07:54 by

Она с самого детства, с момента как начала себя осознавать, видела потусторонние сущности. В детстве, ещё не понимая к чему это может привести, рассказывала родителям о тех, кого видит. Конечно же, они этому не верили, и побаивались психических отклонений в развитии ребенка.Вера сидела на подоконнике и смотрела в окно - шёл проливной дождь. Лужи буквально бурлили от такого количества капель, впивающихся в поверхность водяной глади. Отражения в лужах рябили и никак не желали обрести чёткую, постоянную форму. Разноцветные кружева, которые образовывались после попадания топлива в воду, привлекали внимание своей вязью и причудливыми формами.В такие моменты становится как-то тоскливо на душе, не противно, не грустно... Просто вся эта серость...- Даавааай поиграааееем. - донеслось из угла комнаты хриплое шипение.- Во что? - не поворачивая головы, спросила Вера.- В пряаааткиии, - послышался ответ.- Да ну, с тобой не интересно в прятки играть. Ты опять куда-нибудь, на антресоль спрячешься... - не закончила мысль девушка- Да и я уже взрослая, это ещё 10 лет назад было интересно, а сейчас - извини. Ты, кстати, где столько пропадал?- Гуляаааал, - ответила не имеющая постоянной формы, сущность.- А мне на экзаменах так нужна была твоя помощь. Ну да ладно - сама справилась.Вера и правда хорошо справилась с выпускными экзаменами в школе, поступила на экономический, отучилась и устроилась менеджером в компанию, занимающуюся поставками компьютерной техники. Работа обычная: какая-то компания делает заказ на определённое IT оборудование, она продает.Многие люди в порыве каких-либо эмоций разговаривают с телевизорами, компьютерами, да и вообще с любой техникой, на их взгляд делающей что-то не так, ну и по другим причинам. Это сыграло свою роль и для Веры, так как она иногда разговаривала с сущностями, которых никто не видит: это списывалось на "разговоры с техникой". На это особого внимания никто не обращал - за всеми водились такие "грешки".В детстве оно уберегало от падений в канализационные люки, от летящих на бешенной скорости автомобилей, от подозрительных типов на улице. И в день, когда Вере исполнилось 14, оно пропало. Долго девочка искала "друга" и не могла найти себе места. Родители тогда списали это на кризис переходного возраста. Со временем Вера свыклась с отсутствием бесформенного товарища, но возможность видеть остальных "потусторонцев" не исчезла. Вот только больше к ней никто не привязался и не стал к ней приходить постоянно, как к другу.Теперь же Вера жила на съемной квартире одна. Квартира располагалась на улице Римского-Корсакова, дом 18. Довольно близко от работы (на Алтушке, 14) - всего полчаса пешком. Целых три просторных комнаты... Девушка всегда любила свободу, и однушка просто стесняла бы её широкую душу. А так очень удобно: пригласить друзей, отметить чей-нибудь день рождения, да и мало ли чего ещё.И вот "блудный сын" вернулся. Теперь почти не покидал Веру "друг", рассказывал разные страшные истории и смешные, хотя смешно с его-то речью не очень выходило.Девятый час утра, Вера как обычно идет на работу, слушает невидимого никому товарища, разглядывая прохожих и обращая внимание на других "потусторонцев", снующих вокруг. Кто-то за кем-то, а кто-то в поисках чего-то, или кого-то. Одни из них были как ангелы хранители, другие свободные, третьи пакостники... Все различались. Те, кто уже кого-то оберегает - серовато-зеленые и размером с человека, те кто ищет - голубоватые, а пакостники - размером с собак и отливают красноватым.На работе всё как обычно: получила заказ, обработала, оповестила о результатах, сказала примерные сроки поставки... Ничего необычного. После окончания рабочего дня, собираясь домой, заметила отсутствие "друга". "И когда он успел уйти?" - подумала Вера. Но, зная, что он теперь уже скоро вернётся, со спокойной душой отправилась домой.По дороге девушка не сразу обратила внимание на то, что сущностей почти нет. Почти не видать сопровождающих и ищущих, и даже пакостников. И с каждым днём их становилось всё меньше.В очередной вечер, зайдя домой, включив по обыкновению телевизор, сделав себе кофе, села за компьютерный стол. Просматривая запланированные работы по заказчикам, услышала в новостях о появившемся в городе маньяке. Его жертвы отличались тем, что на их телах были вырезаны какие-то оккультные знаки, круги... А что характерно, маньяк работал не в конкретном районе, а по всему городу. Эта новость задела Веру - значит любой может оказаться жертвой. "Знать бы, по каким параметрам маньяк их выбирает, можно было бы придумать что-то, что бы не привлекать его внимание." - думала девушка. Но в новостях сказали, что не могут найти ни одной особенности, связывающей всех убитых.