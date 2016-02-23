Договор

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:37

Причина: Стилистика автора сохранена

Степан Фомин Просмотров: 97 Комментарии: 4 +3 Сегодня, 11:37 by

"Что бы посмотреть на этот раз?" - подумал Влад и прокрутил колёсико мыши.Влад - обычный пятнадцатилетний школьник, девятиклассник со своими проблемами. Сегодня он опять устал, хотя ничем особо не занимался. Каждый день он приходит из школы и погружается в мир Интернета. Его тип - ленивец. Пока все его знакомые озадачены подготовкой к экзаменам, Владу нет дела. "Как сдам, так и сдам", - всегда думал он. Он мечтает, чтобы у него было всё, при этом не хочет ничего делать. Учился он неважно, и как-то раз даже стоял вопрос об его отчислении из школы. Хотя и на это ему было, скажем, фиолетово. Каждый вечер он смотрел фильмы. Сегодня его выбор пал на "Призрачного гонщика".После просмотра фильма Влад лёг на диван и призадумался: "А что бы я попросил у Мефистофеля, будь он здесь? Наверное, деньги. Да, много денег. Ради этого не жалко и душу продать".- А я готов её купить, - сказал мужчина, сидящий за компьютером.- Вы кто?! - испугался Влад.- Ну, ты же сам хотел заключить выгодную сделку, - ответил он. - Я тот, кто может помочь тебе. Меня зовут Бедрагар, я представитель компании "Дарк Форс&Co". Как говорится, я к вашим услугам, молодой человек.Бедрагар был шикарно одет: тёмный вельветовый костюм, красивый галстук, огромный платок в нагрудном кармане. Его взгляд, казалось, пронзал насквозь. Бедрагар много улыбался и смеялся. Этим он создавал непринуждённую атмосферу.- Это всё мне снится? Что ещё за "Драк как-то там"? - спросил Влад.- "Дарк Форс&Со". Мы - одна из лидирующих компаний в области сделок по человеческим душам. Я уже подготовил договор, его надо просто подписать - ничего сложного. И желательно поторопиться, ибо у меня ещё под тысячу заказов, - ответил Бедрагар.- Если я правильно понимаю, ваша компания исполнит моё желание взамен на "вечные муки"?- Нет, ну что ты. Всё-таки на дворе 21-ый век. Наша компания покупает души на ограниченное количество лет. Поэтому мы и лидируем на рынке, - Бедрагар рассмеялся.- Хм, и сколько же лет вы хотите за моё желание? - поинтересовался Влад.- А напомни-ка, что ты хочешь?- Я хочу... Пожалуй, я хочу валяться целый день на диване, ничего не делать и получать деньги, - сказал Влад.- Секунду. Так-с. Если посчитать по минимуму, то тебе это обойдётся в сто лет.- Все эти сто лет я буду страдать? - спросил Влад.- Да. Либо ты можешь мучить другие души, но тогда срок увеличивается в два раза. То бишь, в твоём случае - двести, - ответил Бедрагар.- Конечно, глупая ситуация, и тем не менее, почему бы не попробовать. Даже если это всё по-настоящему, в чём я сомневаюсь, то мучиться мне придётся не так уж и долго, - сказал Влад. - Давайте сюда свой договор. Куда там кровью капнуть?- Ну в самом деле, юноша, какой нынче век? - снова рассмеялся Бедрагар. - С кровью в наше время работают какие-нибудь мелкие частники. Но не такая крупная организация, как наша. Сейчас уже достаточно обычной подписи. Держи ручку. Подписать надо здесь и здесь, - Бедрагар указал пальцем.Когда подростковая глупость взяла верх, и Влад подписал договор, Бедрагар пожал ему руку и вышел из комнаты.Мерзкий звук разбудил Влада. Он понял, что лежит на том же диване, куда прилёг после просмотра фильма. У всех такое было - приляжешь на пару минут и заснёшь. Он даже не переоделся. Тем временем мерзкий звук продолжал донимать Влада. Только сейчас дошло, что это был его будильник. А это значит, что Влад уже опаздывает в школу.Влад быстро собрался и выбежал из дома. Пришлось торопиться. Когда до школы оставалось минут 10 ходьбы, Влад стал переходить дорогу. Вдруг раздался громкий визг тормозов, гудки. Затем удар. Темнота.В больнице Влад пару раз ненадолго приходил в сознание. Когда рассудок вернулся окончательно, родственники вились вокруг него, как рой насекомых. Вот в палату зашёл врач.