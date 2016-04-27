Смертельное гостеприимство

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 17:50

Сделано_в_СССР Просмотров: 67 Комментарии: 1 +3 Вчера, 17:50 by

- Я так думаю, что должна пойти ты, – сказал Павлик, отряхивая куртку от своей-же перхоти.- А почему я?- Ты – девушка, в конце то концов... причем красивая. Он вряд ли откажет в помощи красивой, молодой даме.Карина на мгновение замерла, покусывая нижнюю губу. Она знала, что Павлик прав, поэтому другого выхода из этой ситуации не видела. Только так у них могло все получится.- Ну ладно, я пошла. Пожелай мне удачи.- Не пуха ни пера.- К черту.Она вышла на улицу, закрыв за собой дверь. Павлик остался сидеть в машине, достав из кармана куртки нетронутую пачку семечек. Карина скрылась в темноте. В том убогом переулке не горели фонари. Их там вообще не было. Он начал ждать. У них все получится. Обязательно.***В переулке было действительно темно. Хоть глаза выколи. Настоящий мрак, словно девушка попала в Лихолесье. Единственными источниками света в этом мертвом царстве были окна частных домишек, стоящих по обе стороны от тропы. Тусклый свет отражался от снежных дюн, образовавшихся под окнами. Карина подошла к нужной калитке, сняла кожаную куртку и запихнула ее в сумку. Потом крикнула: «Есть кто-нибудь?!»Во дворах залаяли собаки: так громко и неожиданно, что девушка подскочила и начала смотреть по сторонам. Хотя, какая от этого польза? Все равно нихрена не видно. Она задрожала. Мокрый, мелкий снег попадал за шиворот и там превращался в воду. Ну уж нет! В такую метель она вечно тут стоять не собирается! Вновь крикнула: «Ау-у-у-у-у-у!…»За калиткой, перед которой стояла Карина, послышался хруст снега под тяжелыми сапогами. Ну наконец-то. В калитке что-то звякнуло и ее дверь со скрипом открылась, сопротивляясь ветру. В глаза ударил яркий свет мощного фонаря. Карина увидела того, кого и ожидала.Значит Пашка не перепутал дома. Молодчина. Это был низенький мужчина, лет шестидесяти, одетый в пыльную, рабочую куртку. Лицом он напоминал типичного профессора: похожие на пух седые волосы росли по бокам от лысого затылка.На кончике носа держались очки с огромными линзами, увеличивающими глаза мужчины в два (а то и в три) раза. ДА! Это их «клиент». Карина прикрыла глаза рукой, выдавив из себя улыбку.- Здравствуйте, – Карина попыталась придать голосу дрожь и печаль.Ее голос растворялся в бешенной метели, и она уже решила повторить приветствие: Карина сама не услышала своего голоса. Проклятый ветер. Мужчина сощурился, рассмотрел повнимательнее девушку, выключил фонарь.- Доброго вечера, - поздоровался мужчина.- С кем имею честь?- Меня Катей зовут, – Карина сама удивилась, как легко из нее вышли слезы.- Меня ограбили. Забрали все вещи. Мне с трудом удалось бежать от них. Они хотели…сделать со мной… Пожалуйста, можно у вас немного погреться? Я надолго не задержусь. Честно.- Конечно-конечно. О чем речь, – он взял ее за плечо и повел через двор к входной двери. Громко ахнул,- Господи, какая холодная!..Быстро! Проходи!Мужчина завел девушку в уютную, а главное ТЕПЛУЮ прихожую. Он закрыл дверь, заблокировав проход снегу и холоду.- Можешь пройти в соседнюю комнату. Раздеться. Я принесу тебе халат и теплые носочки.***Он укутал её в теплый багровый халат, надел на ноги шерстяные, колючие носки и усадил за круглый стол в гостиной. Сам он ушел на кухню, сказав, что сделает ей горячий чай с медом.- Спасибо вам большое. Не знаю, чтобы я без вас делала?- Ой, да что ты! – донесся голос Ильи Ильича Бахавцова, писателя, из кухни.- На моем месте каждый бы так поступил.