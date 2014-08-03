Кто-то смотрит

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:44

Сделано_в_СССР Просмотров: 35 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 09:44 by

Теща приболела, и Николая срочно командировали в деревню на хозяйство. Не любил он заниматься разной живностью, а куда деваться? Надо. Тут еще шуряк собрался поросенка резать, тоже помощь нужна. В общем, стал наш горожанин на время колхозником.Управившись у себя, отправился Коля помогать с поросенком. Дело было сделано, посидели немного, стемнело. Пора возвращаться. Шурин велел идти по большой асфальтированной дороге, а не лезть к реке через кладки.Луна светила так, как будто хотела переплюнуть солнце, подумав немного, Николай свернул к реке.— Так ближе, да и светло совсем!Тут все и началось. Тропка бежала по холмикам, то огибала их, то как бы проваливалась куда-то, то тянулась вдоль реки. Надо сказать, речонка была несерьезная, мелкая, но перейти ее вброд не было возможности. Вся плотно заросшая камышом, она преграждала путь любому, кто пытался дойти до другого берега вброд.Шел Коля себе и шел, выглядывая в густой полыни плохо заметную тропу. А она все сужалась и сужалась. Скоро должен был показаться старенький, сбитый из кривых досок мосток. Как-то стало не по себе! Вот поворот, нога ступает на кладки … и тут с перил что-то белое метнулось к воде. Шлепок! Тишина…— Может, бобер? — подумал парень, — альбинос какой-нибудь.И пошел себе, осторожно ставя ноги на шатающиеся дощечки. Стало темновато, кладки были извилисты и шли не от берега к берегу напрямую, а какими-то скособоченными звеньями, то прямо, то сворачивали и проходили параллельно реке. Мутная вода не мерцала, не колыхалась, а стояла застывшей массой. Вдруг легкий гул прервал размышления по поводу бобров-альбиносов и их будущего. Постоял, прислушался. Гул затих, но за спиной явно услышал тяжелый скрип, как будто кто-то так же осторожно идет по кладям, повторяя его недавний маршрут.Пошел — опять гул. Хотел оглянуться, но как-то не смог заставить свою шею повернуть голову, не слушались они! Ноги тоже почему-то зашагали быстрее. Прошел пролет и снова решил постоять.Глянул в воду через перила, а оттуда, откуда-то со дна смотрела на него пара пустых глаз, величиной с чашки! И тут — опять скрип! Да еще и вздохнул кто-то — так тяжко! Вода пошла в рябь. Это была последняя капля! Без памяти пролетел оставшийся отрезок мостушки и выскочил к дороге. Все было по-прежнему тихо. Даже сварливые собаки помалкивали. Прикурив, пошел странник домой.Почти у самой двери, бросил в траву окурок, открыл дверь и решил попить чаю пред сном. Чайник загудел, телевизор забубнил. Эх, стало так уютно и хорошо!— Ну и ну! Что это я так? — подумал Николай, — пацан что ли какой, струхнул не по-детски.Посмеявшись над своими страхами, вышел из дому и пошел перед сном по малым делам. Надо добавить, что классический домик с сердечком на двери стоял за домом и, чтобы туда попасть, следовало свернуть за угол. Управившись и ни о чем больше не думая, он пошел домой и тут же остановился, будто током его дернуло.У крайнего окошка нечто белое, как будто сотканное из тысячи живых нитей, склонилось к стеклу и что-то там высматривало. Затем плавно повернуло голову и окатило леденящим душу взглядом грязно-зеленых, как мутная вода в старом пруду, глаз. Тут же вытянулось в струну, дернулось и одним прыжком взвилось и скакануло к дороге. Обомлевший парень увидел, как длинными скачками на странных ногах, то ли из лунного света, то ли из какой-то тянущейся массы, охая и гудя, нечто унеслось в сторону реки.Что еще сказать про этот странный визит? Дверь была надежно заперта, окна занавешаны, а сам парень постарался скорее уснуть.Конечно, наутро ему никто не поверил. Даже посмеивались. И мало кто обратил внимание на белые нити на кустах, что теснились вдоль дороги. Мало ли, чего не встретишь в старых вымирающих деревнях.

Ключевые слова: Тёща шуряк река тысячи живых нитей старые вымирающие деревья

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