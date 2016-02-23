Договор"Что бы посмотреть на этот раз?" - подумал Влад и прокрутил колёсико мыши.
Влад - обычный пятнадцатилетний школьник, девятиклассник со своими проблемами. Сегодня он опять устал, хотя ничем особо не занимался. Каждый день он приходит из школы и погружается в мир Интернета. Его тип - ленивец. Пока все его знакомые озадачены подготовкой к экзаменам, Владу нет дела. "Как сдам, так и сдам", - всегда думал он. Он мечтает, чтобы у него было всё, при этом не хочет ничего делать. Учился он неважно, и как-то раз даже стоял вопрос об его отчислении из школы. Хотя и на это ему было, скажем, фиолетово. Каждый вечер он смотрел фильмы. Сегодня его выбор пал на "Призрачного гонщика".
После просмотра фильма Влад лёг на диван и призадумался: "А что бы я попросил у Мефистофеля, будь он здесь? Наверное, деньги. Да, много денег. Ради этого не жалко и душу продать".
- А я готов её купить, - сказал мужчина, сидящий за компьютером.
- Вы кто?! - испугался Влад.
- Ну, ты же сам хотел заключить выгодную сделку, - ответил он. - Я тот, кто может помочь тебе. Меня зовут Бедрагар, я представитель компании "Дарк Форс&Co". Как говорится, я к вашим услугам, молодой человек.
Бедрагар был шикарно одет: тёмный вельветовый костюм, красивый галстук, огромный платок в нагрудном кармане. Его взгляд, казалось, пронзал насквозь. Бедрагар много улыбался и смеялся. Этим он создавал непринуждённую атмосферу.
- Это всё мне снится? Что ещё за "Драк как-то там"? - спросил Влад.
- "Дарк Форс&Со". Мы - одна из лидирующих компаний в области сделок по человеческим душам. Я уже подготовил договор, его надо просто подписать - ничего сложного. И желательно поторопиться, ибо у меня ещё под тысячу заказов, - ответил Бедрагар.
- Если я правильно понимаю, ваша компания исполнит моё желание взамен на "вечные муки"?
- Нет, ну что ты. Всё-таки на дворе 21-ый век. Наша компания покупает души на ограниченное количество лет. Поэтому мы и лидируем на рынке, - Бедрагар рассмеялся.
- Хм, и сколько же лет вы хотите за моё желание? - поинтересовался Влад.
- А напомни-ка, что ты хочешь?
- Я хочу... Пожалуй, я хочу валяться целый день на диване, ничего не делать и получать деньги, - сказал Влад.
- Секунду. Так-с. Если посчитать по минимуму, то тебе это обойдётся в сто лет.
- Все эти сто лет я буду страдать? - спросил Влад.
- Да. Либо ты можешь мучить другие души, но тогда срок увеличивается в два раза. То бишь, в твоём случае - двести, - ответил Бедрагар.
- Конечно, глупая ситуация, и тем не менее, почему бы не попробовать. Даже если это всё по-настоящему, в чём я сомневаюсь, то мучиться мне придётся не так уж и долго, - сказал Влад. - Давайте сюда свой договор. Куда там кровью капнуть?
- Ну в самом деле, юноша, какой нынче век? - снова рассмеялся Бедрагар. - С кровью в наше время работают какие-нибудь мелкие частники. Но не такая крупная организация, как наша. Сейчас уже достаточно обычной подписи. Держи ручку. Подписать надо здесь и здесь, - Бедрагар указал пальцем.
Когда подростковая глупость взяла верх, и Влад подписал договор, Бедрагар пожал ему руку и вышел из комнаты.
Мерзкий звук разбудил Влада. Он понял, что лежит на том же диване, куда прилёг после просмотра фильма. У всех такое было - приляжешь на пару минут и заснёшь. Он даже не переоделся. Тем временем мерзкий звук продолжал донимать Влада. Только сейчас дошло, что это был его будильник. А это значит, что Влад уже опаздывает в школу.
Влад быстро собрался и выбежал из дома. Пришлось торопиться. Когда до школы оставалось минут 10 ходьбы, Влад стал переходить дорогу. Вдруг раздался громкий визг тормозов, гудки. Затем удар. Темнота.
В больнице Влад пару раз ненадолго приходил в сознание. Когда рассудок вернулся окончательно, родственники вились вокруг него, как рой насекомых. Вот в палату зашёл врач.
