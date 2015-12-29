Стоит ли сочинить серию вроде "Записки следователя"? Да Нет



Последний вагон

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:29

Причина: Стилистика автора сохранена

Степан Фомин Просмотров: 217 Комментарии: 2 +11 Вчера, 21:29 by

На своей работе я повидал немало странных случаев. Но этот был одним из самых необычных.В то время я проходил практику в следственном комитете. Естественно, мне не давали никаких серьёзных дел. Сначала я был мальчиком а-ля принеси-подай. Со временем стали доверять скучные дела вроде мелких краж и тому подобного. Я Михал Иванычу, руководителю своему, сразу сказал, мол, у меня руки чешутся что-то интересное разобрать.И вот однажды свершилось. Подходит Михал Иваныч, вручает мне папку, добавив: "Хотел интересное дельце - получай". Его улыбка меня насторожила, но за дело я взялся без лишних вопросов.Само дело показалось мне странным. Чушь полнейшая. Какого-то алкаша нашли в лесу на ж/д путях. Жив, лежит в больнице. Речь идёт о, якобы, попытке суицида. Ладно, придется с ним пообщаться.Поехал я в ту больницу. Захожу в палату - на постели парень лет двадцати, весь в синяках и ссадинах, нога перебинтована. Очевидно, упал на пути. Зовут его Дмитрий. После нашего с ним общения я было подумал, что это наркоман. Вот то, что он мне рассказал:"Мне нужно было срочно ехать в Самару, но все поезда битком набиты, всё-таки середина лета. Поэтому, когда появились свободные места (добавили новый вагон), я тут же купил билет. Через час и в этом вагоне всё было раскуплено. Прибыл я на вокзал с небольшим опозданием, в поезд уже вбегал. Попался старый грязный вагон, к тому же он был последним, ввиду чего его сильно качало. Но в моей ситуации это было не так критично - надо было потерпеть всего сутки.Я расположился на своём месте, расстелил бельё. Попутчики попались хорошие - мы долго общались на разные темы. Проводница только и успевала разносить чай, но мне не предлагала почему-то. Всё было обыденным. Мои новые знакомые легли спать, а я стал читать книгу. Поезд потихоньку остановился. За окном темень, ничего не видно. Поезда часто останавливаются в лесу, чтобы не выбиваться из графика. Но вот мы стоим уже минут пять. Мне стало интересно, не станция ли это какая-нибудь (я обычно выхожу покурить на мелких станциях). Пошёл к маршрутному листу, сверил время - ближайшая станция через час. Ну, ладно, вернулся на место, продолжил читать книгу. Неожиданно выключился свет. Полностью. В вагоне стало очень темно. Стояли мы так ещё минут 5-10. Я знаю, что обычно свет в вагоне приглушают, чтобы пассажиры могли спокойно спать, но не припомню, чтобы свет вырубали полностью. Я пошёл к проводнице, но дверь в её купе (не знаю, как правильно назвать то место, где сидит проводник) была закрыта. Ну, что ж, решил пойти в соседний вагон, мало ли, что там узнаю. Если ничего не скажут, то хотя бы посижу в вагоне-ресторане. Пошёл в тамбур, хочу открыть дверь и понимаю, что ошибся направлением - впереди вагона не было. Хорошо, развернулся, пошёл во второй тамбур. И обомлел. Там тоже не было вагона. Так, получается, наш вагон отцепился, мы стоим в каком-то лесу, к тому же без света. В моей голове боролись здравый смысл и паника. Пошёл снова к проводнице, стал стучаться в дверь. Не открыла. А это уже не смешно. Пошёл будить пассажиров, но никто из них не просыпался. И только сейчас я заметил странность - у всех на столиках стоят кружки после чая. Почему все пили этот чай и откуда в вагоне столько кружек? Паника всё же победила, я буквально сполз на пол. Не знаю, сколько я так сидел, но вдруг в окнах стал нарастать яркий свет. Я услышал громкий гудок и потерял сознание. Как выяснилось потом, меня нашли на рельсах - машинист проезжающего мимо поезда вовремя остановил состав. Каково же было моё удивление, когда оказалось, что нас и не искали. Видите ли, никакой вагон не терялся. Я им говорю, что я из восемнадцатого. А мне отвечают, что в поезде было всего семнадцать вагонов".- Интересная история. Спасибо, что уделили время, поправляйтесь, - сказал я ему. - Оставите номер телефона?- Хорошо. Сейчас только запишу, - он провёл карандашом по бумажке, после чего протянул её мне.- Буду в случае необходимости держать в курсе. Кстати, у вас остался билет? - спросил я, собираясь уходить.- Да, разумеется. Держите, - он отдал мне его.Когда я выходил из палаты, в моей голове уже крутилось множество мыслей. Одно я знал точно - мне попалось весьма необычное дело. И если бы я его раскрыл, то смог бы зарекомендовать себя перед начальством. Ну, или хотя бы заслужить уважение Михал Иваныча. Поэтому я решил не медлить.Сначала я пообщался с терапевтом. Он сказал мне, что у Дмитрия прогноз на выздоровление наилучший. "Идёт на поправку", - пояснил врач. Думаю, с Димой ещё обсудим некоторые вещи, когда он полностью выздоровеет. Затем я отправился на вокзал - хотел узнать, что означает вся эта путаница с вагоном.