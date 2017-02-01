Как я стал зомби-мутантом

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:03

Arhip Просмотров: 15 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 07:03 by

Как я стал Зомби – Мутантом.(Воспоминания Зомби – Мутанта).Мне не верят, но я на самом деле когда-то был живым и относительно нормальным человеком. Но урановые рудники в корне изменили всю мою жизнь. Попал на рудники я в 1912-м году из-за глупой и забавной ошибки – я был капитаном того Айсберга, который потопил Титаник.(Для тех кто не знает: «Айсберг» - Советский крейсер, назван в честь великого русского исследователя Айсберга Рихтман Исааковича. Рихман Исаакович вместе с Куком совершил плавание к берегам Австралии. На том судне Айсберг был капитаном, а Кук – его старшим помошником. Однако Рихтман Исаакович узнал, что у австралийских аборигенов есть дурная привычка кушать капитанов приходящих к ним кораблей, поэтому Айсберг срочно взял больничный и назначил Кука капитаном. Все окончилось благополучно – Кука съели, а Рихтман Исаакович закрыл больничный и вернулся на Родину. Вот так, благодаря русской смекалке, Айсберг сумел открыть Австралию и при этом остаться в живых).Итак, я патрулировал на крейсере Атлантический океан. Внезапно мое внимание привлек огромный кораблик, двигающийся в нашем направлении. Я не знал, что это мирное пассажирское судно из Ливерпуля, и поэтому принял его за немецкую подводную лодку времен Второй Мировой войны (Вторая Мировая правда еще тогда не наступила, но что мешало проклятым фашистам построить атомную подводную лодку заранее и выпустить ее в океан ждать своего часа?) В общем, с криками «Бей фашистов!» мы захреначили в правый борт Титаника пару торпед и он, неприлично булькая, утонул (что ему оставалось делать?). Ну, потом был небольшой мировой скандал, но дело вскоре замяли, виновных наказали. По странному стечению обстоятельств виновным почему-то оказался я, и начальство, не слушая моих оправданий типа «он сам утонул» или «это теракт талибов», отправило меня на урановые рудники. Слишком много осталось в живых свидетелей, и все они дружно ткнули в меня пальцами и сказали «это он!». И вот я, весь истыканный пальцами, на протяжении долгих двадцати лет добывал в шахте уран и обдумывал план побега. Однако бежать оттуда было совсем непросто – режимный объект, сверхсекретный, обнесен по периметру стальным забором высотой в 10 метров, затем еще железобетонным забором высотой в 15 метров, и для надежности еще деревянной изгородью, все опутано колючей проволокой под напряжением, повсюду хмурые охранники с пулеметами, хмурые собаки без пулеметов, везде развешаны страшные предупреждения: «осторожно злая собака!», «стреляем без предупреждения», «берегись падения в шахту», «не стой под стрелой», «осторожно, высокое напряжение», «не влезай – убьет», «не курить», «не пить», «матом не ругаться», «мойте руки перед едой», «мухи – источник инфекции» и другие. Но, не смотря на трудности, я с другими заключенными обдумывал планы побега. Для начала мы из старой стиральной машины (найденной в шахте на глубине 120 метров), пылесоса, микроволновой печи и реактивного двигателя от Шаттла собрали установку для обогащения урана. При запуске установки десять заключенных скончались из-за излучения микроволновки, но все же нам удалось получить несколько килограмм высококачественного обогащенного урана 238. Из этого урана мы сделали небольшую атомную бомбочку, килотонн так на сто. Зачем она нам понадобилась и как она поможет нашему побегу никто не знал, поэтому мы решили ее просто взорвать. Пятьдесят человек погибло во вспышке атомного взрыва, так как не успели отбежать на безопасное расстояние, но это было еще не так плохо. Хуже было то, что при взрыве часть шахты обрушилась и мы оказались погребены под обвалом на глубине 735 метров. Посовещавшись, мы решили прокопать ход за пределы рудников и там выбраться на