Поместье черных ветвей. Часть 4

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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:30

Причина: Стилистика автора сохранена

Марк Крам Просмотров: 140 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 15:30 by

Не представляю, как долго я просидел в томительном ожидании. Звенящая тишина (так, что кажется, я мог слышать, как проносятся в сознании мысли и скрипят извилины в мозгу) и моя неспособность к действиям – фактически полная обездвиженность – сводили меня с ума. Меня охватил такой страх и отчаяние, как будто внутри бушевало, связанное железными цепями, бешеное животное. Как будто кошмар детства, от которого ты надеялся наконец избавиться и больше не переживать это, вернулся, чтобы нанести сокрушительный удар, сломить волю и заставить от беспомощности заходиться в истерике, как ребенка.Спустя какое-то время послышались торопливые шаги из коридора. Стук каблуков по паркету отдавался эхом в безжизненном доме. В комнату вошла Элоиз. Она осматривала помещение, пока не остановилась на мне, а затем стала приближаться.– Не подходи ко мне! Не подходи! Что тебе нужно? – закричал я. Старуха подняла меня, как мешок с картошкой, перекинула через плечо и понесла прочь из комнаты. – Куда ты меня несешь?! Где мистер Боуэл?!– Заткнись! Заткнись, заткнись! Или я прирежу тебя, как нечестивую свинью! Ты думаешь, что нужен мне? Нет! Ты глубоко ошибаешься, мне нужен только он, только он способен призвать Его, ты лишь будешь Его закуской! Твоя кровь будет не лишней! Он вдоволь насытится твоей кровью и кровью того глупого старика!В ее голосе звучало столько злобы, словно все ее естество состояло из этого уродливого грубого черного кома презрения и недалекой агрессии. Это невольно вызвало у меня ассоциации с тем каменным идолом.Вне всяких сомнений, она задумала совершить нечто ужасающее, но что именно, я мог только догадываться. Она медленно несла меня по коридору и, скорее специально, несколько раз ударяла об разные углы предметов, начиная от дверной ручки и заканчивая шкафом, и если бы в тот момент к телу вернулись чувства, думаю, меня ждал бы неприятный сюрприз.На середине пути я с ужасом понял, куда мы направляемся, потому что, пройдя мимо лестничной площадки, впереди была только кухня, а перед ней комната, хранящая безумный реликт. На сухом и морщинистом лице Элоиз растянулась ненормальная улыбка.– Скоро ты увидишь его.Мы остановились перед дверью, и я сумел пошевелить большим пальцем левой ноги, но остальная часть тела была мной неуправляема. Я попытался сосредоточиться и поднять безжизненно висящую в воздухе руку, однако ничего не вышло. Элоиз открыла дверь, и мы вошли в комнату.Найджел безжизненно валялся на полу как овощ. В центральной части комнаты – дьявольское отродье, рожденное из самих глубин преисподней, во всем своем мерзостном величии широко раскинув в разные стороны жала-щупальца, словно собиралось опустить их на свою жертву. Не смотря на то, что тело я по-прежнему не чувствовал, в области груди что-то судорожно сжалось при виде этой шизофренической, грозной скульптуры, вызывавшей самые противоречивые чувства.Элоиз бросила меня недалеко от Боуэла. Она встала напротив твари, с подобострастием взирая на нее, как на что-то удивительно прекрасное. Чуть поклонилась ему, чудовище же не проявив никаких ответных реакций, продолжало с той же непреклонной холодной жестокостью давить взглядом куда-то в пустоту, как если бы с яростью рвалось к чему-то, жаждало кого-то изничтожить. В его неправильных чертах угадывалось презрение и нечеловеческая злость, которой, возможно, и было по силам сокрушить каменную клетку, будь на то его воля.– Все готово. Осталось совсем немного и вы сможете познакомиться с Ним лицом к лицу, – сказала старуха, поворачиваясь к нам. – Я одолжила у вас одну книжечку, мистер Боуэл, думаю, вы будете не против, если я воспользуюсь ею, как когда-то это сделали вы.Лицо Найджела перекосило от ужаса. Не способный вымолвить ни единого слова, он тихо и жалобно замычал.– О чем это она говорит, мистер Боуэл? – обратился я к нему, но он лишь закрыл глаза.– Ну конечно, он не рассказывал тебе о том случае. Найджел Боуэл, некогда великий и могущественный колдун, в былом прошлом совершил немало зла, но эта его дурацкая слабохарактерность и нежелание подчиниться воле хозяина превратили его в тщедушного немощного старика, который закончит свою жизнь так же бессмысленно, как и прожил!