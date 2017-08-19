Интерьер в морском стиле

Новость отредактировал Mina Harker - Вчера, 17:09

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ранега Просмотров: 65 Комментарии: 1 +1 Вчера, 17:09 by

Больше всего на свете Анюта любила оригинальность. В течение последних 15 лет своей 25-летней жизни она старательно воспитывала и развивала в себе непохожесть на других, что, впрочем, в условиях их сибирского города было не так уж сложно. Ей повезло, что родители её отличались широтой воззрений, чувством юмора и философским отношением к причудам дочери – перебесится… перерастёт…В 10 лет ей вполне хватало нацепить на всю руку от запястья до подмышки пёстрые бисерные фенечки и чувствовать себя причастной к многочисленной мощной культуре неформалов.В 11 всё короткое сибирское лето она проходила в коротком цветастом платьице и осенних кожаных сапогах до колен, с синей помадой на губах – гламурные красотки в журналах мод выглядели именно так.В 12 она извела кучу шариковых ручек и самостоятельно покрасила волосы красно-сине-зелёными перьями. И не беда, что каждый второй прохожий замирал с выпученными глазами, увидев Анюту – значит, её неземная красота производит нужное впечатление.В 13 лет она неожиданно всерьёз увлеклась географией, могла часами рассматривать атлас, в городской библиотеке перечитала уйму книг о путешествиях, разных странах и особенностях жизни разных народов. Тогда же она украсила спину татуировкой – с тех пор на тыльной стороне Анюты красовалась цветная карта мира.Отец был успешным руководителем крупного предприятия по добыче полезных ископаемых, его доходов более чем хватало не только на обеспечение повседневной жизни и ежегодный отдых на море всей семьи, но и на удовлетворение экзотических потребностей своих девочек – жены и дочери. Мать Анюты была бухгалтером в маленькой торговой фирме, ходила на работу не каждый день и имела одну, но пламенную страсть – художественную чеканку по металлу. Что до Анюты, то её с каждым годом растущая оригинальность требовала всё больших финансовых вложений – ещё одна татуировка, пирсинг во всех возможных местах, королевский пингвин в качестве домашнего питомца…С пингвином родители смирились достаточно легко, организовав птичке просторный холодильник и регулярные поставки свежемороженой рыбы, и утвердив график уборок.Гораздо сложнее для Анюты оказалось уговорить их на покупку мотоцикла. Пришлось сдавать экзамен на вождение не только в автоинспекции, но и собственному отцу, удостоиться от него похвалы и стать обладательницей ярко-синего сверкающего глазастого железного коня, на котором она просто обожала гонять по улицам на предельной скорости – непременно в короткой юбке и светящемся оранжевом шлеме.После окончания школы, к слову, круглой отличницей, без единой четвёрки, Анюта поступила в университет на геофак и через 4 года получила красный диплом, попутно обзаведясь свидетельствами об окончании курсов английского и испанского языков.Потом она принялась изучать суахили методом полного погружения. По всей их немаленькой квартире были развешаны бумажки с написанными от руки названиями предметов, Анюта отказалась от родного языка и говорила исключительно на тарабарщине, компенсируя недостаток словарного запаса ещё более активной, чем обычно, жестикуляцией и мимикой, днями висела в международной социальной сети, общаясь с носителями языка.В 23 года она скандально для соседей вышла замуж за негра. Внешность Зикимо родителей Анюты, безусловно, не порадовала, однако, как показало время, он оказался неплохим парнем, бесконечно влюблённым в их оригинальную дочь, иначе зачем бы ему – второму сыну африканского короля, дипломированному кардиохирургу – захотелось остаться в Сибири, да ещё жить в одной квартире с тёщей?Когда улеглись страсти, и родители перестали шарахаться от зятя, случайно встречаясь с ним ночью в тёмном коридоре, Анюта собрала всё семейство за празднично накрытым столом.Мать улыбалась и раздумывала над цветом стен в детской комнате, отец, сдерживая панику, примерял к себе звание дедушки. Зикимо (для своих Ким), весело посматривал на Анюту, пытаясь угадать, что ещё придумала его ненаглядная – в том, что она собирается что-то отчебучить, он уже не сомневался.