свободу. Еды у нас было достаточно – мы заблаговременно подготовились к побегу. В течение месяца мы ломами, кирками и отбойными молотками пробивали горизонтальный штрек, а когда решили, что удалились на достаточное расстояние от рудников, стали прокапывать ход наверх. И тут оказалось, что мы совершили роковую ошибку. У нас не было точного геодезического оборудования, поэтому в кромешной темноте шахты мы не могли определить где верх, а где низ, поэтому, вместо того, что бы выбираться на поверхность, мы начали углубляться вниз все дальше и дальше. Свою ошибку мы поняли только через год, когда у нас начала заканчиваться пища. К тому времени мы были уже на глубине 9000 метров. Посовещавшись, мы решили все-же продолжить двигаться в выбранном направлении. Вскоре кончилась еда. Люди питались урановой рудой, минералами и другими полезными ископаемыми. На глубине 10500 метров мы случайно вскрыли небольшую пещеру, в которой изловили пещерную пуму. Вот была радость! Изголодавшиеся по женщинам заключенные не сразу ее съели! Как, впрочем, и кротов, летучих мышей, ящериц и земляных червяков, пойманных там же. На глубине 12000 метров мы наткнулись на окаменевший труп мамонта. Мамонта размочили водой, что бы он немного размягчился и был пригоден в пищу. Мамонта нам хватило на целых два года. Но все хорошее когда-нибудь кончается, и снова начался голод. К счастью, на глубине 23000 метров мы наткнулись на залежи радиоактивной соли. В ней было много витаминов и она поддерживала наши силы. К тому же из-за чрезмерной дозы радиации люди стали светиться в темноте, и при свете мы наконец-то смогли определить, где верх, а где низ. Было решено выбраться, наконец-то, на поверхность. Четыре с лишним года мы прорубались наверх. Соль кончилась, люди начали умирать от голода. Трупы умерших тут же съедали. Люди начали есть друг друга. Но вскоре мы попали в огромные подземные пещеры, где было очень много вкусного – гусеницы, лягушки, рыбы-мутанты с десятью ногами, летучие мыши, ну и конечно же, полюбившиеся нам подземные пумы. Так же нашли яйца динозавра, очень вкусные. Самого динозавра, к сожалению, не нашли. Еще очень понравился светящийся мох. Правда, пара человек отравились этим мхом и скончалась страшной смертью. Но организмы остальных, похоже, немного мутировали и приобрели способность усваивать любую пищу. Нас оставалось 107 человек и медленно, но верно наши ряды редели. Четверо заблудились в лабиринтах пещер и больше мы их никогда не видели. Еще один в погоне за неизвестным науке зверем провалился в какую-то расщелину. Но мы упорно продолжали свое продвижение к свободе. Пещера кончилась, и мы снова стали работать кирками, ломами и зубами, продвигаясь наверх. Прошло еще два года. Пища опять закончилась, и мы уже съели троих человек, когда вдруг мы выбрались на поверхность. Вернее не совсем на поверхность – над нами оказался какой-то водоемчик типа океана или моря. В проделанное нами отверстие потоком хлынула вода. Мы уже приготовились утонуть, однако, на наше счастье, в отверстие затянуло кита, который накрепко закупорил его и спас нас таким образом от смерти. В благодарность мы отрезали от кита только те куски, которые не затыкали отверстие, а бесполезно болтались в шахте. Решено было теперь прокладывать горизонтальный туннель, пока не достигнем суши. Пожевывая китовое мясо, мы продвигались вперед. Сверху постоянно сочилась вода. Десяток человек подхватили насморк и погибли. Их съели (не пропадать же добру). Так мы продвигались на протяжении десяти лет. Когда кончалась еда, мы прорубали вверху тоннеля отверстие и ждали, когда туда затянет какого-нибудь кита или гигантского осьминога. И вот, в один прекрасный день мы заметили, что количество воды, сочащейся сверху, все меньше и меньше, а когда ее совсем не стало мы решили в очередной раз попытаться выбраться на поверхность. Это заняло два месяца. Невозможно описать всеобщую радость, когда под нашими погнутыми ломами, затупленными кирками и заржавевшими отбойными молотками отвалился последний пласт земли и мы увидели яркий солнечный свет. Пятнадцать человек тут же умерло от радости. Еще столько же сошли с ума и убежали обратно в шахту, больше их никто не видел. Десять человек тут же ослепло, но остальные радостно бросились к выходу, затоптав ослепших и еще нескольких не особо прытких.