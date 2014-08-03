Наследство

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:21

Сделано_в_СССР Просмотров: 12 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 06:21 by

Когда мне было 20 лет, я жил в общежитии при инженерно-техническом университете, в котором, собственно, и учился. Наверняка вы представляете себе, что такое университетская общага, никакого спокойствия и уединения, продукты вечно пропадают, а в единственный душ, находящийся где-то в конце коридора, постоянно выстраивается километровая очередь. Поэтому я был несказанно рад, когда неожиданно на меня свалилось счастье в виде наследства, оставленного мне какой-то троюродной теткой, которую я в глаза никогда не видел. Судя по составленному на меня завещанию, мне доставался добротный двухэтажный дом, по счастливому стечению обстоятельств находящийся всего в получасе езды от моего университета. После окончания бумажной волокиты я быстренько собрал все свои немногочисленные пожитки и на первом автобусе отправился в свой новый дом.Старенький пазик высадил меня на остановке под названием "Улица Белозерная", далее мне предстояло пройти пешком пару километров, вещей у меня было не так уж и много, так что я весело шагал, напевая себе под нос какую-то популярную песенку. Через некоторое время я увидел впереди свой новый дом. Он был небольшой и выкрашенный в темно-синий цвет,а на всех окнах обоих этажей стояли решетки, зайдя внутрь, я начал его обследовать, на первом этаже находилась кухня и большая гостиная, из которой на второй этаж вела винтовая лестница,поднявшись наверх, я обнаружил две спальни и санузел, ну что ж, совсем не дурно для бедного студента; зайдя в одну из двух спален, я скинул сумки с вещами на пол и плюхнулся на мягкую кровать, в доме было так тихо, что я невольно начал погружаться в сон, но вдруг услышав какой-то скрежет, похожий на заточку лезвия, моментально распахнул глаза и рывком сел. Звук раздавался с нижнего этажа, прислушиваясь, я встал с кровати и тихонько начал спускаться вниз, скрежет становился все громче. Мне стало не по себе, в голове мелькнула дикая мысль, что, возможно, кроме меня в этом доме есть кто-то еще. Спустившись с лестницы, я остановился и понял, что звук идет с кухни, но как только я зашел в нее, этот ужасный скрежет сразу прекратился.Так и не поняв, что это было, я решил сходить в ближайший магазин, чтобы запастись провизией, но была одна проблема - я понятия не имел, где он находится. Пришлось идти на разведку к соседям, заодно и познакомлюсь, думал я, подходя к ближайшему одноэтажному домику. Дверь мне открыла милая старушка, которая охотно объяснила мне, как пройти до магазина, но узнав, что я ее новый сосед из двухэтажного дома напротив, почему-то быстро перекрестилась и захлопнула дверь перед моим носом. Это выглядело как-то странно, но я, не став придавать особого значения заморочкам старенькой бабушки, сходил в магазин, а потом, поужинав, лег спать.Мне снился жуткий реалистичный сон. Я стоял в кухне своего нового дома, а за столом напротив сидела очень худая женщина с грязными и спутанными волосами, с невозмутимым лицом она затачивала огромный топор; остановившись, женщина посмотрела на меня и стала показывать пальцем куда-то мне под ноги, неожиданно ее взгляд переместился за мое плечо, глаза ее расширились от ужаса и она громко крикнув "Обернись", и с грохотом уронила топор. Я моментально проснулся в холодном поту, пытаясь отдышаться, я почувствовал, как сердце в груди бешено колотится, мне еще никогда не было так страшно, как сейчас. Я пролежал до рассвета с открытыми глазами, хорошо, что был выходной, и утром мне не нужно было никуда идти, и только, когда первые лучи солнца ворвались в окно комнаты, мне удалось снова заснуть.Проснувшись, я почувствовал себя немного лучше, мои ночные страхи уже не казались такими жуткими, и я решил, что не худо было бы позавтракать; зайдя на кухню, я подошел к столу, чтобы нарезать хлеб и вдруг заметил, что в этом месте пол прогибается. Отодвинув коврик, я увидел, что под ним находится вход в погреб, меня как будто ударило током, я вспомнил, что во сне эта непонятная женщина показывала пальцем как раз на это самое место. Есть мне сразу перехотелось, я вышел из дома и, сев на крыльцо, закурил. Конечно, я понимал, что в этом месте творится какая-то чертовщина и надо бы отсюда сваливать, но возвращаться в общагу мне очень не хотелось. Докурив сигарету, я вернулся в кухню и все-таки решил позавтракать.