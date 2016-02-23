Экспромт на железнодорожную тему

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:23

Причина: Стилистика автора сохранена

Одноглазый Снайпер Просмотров: 48 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 15:23 by

Теперь я живу на маленькой заштатной станции. Здесь напрашивается добавить фразу «забытой Богом и людьми», но жизнь там еще теплится – приходят и отходят поезда, которые выпускают пассажиров покурить и проветриться, шустрые рабочие разгружают и цепляют вагоны. Есть здесь даже магазинчик и аптека. Живу в доме, который выбрал сам – уютном домике из красного кирпича с белыми наличниками. Кем он был покинут? И почему? Из окна - вид на башню Рожновского – такую же добротную, кирпичную, как и домик. Не всем нравится шум проносящихся поездов, свист и шипение пара, но, говорят, человек ко всему привыкает.Там, куда нас везли, не ожидало ничего хорошего, поэтому я решил остаться здесь. Развлечений мало, иногда захожу в поезда, чтобы стащить у зазевавшихся проводниц предложенные к продаже сладости и чай. Сладости, которых в моем детстве не было.Август. Вечер. Подъезжает очередной состав, из которого вываливается народ. Мое внимание привлекла молодая пара – высокий светловолосый парень и девушка с красивой улыбкой и густой кудрявой шевелюрой. Медные блики закатного солнца играют в янтарных волосах девушки. Говорит о чем-то много и оживленно. Влюблена? Предвкушает что-то новое и интересное там, куда она едет? Парень кажется растерянным – кивает головой, что-то коротко отвечает и все время держит руку в кармане. Они обошли башню и пошли в сторону вагонного депо. Что-то здесь не так. Зло, опасность. Смертельная опасность! Для нее? Для него? Для обоих? Кажется, я знаю, что сжимает в кармане молодой человек. Надо действовать. Но как? Выйти к ним? Рядом с башней лежит бродячий пес, которого подкармливают работники во главе с начальником станции. Какая удача! Я легонько толкаю его ногой – пес разразился лаем и побежал в сторону пары. Девушка побледнела – она испугана и хочет вернуться в поезд. Этого недостаточно – парень может осуществить задуманное на следующей остановке. Я встал за спину парня – пес воет и рычит на меня, а парень думает, что на него. Он достал то, что сжимал в кармане – складной нож – небольшой, но достаточно острый, чтобы перерезать горло. Девушка убежала и вернулась с одним из осмотрщиков-ремонтников, который пытался растолковать ей, что Джек добрый и никого не укусит. Они увели парня, я перестал дразнить Джека и ушел домой. Странная уверенность, что молодого злодея удалось вспугнуть, и он отказался от намеченного плана. Наверное, потому, что больше не вижу тень смерти рядом с девушкой.… Осмотрщик-ремонтник вагонов Сергей Петров по кличке Сивый пил крепкий чай в полицейском участке напротив старого следователя, которого давно бы отправили на заслуженную пенсию, если бы не отсутствие очереди из желающих работать на его месте.- Как, Вы говорите, все произошло?- Слышу, девушка зовет на помощь. Подбежал, смотрю – наш Джек, обычно добрая дворняга, рычит на ее дружка, а тот нож вытащил защищаться. Ну, я попытался успокоить собаку и увел парня. А потом думаю – зачем он взял с собой нож? Обычно же как – порезал колбаски и оставил на столе или в сумку спрятал. А потом вспомнил, что лицо похоже на фоторобот, который по ящику видел. Вот и сообщил, куда надо было. А это точно он? Очень неловко будет, если порядочного человека за маньяка принял.- Вы все правильно сделали. Это, конечно, тайна следствия, но для успокоения Вашей совести скажу, что при обыске в доме С. нашли следы крови одной из жертв на одежде и срезанные пряди рыжих волос, принадлежавшие убитым А. В., М. О. и П. А. Он знакомился с девушками в поездах, предлагал им погулять во время стоянки на маленьких станциях, отводил подальше от перрона и убивал.- Не люблю я эту станцию. Кривой Узел – как кораблик назвали, так и плавает. Проводницы жалуются, что у них после нашей станции конфеты с чаем пропадают. Смотрели бы лучше! Лампочки из светофоров кто-то выкручивает. Потом их, правда, находят – в старой халупе возле башни. Ее вообще пора снести – мне прежний начальник станции рассказывал, что там в 30-х годах застрелили кого-то. Политического, наверное. Пытался бежать и скрыться в доме при перевозке заключенных. А теперь еще и маньяк этот.- Слышал про такое. Только не политический он был, а так – воришка.… Еще одно августовское утро. Оно могло быть тихим и сонным. Но не здесь, не на станции. Захожу в магазин. Свежий выпуск «Ведомостей» лежит возле дремлющей продавщицы Маши. Громкий заголовок со знакомой фотографией: «Станционный головорез» пойман благодаря бдительности работников станции Кривой Узел». Теперь и в газетах про нас пишут. Может, и по телевизору покажут. Какой молодец наш Петров! Надо бы вернуть ему зажигалку, которую недавно стащил.

Ключевые слова: Поезд маньяк станция призрак авторская история

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