Волшебный колодец

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:01

Эвиллс Просмотров: 38 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 16:01 by

В эти летние каникулы я, как всегда, приехал в деревню к бабушке с дедушкой. Наш мохнатый Федька узнал меня. И, радостно виляя хвостом, бросился навстречу! Пёс поставил мне на плечи свои огромные лапы и, по-щенячьи повизгивая, стал восторженно лизать в лицо.Из дома вышла бабушка:- Внучек, родимый! А вымахал-то как! Вылитый отец в юности. Федька, хватит его умывать, шалопай! Идём, Васятка, в дом, я как раз пирогов напекла, как ты любишь.В пути я больше устал от скуки, чем проголодался, но знаменитые бабушкины пироги я шибко люблю! И, ласково погладив Федьку по голове, подхватив баул с вещами, поспешил вслед за бабушкой.В избе почти ничего не изменилось. Только печь заново побелили, да в клетке вместо канареек теперь сидел и настороженно поглядывал на меня чёрный ворон. Видя моё недоумение, бабушка объяснила:- Это Василевс, твой тёзка. Сам прилетел. Всё говорил: " Вася, Вася". Вот и назвали его так.- А почему Василевс? - удивился я.- А он учёный больно. Как телевизор смотрим, так он всё комментирует. Ещё и предсказывать умеет.- Чего он предсказывает-то? - заинтересованно спросил я.Бабушка подмигнула:- А чего спросишь - всё предсказывает. Да хоть придёт кто, ну или погоду, а может, и событие важное. Ты спроси его.Мне стало любопытно, я спросил:- Вась, а, Вась, сколько мне жи...Бабушка резко меня одёрнула:- Он тебе кто, кукушка, что-ли?! Не вздумай такие вопросы задавать! Что он предсказывает - всё сбывается. Лучше что безопасное спроси.Я от балды и ляпнул:- Вась, а в речке кто утопнет этим летом, или русалки не заберут никого?Ворон, как мне показалось, зашипел по-змеиному и, нахохлившись, каркнул:- Я не Вась, а Василевс. А в р-реке уже сегодня Зинка-сплетница утопнет. Поделом ей! Неча из р-ружжа вор-рон стр-релять в огор-роде... Дай птичке покушать.Бабушка отщипнула кусочек пирога и протянула мне:- Покорми его, не бойся. Так-то он не голодный, а плату за предсказания требует.Я опасливо протянул руку к прутьям клетки. Пернатый предсказатель будто усмехнулся и, сверкнув бусинками глаз, уточнил: -- Клетку-то отвори, Васятка.От неожиданности я исполнил это. Ворон гордо вылетел из клетки и демонстративно взгромоздился мне на голову.- Пир-рожка давай, - распорядился он.Я осторожно протянул ему руку с кусочком пирога. Наглый вещун потихоньку склевал его и, слегка хихикнув, вылетел в окно.- Не боись, вернётся, - успокоила меня бабушка. - Нагуляется и будет здесь вечером.- Бабушка, а канарейки-то где?- Так продали мы их. С Василевсом поинтереснее! Ты сам-то, внучек, покушай.Уже доедая второй пирог, я вдруг вспомнил, что до сих пор не видел деда.- Бабушка, а дедушка-то где? - с тревогой спросил я.Она объяснила:- Да на чердаке он, травы с кореньями волшебные перебирает. Ты же знаешь, Васятка, к нам вся деревня, да ещё с округи, шастают за помощью. Кушай, дитё, кушай.Вдруг с улицы раздался заполошный крик.- Да на кого ж ты нас покинула, Зиночка-а! - были слышны женские рыдания.Я вскочил и выглянул в окошко. За плетнём у соседей творилось что-то неладное. Тётя Зина лежала на земле. Возле неё толпились родные. Мать её сидела рядом на лавке и раскачивалась вперёд-назад, горестно завывая. Её стоны были пугающими.- Батюшки! Зинка-сплетница померла! - всплеснула руками бабушка.Причитания из соседнего двора продолжались: "Утопла моя девонька! Всё русалки проклятущие! Сгуби-и-ли-и!".В русалок я не особо верил, а всё же купаться на речке не решался. А тут - вон оно как! Выходит, правда они есть? Я удивлённо взглянул на бабушку.- Кто ж их знает-то? Может и русалки отплатили за что-то. Много она гадостей делала, - вздохнула бабушка.Дверь избы отворилась, и вошёл дедушка. Странным в нём мне показалось то, что с прошлого года он заметно помолодел!- Ага, Васятка приехал! Какой здоровущий уже!Мы с дедом обнялись. Снедаемый любопытством, я спросил:- Дедуля, а чего ты вдруг помолодел? Морщины почти все исчезли.- А это всё наш новый колодец Памяти! Васильич показал. Ворон-то. Лукерья чего-то не решается до колодца волшебного пройтись, а зря. Глядишь, сама красивее стала бы! - озадачил меня дед.