Ёжики в тумане

Ранега Просмотров: 542 Комментарии: 5 +5 Вчера, 11:54 by

Оооооохххх…Как же болит голова…Постанывая и ненавидя себя, я кое-как сползла с дивана и потащилась в кухню, ибо пресловутый стакан воды подать было некому.По пути зарулила в ванную, зачем-то посмотрела в зеркало над раковиной. Мда… Приличный человек, встретив такое чудо на улице, перешёл бы на другую сторону… Узкие щёлочки вместо глаз, спутанный колтун волос, опухшие щёки с ярко-багровой полосой поперёк – полночи проспала лицом на телефоне, убрать сил не было.- Натаааашка… Я убью тебя… - обратилась я к отсутствующей однокласснице, которая вчера, аки змея подколодная, всё подливала и подливала мне армянский коньяк за случайную встречу. «Четыре бутылки на двоих», – с отвращением вспомнила я, и замутило...Чуть позже я, уже больше похожая на человека, сидела в кухне за чашкой кофе и философствовала о причудах фортуны. Вот взять Наташку! Молодец баба – свой бизнес, квартира, машина, три шубы, возможность поехать на море в любой сезон, в общем, полный комплект материальных благ. Ан нет, воет по ночам в подушку – семьи нет, счастья нет. А взять меня – лишние колготки себе купить не могу, всё больше в штанах хожу, ни шубы, ни золота-бриллиантов к сорока трём годам не нажила. Только три богатства, и те от бабули достались – этот вот домик-развалюшка в пригороде, старая швейная машинка на чугунной станине да трюмо с помутневшим зеркалом в резной раме. А что семьи нет – так это ж свобода несказанная, ни на кого не оглядываюсь. И несчастной себя не чувствую.Подумав о зеркале, я ощутила непреодолимое желание в него посмотреть. И хоть шевелиться не хотелось, я с кряхтеньем поднялась с табуретки и потащилась в кладовку.На зеркале скопилось много пыльных коробок с никому не нужным добром. Эх, по-хорошему, перебрать бы его и половину выбросить, половину раздать. Только место занимает, а кому-то может пригодиться.Зеркало тоже было пыльным. Я наскоро обмахнула его какой-то тряпкой, сделала шаг назад и стала смотреть на свое отражение. Видно было плохо. Тусклое, как туман какой-то на стекле.Голова просто молила прилечь, но что-то внутри заставляло меня развести воду и нашатырный спирт из аптечки, взять губку и вернуться в кладовку. Желание увидеть себя в этом зеркале становилось зудяще-свербящим.Наконец увидела. Тоже мне, хвалёное средство. На уровне лица все равно остались какие-то туманные дымки. Я стояла неподвижно и раздумывала, не попробовать ли еще уксус для очистки, как вдруг заметила, что эти дымки изменяются! Над правым плечом появилось голубоватое облачко, над левым – серо-коричневое. Они медленно вращались, плотнели, обретали чёткие очертания и, наконец, превратились в странных чудных существ, похожих на мохнатые мячики с крошечными ручками-ножками, блестящими глазками и ярко-розовыми носиками.Наверное, я только потому не хлопнулась в обморок, что вчерашние возлияния существенно затормозили реакции моего организма. Ошарашено глядя на невиданных зверюшек, я произнесла:- Дожили! Даже тут не как у людей! Ко всем белки приходят, а ко мне ежи!В левом ухе раздалось ехидное хихиканье, и тоненький голосок пропищал:- Она нас видит!Я почесала левое ухо и сказала:- Ещё лучше! Допилась ты, матушка, до слуховых галлюцинаций.- Она нас слышит! – пискнул голубой ёж на правом плече.- Подите прочь! – я стала хлопать себя по плечам. Под ладони, кроме моих плеч, никого и ничего не попало. А в зеркале эти цветные ежи вполне отражались!Наконец я устала махать руками, присела на старый стул перед зеркалом и поинтересовалась:- Вы кто такие? Что вам от меня надо?Голубой ёжик перекувыркнулся, сверкнул мелкими зубками и сказал:- Экзамен у нас. На ангелов-хранителей. Потерпи полгодика, Любушка-голубушка, сдадим экзамен и исчезнем.- Куда исчезнете?- Нам выберут постоянных подопечных, - вмешался бурый ёж с левого плеча.