Глаза Боуэла тяжело раскрылись, и он посмотрел на меня. В этот момент более жалостливей и несчастней человека чем он, не было на всем свете. Его потрескавшиеся губы дрожали, когда он что-то пытался мне сказать.– Прости меня...– Когда его старый друг понял, что он задумал совершить, то попытался остановить, но Найджел хладнокровно убил его. Все это случилось здесь, в этом поместье. Он убил Чарльза, но так и не довел дело до конца. Его страх и глупые сомнения оказались превыше великой цели. Тогда я решила сама воплотить задуманное тобой в реальность. Тебе не хватило сил и мужества, но у меня хватит! Сегодняшний день знаменует собой возвращение былых властителей Земли! Вы - первые, кто увидит это и прочувствует на себе Его гнев и жажду, собиравшуюся тысячелетиями! Я буду внимательно наблюдать, как он пожрет вашу плоть и выпьет вашу кровь! Как он будет терзать вашу плоть и рвать ее на части клешнями... – черные зрачки Элоиз расширились.Ее улыбка обнажила желтые перекошенные зубы. Она снова повернулась к каменной глыбе и начала листать книгу, в поисках нужной ей страницы.Я не знал, что делать. Мои конечности будто мне не принадлежали. Найджел и вовсе не прилагал никаких усилий. Сомневаюсь, что он вообще думал о спасении. Мои мысли оставались за чертой этой проклятой комнаты и не смели сюда входить.– Я нашла то, что нужно, – громко произнесла старушка. Внезапно я ощутил покалывание и жжение левой руки, а затем правой. Неужели чувства стали возвращаться ко мне?– Ты спятила, Элоиз! Ты действительно хочешь оживить каменную статую? Это же полное безумие! – крикнул я, ворочаясь на полу и пытаясь подняться.– Для вас это кажется нереальным, мистер Хэррсон, ваш страх не дает вам объективно принять ситуацию, однако уверяю вас: вы уже попали в это место. Вы думаете, что добро правит этим миром? Думаете, что монстры и боги живут в фантазиях и мифах, но они среди нас. Знаете, почему люди содрогаются от ужаса, читая подобные сказки о чудовищах пожирающих мир? Они верят в это, пускай, не так крепко, но чем сильнее их вера отдается в сознании, чем сильнее укореняется в сердце... тем глубже они опускают свои головы в недра глубин, откуда произрастает и льется червоточина. Вера творит магию. Я покажу вам, как выглядит подлинная реальность, – Элоиз опустила глаза в книгу, собираясь прочесть заклинание.Теперь ее уже ничто не волновало, кроме как завершение ритуала.Я знал, что ни в коем случае не должен мешкать, и как только обрету контроль над телом, нужно будет немедленно остановить сумасшедшую старуху. Однако действие протекало очень медленно. Я сгибал и разгибал локтевые суставы, тем самым разминая руки, а затем, осторожно, чтобы не услышала Элоиз, начал ползти к ней, опираясь руками на пол. Все мускулы были напряжены. Рубашка вспотела и прилипла к спине. Руки сильно дрожали, что только задерживало меня на пути. Но вот донесся противный голос старухи; она приступила к чтению, выдавливая из горла по несколько непонятных фраз, заставляющих мистера Боуэла трястись от страха...Словно в бреду, я полз к Элоиз, приближаясь к каменному идолу ближе и ближе... чувствовал какую-то странную энергию, которая проникала в комнату. В голове образовался плотный туман, мешающий трезво мыслить, как если бы некая сила пыталась помешать мне предотвратить нечто ужасающее. Буквально на секунду я остановился, чтобы прийти в себя и убрать наваждение, но оно усиливалось с каждым произнесённым словом чертовой старухи.– Нет! Нет! Нет! Оно зовет! Оно зовет! Оно зовет! – повторял Найджел, нервно раскачиваясь в разные стороны.И я услышал противный треск, словно что-то раскалывалось на две части. Глаза заволокла серая пелена... я полз в неведомом направлении, следуя отвратительному звуку крошащейся плитки. А Элоиз в это время неугомонно читала заклинание, все более погружаясь в его листы; безумно извивалась и вопила, словно в агонии.– Оно зовет! Оно зовет! Оно зовет! Оно зовет! Оно зовет! Оно зовет!