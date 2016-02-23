Гробари (отрывок из романа)

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 22:48

Причина: Стилистика автора сохранена

lisoxvost Просмотров: 13 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 22:48 by

За Синим холмом находились остатки деревни с характерным названием Гробари. Никто не знал, когда она появилась и когда исчезла, пустырь с обломками как будто всегда располагался там. Здесь никогда не пели птицы, собаки не могли зайти сюда, съёженно поджимая хвосты. Про бывшее поселение ходили десятки жутких и противоречивых слухов, рассказанных местными жителями, диггерами, сталкерами, бывалыми туристами и просто испуганными, случайно оказавшимися неподалёку, людьми.Кто-то видел огни и непонятные свечения на обломках развалившихся фундаментов. Другие наблюдали целые прозрачные силуэты, передвигавшихся со скоростью велосипеда, различных призраков и фантомов. Дед Игорь, главный человек в лесничестве, встретил самого чёрта, который сиганул от взора шокированного старика с кирпичной стены в глубокую яму. Ветеран Великой Отечественной, заблудившийся на знакомой дороге, попав в аномальную зону, чуть не был подстрелен тут эсэсовцами, после растворившимися в тумане. В Гробарях якобы бесследно исчез военный патруль (перед этим пропавшие солдаты получили оттуда сигнал о помощи по рации). Целый день полицейский «бобик» гонялся по деревне за особо опасным сбежавшим маньяком, но преследование было тщетно. Убийца мастерски ускользал среди осин и почти разрушенных строений. Каково было удивление полицейских, когда выяснилось, что психопат на самом деле повесился в СИЗО, а старуха, вроде бы предупредившая стражей порядка о нём по телефону, погибла непонятной смертью тридцать лет назад, в сторожке на окраине тех самых Гробарей.Из колодца по середине деревни постоянно исходил запах гнили и разложения. Говорили, что из него по ночам раздаются шептания, стоны и крики. Приезжавшие уфологи попытались опустить специальный измерительный прибор в проклятые недра – кабель оборвало нечто, связь с устройством была потеряна. Глубина колодца оставалась неизвестной и по сей день. На заброшенном кладбище с погнутыми крестами и разломанными надгробиями (каждое надгробие было аккуратно разломано пополам) в своё время пытались «тусоваться» представители субкультур из соседних сёл и даже городков. В конце концов испуганная молодёжь с воплями и матом сбежала с погоста, когда некоторым ребятам померещилось, что из могилы на них уставилась позеленевшая от времени безглазая голова.Гробари ненавидели всем сердцем, давно вычеркнули со всех карт и обходили девятой дорогой. Мало кто отваживался объяснять феномены, происходившие в этом странном месте. Смельчаки, решавшиеся дальше исследовать деревню, сами становились участниками мистических событий и, набрав полные штаны страха, немедленно прекращали свои амбициозные задумки.

Ключевые слова: Деревня мистическое место тайны призраки авторская история

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