Карина почувствовала, как в ней начала зарождаться симпатия к этому старичку. Она даже бы сказала - любовь. Карина всю жизнь росла без отца и подумала, что всегда мечтала именно о таком…И она хочет его ограбить? Стыд… « Прекрати! НЕТ! Никаких чувств!»Она достала из глубин халата мобильник и написала Пашке СМС: « Я у него. Все ОК»Через пару секунд пришел ответ: « КЛАСС. Давай быстрее только, не засиживайся. Я ведь знаю, какая ты сладкоежка)»Карина улыбнулась и набрала всего три символа: «ОК)»- Бегу-бегу! – Илья Ильич появился в дверном проеме, держа в руке чашку.От нее исходил густой пар. Карина резко убрала мобильник в карман, вернув на лицо несчастную улыбку. Илья Ильич поставил перед ней чашку. Пар горячей волной ударил в лицо девушке.- Спасибо вам большое, – она «дрожащими» руками подняла чашку ко рту и сделала маленький глоток. Но даже его хватило, чтобы обжечь язык.- Не благодари меня, – Илья Ильич положил перед ней ромовую бабу и сел за стол перед Кариной.– Господи…бедное дитя… Катенька, ты хоть видела, кто это был? Надо-же написать об этом в полицию.Она покачала головой, откусывая кусок от кекса.- Не видела их. Темно в парке было. Сами знаете, там никогда фонари не горят.- Господи, что творится у нас в стране. Безобразие. Но с твоей стороны это тоже было глупо, Кать. Идти одной… ночью. Сама ведь знаешь, что у нас сейчас в городе творится.Карина задумчиво кивнула. Да, у них в городе сейчас не самые лучшие времена наступили. Людей находят убитыми каждую ночь. Разрубленных в капусту… выпотрошенных, как свиней. Карина вздрогнула. Прошлой ночью вновь убили человека. Мужчину нашли под мостом, у самого берега реки, где начинается лес. Его разорвали на куски.Некоторые части тел еще не обнаружены, включая голову. Личность несчастного так и не была определена. При нем не было ни паспорта, ни другого удостоверения личности. Скорее всего преступники забрали документы с собой. Но что это могли быть за садисты, чтобы каждую ночь творить такие вещи?Карина осмотрела комнату писателя. Уютная квартирка, ничего не скажешь: одну стену заняли книжные шкафы, заваленные томами Достоевского, Тургенева и Гончарова. Под потолком висела большая люстра, в виде трех цветков. Недешевые обои изображали египетских богов и царей. Над кроватью висел большой, восточный ковер.Вот только почему он живет в такой глуши?Этого она у него спрашивать не хотела. Постеснялась. Писатель, положив голову на руки, о чем-то задумался.« Все, пора!»- Я сейчас приду, – сказала Карина, встав из-за стола.– У меня в сумке телефон остался. Хочу позвонить своему парню. Сказать, что со мной все хорошо…он уговаривал меня, чтобы провести меня, но я отказалась… вот чем это вышло.- Да, конечно-конечно, – Писатель посмотрел на нее с полсекунды и вновь ушел в раздумья. Карина зашла в спальню.***Илья Ильич слышал, как бедная девушка расстегивает молнию своей сумки и что-то в ней перебирает. Как возвращается назад. Периферийным зрением он увидел её, но почему она стоит в дверном проеме и не шевелиться?Илья Ильич повернул голову направо и первое, что он увидел – дуло пистолета, направленного в его сторону.«На меня!»- Простите меня пожалуйста, – в голосе Карины так-же слышались благодарность и доброта.Но теперь писатель понял, что они фальшивые. Карина хотела, чтобы он это осознал.- Я советую вам собрать все свои деньги и отдать их мне разумеется. И только без резких движений. Страх и печаль теперь читались на лице писателя. И они были настоящими.***Илья Ильич собрал все свои сбережения (если быть точнее – 180.000 рублей) в один большой целлофановый пакет. Даже не имея на затылке глаз, он чувствовал дуло пистолета, готового пустить ему пулю в голову при любом его лишнем движении.