Планета-невидимка

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Что за странное место? Какими космическими путями привело меня на эту планету? Я не нахожу ответа! Помню, что внезапно из ниоткуда возник пояс астероидов. Сначала как-то странно закружилась голова. Я закрыл на секунду глаза. Быть может, это и стало моей роковой ошибкой?И вот, я веду свой несчастный корабль, лавируя между астероидами, светящимися удивительно ярким синим цветом. Неизвестная разновидность радиации? Они сталкиваются друг с другом, выбивая осколки, вертятся дико и хаотично. Эти махины - будто живые существа, готовые растерзать каждого, кто не похож на них хоть самую малость!Помню, боялся, что это финал. Что мне никогда не выбраться из страшного танца астероидов, скорее похожего на гладиаторские бои. Но гладиаторы космоса не только бились в исступлении. Эти светящиеся монстры следили за мной. Я чувствовал, они жаждали раздавить мой крохотный кораблик! Я, наверное, начал сходить с ума. Мне слышались голоса: «Подожди. Останься! Здесь так весело! Позволь прикоснуться к тебе. Танцуй с нами вечно!»Я весь холодел. И дрожал, словно осиновый лист на ветру. Ещё немного, и они меня раздавили бы. Но тут рядом пролетела комета, дразня этих чудищ своим огненным хвостом. Астероиды бросили свою странную охоту за мной и поспешили вслед своей переменчивой звезде. Мой корабль повело за ними. Но я крепко вцепился в штурвал и рванул на себя! Мне удалось вырулить из мощного потока фанатов-убийц. Огненный хвост кометы продолжал будоражить моё сознание. Поблизости должна быть планета. Но я не вижу её! Как такое может быть?! На мониторе не высвечивалось ничего. Неисправны приборы или здесь какое-то иное пространство? Планета-невидимка?Мой корабль в один миг самовольно изменил курс и с дикой скоростью понёсся. Или начал падать?! Чёрные круги и алые вспышки, заплетаясь в хороводы неизвестных иероглифов, загорались и моментально гасли перед глазами. Мелькнула мысль о маме. Я ведь даже не успел попрощаться с ней.Срочным приказом посреди ночи мне было велено совершить экстренно-важный вылет. Задание было государственного масштаба и абсолютной секретности. Приказ прозвучал установленным кодом через встроенный в мозг микрочип. Я обязан был подчиниться и сохранить полную конспирацию. Одним нажатием кнопки, надев свой скафандр, я тут же телепортировался на базу. Оттуда меня, наскоро проинструктировав, мгновенно переместили на корабль. Всё произошло так стремительно! Мама, наверное, ещё спит. Мама, я с тобой так и не попрощался!Мой корабль с безжалостной скоростью падал, а я отчаянно всхлипывал:- Мама, забери меня отсюда!Внезапно падение прекратилось. Перегрузок я не почувствовал, сработала система аварийной безопасности. Если не произошёл взрыв, значит, стыковка с планетой-невидимкой прошла удачно. Я попробовал связаться с центральным управлением полётами. Микрочип оказался бесполезен. Приборы корабля были в исправности, но сигнала связи не было. Все позывные будто пожирались коварной пустотой или уходили в иное измерение. А может, это я оказался там? Отчаянье захлестнуло меня удушливой волной! Стало жарко. Я впился руками в подлокотники кресла и сидел, монотонно раскачиваясь.- Зачем правительство заставляет воевать детей?!Конечно, я уже не маленький, но мне всего шесть лет. Меня не готовили к тому, что возможна телепортация в неизученное измерение. Что же делать?!Странный сигнал вывел меня из ступора. На мониторе загорелась надпись: «Выходи - и погляди».