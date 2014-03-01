Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Процесс direction.exe

Случилась эта очень неприятная история еще в прошлом году, где-то в апреле или мае. Тогда была подготовка к экзаменам, и я запасалась необходимым мне для сдачи материалом. Бороздила всякие книжки и сайты. И если с книгами дела обстояли не очень (покупать их особо не было денег), то сайты меня очень выручали. Там было всё, что мне нужно.

Однажды мне нужно было раздобыть кой-какую напоминалку или шпаргалку по каким-то формулам. Если честно, я толком и не помню, что именно мне нужно было тогда, но что было нужно позарез - это я помню точно. Но вот беда: я нигде не могла найти это. Я заходила на всякие сайты, сомнительные и известные, но нигде не было этого. Тогда я бросила клич о помощи на сайте с вопросами и ответами (тот, майловский) и стала ждать. Первый ответ пришел только на следующий день, и это было ссылкой на сайт. Я с огромным невыразимым счастьем на лице перешла по ссылке и стала ждать загрузки страницы. А загружалась она, должна сказать, долго - минуты 3 точно. Я бы и выключила его, не дождавшись его загрузки, но это была моя последняя надежда на чудо. Все-таки, от этой бумажки зависели мои экзамены, а вследствие - моя дальнейшая жизнь.

Итак, сайт загрузился. По нему поплыли какие-то символы, да так быстро, что у меня закружилась голова. Фон у сайта был черный, но впоследствии плавно перетекал в красный. Было непреодолимое желание закрыть сайт, но я глупо верила, что сейчас это все пройдет и появится та заветная шпора передо мной, и я сдам все экзамены на 100 баллов и устроюсь в нормальный универ, и... Эх, о чем я только думала? Знала бы, что случится дальше, закрыла бы сайт, несмотря ни на что. А что было дальше? Сайт самостоятельно закрылся и сразу началась загрузка энного файла с exe-расширением. Конечно, первое, что я подумала - обычный вирус. Но это был мой последний шанс получить заветное: я решила все же проверить файл на наличие вирусов на моем любимом Virus Total. Он написал, что файл чист и здоров. Рискнув всем, что у меня было, я открыла файл и... Ничего. Ничего не произошло, но в диспетчере задач был запущен процесс direction.exe. Это меня напугало, и я подумала, что это все-таки вирус и вирус тотал мне солгал. Я ждала еще минут 7, но, не получив ничего, забила на эту бумажку и пошла спать.

На следующий день я, уже забыв про нужный мне листочек, запустила комп, надеясь, что с ним за это время ничего не случилось. Ан нет, еще как случилось!

Оказывается, злосчастный вирус уже успел переименовать все файлы и папки на моем рабочем столе в какие-то непонятные наборы русских заглавных букв. Также куда-то исчезла Корзина. Хотя просто так ее не удалить. Пытаясь привести в порядок рабочий стол, параллельно запустив dr.Web Cureit для прочистки от вирусов, я решила немного расследовать всё это дело, и попыталась на всяких дешифраторских сайтах расшифровать эти загадочные названия файлов. Три из них удалось расшифровать, остальные - нет.

Оказалось, что это - шифр Плейфера. Ключевым словом шифра оказалось "игра". Вот что получилось в итоге:
ЛРЗСИЕЗАМЖ.ОБЗЕЖЩЭ означает НИКОГДА НЕ НАЙДЕШЬ.
ОРГКДВАОБАШХН_ значит НАВЕКИ ЗАРЫТО.
НБЖДАБЯМО.ВЛЗВЦШЯХТДХБ вообще означает ПРЕКРАЩЕН ИСКАТЬ УЛИЦА.


Что означает ПРЕКРАЩЕН ИСКАТЬ УЛИЦА, я в итоге так и не узнала. Только вбила это в гугл, да проскроллила страницы три: не узнав ничего путного, забыло про это совсем.

Вирус, кстати, я кое-как удалила. Бумажку нужную так и не нашла, но, благо, эти формулы не попались мне на экзамене. А история на этом, собственно, и закончилась.

Новость отредактировал Mina Harker - Вчера, 22:39
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:39 by Пей русианоПросмотров: 111Комментарии: 2
0

Ключевые слова: СФ смертельный файл вирус авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Fahrengeit
Вчера, 22:45
0
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (452|1)
Публикаций: 120
Комментариев: 616
Сборник всех известных клише про смертельные файлы, кто бы сомневался. Приходит письмо на почту со ссылкой, автор, конечно же, переходит по ней, ЕСТЕСТВЕННО, необычно долгая загрузка, ЕСТЕСТВЕННО, автор открывает хрен пойми зачем файл exe, который вообще никак не может относится к шпаргалкам ввиду своего формата. И как итог - никакой мистики, ничего загадочного, просто средненький вирус с ну просто ОЧЕНЬ загадочным посланием. И доказательств нет (уже сменили правила и принимаете СФ без доков?). И ладно бы история была интересной. Думаю, не стоит говорить, что я ставлю.
Зарегистрирован: 1.03.2014
        
#2 написал: Mechwarrior
Сегодня, 09:33
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 5
Любой нормальный человек при виде такого сайта просто закрыл бы его. Я бы вообще от испуга вырубил бы комп. Шаблонище, а не история. Минус.
Кстати, задумка с шифром неплохая.
Зарегистрирован: 2.08.2017
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.