- Вот так. Хорошо. Теперь медленно поворачивайтесь и отдавайте мне пакет.Медленно, – Карина успела переодеться в свою все еще мокрую одежду. Илья Ильич медленно повернулся и отдал грабительнице пакет. Выражение его лица напоминало мальчугана, обидевшегося на розыгрыш друзей. Она приняла у него пакет, держа наготове пистолет.- Ну вот. Хорошо. Думаю, вы не обидитесь. Еще что-нибудь напишете и заработаете. А мне снова работать на трассе не хочется. Слишком часто конченные извращенцы попадаются.Илья Ильич больше не слушал ее. Он смотрел на что-то, за спиной Карины. Глаза вылезли из орбит, из открытого рта вытекает слюна, капает на пол.«Так вот как выглядят загипнотизированные.» Карина обернулась и увидела то, чего и ожидала: стену и окно.«Он что, призрака увидал?»Но немного приглядевшись, она заметила, что в окне, на фоне черноты проглядывает полная луна.- И что тут та… - она повернулась назад к Илье Ильичу и слова застряли в горле, как большой комок шерсти или пробка. Теперь пришла очередь Карины разинуть рот. Рука с пистолетом опустилась вниз. Пакет с деньгами упал на пол. Писатель кричал. Он взобрался на стену, словно человек-паук. Выл и кричал. Тело Ильи Ильича начало изменяться. Лицо вытягивалось, меняло форму, рубашка натягивалась… натягивалась… полетели в разные стороны пуговицы и в конце концов порвалась в клочья.Серые глаза старика приобрели янтарный оттенок. Он кричал, словно от невыносимой боли. С него начала слезать кожа, словно со змеи. А под ней вместо новой кожи – бурая шерсть.Он (Оно) слез со стены и опустился на пол. Карина больше не видела старика. Перед ней, упершись головой в потолок, стоял самый огромный и кошмарный волк, каких она только видела.Чудовище стоит на задних ногах (лапах), как человек. Человеческие пальцы оканчивались длинными когтями. Янтарные глаза светятся, как две лампочки с Новогодней гирлянды. Он сутулится, причем так, что передние лапы-руки почти касаются пола. Ноздри оборотня с поступлением воздуха расширяются и опадают. Каждый вдох сопровождается рычанием. Уши прижаты к голове. Его верхняя губа темно-каштанового цвета приподнимается, обнажая большие, похожие на бивни зубы. Кое-где в бурой шкуре проглядывает седина. Оборотень бросал огромную тень, только доказывающую реальность происходящего. Карина пытается убежать, но было уже слишком поздно.Серый, панический ужас заставляет мозг отключить функцию рационального мышления. Чудище с ревом наваливается на девушку и сбивает ее с ног. Она поворачивается на спину и видит, что монстр навис над ней, словно хотел изнасиловать. Она чувствует дыхание оборотня: горячее, словно пар, веющее смертью.Единственное, о чем она мечтает, о чем молит Бога, которого не вспоминала с тринадцати лет – это потерять сознание и не видеть больше ЭТО.Теплая, густая слюна чудища падает ей на лицо. Волчья морда опускается ниже ее головы и утыкается девушке между ног. Ей вспомнилась ее работа проституткой, когда ее клиенты делали ей куннилингус. Он начал сжирать ее живьем, вместе со всеми потрохами. Челюсти работали с невероятной скоростью, словно это было не живое существо, а машина для переработки мяса. Он пожирал ее, а Карина визжала от боли, тщетно пытаясь выбраться из объятий оборотня. Вскоре все, что было ниже груди, просто-напросто исчезло. Кости были разбросаны по всей комнате. Кровь забрызгала потолок, стены и предметы интерьера. Карина продолжала вопить, извиваться от нечеловеческой боли. Ее била предсмертная судорога. Вскоре от девушки ничего не осталось.***« Где она так долго шляется?» - подумал Пашка.