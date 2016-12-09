Друзья детства

Летяга Просмотров: 81 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 12:05 by

Вечер пятницы я по обыкновению встречал с давними друзьями, с которыми знаком с начальных классов. На улице было ветрено, и с завидной постоянностью шёл мелкий противный дождь. Решено было зайти в ближайший супермаркет, а затем завалиться всей компанией ко мне. Проблем с первой частью поставленного плана не возникло. Закупавшись всем необходимым для приятного времяпрепровождения, мы направились по плохо освещённым улицам к старенькой девятиэтажке.- Вы же в курсе, что в этой квартире умерли дедушка и бабушка Лёши,- пытался нагнать атмосферу Ваня. – И теперь их неупокоенные души бродят ночью по комнатам.- Ветер у тебя в голове бродит, - отозвался я. – Мой дедушка скончался в больнице, а бабушка умерла на даче во сне. В квартире никто и никогда не умирал. Нет у меня в доме никаких привидений.- Эх, даже призраки с тобой жить не хотят.Мы подошли к подъезду. Я открыл входную дверь магнитным ключом. Серёжа прошмыгнул первым. Он уже собирался нажать кнопку вызова лифта, но остановился. Над кнопкой висел потёртый лист бумаги. Надпись на нём гласила: временно не работает.- Когда починят этот дурацкий лифт?- Хрен его знает, - ответил я. – Звонки в управляющую компанию не помогают. Они постоянно отнекиваются, что ремонт ведётся.- Скоро будет годовщина этого ремонта. Они его почти год чинят.Кирилл опередил нас и поднялся на один лестничный пролёт. Сверху донёсся его басистый голос.- От вашей ругани лифт не заработает. Пошли так.- Зато ругань оттянет тот момент, когда нам придётся своими ногами подниматься на последний этаж. Почему тебе в наследство не досталась квартира на первом этаже?Я отвесил лёгкий подзатыльник Ване. Он обиженно посмотрел на меня, почёсывая макушку, но зато перестал нести всякую глупость. Мы все начали подниматься по ступенькам. На седьмом этаже встретился дядя Петя. Бывший коллега по работе деда узнал меня и поздоровался за руку. На моих друзей он не обратил никакого внимания. Ване очень не понравилась неприветливость старичка, о чём он высказывался до самого девятого этажа. Я открыл входную дверь и зашёл в квартиру. Остальные почему-то замялись и остались за порогом.Ну чего встали, как неродные?– спросил я. – Заходите!Только после моего личного приглашения они зашли внутрь. Я отнёс сумки. Друзьям предложил располагаться на кухне. Павел и Ваня уселись на старом диванчике. Саша и мой тёска пошли по комнатам за дополнительными стульями.Я постарался немного прибраться. Последнее время я стал довольно неряшливым, но не предавал этому особого значения. По-быстрому протёр обеденный стол: смахнул крошки и вытер какие-то засохшие разводы. Приступил к мытью замоченной утром посуды. Ваня посмеялся над этим.- Завёл бы себе девушку, а то в этом свинарнике скоро станет невозможно жить.Раздался звонок в дверь.Дзинь! Дзинь! Надрывался хриплый дверной звонок, установленный ещё в середине прошлого века. Алексей отложил недомытую посуду и направился к двери. В глазок он разглядел двоих: пожилую женщину и мужчину с небольшой бородкой в сером пальто. Женщину он узнал сразу. Послышалось бряцанье замка. Алексей слегка приоткрыл дверь. Впускать незваных гостей ему не хотелось.- Мам, зачем ты опять пришла?- Мне нужно с тобой очень серьёзно поговорить.- Снова? Мы же вроде всё решили. С кем ты пришла в этот раз?- Лосев Сергей Павлович. Я занимаюсь социальной психиатрией, а также частной практикой.- Привела очередного мозгоправа. Я не вернусь в больницу! Меня не нужно лечить.- Сергей Павлович очень хороший специалист. Дай ему шанс помочь тебе.- Мы можем войти? – вмешался психиатр.- Я сейчас не один. Мои друзья только пришли. Не хочу их напрягать вашим присутствием. Приходите через недельку.Мать Алексея обратилась к Сергею Павловичу.- Вот про это я рассказывала. Что мне делать? Сын меня даже слушать не хочет, а другие специалисты разводят руками. Вы наша последняя надежда.- Молодой человек, я хочу просто поговорить. Никто насильно не собирается вас лечить. Наш разговор много времени не займёт.Алексей перестал сопротивляться и впустил новых гостей. Он отвёл мать в свою комнату и попросил психиатра проследовать за ними.