- Молодой человек, вам очень повезло - после таких аварий обычно не выживают. У вас, очевидно, сильный Ангел-хранитель. Правда, есть одно но, - врач ненадолго задумался. - Вы больше не сможете ходить. Пока что наша медицина бессильна в таких случаях. Я понимаю, это тяжелый удар для любого человека, а тем более для подростка. Но зато вы остались в живых.
Влад был в шоке. Он попробовал пошевелиться. Тело не слушалось его. Он мог контролировать разве что правую руку. И даже это давалось ему с усилием. Левая рука не подчинялась ему, ноги он не чувствовал в принципе.
После долгого лечения в больнице, оформления документов и прочего, Влада наконец выписали. Его принесли домой и положили на тот самый диван, на котором он так мечтал лежать. Только сейчас он понял, как был глуп. К слову, водителя, который его сбил, так и не нашли. Влад и не удивился этому. В таком времяпрепровождении пролетело где-то полгода.
Этой ночью Владу не спалось. Он просто лежал с закрытыми глазами.
- Ну здравствуй, мой дорогой друг, - послышался до боли знакомый голос и тот обворожительный смех.
- Что ты забыл здесь, скотина? - сказал Влад, еле сдерживая слёзы. - Ты обманул меня и посмел прийти?
- Почему же я тебя обманул? Я выполнил свою часть договора - ты лежишь, ничего не делаешь и при этом получаешь деньги. У тебя же, насколько я знаю, есть пособие по инвалидности, - сказал Бедрагар.
Влад задумался. И правда, его никто не обманывал. Ведь сейчас он имеет всё то, что хотел получить, хоть и в каком-то изощрённом виде.
- Не о такой жизни я мечтал. И ты это прекрасно понимаешь. Мне очень плохо сейчас. Так зачем ты здесь? - спросил Влад.
- Прошёл год с момента нашей первой встречи. И здесь я потому, что знаю, как тебе тяжело. Поэтому предлагаю несколько изменить условия, - ответил Бедрагар. - Вернее, заключить новый договор. Сразу скажу, если хочешь вернуть ноги через нашу компанию, то это обойдётся тебе слишком дорого.
- Я понимаю... Все люди имеют возможность жить. А я лишь существую. Моей матери и раньше было нелегко в одиночку прокормить себя и меня. Теперь ей невыносимо трудно. Тем не менее она терпит. Но я-то знаю, что я для неё обуза, - сказал Влад. - Я подпишу любой договор, лишь бы избавить себя от этого заключения, а мою мать от такой тяжелой ноши.
- Ты молодец. Лично я впервые вижу, чтобы кто-то заключал договор не только ради себя. Подпиши здесь, - Бедрагар протянул ему договор и ручку. - А ты знаешь, Влад. Должен признаться, в прошлый раз я слукавил. Наша компания стала лидером не потому, что ввела ограничение по годам, а потому, что мы однажды догадались сменить тактику. Гораздо проще и дешевле дать человеку безделушку взамен на, скажем, всего лишь сто лет мучений. Зато потом он с радостью подпишется хоть на вечность. От безысходности, - Бедрагар засмеялся.
- Что я только что подписал? - дрожащим голосом спросил Влад.
- Новый договор. Сегодня ночью ты умрёшь, а твоя душа будет страдать вечно, - лицо Бедрагара сияло от радости.
У Влада по телу пробежал холодок. Он думал, что абсолютно все договоры в этой "компании" ограничены по времени. Как красиво его только что обвели вокруг пальца.
- И я мог попросить возможность ходить, получив при этом те же вечные муки? - Влад уже не сдерживал свои эмоции.
- Вообще, да. Но люди всегда всё усложняют. Тебе было достаточно всего лишь попросить прощения, - Бедрагар улыбнулся и направил указательный палец вверх. - Перед Ним даже наши договоры теряют всякую силу. Вера требует терпения, поэтому многие люди в погоне за лёгкой наживой идут к нам. Спокойной ночи, Влад. Это будет твоя последняя спокойная ночь, - Бедрагар рассмеялся и покинул комнату.
Утром Влада нашли мёртвым. Как выяснилось позже, он умер во сне от остановки сердца. Его лицо сковала гримаса ужаса и отчаяния. Детский интерес довёл его до такого трагичного конца. Для всех он был и остаётся жертвой пьяного водителя, хотя на самом деле являлся рыбкой, которая по своей воле клюнула на крючок Бедрагара-обманщика. Будьте аккуратны в своих желаниях. Быть может однажды и вам "Дарк Форс&Cо" сделает предложение, от которого вы не сможете отказаться.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:37
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Сегодня, 11:37 by Степан ФоминПросмотров: 97Комментарии: 4
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