- Молодой человек, вам очень повезло - после таких аварий обычно не выживают. У вас, очевидно, сильный Ангел-хранитель. Правда, есть одно но, - врач ненадолго задумался. - Вы больше не сможете ходить. Пока что наша медицина бессильна в таких случаях. Я понимаю, это тяжелый удар для любого человека, а тем более для подростка. Но зато вы остались в живых.Влад был в шоке. Он попробовал пошевелиться. Тело не слушалось его. Он мог контролировать разве что правую руку. И даже это давалось ему с усилием. Левая рука не подчинялась ему, ноги он не чувствовал в принципе.После долгого лечения в больнице, оформления документов и прочего, Влада наконец выписали. Его принесли домой и положили на тот самый диван, на котором он так мечтал лежать. Только сейчас он понял, как был глуп. К слову, водителя, который его сбил, так и не нашли. Влад и не удивился этому. В таком времяпрепровождении пролетело где-то полгода.Этой ночью Владу не спалось. Он просто лежал с закрытыми глазами.- Ну здравствуй, мой дорогой друг, - послышался до боли знакомый голос и тот обворожительный смех.- Что ты забыл здесь, скотина? - сказал Влад, еле сдерживая слёзы. - Ты обманул меня и посмел прийти?- Почему же я тебя обманул? Я выполнил свою часть договора - ты лежишь, ничего не делаешь и при этом получаешь деньги. У тебя же, насколько я знаю, есть пособие по инвалидности, - сказал Бедрагар.Влад задумался. И правда, его никто не обманывал. Ведь сейчас он имеет всё то, что хотел получить, хоть и в каком-то изощрённом виде.- Не о такой жизни я мечтал. И ты это прекрасно понимаешь. Мне очень плохо сейчас. Так зачем ты здесь? - спросил Влад.- Прошёл год с момента нашей первой встречи. И здесь я потому, что знаю, как тебе тяжело. Поэтому предлагаю несколько изменить условия, - ответил Бедрагар. - Вернее, заключить новый договор. Сразу скажу, если хочешь вернуть ноги через нашу компанию, то это обойдётся тебе слишком дорого.- Я понимаю... Все люди имеют возможность жить. А я лишь существую. Моей матери и раньше было нелегко в одиночку прокормить себя и меня. Теперь ей невыносимо трудно. Тем не менее она терпит. Но я-то знаю, что я для неё обуза, - сказал Влад. - Я подпишу любой договор, лишь бы избавить себя от этого заключения, а мою мать от такой тяжелой ноши.- Ты молодец. Лично я впервые вижу, чтобы кто-то заключал договор не только ради себя. Подпиши здесь, - Бедрагар протянул ему договор и ручку. - А ты знаешь, Влад. Должен признаться, в прошлый раз я слукавил. Наша компания стала лидером не потому, что ввела ограничение по годам, а потому, что мы однажды догадались сменить тактику. Гораздо проще и дешевле дать человеку безделушку взамен на, скажем, всего лишь сто лет мучений. Зато потом он с радостью подпишется хоть на вечность. От безысходности, - Бедрагар засмеялся.- Что я только что подписал? - дрожащим голосом спросил Влад.- Новый договор. Сегодня ночью ты умрёшь, а твоя душа будет страдать вечно, - лицо Бедрагара сияло от радости.У Влада по телу пробежал холодок. Он думал, что абсолютно все договоры в этой "компании" ограничены по времени. Как красиво его только что обвели вокруг пальца.- И я мог попросить возможность ходить, получив при этом те же вечные муки? - Влад уже не сдерживал свои эмоции.- Вообще, да. Но люди всегда всё усложняют. Тебе было достаточно всего лишь попросить прощения, - Бедрагар улыбнулся и направил указательный палец вверх. - Перед Ним даже наши договоры теряют всякую силу. Вера требует терпения, поэтому многие люди в погоне за лёгкой наживой идут к нам. Спокойной ночи, Влад. Это будет твоя последняя спокойная ночь, - Бедрагар рассмеялся и покинул комнату.Утром Влада нашли мёртвым. Как выяснилось позже, он умер во сне от остановки сердца. Его лицо сковала гримаса ужаса и отчаяния. Детский интерес довёл его до такого трагичного конца. Для всех он был и остаётся жертвой пьяного водителя, хотя на самом деле являлся рыбкой, которая по своей воле клюнула на крючок Бедрагара-обманщика. Будьте аккуратны в своих желаниях. Быть может однажды и вам "Дарк Форс&Cо" сделает предложение, от которого вы не сможете отказаться.

Ключевые слова: Сделка сделка с дьяволом договор обман инвалид авария авторская история

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