- Одну минутку, молодой человек. Где у вас тут туалет? Я извиняюсь, но мне уже невтерпёж.- Там, - указал Алексей.Сергей Павлович постоял в туалете минуту, а затем выглянул. Алексея в коридоре не было. Сергей прошёл во вторую комнату. Всё пространство было завалено разнообразным хламом: старые покрышки, полуразобранный велосипед, несколько картонных коробок. По слою пыли на мебели можно предположить, что сюда давно никто не заходит. Затем Сергей заглянул на кухню и только потом зашёл в комнату Алексея. Мать сидела на кровати и о чём-то спорила с сыном. Из освещения работал только тусклый ночник. Сергей приметил царящий и в этой комнате беспорядок.- Ещё раз тебе говорю, не лезь в мою жизнь!– почти крича, произнёс Алексей.- Я хочу помочь. Ты серьёзно болен и даже не замечаешь этого.- Вас зовут Алексей? Я же не ошибся? – прервал разговор психиатр.- Зови меня хоть сумасшедшим, если это ускорит ваш уход.- Послушайте, Алексей, я задам вам несколько вопросов. Вы вольны на эти вопросы не отвечать. Однако я заинтересован в ваших ответах. Получив их, я тут же покину ваше жилище. Расскажите, пожалуйста, про ту аварию.Алексей с недоверием смотрел на приземистого мужичка с бородкой. Пауза затянулась.- Ты обещаешь забрать маму и уйти после моего ответа?- Обещаю.Мать Алексея хотела вмешаться, но Сергей Павлович покачал головой. Он жестом предложил Алексею начать свой рассказ.- Расскажите всё, что сможете вспомнить. Я внимательно вас слушаю.Алексей напрягся, пытаясь восстановить в голове картину случившегося.- Я со своей компанией отправился на озеро. Тут недалеко, может километров двадцать-тридцать от города. Мы провели там весь день. Мои друзья изрядно выпили. Я не пил ничего алкогольного. Естественно, что на обратном пути за рулём автомобиля ехал я. Уже стемнело. Дорога была мокрая после сильного дождя. Поднялся вечерний туман. Саша и Ваня подначивали меня ускориться. Говорили, что плетусь, как улитка. Я поддался. Начал разгоняться. Спидометр показывал сто пятьдесят, подходил к ста шестидесяти. Я слишком поздно заметил резкий поворот, - Алексей замолчал на мгновенье. – Дальше только темнота. Очнулся на больничной койке.- Что-нибудь ещё помните?- Нет. Больше ничего. Теперь уходите, как договаривались.- Что случилось с пассажирами?- Они…- Алексей схватился за голову. – Уходите, мне больше нечего рассказать.- Мне кажется, что вы говорили, будто сейчас не одни в квартире?- И что с того? Я здесь с друзьями!- Та компания, что ехала в машине и эти друзья одни и те же люди?- Зачем тебе это знать? Мои друзья ни при чём.- Это мой последний вопрос. Получив ответ, я готов сразу уйти. Это одни и те же люди?- Да! – закричал Алексей. – Тогда в машине и сейчас у меня дома находятся одни и те же люди. Мои друзья детства. Мы часто проводим свободное время вместе. В этом нет ничего плохого!Мать заплакала.- Видите? Видите? – всхлипывала она. – Мой сын серьёзно болен.Сергей Павлович взял плачущую женщину за руку и вывел в коридор. Алексей продолжил стоять у себя в комнате с побагровевшим от злости лицом.- Посттравматический синдром,- заключил Сергей Павлович. – Мы справимся с этой проблемой.- Мой Лёша чудом выжил в той аварии. Его друзьям посчастливилось меньше. Их всех похоронили, когда он лежал в реанимации. Врачи боролись за его жизнь очень долго. После того, как его выписали из больницы, появились осложнения. Он начал странно себя вести. Замкнулся в себе, перестал с кем-либо общаться. Видит во всех врагов, даже во мне.Женщина вновь заплакала. Сергей Павлович помог надеть ей верхнюю одежду и пропустил на лестничную площадку. Собрался выходить сам.- Кто приходил?Сергей Павлович замер. Он мог с уверенностью заявить, что голос не принадлежал Алексею. Осмотрев квартиру полчаса назад, он никого не обнаружил. Получается, что друг Алексея где-то прятался всё это время. Скорее из любопытства, он решил взглянуть на незнакомца.- Тот мужик хочет вернуться! – произнёс ещё один неизвестный голос.Наперерез вышел Алексей. Вся его раздражённость исчезла. Лицо излучало спокойствие.- Выход в другой стороне.- Да.Как-то неуверенно ответил Сергей Павлович. Он заглянул через плечо Алексею и заметил промелькнувшую тень в той комнате, где они недавно беседовали.Автор: misterbatman.

Ключевые слова: Друзья авария психиатр призраки

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