Каждый поход на работу и с работы для Веры стал испытанием, сущностей на улицах практически не видать. Что-то странное происходило и с людьми, они нервно озирались, вздрагивали от резких звуков. Самое странное было то, что её "друг" тоже стал себя вести так же. Ведь он всегда знал, что сейчас произойдет и таким образом спасал девушку от неприятностей, а теперь... Неожиданный автомобильный сигнал вырвал Веру из раздумий и задел зеркалом сумку висящую, на плече. А товарищ её не предупредил.Порядком натерпевшись такого поведения от людей, девушка решила выяснить, что происходит у своего "хранителя", но тот вел себя как запуганный ребёнок и не мог сказать ничего вразумительного. Теперь вообще было сложно разобрать слова в его хрипящем шёпоте, и это пугало. Ещё больше пугало то, что с каждым днём жертв становилось всё больше. Маньяк не был обычным, который выжидал, временами залегал на дно, он "работал" каждый день. И "работал" всё усерднее.Один сумасшедший держал в панике город-миллионник. Все силовые структуры сбились с ног, выискивая подонка, но ни одной зацепки... Мэр города давал прямые репортажи по телевидению, призывая народ не волноваться, обнадеживая тем, что скоро маньяк будет пойман. Но что-то не верилось. Так же в новостях стали появляться знакомые лица, которых она больше никогда не увидит, никогда не сходит в их компании в кино, не съездит на шашлыки, ни в кафе... Вся эта информация впивалась в сознание, вытесняя разумное поведение. Вот вчера она налила суп вместо тарелки в кружку и долго стояла, глядя на неё, не понимая, что не так. То грязную тарелку засунет в морозилку. В голове была каша. На работе проблемы из-за того, что она не могла сконцентрироваться, хотя и остальные не выделялись высокой работоспособностью, да и сами заказчики стали как душевнобольные. Всё вокруг изменилось.В пятницу, идя с работы домой, во дворе Вера почувствовала на себе пристальный, неприятный взгляд. Обернулась и успела заметить фигуру скрывшуюся за углом дома. "Друга" рядом не было, она поспешила забежать в подъезд и, не дожидаясь лифта, забежала на свой этаж. Уже оказавшись дома, за закрытой дверью, она позволила себе немного расслабиться, но успокоиться не могла. Мало того, что все вокруг стали подозрительными, так ещё кто-то следит за ней. Это ни в какие ворота не лезет.В ворота, конечно, не лезет, вот только тот факт, что девушка стала всё чаще замечать тёмную, в прямом смысле слова, личность в очках, доводил до истерик. Вера стала вечера на пролёт реветь, думая о том, что дни её сочтены. Изредка выглядывая в окно, она замечала спешно скрывающийся силуэт. У двери, по утрам, девушка находила разные "подарки": "цыганские иглы", лезвия от бритвенных станков.Вера позвонила начальству с просьбой дать ей отпуск. Как ни странно - дали, хотя работать и так почти некому.И вот ещё странный момент, как только поблизости появлялся этот человек, так "друг" внезапно пропадал.Снова вечер. Одинокий, давящий... Вера достала из холодильника бутылку виски "White Horse", налила в стакан и выпила залпом, поморщившись, выпила второй. Ни облегчения, ни опьянения не наступало. Тогда она опорожнила бутылку прям из горла. Разум не собирался меркнуть. По спине пробежали мурашки, в квартиру закрался холодок.Не было слышно ни единого звука. Телевизор Вера уже перестала смотреть с неделю. Что-то было не так. "Друг" метался из угла в угол, то к потолку прилипнет, то свалится на пол, в его шипении нельзя было различить ни одного слова. Дверь вынесло черное существо, достающее "головой" до потолка, и оно молниеносно пригвоздило "друга" к стене острыми, как лапы краба, конечностями. Ужас сковал её, и она смотрела, как это что-то поглощает "друга", эта тварь была не прозрачной, как все "потусторонцы", а как будто материальной. Вера, кое-как совладав со своим телом, рванула к двери, а там... тёмная личность... Он снимает темные очки, и на неё смотрят светящиеся желтым глаза. Личность, не сказав ни слова, двинулась на Веру.Автор: Sad.

Ключевые слова: Потусторонние сущности сумасшедший вечер друг черное существо

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