- С каких это пор ангелы-хранители похожи на ежей? – резонно поинтересовалась я. – Ангелы, они такие… похожие на младенцев, пухлые, голые, с крыльями… а вы себя в зеркало видели?Ежи захихикали в оба уха.- Это ты нас так видишь. Не суди по обличью.- А что, у каждого есть свой ангел? – вопрос меня заинтересовал, захотелось выяснить, где же мой персональный ёжик… то есть, ангел.Мохнатые мячики залились звонким хохотом.- А нету его у тебя! Ушёл он!- Чего ж так?- Не справлялся. Уж он и так тебя направлял и эдак, а ты всё одно глупости делаешь.- Чё это глупости? – обиделась я. – Живу, как хочу.- Да не как хочешь, а как получается, – бурый ёжик уселся на плече, скрестил ножки и насупился, - глупая ты и вредная, вон, даже ангел от тебя сбежал.- Да не больно и нужен мне ваш ёжик, тьфу ты… ангел. И вы проваливайте! Ишь, учить меня вздумали! – я вскочила со стула, завесила зеркало старым пододеяльником и удалилась из кладовки с громким топотом. Что только не привидится!Голова прошла только к вечеру. Я нажарила и умяла целую сковороду картошки с салом, посмотрела какое-то слезливое кино по телевизору и отправилась спать. Завтра на работу.Я люблю свою работу. Как пришла на склад стройматериалов после окончания техникума, так тут и тружусь, за двадцать с лишним лет вдоль и поперёк выучила, где что лежит, ассортимент знаю наизусть, и среди ночи разбуди – скажу, где какие шурупы лежат. Меня даже до начальника смены хотели повысить, но я отказалась. Фигушки! Это ж ответственность какая, а если что не так сделаю? Ну да, зарплата у начальника больше, только сейчас я что получила – всё моё, а там неизвестно, как ещё сложится, может, не сработаю и уволят. Лучше уж так, как есть.Утром я проснулась за полчаса до звонка будильника. Думала поваляться ещё, но ни с того ни с сего решила сделать зарядку. Эх! Моё пионерское детство! Махи, приседания, наклоны…Отрезала шмат варёной колбасы, понюхала, поморщилась и полезла за пачкой овсянки, где-то она у меня завалялась. Сварила на завтрак кашу, а колбасу во двор выбросила, коты съедят.Подумала, на работе опять Васька–грузчик будет нервы мотать. Так бы и опустила кулак на его пустую голову! Опять же с похмелья придёт!Так и вышло! Васька изо всех сил старался вести себя хорошо, но его выдавали дрожащие руки и то, как он жалобно морщился на резкие звуки, которых у нас в складе более чем достаточно. Я уже открыла рот, чтобы зычно призвать его к порядку, но… неожиданно вспомнила, как мне было вчера, и… пожалела Ваську, шепнула тихонько, чтобы поспал пару часов в раздевалке, а я прикрою, если что.Вечером вылезла из нашего автобуса, решила до дома прогуляться пешком, всего-то пару остановок. А красота кругом какая! Наш пригород что деревня! Яркие цветники перед каждым домом, фруктовые деревья, птицы поют! Сто лет не дышала таким вкусным воздухом!Войдя в свой двор, я расстроилась. Утреннюю колбасу даже коты есть не стали, валяется кусок под окном, а над ним жужжат огромные черно-зелёные мухи. Пришлось взять веник и совок… Опомнилась, когда на небе уже зажглись звёзды, во дворе ни соринки, ни пылинки, только в углу два огромных мешка с мусором.Батюшки! Не поужинала! А времени десятый час! Ну и ладно, говорят, на ночь есть вредно, ничего со мной не станется.Только вот после уличных работ ногти на руках уж больно страшные. Помнится, где-то в комоде валялся маникюрный набор – племянница лет пят назад подарила.Пыхча и вздыхая, целый час ковыряла ногти щипчиками и ножничками, два пальца порезала, но в целом руки стали вполне приличными. Ещё бы лаком каким накрасить, так совсем как у нашей бухгалтерши Тоськи будут.Твёрдо решив завтра после работы зайти в магазин за лаком, я приняла душ и отправилась спать.