И тут началось что-то ужасное. Люди выбегали на поверхность, вдыхали свежий воздух и тут же умирали в страшных конвульсиях. За многие годы пребывания под землей их легкие отвыкли от воздуха с таким высоким содержанием кислорода и низким содержанием углекислого газа. Увидев это страшное зрелище, я попытался убежать обратно, но не успел – свежий воздух стремительно наполнял шахту. Я вдохнул его и мои легкие пронзила дикая боль. Перед глазами все поплыло, я упал и забился в конвульсиях. Вот так я умер.Однако, как оказалось, умер я не на всегда. На счастье, неподалеку на каком-то химическом заводе произошел выброс токсических отходов. Ядовитые испарения достигли меня, создавая благоприятную для дыхания атмосферу. На рудниках я получил такую дозу радиации, что мой организм внезапно ожил. Я превратился в Зомби.Я выбрался на поверхность. Мои легкие постепенно приспосабливались к здешнему воздуху. Вокруг была ночь, однако я был настолько радиоактивен, что светился в темноте красивым зеленым сиянием. Это сияние заметил пролетающий надо мной испанский летчик. Ему стало настолько интересно узнать, что это там светится, что он высунулся по пояс из иллюминатора. В этот момент самолет попал в воздушную яму и летчик выпал наружу и грохнулся неподалеку от меня. Как ни странно, после этого он остался жив. Мы познакомились. Я рассказал испанскому летчику про рудники, а от него узнал, что мы находимся где-то в Америке. Мы направились к ближайшему населенному пункту.Через несколько дней мы оказались в Нью-Йорке. Там меня арестовала полиция за свечение в общественном месте. Меня всего обсыпали графитной пылью, так что я стал весь черный и почти перестал светиться, а потом попытались произвести антирадиационную обработку. Я не знал что это такое и сбежал. Потом мы вместе с испанским летчиком стояли на берегу океана и голосовали, в надежде что нас кто-нибудь подвезет до дома. Через месяц рядом с нами всплыла китайская атомная подводная лодка. Из нее выбрался китаец. Так как подлодка была китайской, реактор – китайский и защита реактора – тоже китайская, то китаец от радиации был зеленого цвета, а глаза у него были слишком широкими для китайца. Этот зеленый большеглазый китаец посмотрел на нас, потом показал на меня и сказал: ”Этого негра я не повезу”. Однако после нескольких моих ударов он поменял свое мнение на диаметрально противоположное. К тому времени лицо у него стало синевато-коричневым, а глаза снова сузились.Через пять месяцев пути подлодка всплыла в Москве-реке, неподалеку от моего дома. За время пути китаец меня очень зауважал – я дал ему очень много дельных советов, в частности – как увеличить популяцию китайцев, научил ловить акул и кальмаров на стержни-замедлители, выкрученные из реактора, обыграл его в крестики-нолики и китаец в знак своего уважения на прощание подарил мне бортовой компьютер подлодки и еще стопку перфокарт с играми.Придя домой, я первым делом включил компьютер и принялся играть в Doom. Однако я не учел, что компьютер был китайской сборки и от монитора шло сильное излучение. После долгого сидения перед монитором я обнаружил, что начал мутировать. Теперь процесс мутации у меня непрерывный. Я постоянно мутирую в какое-нибудь существо или предмет. Эти мутации неконтролируемые, и я не могу даже предположить, во что превращусь на следующий день.Вот так это и произошло. Долгая работа в урановых рудниках вызвала у меня первичную мутацию, в результате которой я превратился в зомби, а долгое сидение за компьютером вызвало вторичную доминантную мутацию и сделало из меня мутанта. Вот так я и стал Зомби-Мутантом.

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