Я всех обманул

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:16

Причина: Стилистика автора сохранена

ninikka Просмотров: 33 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 16:16 by

В то утро Наталья Сергеевна проснулась в весьма взбудораженном состоянии. Она надеялась, что приготовление завтрака и насыщенный рабочий день отвлекут ее от нелепых мыслей, но день уже был в самом разгаре, а тревога не покидала ее.Дело в том, что она увидела очень странный сон. Ей приснился ее покойный муж Иван Сергеевич, который умер внезапно от инфаркта год назад.Он, радостно улыбаясь и широко раскинув руки, шел на встречу своей жене - Наталье Павловне. Когда они встретились и обнялись, он прошептал ей на ушко: «А знаешь, Наташа, я ведь не умер. Я всех обманул. Встретиться с тобой наяву я не могу, но запомни мой номер телефона». И назвал ей номер…И все это так явственно, так четко. Она даже ощутила запах одеколона мужа, тепло его дыхания на своем ушке и ощущение шерстяной ткани костюма на своей щеке.Наталья Павловна мучилась весь день, она пыталась вспомнить день похорон, как она, убитая горем, рыдала на груди мертвого мужа, как ее оттаскивали от него, чтобы заколотить крышку. Как кто-то ей помог наклониться и ее рукой зачерпнул горсть земли, так как она была не в состоянии сама это сделать, и как ком ударился и рассыпался по крышке гроба…Обычно эти невеселые воспоминания приходили к ней сами. И стоило неимоверных усилий прогнать их. Но сегодня, полные черной тоски, мысли, которые она вызывала в памяти, не держались в ее голове, а быстро сменялись каким-то детским радостным возбуждением, ожиданием чуда. А потом разум вновь взывал к страшной реальности.К вечеру Наталья Павловна почувствовала, что надо срочно что-то предпринять, иначе она сойдет с ума.Она, наконец, решилась подойти к телефону и набрать номер.После долгого ожидания, услышав женский голос, сказавший: «Алло», она бросила трубку и разрыдалась.Потом успокоившись, набрала номер снова и дрожащим голосом попросила пригласить к телефону Ивана Сергеевича. Звонкий женский голосок удивленно ответил: «Вы ошиблись номером, душечка!». Наталья быстро назвала номер, по которому звонила, и сказала, что ей его выдали в справочной.Бойкая дама с молодым голосом посетовала на нерадивых барышень, что допускают неточности в справках, и принялась пространно рассуждать о всеобщей безответственности и падении нравов.- А Вы не могли бы назвать мне свой адрес? - робко попросила Наталья Павловна. – Я перезвоню в справочную службу и попробую объяснить им их ошибку.Словоохотливая дамочка, несмотря на явный идиотизм предложения, радостно прощебетала:- Конечно, записывайте душечка!И продиктовала адрес.Наталья Павловна открыла карту города и ужаснулась, ведь старенькая пятиэтажка располагалась точно за кладбищем, на котором упокоился ее муж.Наспех накинув пальто и схватив ключи от машины, Наталья выскочила из дома.Уже сгустились сумерки, и накрапывал легкий дождик, когда Наталья Павловна припарковалась во дворе пятиэтажки, одиноко торчащей на пустыре.Дверь распахнулась сразу же, едва Наталья коснулась кнопки дверного звонка. Одетая в пестрый брючный костюм, миниатюрная старушка прозвенела колокольчиком:- Ах, как неразумно, душечка! Вы действительно думаете, что я держу в плену вашего загулявшего мужа?- Нет, не загулявшего…- А какого же?- Покойного…Наталья Павловна бессильно привалилась к косяку двери.По выражению лица старушки было видно, что в душе у нее идет борьба любопытства с желанием вызвать санитаров.Наталья Павловна отлепилась от косяка и понуро побрела вниз по лестнице, буркнув:- Извините за беспокойство.Дождь лил как из ведра, а слезы ручьями по щекам, когда внезапно на повороте что-то большое и серое мелькнуло перед глазами и упало на землю. Резкий удар по завизжавшим тормозам, Наталья распахнула дверь и выскочила из машины, увидев растянувшуюся посреди проезжей части пожилую грузную женщину.Уже сидя в машине, охая и потирая ушибленный бок, женщина испуганно бормотала рыдающей Наталье:- Дорога скользкая, а сумки тяжелые, да и ноги у меня больные, вот и растянулась я неудачно, извините, что так напугала вас.Рассыпаясь в извинениях, женщина внимательно вглядывалась в опухшее и зареванное лицо Натальи, и, вдруг осознав, что истерика автоледи началась задолго до происшествия на дороге, женщина кинулась искать в сумке какие-то таблетки и почти силой заставила принять их Наталью.Кое-как успокоившись, Наталья Павловна, неожиданно для самой себя, рассказала незнакомке, как хорошо они жили с мужем, как мечтали о детях, и как ей больно и одиноко после его смерти. Только от отчаяния она позволила себе потерять голову и, поверив в нелепый сон, устроила погоню за призраком мужа.Выслушав ее, женщина тяжело вздохнула:- Ох, деточка, горе у тебя большое, но ты хотя бы нужды не знаешь, и за детей своих тебе не страшно, потому как нет их. А у меня дочь недавно умерла, внучку трех лет мне оставила. А у меня только пенсия и комната в коммуналке. С одной стороны боюсь, что отнимут ее органы опеки, а с другой – нужда, на пенсию да на пособие еле выживаем. Врачи хоть и не говорят, сколько мне осталось, я и сама знаю, что с моими болячками долго не протянешь…- А где же отец девочки, почему не помогает вам?- Помогал, грех жаловаться, помогал. И дочери обучение оплатил в институте, и на работу потом устроил, и квартиру обещал купить. Да только умер он год назад. И пожениться они не успели. А теперь вот и дочь за ним ушла…Помолчали, думая каждая о своем.- А знаешь, дочка, пойдем ко мне, чайку выпьем, да и плащ твой почистить надо, вон как изгваздала его, пока меня поднимала. Я тут рядом, вон в том доме живу.Войдя в квартиру, женщина первым делом кинулась ставить чайник, по пути на кухню распахнув дверь комнаты и сказав Наталье, чтобы она чувствовала себя свободно.Понуро плетясь, Наталья Павловна вошла в открытые двери и бессильно упала в кресло. Отдышавшись, она подняла глаза и замерла. Над стареньким обшарпанным комодом висел портрет ее мужа, перетянутый наискосок траурной ленточкой.

Ключевые слова: Наталья муж женщина смерть сон авторская история

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