Следующие две недели я делала генеральную уборку – вымыла всё, что можно помыть, постирала всё, что можно стирать, навела порядок во всех шкафах и ящиках, пришила все оторванные пуговицы и заштопала все дырявые носки. Дошла очередь и до кладовки.Сняла пододеяльник с зеркала и первым, что в нём увидела, были ухмыляющиеся ежи на плечах.- Как живётся, Любушка-голубушка? – ехидно пропищал голубой.- Нормально, – буркнула я, – зарядку делать надоело и пива хочется.- Зачем? – спросил бурый.- Просто так, - огрызнулась я, повесила пододеяльник на зеркало и пошла пить компот из смородины.С кладовкой я управилась в три дня. Раздала бабушкам-соседкам бабулино добро из коробок, выбросила весь старый хлам. Оставила только коробку с отрезами цветастого ситца, штапеля и шерсти – пригодится. Бабуля моя швеёй была знатной, всю округу обшивала. И меня шить ещё в детстве научила, мои куклы самые нарядные были, все подружки завидовали.Задумчиво посмотрела на швейную машинку. А что, если…В общем, в понедельник пришла я на работу в новом платье в пол. Васька, как меня увидел, икать перестал.А я после работы опять в магазин зашла, купить краску для волос. Платье платьем, но голову в порядке держать тоже надо.А тут и время делать припасы на зиму подошло. Варенье, компоты, огурцы, помидоры, перец… умаялась за месяц так, что телевизор смотреть сил не оставалось. Как-то по вечерам больше книжки всякие читать начала, бабулины ещё подписные издания… Толстой, Горький, Пушкин, само собой…И на работе всё спорилось. Снова предложили начальника смены, попросила дать день на подумать.Подумала – согласилась. Ну а что, можно попробовать. Работу знаю, опыт большой, люди уважают.Проработала начальником пару месяцев и заболела. Ушла на больничный, а с работы теребят, звонят каждые полчаса, срочные вопросы задают. И накладные подписать надо, обещали с курьером бумаги на дом прислать.Прислали… Ваську. Вот чем люди думали – бумаги ему доверить? Но он, правда, трезвый пришёл, несмело разулся в прихожей, пытаясь скрыть дырку в носке. Предложила ему борща и котлет, пока с бумагами разберусь, согласился, да с таким аппетитом ел, что меня аж гордость взяла за свой борщ.В общем, стал Васька ко мне приходить в гости пару раз в неделю. Я его накормлю, он то кран починит, то забор покрасит, то петли на дверях смажет. И не пьёт почти. Однажды, стесняясь, принёс огромный кусок мяса, попросил котлет нажарить, а то у него внук дома голодный сидит, мамка его, Васькина дочка непутёвая, сбежала из дому уже неделю как, и ни слуху о ней ни духу.Ну что делать… котлет навертела-нажарила, пюре сделала, из погреба солений-варений всяких достала…Как Васька ушёл, пошла в кладовку. Сдёрнула пододеяльник с зеркала, зло уставилась на ежей.- Вот что вы ко мне прицепились? В порядке я! Без зарядки по утрам жить не могу, от бутылки воротит. Спасибо вам, конечно, только вы бы ещё на ком экзамены свои сдавали. Вон, человек хороший пропадает, помочь ему надо!Бурый ёж на левом плече засмеялся.- Не можем мы уйти, пока экзамен не сдадим. А к Василию твоему скоро тоже кого-то из наших пришлют.- И не мой он вовсе! – ещё больше разозлилась я. – Да ну вас!Ушла из кладовки и зеркало занавешивать не стала.Так и повелось. Наготовлю чего, Ваську зову, приди, мол, внуку гостинец возьми. А потом надоело мне это. Ну сколько можно эти банки туда-сюда таскать! Предложила ему с внуком ко мне перебраться, но с условием одним – не пить совсем.Даже думать не стал, согласился. Так и живём теперь втроём, по вечерам в лото играем и книжки вслух читаем, зарядку вместе по утрам делаем.Зашла однажды в кладовку, глядь в зеркало – а там никого, кроме меня. Грустно стало и страшно, а вдруг не удержусь и снова заживу по-прежнему.Только подумала – услышала тихое хихиканье.- Привет! Как живёшь, Любушка-голубушка?Я чуть подумала и тихо, но уверенно ответила:- У нас всё хорошо!

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