Тело вернулось ко мне в полной мере, но не уверен, что я был в самом теле, пребывая в местах, о которых у меня есть только домыслы и никаких нормальных описаний; до слуха доносились неопределенные звуки, шедшие откуда-то с конца комнаты, но сознание унесло меня далеко в иные миры, закручивая в разноцветье созвездий; как бурный поток воды меня несло по этим нескончаемо-длинным туннелям, состоящим из неистовых звуков, цветов и бесформенных несуразных очертаний, хаотично соединенных вместе, словно единое, лихорадочно бьющееся, живое существо, похожее чем-то на распутанный клубок ниток...Я никогда не забуду этот утробный чудовищный гул, заполнивший все пространство; ужасающий треск, как если бы птенец вылуплялся из яйца, но то было куда крупнее, и неудержимо рвалось наружу. Стены сотрясал оглушительный грохот, как будто гора раскалывалась на части. Оно освобождалось. В любой момент каменная преграда готова была разрушиться и выпустить на свет сатанинскую тварь, которую вынашивал в своем гнилом чреве дьявольский пандемониум. Оставались считанные минуты до его появления... что-то пошло не так.Ко мне вновь вернулось зрение. Из последних сил я повернул голову в сторону окна и увидел среди ночных деревьев силуэт зверя, стоявшего на двух лапах. Его исполненные ненавистью глаза сверкали, как две луны. Взлохмаченная черная шерсть вздымалась от тяжелого дыхания. Оскалив острые клыки, с которых обильно стекала слюна, он молниеносно перекинулся через окно, тут же оказавшись в комнате. Элоиз, не обращая внимания на непрошеного гостя, продолжала читать.«Теперь нам точно конец, – подумал я, глядя сверху вниз на гигантского монстра. – Сначала он разорвет Боуэла, а потом меня».Неожиданно зверь с громким и протяжным рычанием бросился на Элоиз, сбивая ее с ног. Книга упала на пол рядом с моей головой. Помещение пронзил истошный вопль старухи, отчаянно пытающейся отбиться от чудовища. Но было бесполезно. Оно нещадно разрывало ее когтями и отрывало клыками целые куски мяса. Кровь миллионами мелких капель разлетелась по всей комнате и фонтаном взмывала к потолку; визг почти прекратился, раздался предсмертный, булькающий звук, а затем... я потерял сознание...Очнулся я на том же самом месте – на полу. Кажется, я провалялся в бессознательном состоянии около пяти минут. Боуэл сидел, облокотившись спиной о грязную кровавую стену и расширенными глазами на что-то глядел. С тяжелым стоном я повернул голову туда, куда смотрел Найджел, и увидел зловеще возвышавшегося над нами озлобленного волка, готового к очередному убийству. Из вонючей пасти сочилась густая кровь. Я заметил безжизненно лежащую в неестественной позе старуху, а рядом валялись клочки ее черных растрёпанных волос; кровавый круг быстро растекался от нее в разные стороны. В беспорядке я наблюдал недожеванные обрубки тела, откушенные пальцы, культа старушечьей ноги и еще, кажется, там был глаз...Расправа над Элоиз была всего-навсего отсрочкой от смерти, однако монстр почему-то глядел именно на мистера Боуэла, а тот, в свою очередь, с большим потрясением смотрел на него, словно узнал в звериных очертаниях что-то от близкого ему человека.– Не может быть... – выдохнул Найджел, – Чарльз? Это ты?Чудовище перевело взгляд на меня, и мне почудилось – в тот самый момент я был уверен – промелькнувшую в его ярких желтых глазах тоску. Он хотел что-то мне сообщить, приблизиться, но потом, словно передумав, повернулся в сторону мертвой старухи. Зверь издал грозный рык и уже через пару секунд скрылся за окном, отдаваясь во власть тревожной глухой ночи. Уже вдали раздался долгий и пронзительный вой, словно эхо, сопровождаемое тихим дуновением ветра, уходящего в пустоту призрака...Найджел предпринял попытку встать, при этом опираясь руками на стену, но, видимо, еще не до конца окрепнув, на половине пути снова уселся на пол. Опять повторил тоже действие, но с более лучшим результатом, прислонившись сгорбленной спиной к стене, он тяжело вдыхал воздух, словно несколько часов взбирался на гору. По бледному морщинистому лбу стекал пот. Он едва держался на ногах.Как я понял, мистера Боуэла тяжело удивить – не смотря на то, сколько всего он навидался в мире, обычный человек и половину того не встречал – однако то, что произошло сегодня ночью, можно относить к разряду самых странных и необъяснимых фрагментов его личных историй...

Ключевые слова: Статуя оборотень смерть зло ведьма авторская история

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