Ах, надо было видеть разочарование на их лицах, когда Анюта сообщила, что нашла работу своей мечты – в турагентстве. И ей через неделю – да, так скоро – нужно лететь в командировку в Крым. Конечно, она поедет не одна, их будет целая группа с начальницей во главе.Услышав про начальницу, Ким успокоился, налил вина и поднял тост за работу мечты. Родителям ничего не оставалось, как отмахнуться от призрачных детских колясок и поддержать тост.Вот так Анюта оказалась на борту огромного белоснежного самолёта, в предвкушении интересных приключений и небывалых зрелищ.И именно в этом самолёте её настигла очередная идея! В тот самый момент, когда она рассматривала картинки в журнале и увидела на весь разворот фотографию интерьера в морском стиле. "Хочу!" – твёрдо сказала себе Анюта и стала запоминать подробности. Бело-голубая прохлада, простор, канаты, штурвал, и – и это была великолепная идея – высокая узкая ваза из гладкого прозрачного стекла, послойно наполненная разноцветным песком. В статье к фотографии содержались пояснения, что хозяин апартаментов любит путешествовать, из каждой поездки привозит немного пляжного песка и высыпает его в вазу. А у каждого моря свой оттенок песка, одинакового не найдётся, поэтому возник такой интересный полосатый эффект.Через полтора года у Анюты всё было готово для воплощения своей мечты. Грядущие изменения в квартире до мелочей согласованы с домочадцами. Не без помощи друзей собран песок с берегов 27 морей и 3 океанов, из Копенгагена привезён старый корабельный штурвал, на французском блошином рынке куплен помятый судовой колокол, в маленьком магазинчике в Осло приобретена полосатая ткань для штор и покрывала. Правдами-неправдами вблизи Феодосии удалось раздобыть настоящий лодочный якорь, который Анюта пока не знала, куда девать, но нужен он был ей совершенно точно!И вот наконец в начале июля, отправив на целый месяц родителей на юг, мужа – в Африку, повидаться с роднёй, а пингвина – на передержку в зоопарк, Анюта приступила к глобальному изменению жилищного пространства. С ремонтом бригада из трёх рукастых парней и двух шустрых девушек справилась меньше чем за две недели. Ещё неделя ушла на финальное отмывание пола и окон, расстановку мебели, развешивание штор и раскладывание домашнего скарба по полкам и ящикам.Забирая Карлушу из зоопарка, Анюта предвкушала, как она будет вечером оформлять вазу. Ради этого, собственно, всё и затевалось.Карлуша, несмотря на внешнюю невозмутимость, явно обрадовался возвращению, прокурлыкал хозяйке «спасибо» и удалился в обновленный холодильник.Анюта же, трепеща от восторга, разложила на журнальном столике пакетики и коробочки с песком, до скрипа отполировала новёхонькую вазу, похожую на прозрачный столб полутораметровой высоты, и приступила к действу!Четвёртым слоем был определён шёлковый песок с берегов Адриатического моря. С тихим шелестом песчинки сыпались в вазу, когда на пороге комнаты возник Карлуша, поводил клювом и тревожно закурлыкал. Анюта взглянула на него, в это же время из коробочки что-то вывалилось и упало внутрь вазы, звякнув о стекло.Анюта перестала сыпать песок и заглянула в вазу. Там лежало что-то чёрное, сморщенное и явно пересохшее, похожее на каштан. Чуть подумав, Анюта решила не делать лишних движений, просто взяла швабру и черенком осторожно отодвинула каштан к центру вазы, чтобы его не было видно за стеклом. Карлуша, не мигая, наблюдал за манипуляциями хозяйки и явно нервничал. Она подмигнула питомцу и высыпала в вазу остатки из коробочки, похоронив каштан под слоем светлого песка.Через пару часов ваза была оформлена. Анюта полюбовалась тонкими переходами цвета песчаных полос за стеклом и осторожно перенесла ставшую тяжёлой вазу на заранее выбранное место – на пол, возле этажерки с аквариумом. Рыбок там не водилось, были только буйные заросли кораллов и водорослей.Всё готово! Завтра возвращается муж, ещё через два дня родители.И муж, и родители пришли в восторг от обновлённого жилища. Им понравилось всё! Мать умилялась своему любимому креслу в новом полосатом чехле, отец подсмеивался над колоколом у входа в кухню и настаивал на его непременном использовании для созыва семейства на обед. Ким веселился над якорем, помещённым в застеклённую нишу в журнальном столике среди ракушек, и грозился в следующий раз, когда супруге придёт в голову очередная безумная идея, привязать её к этому якорю морским узлом.