Он конечно знал, что актриса из Карины отменная и все такое. Но ее не было уже добрых полтора часа. Он еще немного посидел в машине, дрыгая ногой от нетерпения и через каждую минуту поглядывая на часы.В автомобиле так уютно: тепло и играет хорошая музыка. Совсем не хотелось выходить на улицу в такую метель. Он написал ей несколько сообщений, но ответа от Карины так и не последовало. Перебирая в голове все маты, которые знал, Паша открыл дверь и вышел на мороз.Машина была припаркована на обочине, и парень моментально, по щиколотку провалился в снег.« Мда… Это я удачно конечно кеды надел. Надо было вообще шлепанцы обуть.»Пашка вошел в переулок, исчезнув в метели. Он подошел к той-же калитке, что и Карина. Паша заранее вытащил из кармана кастет и одел его на правую руку. Пистолет тоже принадлежал ему, но он так подумал и решил, что Карине он больше пригодится. Дверь калитки была открыта и уныло скрипела на ветру. Пашка вошел во двор, ступая медленно, бесшумно. Неужели этот старпер, которого он видел на фотографии в Интернете, мог что-то сделать с Кариной?Нет. Это бред. В доме писателя в окнах горел свет, отражаясь в снежных хлопьях, разгоняемых ветром. Другого источника света в переулке не было. Почему-то Пашке вспомнился фильм « Вечера на хуторе близ Диканьки», который он смотрел в детстве.Из темноты справа от парня послышался вой. Паша встал в боевую стойку, приготовившись к схватке.Но это была обычная собака, сидевшая в своей будке и жалобно скулящая. Увидев на своей территории чужака, дворняга даже и не собирался выходить наружу.« Еще-бы. В такую метель и собака не додумается вылезать из будки.» Потом раздался грохот,звон стекла и рев. Да еще такой, что у Паши заложило уши.Одно из окон разбилось. В образовавшемся проеме появилось лицо, точнее морда.Это был самый большой волк, которого видел Пашка. Желтые глаза горят ярким пламенем, пасть ощеривается в рычании. Из рта стекает слюна, смешанная с кровью. Уши волка с кисточками на концах стоят торчком. Язык сбоку свисает. И его рычание слишком сильно напоминает человеческую речь.Пашка с ужасом осознал, что даже определил, что сказало чудовище.« Я голоден», - прошептал монстр.Оборотень зарычал. Огромные лапы начали поднимать фонтаны снега. Пашка, не способный издать и звука, начал отходить к калитке. Ревет и стонет ветер. Потом он переходит в пронзительный вопль. Высоко в небе светит полная луна. Оборотень начал вылезать из окна.С плеч свисали остатки рубашки. Свет из окон придает бурому меху оранжевый оттенок. Понимая, что этим делает роковую ошибку, Пашка поворачивается к кошмарному созданию спиной и бросается проч.Оборотень прыгает к нему. Пашка падает, чувствуя острую боль в спине. Он проскальзывает несколько метров по льду и пытается встать.Перед ним, стоя на двух ногах-лапах, возвышается зверь, пристально глядя желтыми глазами на Пашку.Зная, что бежать бесполезно, парень автоматически закрывается правой рукой. В испуге закрывает глаза, при чем так сильно, что перед ним замелькали желтые точки.«Снег за шиворотом? Пфффф…пустяки. У него тут проблемка чуть-чуть похуже.»За этим последовала вспышка невыносимой боли, потом короткий хруст.Паша открыл глаза и увидел, что его правая рука больше не оканчивалась кистью. На конце только виднелись обрубки костей, от куда фонтаном хлестала во все стороны кровь. Зверь с невыносимым чавканьем перемалывал зубами кисть Паши. С бурого подбородка монстра стекала кровь.Пашка не знал, кричал ли он. Если да, то его вопли заглушал воющий ветер и рычание монстра. Волк рванул к парню. Паша, так-же как и Карина в свои последние минуты жизни, почувствовал горячее дыхание зверя и то, как огромные клыки откусывают ему нос.