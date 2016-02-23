Волшебный колодец

Волшебный колодецВ эти летние каникулы я, как всегда, приехал в деревню к бабушке с дедушкой. Наш мохнатый Федька узнал меня. И, радостно виляя хвостом, бросился навстречу! Пёс поставил мне на плечи свои огромные лапы и, по-щенячьи повизгивая, стал восторженно лизать в лицо.
Из дома вышла бабушка:
- Внучек, родимый! А вымахал-то как! Вылитый отец в юности. Федька, хватит его умывать, шалопай! Идём, Васятка, в дом, я как раз пирогов напекла, как ты любишь.
В пути я больше устал от скуки, чем проголодался, но знаменитые бабушкины пироги я шибко люблю! И, ласково погладив Федьку по голове, подхватив баул с вещами, поспешил вслед за бабушкой.
В избе почти ничего не изменилось. Только печь заново побелили, да в клетке вместо канареек теперь сидел и настороженно поглядывал на меня чёрный ворон. Видя моё недоумение, бабушка объяснила:
- Это Василевс, твой тёзка. Сам прилетел. Всё говорил: " Вася, Вася". Вот и назвали его так.
- А почему Василевс? - удивился я.
- А он учёный больно. Как телевизор смотрим, так он всё комментирует. Ещё и предсказывать умеет.
- Чего он предсказывает-то? - заинтересованно спросил я.
Бабушка подмигнула:
- А чего спросишь - всё предсказывает. Да хоть придёт кто, ну или погоду, а может, и событие важное. Ты спроси его.
Мне стало любопытно, я спросил:
- Вась, а, Вась, сколько мне жи...
Бабушка резко меня одёрнула:
- Он тебе кто, кукушка, что-ли?! Не вздумай такие вопросы задавать! Что он предсказывает - всё сбывается. Лучше что безопасное спроси.
Я от балды и ляпнул:
- Вась, а в речке кто утопнет этим летом, или русалки не заберут никого?
Ворон, как мне показалось, зашипел по-змеиному и, нахохлившись, каркнул:
- Я не Вась, а Василевс. А в р-реке уже сегодня Зинка-сплетница утопнет. Поделом ей! Неча из р-ружжа вор-рон стр-релять в огор-роде... Дай птичке покушать.
Бабушка отщипнула кусочек пирога и протянула мне:
- Покорми его, не бойся. Так-то он не голодный, а плату за предсказания требует.
Я опасливо протянул руку к прутьям клетки. Пернатый предсказатель будто усмехнулся и, сверкнув бусинками глаз, уточнил: -
- Клетку-то отвори, Васятка.
От неожиданности я исполнил это. Ворон гордо вылетел из клетки и демонстративно взгромоздился мне на голову.
- Пир-рожка давай, - распорядился он.
Я осторожно протянул ему руку с кусочком пирога. Наглый вещун потихоньку склевал его и, слегка хихикнув, вылетел в окно.
- Не боись, вернётся, - успокоила меня бабушка. - Нагуляется и будет здесь вечером.
- Бабушка, а канарейки-то где?
- Так продали мы их. С Василевсом поинтереснее! Ты сам-то, внучек, покушай.
Уже доедая второй пирог, я вдруг вспомнил, что до сих пор не видел деда.
- Бабушка, а дедушка-то где? - с тревогой спросил я.
Она объяснила:
- Да на чердаке он, травы с кореньями волшебные перебирает. Ты же знаешь, Васятка, к нам вся деревня, да ещё с округи, шастают за помощью. Кушай, дитё, кушай.
Вдруг с улицы раздался заполошный крик.
- Да на кого ж ты нас покинула, Зиночка-а! - были слышны женские рыдания.
Я вскочил и выглянул в окошко. За плетнём у соседей творилось что-то неладное. Тётя Зина лежала на земле. Возле неё толпились родные. Мать её сидела рядом на лавке и раскачивалась вперёд-назад, горестно завывая. Её стоны были пугающими.
- Батюшки! Зинка-сплетница померла! - всплеснула руками бабушка.
Причитания из соседнего двора продолжались: "Утопла моя девонька! Всё русалки проклятущие! Сгуби-и-ли-и!".
В русалок я не особо верил, а всё же купаться на речке не решался. А тут - вон оно как! Выходит, правда они есть? Я удивлённо взглянул на бабушку.
- Кто ж их знает-то? Может и русалки отплатили за что-то. Много она гадостей делала, - вздохнула бабушка.
Дверь избы отворилась, и вошёл дедушка. Странным в нём мне показалось то, что с прошлого года он заметно помолодел!
- Ага, Васятка приехал! Какой здоровущий уже!
Мы с дедом обнялись. Снедаемый любопытством, я спросил:
- Дедуля, а чего ты вдруг помолодел? Морщины почти все исчезли.
- А это всё наш новый колодец Памяти! Васильич показал. Ворон-то. Лукерья чего-то не решается до колодца волшебного пройтись, а зря. Глядишь, сама красивее стала бы! - озадачил меня дед.
