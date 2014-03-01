Процесс direction.exe

ЛРЗСИЕЗАМЖ.ОБЗЕЖЩЭ означает НИКОГДА НЕ НАЙДЕШЬ.

ОРГКДВАОБАШХН_ значит НАВЕКИ ЗАРЫТО.

НБЖДАБЯМО.ВЛЗВЦШЯХТДХБ вообще означает ПРЕКРАЩЕН ИСКАТЬ УЛИЦА.

Новость отредактировал Mina Harker - Вчера, 22:39

Причина: Стилистика автора сохранена.

Пей русиано Просмотров: 111 Комментарии: 2 0 Вчера, 22:39 by

Случилась эта очень неприятная история еще в прошлом году, где-то в апреле или мае. Тогда была подготовка к экзаменам, и я запасалась необходимым мне для сдачи материалом. Бороздила всякие книжки и сайты. И если с книгами дела обстояли не очень (покупать их особо не было денег), то сайты меня очень выручали. Там было всё, что мне нужно.Однажды мне нужно было раздобыть кой-какую напоминалку или шпаргалку по каким-то формулам. Если честно, я толком и не помню, что именно мне нужно было тогда, но что было нужно позарез - это я помню точно. Но вот беда: я нигде не могла найти это. Я заходила на всякие сайты, сомнительные и известные, но нигде не было этого. Тогда я бросила клич о помощи на сайте с вопросами и ответами (тот, майловский) и стала ждать. Первый ответ пришел только на следующий день, и это было ссылкой на сайт. Я с огромным невыразимым счастьем на лице перешла по ссылке и стала ждать загрузки страницы. А загружалась она, должна сказать, долго - минуты 3 точно. Я бы и выключила его, не дождавшись его загрузки, но это была моя последняя надежда на чудо. Все-таки, от этой бумажки зависели мои экзамены, а вследствие - моя дальнейшая жизнь.Итак, сайт загрузился. По нему поплыли какие-то символы, да так быстро, что у меня закружилась голова. Фон у сайта был черный, но впоследствии плавно перетекал в красный. Было непреодолимое желание закрыть сайт, но я глупо верила, что сейчас это все пройдет и появится та заветная шпора передо мной, и я сдам все экзамены на 100 баллов и устроюсь в нормальный универ, и... Эх, о чем я только думала? Знала бы, что случится дальше, закрыла бы сайт, несмотря ни на что. А что было дальше? Сайт самостоятельно закрылся и сразу началась загрузка энного файла с exe-расширением. Конечно, первое, что я подумала - обычный вирус. Но это был мой последний шанс получить заветное: я решила все же проверить файл на наличие вирусов на моем любимом Virus Total. Он написал, что файл чист и здоров. Рискнув всем, что у меня было, я открыла файл и... Ничего. Ничего не произошло, но в диспетчере задач был запущен процесс direction.exe. Это меня напугало, и я подумала, что это все-таки вирус и вирус тотал мне солгал. Я ждала еще минут 7, но, не получив ничего, забила на эту бумажку и пошла спать.На следующий день я, уже забыв про нужный мне листочек, запустила комп, надеясь, что с ним за это время ничего не случилось. Ан нет, еще как случилось!Оказывается, злосчастный вирус уже успел переименовать все файлы и папки на моем рабочем столе в какие-то непонятные наборы русских заглавных букв. Также куда-то исчезла Корзина. Хотя просто так ее не удалить. Пытаясь привести в порядок рабочий стол, параллельно запустив dr.Web Cureit для прочистки от вирусов, я решила немного расследовать всё это дело, и попыталась на всяких дешифраторских сайтах расшифровать эти загадочные названия файлов. Три из них удалось расшифровать, остальные - нет.Оказалось, что это - шифр Плейфера. Ключевым словом шифра оказалось "игра". Вот что получилось в итоге:Что означает ПРЕКРАЩЕН ИСКАТЬ УЛИЦА, я в итоге так и не узнала. Только вбила это в гугл, да проскроллила страницы три: не узнав ничего путного, забыло про это совсем.Вирус, кстати, я кое-как удалила. Бумажку нужную так и не нашла, но, благо, эти формулы не попались мне на экзамене. А история на этом, собственно, и закончилась.

Ключевые слова: СФ смертельный файл вирус авторская история

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