- На этой планете есть разумные существа! Если они не стали атаковать, возможно, что настроены они совсем не враждебно. Нужно наладить контакт. Что, если они помогут мне выбраться из их измерения и вернуться домой?... Я шагаю по планете-невидимке. Но мне она видна. Или это я стал невидимкой? Мрачный ландшафт наводит тоску. Чёрная трава и лиловые скалы, испещрённые мерцающими оранжевым свечением, крохотными комочками. Что за субстанция? Такой формы жизни я не припоминал. Или они неживые?Внезапно одна скала стала менять форму и повернулась ко мне, ощерив внушительные зелёные клыки. Да это же тролль! По крайней мере, очень схож с нашими. Я тут же приготовился обороняться. Существо стало издавать хриплые, булькающие звуки, напоминающие смех.- Ты - детёныш планеты Земля? Во всяком случае, ты похож на них. Что тебе здесь нужно? Проник из другого измерения и расхаживаешь здесь. Мы тебе не рады! Исчезни обратно!Я растерялся:- Не получается вернуться. Позывные не достигают цели. Здесь какие-то неизвестные координаты. Подскажите мне, пожалуйста, как отсюда выбраться?- А как тебя сюда вообще занесло?! Приборы не могли зафиксировать твою колымагу, пока не произошла стыковка с нашей планетой. Ты что, воевать с нами собрался? - тролль снова заколыхался, позабавившись своей мысли.Я ответил:- Да не знаю, как я тут оказался! Вообще не знал, что буду на этой планете. Возникли как из ниоткуда синие астероиды, пролетела комета, корабль стал падать. И вот - я здесь.Тролль насупился:- Ты давай не кричи. Мал ещё. А раз ты здесь, то и веди себя, как мы. Например, смотри на звёзды и отмечай все их изъяны. А если их нет, придумывай и говори во всеуслышание. Тоже мне, взяли моду! Светят они. Ещё, поди, гордятся этим! А мы их - острыми словами по сусалам. Нечего выставляться! Чем они лучше нас?! Отвечай.Я удивился этой напыщенной и лишённой смысла тираде. И, не зная, что ответить, спросил невпопад:- А откуда ваш народ знает о Земле? Мы-то о вас ничего не знаем. Что это за планета?Чудовище скрипнуло зубами:- А ты, я погляжу, особенно смелый? Отвечаешь вопросом на вопрос. Так и скажи, что боишься гнева звёзд. Или они тебе нравятся?! Тогда ты погибнешь здесь, - он заулюлюкал, из маленьких комочков, оранжево мерцающих на его шкуре, стал выделяться едкий дым.Мой скафандр его не пропускал, но датчики сигналили о смертельной концентрации в атмосфере неизвестного ядовитого вещества, которая стала в разы увеличиваться, когда тролля прорвало!Я нажал кнопку экстренного перемещения и оказался на своём корабле, в боксе дезинфекции. Несколько секунд - и можно снять скафандр. Я поплёлся к пульту управления и плюхнулся в кресло.Это ужасно! Никогда не вернусь домой! Дороги в своё измерение я не знаю. Местные аборигены - жуткие дегенераты, при этом знающие о других планетах больше, чем мы, со всеми нашими технологиями! Может, я действительно схожу с ума?!В очередном приступе отчаянья, я нажал на старт. Корабль взлетел и тут же снова погрузился основанием в заросли чёрной травы, которой нипочём были любые воздействия. Она, как по волшебству, тут же отрастала снова и топорщилась жёсткими, густыми пучками. Внизу хохотал взахлёб тролль:- Никуда ты не сможешь улететь, детёныш! Вот такая у нас притягательная планетка! Чмормерза. Не слышал о ней? Теперь ты сдохнешь здесь!Слёзы душили меня. Я расплакался навзрыд!Не помню, долго ли я так ревел. Прошло сколько-то времени, если оно здесь вообще есть. Силы покидают меня. Я начинаю проваливаться в странную, синюю пустоту.Зачем правительство заставляет детей воевать?- Мама! Забери меня отсюда!

Ключевые слова: Тролль планета астероиды авторская история

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