Бабушка махнула рукой:- Успеется! Василевс наш сказал, что сегодня ночью самое время. Он по звёздам смотрел.- А что за колодец Памяти? - спросил я.- Панкрат, расскажи Васильку, как ты колодец тот нашёл, да что делать надобно, - обратилась бабушка к деду.Дедушка только раскрыл рот, чтобы объяснить мне, но тут в окно влетел ворон. Каркнув дважды, будто прокашливаясь, он произнёс:- Смер-ркается. Скор-ро мальчик сам всё увидит. А колодец тот стар-рый. Только смотр-рится новым. Непр-ростой колодец, заветный! Кто посмотр-рит в него и отр-ражение своё на глубине р-разглядит, тот вспоминать станет пр-рошлое да вр-ремена стар-ринные. А сам молодеть станет. Только слишком долго смотр-реть нельзя. А то обр-ратно р-родиться можно."Интересно, а если погляжу в колодец тот, то маленьким взаправду стану? Можно будет в школу не ходить и целыми днями играть?" - подумал я.Ворон глянул на меня строго и укоризненно:- Мальчишке нельзя отр-ражение своё выглядывать. Мал ещё. Беда может пр-роизойти! - высказал своё мнение Василевс.- Ну, хоть издалека на колодец Памяти тот глянуть? А воду из него можно пить? - заныл я.- Нет такой возможности - воду из него бр-рать. Бездонный он! - пояснил ворон.Мы шли с бабушкой и дедушкой по спящей ночной деревне. Фонари не горели, и мне было чуть боязно. Свежий ветер доносил аромат молодых трав и шелест листвы. Хорошо, что наша деревенька у самого края леса. Быстрей дойдём.Ворон сидел на плече у деда Панкрата и дремал. Тут я вспомнил про тётю Зину.- Василевс, а правда, что её русалки защекотали? - шёпотом спросил я.Ворон встрепенулся, прогоняя дремоту, и сверкнул глазами:- А то как же?! Только не защекотали. Этак они с парнями шалят. Зинку они пр-росто за ногу уволокли на дно, бар-рахтаться пер-рестала, так и отпустили. Много эта мымр-ра бед пр-ричинила. Вот и поплатилась! Р-русалки-то зазр-ря не топят.И я, поёживаясь, подумал: "Вот бы на русалок посмотреть! Красивые они?".Василевс тихонько клюнул меня в плечо и проворчал:- Даже и не думай. Любопытных они не жалуют.Где-то совсем близко громко ухнул филин. Бабушка вздрогнув, шепнула:- Тьфу ты, леший! Напугал.Зашумели кусты позади. Все мы разом оглянулись. И в свете фонарика увидели на тропинке маленького рыжеватого старичка в ветхой косоворотке и таких же, видавших виды, штанах. Лапти его были оба левые. В одной руке он держал суковатую палку, покрытую мхом, а в другой - корзину с грибами.- Лукерья Пафнутьевна пожаловала. Здорово и тебе, Панкрат Никодимыч. Мальчонка, я гляжу, с вами. Васёк, ну, как успехи в школе? Небось, о вечном детстве мечтаешь? Это ты хватил! - и леший усмехнулся в густую бороду.Дедушка с бабушкой поклонились ему в пояс. А я замялся, не зная, что сказать.- А со стар-рым пр-риятелем тебе не интер-ресно поздор-роваться?! - обидевшись, надулся ворон.- Здорово, Василевс. Рад, что ты из безвременья колодец Памяти вернул! Как это я тебя сразу не увидел? - удивился леший.- Пр-риветствую тебя, Хозяин леса, - внезапно серьёзно ответил ворон. - Пусть удача сопутствует тебе.- И всей вашей семье удачи. А колодец - вон, недалече. Мальчонке-то лучше не глядеть туда. Слишком омолодиться может. Подрастёт - тогда уж... - и леший исчез в единый миг.Мы вышли на большую поляну. Луна, ухмыляясь, выглянула из-за облаков.- Вот он... колодец Памяти, - сказал дедушка. - Ну как, Лукерья, поглядим, повспоминаем? Омолодимся?Бабушка ответила:- Да, пожалуй, уже пора.Василевс каркнул:- Дверь колодец отвори, чудо покажи внутри! Молодеют старики, пусть не ведают тоски!Тяжёлая каменная крышка волшебного колодца на глазах стала таять, вот уже совсем прозрачная, вот и нет её.Бабушка, постепенно молодея, задумчиво глядела в колодец. Дедушка, улыбаясь в темнеющие усы, тоже мечтательно смотрел вглубь волшебства.А я думал: "Как всё-таки хорошо, что у нас есть волшебный ворон!".В траве перешёптывались феи, летая разноцветными огоньками. И было томительно сладко от предвкушения новых чудес...

Ключевые слова: Ворон русалки леший колодец волшебство авторская история

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