Вечером я сходил в магазин и купил пива, мне все еще было жутковато, и я решил выпить, чтобы немного успокоиться. В итоге я уснул в гостиной, сидя перед телевизором.Разбудил меня какой-то грохот, я резко вскочил с дивана и по моей коже прошел мороз, грохот раздавался с кухни, буквально прилипнув к полу я не мог сделать ни шагу, потом, все-таки с трудом взяв себя в руки, я на цыпочках дошел до кухни. То, что я там увидел, повергло меня в шок: ковер возле стола ходил ходуном, кто-то или что-то пыталось вышибить дверь погреба. Меня обдало волной ужаса и я, развернувшись, помчался в сторону выхода из дома, но дверь на улицу почему-то не поддавалась, хотя все замки были мной открыты. Тогда я решил выбраться отсюда через окно, но вспомнив, что на всех окнах решетки, и не придумав ничего умнее, побежал наверх. Забежав в свою комнату и закрывшись на замок, я, ощущая чувство полной безвыходности и дикого страха, уселся на пол между шкафом и кроватью, лихорадочно осматриваясь в поисках хоть какого-то оружия. Заметил лежащий под кроватью топор. Неожиданно внизу послышалась какая-то возня и я с ужасом понял, что "оно" вышибло дверь погреба и выбралось наружу, меня вновь обдало волной ужаса и я, схватив лежащий под кроватью топор, вскочил на ноги. Дрожа от страха, я осторожно подошел к двери и услышал громкие шаркающие шаги, которые приближались все ближе, далее судя по звукам "оно" начало подниматься по винтовой лестнице ко мне на второй этаж. Я сильнее сжал в руках топор и, обливаясь холодным потом, отошел подальше от двери. Тем временем я снова услышал эти шаркающие шаги, "оно" уже было здесь и направлялось к моей комнате. С диким грохотом на дверь обрушились яростные удары, не выдержав такого напора, хлипкая дверь треснула, и в образовавшийся пролом просунулась жуткая черная лапа с огромными острыми когтями. Я подбежал и со всего размаху ударил топором по этой самой лапе, отрубив при этом все ее когтистые пальцы, за дверью раздался протяжный вой, от которого по моему телу побежали мурашки. Неожиданно в окно начали пробиваться первые лучи солнца и преследующее меня существо, вытащив из двери обрубок своей лапы, начало возвращаться на первый этаж, я слышал его шаркающие шаги направляющиеся к кухне, вдруг раздался звук захлопывающейся двери погреба и все стихло. Я устало осел на пол, но тут же, вскочив на ноги и отбросив топор, пулей выбежал на первый этаж, а оттуда на улицу, благо что дверь оказалась открытой. Не до конца понимая, что делаю, я почему-то побежал к дому той самой бабульки, которая объясняла мне, как добраться до магазина, она, открыв дверь и увидев мое бледное безумное лицо, молча пропустила меня в дом. От нее-то я и узнал, что моя троюродная тетка в последние дни своей жизни все твердила про какого-то монстра, поселившегося у нее в погребе и разгуливающего по дому по ночам, она даже несколько раз вызывала полицию, но они ни разу ничего не нашли, а потом и вовсе перестали реагировать на вызовы. Тетка даже спала с топором под подушкой, а умерла от разрыва сердца на той самой кровати, на которой я спал в первую ночь своего прибывания.Я вдруг понял, что тогда ночью мне приснилась моя тетка, наверное она таким образом хотела предупредить меня об этом страшном существе. Завещание было написано за три года до ее смерти, и, видимо, она просто не успела его аннулировать, вернее мне очень хочется так думать. Не хотелось бы узнать, что тетка оставила мне дом с монстром специально, хотя, с другой стороны, собственно кто я такой, она меня даже никогда не видела.Конечно, зная, что в погребе живет чудовище, жить в этом доме я не мог и мне пришлось возвращаться в свою родную общагу. Дом я продавать не стал, так как не хотел подвергать кого-либо опасности, и он до сих пор остается в моей собственности, но больше я туда возвращаться не собираюсь.

Ключевые слова: Общага наследство худая женщина черная лапа монстр страшное существо

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