Бабушка махнула рукой:
- Успеется! Василевс наш сказал, что сегодня ночью самое время. Он по звёздам смотрел.
- А что за колодец Памяти? - спросил я.
- Панкрат, расскажи Васильку, как ты колодец тот нашёл, да что делать надобно, - обратилась бабушка к деду.
Дедушка только раскрыл рот, чтобы объяснить мне, но тут в окно влетел ворон. Каркнув дважды, будто прокашливаясь, он произнёс:
- Смер-ркается. Скор-ро мальчик сам всё увидит. А колодец тот стар-рый. Только смотр-рится новым. Непр-ростой колодец, заветный! Кто посмотр-рит в него и отр-ражение своё на глубине р-разглядит, тот вспоминать станет пр-рошлое да вр-ремена стар-ринные. А сам молодеть станет. Только слишком долго смотр-реть нельзя. А то обр-ратно р-родиться можно.
"Интересно, а если погляжу в колодец тот, то маленьким взаправду стану? Можно будет в школу не ходить и целыми днями играть?" - подумал я.
Ворон глянул на меня строго и укоризненно:
- Мальчишке нельзя отр-ражение своё выглядывать. Мал ещё. Беда может пр-роизойти! - высказал своё мнение Василевс.
- Ну, хоть издалека на колодец Памяти тот глянуть? А воду из него можно пить? - заныл я.
- Нет такой возможности - воду из него бр-рать. Бездонный он! - пояснил ворон.
Мы шли с бабушкой и дедушкой по спящей ночной деревне. Фонари не горели, и мне было чуть боязно. Свежий ветер доносил аромат молодых трав и шелест листвы. Хорошо, что наша деревенька у самого края леса. Быстрей дойдём.
Ворон сидел на плече у деда Панкрата и дремал. Тут я вспомнил про тётю Зину.
- Василевс, а правда, что её русалки защекотали? - шёпотом спросил я.
Ворон встрепенулся, прогоняя дремоту, и сверкнул глазами:
- А то как же?! Только не защекотали. Этак они с парнями шалят. Зинку они пр-росто за ногу уволокли на дно, бар-рахтаться пер-рестала, так и отпустили. Много эта мымр-ра бед пр-ричинила. Вот и поплатилась! Р-русалки-то зазр-ря не топят.
И я, поёживаясь, подумал: "Вот бы на русалок посмотреть! Красивые они?".
Василевс тихонько клюнул меня в плечо и проворчал:
- Даже и не думай. Любопытных они не жалуют.
Где-то совсем близко громко ухнул филин. Бабушка вздрогнув, шепнула:
- Тьфу ты, леший! Напугал.
Зашумели кусты позади. Все мы разом оглянулись. И в свете фонарика увидели на тропинке маленького рыжеватого старичка в ветхой косоворотке и таких же, видавших виды, штанах. Лапти его были оба левые. В одной руке он держал суковатую палку, покрытую мхом, а в другой - корзину с грибами.
- Лукерья Пафнутьевна пожаловала. Здорово и тебе, Панкрат Никодимыч. Мальчонка, я гляжу, с вами. Васёк, ну, как успехи в школе? Небось, о вечном детстве мечтаешь? Это ты хватил! - и леший усмехнулся в густую бороду.
Дедушка с бабушкой поклонились ему в пояс. А я замялся, не зная, что сказать.
- А со стар-рым пр-риятелем тебе не интер-ресно поздор-роваться?! - обидевшись, надулся ворон.
- Здорово, Василевс. Рад, что ты из безвременья колодец Памяти вернул! Как это я тебя сразу не увидел? - удивился леший.
- Пр-риветствую тебя, Хозяин леса, - внезапно серьёзно ответил ворон. - Пусть удача сопутствует тебе.
- И всей вашей семье удачи. А колодец - вон, недалече. Мальчонке-то лучше не глядеть туда. Слишком омолодиться может. Подрастёт - тогда уж... - и леший исчез в единый миг.
Мы вышли на большую поляну. Луна, ухмыляясь, выглянула из-за облаков.
- Вот он... колодец Памяти, - сказал дедушка. - Ну как, Лукерья, поглядим, повспоминаем? Омолодимся?
Бабушка ответила:
- Да, пожалуй, уже пора.
Василевс каркнул:
- Дверь колодец отвори, чудо покажи внутри! Молодеют старики, пусть не ведают тоски!
Тяжёлая каменная крышка волшебного колодца на глазах стала таять, вот уже совсем прозрачная, вот и нет её.
Бабушка, постепенно молодея, задумчиво глядела в колодец. Дедушка, улыбаясь в темнеющие усы, тоже мечтательно смотрел вглубь волшебства.
А я думал: "Как всё-таки хорошо, что у нас есть волшебный ворон!".
В траве перешёптывались феи, летая разноцветными огоньками. И было томительно сладко от предвкушения новых чудес...
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:01
Сегодня, 16:01 by ЭвиллсПросмотров: 38Комментарии: 2
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