Мы подняли архив регистрации билетов. Всё, что сказал Дмитрий, было правдой: на восемнадцатый вагон того поезда были выкуплены все пятьдесят четыре места. Но сотрудники вокзала пытались убедить меня в том, что в этом составе не может быть больше семнадцати вагонов.Тогда я решил пробить этих людей по базе данных. Взял билеты и отправился к Михал Иванычу. Я хотел проверить информацию выборочно по пяти пассажирам, но ситуация приняла совершенно неожиданный оборот, ввиду чего мне пришлось пробить пятьдесят три билета. То бишь, все. Я не знал, как понимать увиденное мной - эти люди, по мнению базы данных, были мертвы. Причем умерли они ещё до того, как сели в поезд. Самая "старая" смерть произошла всего три недели назад. То ли это всё шутка Михал Иваныча, то ли это ошибка в базе данных, то ли это я схожу с ума. От всей этой информации кипела голова. Я оставил дело на столе и пошёл домой.Утром я шёл на работу с позитивным настроем - было много идей по поводу этого дела. Захожу в кабинет, раздеваюсь, сажусь. Папки нет. Хотя я точно помню, что оставил её на столе. Порылся в ящиках, в шкафу, заглянул под сам стол - пусто.- Михал Иваныч, а вы папку с моим новым делом брали? - спрашиваю я.- Да, надо было документы заполнить. Держи, - он отдаёт мне папку.Открываю дело. "Кража часов".- Нет, вы меня не так поняли. Я имел в виду то дело про парня, которого на путях нашли, - говорю я с нотками смеха в голосе.- Вить. Всё в порядке? Какой парень? Какие пути? За тобой только это дело числится, - удивился Михал Иваныч.- Но я же вчера весь день... - начал я.- Разбирался в деле о краже часов, правильно. Вот мы с тобой болтаем, а тем временем работа сама не сделается, - перебил меня Михал Иваныч.Я был просто обескуражен. "Неужели я это всё выдумал? От скуки? Ну, да нет, не может такого быть", - подумал я и вышел из кабинета, вспомнив нашу с Дмитрием беседу. Сунул руку в карман брюк и достал оттуда, как и ожидалось, бумажку с номером телефона. Позвонил - номер недоступен. Мои сомнения с каждой минутой укреплялись всё сильнее, поэтому я решил сам съездить к Диме в больницу. Естественно, там я его не нашёл. Зато увидел терапевта, с которым вчера тоже разговаривал. И он меня, кстати, вспомнил.- Здравствуйте. А где пациент из третьей палаты? - поинтересовался я.- Он умер. Сегодня утром, - сухо ответил терапевт, не отрываясь от своих бумажек.- Но вы же сами вчера мне сказали, что он идёт на поправку, - сказал я ему с удивлением.- Извините, но мне нужно работать. Покиньте кабинет, - врач, волнуясь, указал на сторону двери. - Выход там, не отвлекайте меня.В недоумении я вернулся на рабочее место и до конца дня закрыл дело о краже часов. Я был несказанно рад, когда Михал Иваныч сказал, что меня возьмут на работу в следственный комитет, потому что я хорошо показал себя. После работы он предложил подкинуть меня до дома, на что я охотно согласился, ведь уже стемнело, да и погода была не самой лучшей. И только на полпути я озадачился.- Михал Иваныч, но вы ведь, насколько я знаю, живёте в другой стороне. Нам не по пути, - заметил я.Он ничего не ответил. Мы ехали всю дорогу молча. У моего подъезда он остановился, заблокировал двери и выключил фары.- Что всё это значит?! - мне стало не по себе.- Ты, Витя, не дури, - начал Михал Иваныч, переходя на шёпот. - Да, было дело про парня. И ты неплохо так продвинулся в его расследовании. Я сначала было подумал, что это очередное паршивое дельце, но всё оказалось гораздо сложнее. Гораздо... Я задержался на работе допоздна. Так вот, ночью пришли люди. От самого, - он показал пальцем вверх. - Ну, я не буду называть имён, ты сам однажды всё поймешь. Они дело изъяли и пригрозили, что лезть туда не нужно. Я так понял, его уже успели засекретить - не первый год работаю всё-таки. Ты же с тем пареньком успел пообщаться. Так вот, чтобы тебя оградить от этих людей, я к начальству - попросил тебя на работу взять. В итоге будешь пока моим помощником, нам такие кадры нужны. Теперь иди домой и не подавай виду, что я тебе о чём-то сказал.- Да. Понял, - заикаясь ответил я ему, выходя из машины.- И да. Ты про это дело забудь. А то, - добавил он с улыбкой, - и тебя засекретят.Во всём этом есть огромный плюс - теперь мне известно хотя бы то, что я не сумасшедший. Впоследствии и у меня за годы работы в следственном комитете изымали пару дел. И до сих пор меня мучают вопросы. Что тогда произошло? Приложило ли государство к этому руку? И почему умер Дима, если всё было хорошо? Неужели его убили? Или его всё-таки забрали "попутчики"? От таких вопросов по телу пробегает холодок. Зато с тех пор, если я еду куда-то на поезде, покупаю билеты только в середине состава. От греха подальше. Возможно, я бы и разобрался, что тогда произошло, но иногда нужно уметь вовремя остановиться. Быть может, там действительно было что-то, что мне не следовало знать.

Ключевые слова: Вагон следователь дело расследование поезд авторская история

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