Теперь Пашка завопил по настоящему, оставшейся рукой закрывая то место, где был несколькими секундами раннее находился нос. Оттуда вытекала кровь, вперемешку с какой-то слизью. Оборотень взмахнул когтистой рукой и Паша отлетел в соседский забор.Что-то хрустнуло: либо хлипкий забор, либо позвоночник Паши. Тело пронзила острая боль. Одежда пропиталась теплой кровью.Парень видел свои ребра, торчащие теперь наружу и кишки, вываливающиеся из живота. Они волочились по земле, словно неработающий шланг. Волк одним молниеносным, змеиным прыжком, вновь очутился перед Пашкой, которому смерть была бы пощадой.Монстр погрузил свою огромную лапу в вспоротый живот парня. Тот вновь закричал от невероятной по силе боли, пронзившей его, словно кол. Изо рта фонтаном хлынула кровь.Он чувствовал внутри себя лапу оборотня: как пальцы перебирают в нем кишки, пытаясь схватится за их гладкую, скользкую поверхность,как когти царапают плоть изнутри.Лапа выходит из живота, схватившись за длинную кишку и вытаскивая ее наружу, словно шнур из пылесоса. Господи, какая боль! Паша чувствовал ее ВСЮ.Господи, почему он не умирает!? Почему он должен терпеть ТАКУЮ БОЛЬ!?Пока монстр продолжал вытаскивать из него кишки, ноги Паши дергались, словно танцевали бешеную чечетку. Из глотки парня выходили воистину ужасные звуки, показывающие, насколько невыносима боль, которую он ощущал.Монстр все-же решил освободить свою добычу от страданий: одним резким взмахом лапы оторвал Пашке голову.Та пролетела через весь переулок и упала в чей-то двор, провалившись в сугроб.Интересно, какова будет реакция жителей дома, когда они выйдут во двор, расчищать снег?Зверь утыкается мордой в шею, от куда хлещет кровь и начинает ею напиваться. Эта ночь стала для оборотня удачной: целых две добычи.Удачно полакомившись, зверь уходит, скрываясь в метели. Его косматая шкура отражает лунный свет.Оборотень уходит в лес.Следы чудища начало заносить снегом. В вое ветра чувствуется дыхание ледяного холода зимы. И вскоре раздается вой. В черном небе светит полная луна.Снег, лежащий на крышах домов и дорог сверкает в его свете. Вой исходит из зловещего, темного леса, до куда не доходит свет луны, и где река давно покрылась льдом.Где нашли разорванного на куски мужчину. А метель становится все сильнее и сильнее. Вой зверя сливается с ревом ветра. И все, кто живет здесь – на окраине этого города, слышат этот жуткий вой. И по телу проходят мурашки. Хорошо, что они дома: в тепле и уюте, смотрят телик.Во многих домах гаснет свет и их жители ложатся спать. Молодежь, в свою очередь, будет играть в компьютер: в Доту или Контру например, или сидеть в соц. сетях и смеяться над смешными картинками и переписываться с друзьями, своими вторыми «половинками».Кстати, я ведь не уточнял, в каком городе происходят все эти ужасы, поэтому советую вам следить за новостями и выпусками еженедельных газет.Вдруг это совсем рядом с вашим домом?Прям совсем рядышком: выгляни в окно и все сам узришь - два янтарных глаза, жаждущих крови.Вы закрыли дверь?Не помните?Лучше проверьте ее, перед тем, как ложится в теплую постель.Засов?А замок?Ага, хорошо.Подойдите к окну, проверьте, никто перед вашим домом не стоит?Никаких странных фигур не замечаете?Или это жуткие тени играют в свете фонарей?Никого нет?Точно?Проверили?Ну и хорошо.Тогда ложитесь спать и ни о чем не думайте.Спокойной ночи.Приятных снов.И ни в коем случае не выходите вечером на улицу, прошу вас!Особенно, когда сияет полная луна.Ведь зверь не спит.Он ловок.Он всегда голоден.И он ищет вас.Умоляю, будьте осторожны.Автор неизвестен

Ключевые слова: Окна частных домишек ограбление оборотень луна

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