И только Карлуша остался практически равнодушен к интерьерным изыскам хозяев, сделав исключение только для одного предмета – вазы с песком. Её он просто возненавидел и старался перевернуть, что-то возмущенно курлыкая на своём пингвиньем языке. В конце концов было решено не пускать наглую птичку в гостиную. В конце концов, у него есть свой холодильник, в котором заботливая хозяйка соорудила новый айсберг из искусственного льда.Сама же Анюта балдела от вазы! Как же она ей нравилась! Она часами могла рассматривать песчинки и размышлять о вечном.В ближайшие выходные решили отметить ремонт. Позвали гостей, среди которых была и тётка Лида, старшая сестра матери. Анюта её терпеть не могла. Тётка обладала желчным завистливым характером и недалёким умом, при каждой встрече презрительно высказывая сестре и её мужу сомнения в их педагогических талантах, дескать, от бездумных потаканий прихотям их дочь совсем распоясалась, что хочет, то и творит. Родители же дипломатично старались не развивать тему педагогики, хотя почва для дискуссий имелась – сын тётки Лиды в свои 29 лет нигде не работал и уютно сидел на шее родительницы, позиционируя себя непризнанным художником нового времени.Сколько раз потом ругала себя Анюта, что не проявила бдительность! Во время праздника тётка испортила вазу! Подошла и якобы случайно опрокинула открытую двухлитровую бутылку с минеральной водой. Когда это обнаружили, было уже поздно. Вода залила песок внутри вазы, на стенках изнутри появились некрасивые мутные разводы, уже не было чётких границ цвета между песчаными полосками, и весь объект производил жалкое впечатление урны с мусором.Редко что могло довести Анюту до слёз, но это был как раз тот самый случай. Ким, как мог, успокаивал Анюту, обещал лично разобрать все песчинки по цвету и восстановить вазу, но она безутешно рыдала и мотала головой.В общем, праздник был испорчен. Анюта уснула, напившись валерьянки, и даже во сне продолжала всхлипывать. Мать убирала со стола и злилась на сестру, отец и Ким в задумчивости ходили вокруг вазы и думали, как всё исправить. В конце концов, решив, что утро вечера мудренее, разошлись спать.Это была безумная ночь! Около часа ночи в квартире раздались глухие удары и истошные крики пингвина. Когда родители и Ким выскочили в коридор, они обнаружили Карлушу с вытаращенными глазами и раскрытым клювом, с гортанным клёкотом неистово бьющимся всем телом о закрытую дверь гостиной. Отец схватил птицу в охапку, но Карлуша вырывался, продолжая надрывно кричать. За закрытой дверью раздался громкий звон разбитого стекла и почти сразу влажное чавканье, как если бы там кто-то ходил в мокрой обуви. Ким взялся за ручку двери. Карлуша заверещал, завертелся и начал клевать отца. Тот выпустил, и пингвин опрометью бросился к двери.Ким нажал на ручку и толкнул, дверь распахнулась, и взору присутствующих предстало нечто непонятное. Ваза была разбита, осколки валялись вперемешку с песком. Песчаные дорожки хаотично пересекали всю комнату. Но никого, кто мог бы учинить это безобразие, в обозримом пространстве видно не было.Ким уже хотел было войти в гостиную, но Карлуша его опередил, толкнув парня своим упитанным тельцем. Торопливо перебирая короткими лапами, пингвин приблизился к дивану и зашипел.Родители и Ким наблюдали за происходящим из коридора. Они не поверили своим глазам, когда из-за дивана вдруг выползло … кто? Неизвестное существо, полупрозрачное как медуза, напоминающее по форме скорпиона, с загнутым улиткой хвостом, шевелящимися усами-антеннами, с тёмно-водянистыми глазами и горизонтально открывающейся пастью, усыпанной в несколько рядов острыми зубами, с прозрачно-фиолетовым длинным раздвоенным языком. Тварь казалась опасной, несмотря на скромные размеры – не больше футляра для очков.Мать охнула и стала звать Карлушу. Пингвин сделал шаг по направлению к твари, она, казалось, осознанно посмотрела на птицу, после чего неторопливо направилась к аквариуму, размеренно переставляя членистые конечности.Отец, вооружившись тапком, вошёл в комнату и замахнулся на тварь. Но опустить тапок он не успел – тварь молниеносно расправила хвост и хлестнула отца по ноге. Он скорчился от боли, ногу скрутила жестокая судорога, на коже появился замысловатый рисунок, похожий на дерево, такие появляются от поражения электричеством. Тварь уже бесшумно поднималась по ножке этажерки.В гостиную вбежал Ким со шваброй наперевес и стал бить ползущее существо. Наверное, слишком сильно бил, этажерка не выдержала и рухнула на пол, а с ней вместе и аквариум. Ким попытался остановить катастрофу, отбросил швабру и подставил руки под аквариум, но тут тварь хлестнула хвостом по рукам и Ким с криком отскочил.В тот же миг вода волной излилась из аквариума на пол. Тварь распласталась в луже, явно блаженствуя.Пока Ким онемевшими руками пытался помочь отцу выйти из комнаты, Карлуша, не переставая громко шипеть, вплотную приблизился к твари. Ким оглянулся, вернулся к луже и пинками погнал Карлушу к выходу. А потом закрыл дверь.Утром все собрались в кухне и хмуро завтракали, периодически прислушиваясь к утробно-чавкающим звукам из гостиной. Анюту посвятили в события прошедшей ночи, она уныло молчала, мысленно ругая себя последними словами. Надо же быть такой идиоткой! Что ей стоило извлечь каштан из вазы и просто выбросить его в мусор, ничего бы этого не было. Отец бы не хромал, Ким бы не хватал кружку с чаем обеими ладонями, потому что пальцы онемели… и ремонт, на который было потрачено столько денег, времени, сил и вдохновения, не пострадал бы. А ваза что? Подумаешь, года через два-три ещё бы песка насобирала…После завтрака отец с Кимом переглянулись. Отец ненадолго зашёл в кабинет и снял со стены японскую катану – юбилейный подарок от рабочего коллектива. Ким достал кухонный топорик для мяса. Анюта слабо улыбнулась – в другое время она бы обязательно подколола мужа, связав топорик и цвет его кожи, но сейчас было не до шуток. Мать побледнела и тихо попросила не делать глупостей и вызвать спасателей. Но мужики вошли в боевой раж и отправились в гостиную совершать подвиг.Гостиная была разгромлена. Пахло морем. Но странное дело, воды не было нигде. На сухом полу валялись обломки кораллов и сено из водорослей. В углу раздалось влажное шевеление, и из-за кресла появилась тварь. Та же самая, только заметно подросшая, размером со взрослого добермана. Она шевелила усами, разевала пасть и угрожающе целилась хвостом в людей на пороге.Киму хватило десятка секунд, чтобы оценить обстановку, после чего он решительно захлопнул дверь в гостиную и увёл тестя в кухню.Там он коротко огласил свои умозаключения: тварь как губка впитывает воду и растёт. Если ей не давать воды, она засохнет. Надо подождать.После некоторого обсуждения все согласились и решили ждать, сколько надо.Спустя месяц, когда все уже привыкли обходиться без огромного на полстены телевизора и мягкого дивана, и из-за двери вот уже неделю как не доносилось никаких звуков, за субботним ужином Ким предложил посмотреть, что происходит в гостиной. Откладывать не стали, столпились у входа, позвали даже Карлушу, и Ким распахнул дверь…Гостиная была пуста. Беспорядок остался прежним – перевёрнутый аквариум, осколки, песок, кораллы. Твари не было нигде. Запустили в комнату Карлушу. Он важно обошёл всю комнату, остановился в углу за креслом и коротко курлыкнул.Анюта, всех растолкав, оказалась у кресла первой. В самом углу у плинтуса лежал сморщенный чёрный каштан. Мать принесла веник и совок, каштан с величайшими предосторожностями переместили в сухой полиэтиленовый пакет и стали думать, что делать дальше.Просто выбросить – исключено, нет никакой гарантии, что тварь спустя время не возродится… дожди и всё такое… И вообще, нет на земле места, где вот прямо никогда не может появиться вода.Поэтому в тот же вечер в ближайшем лесу за городом семьей был организован пикник, каштан до золы был сожжён в костре, после чего зола собрана, упакована в герметичную банку, еще в пять непромокаемых пакетов, помещена в ненужный тазик, залита бетоном и закопана в подвале какого-то строящегося объекта.И все постарались забыть эту историю… до тех пор, пока Анюте не пришла в голову очередная грандиозная идея…

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