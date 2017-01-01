Акафист

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:42

Элла Жежелла Просмотров: 113 Комментарии: 0 +2 Вчера, 22:42 by

Признаться, до того случая я никогда не верила в живительную силу молитв, ни в сверхъестественные силы в целом, относила себя к агностикам: возможно, на Том свете что-то и есть, но точно никто не знает, поэтому жить нужно по совести, а не из желания заслужить благодарность от небесных сил или из страха, что попадешь в ад, где рогатые черти будут колоть тебя виллами в одно место.Тем страннее, что я решила читать акафист Николаю Чудотворцу по совету моей верующей матушки.Наверное, потому что тогда достигла дна. Жизнь изменилась в худшую сторону меня сократили на работе, найти новую не получалось – то был кризисный 2015, на собеседования приглашали, но выбирали по итогу других кандидатов. Идти работать в CALL-центр, например, или кассиром, где диапазон приемлемости ниже, не хотелось – с этого я начинала в Москве, зачем возвращаться к истокам? Потом будет еще труднее объяснить взыскательным кадровикам свою «многоходовочку»: CALL-центр - секретарь – опять туда же. Моя личная жизнь была катастрофична своим полным отсутствием в последний год. Да еще и соседка по квартире решила переехать к своему бойфренду. Причем объявила об этом за неделю до конца месяца, когда пришло время платить: «Ну, Марта, так вышло, ты… это… найди другую комнату. Или соседку. Твои проблемы, короче». А ведь я считала ее подругой. Всерьез задумалась о возвращении в родной город. Деньги таяли.Коллега помог решить одну из моих проблем - я пришла на прошлую работу, чтобы забрать положенные отпускные, поныла ему о своей долюшке, а он обрадовал новостью:— Моя бабушка как раз собирается комнату сдавать! Все спрашивала, не хочет ли кто из моих знакомых снять. Комната в двушке. Очень маленькая, правда, зато и просит бабуля немного. Самое главное: она уехала на дачу и пробудет там до конца лета. Может, и до октября – при хорошей погоде. Если пока с работой не выйдет или решишь уехать в родной город – предупреди заранее и ключи мне верни, да и все.Это показалось просто подарком судьбы! Я переехала в тесную комнатенку на Нижней Масловке. Мне стало казаться, что все не так плохо. Я уже забыла, что такое быть одной, как это может быть прекрасно!Только радость моя была недолгой – через неделю явилась хозяйка. Я проснулась утром, ощущая чей-то взгляд, и подпрыгнула на кровати, вскрикнув: в дверном проеме стояла сухопарая старушка, внимательно меня разглядывая. Глаза ее сверкнули. Она хмыкнула.— Вы – Анна Юрьевна? – сообразила я.— Она самая.— А я и есть Марта, — да, глупо, но спросонья вообще соображаешь с трудом.— Нервы-то у тебя слабые, Марта, — мерзко хихикнула она. – Между прочим, уже двенадцать часов дня, а ты все спишь.— Так суббота ведь.— Я вот привыкла в шесть утра вставать. Уже вовсю готовлю, убираюсь, а эти… молодые… только бы поспать. Неудивительно, что ты не замужем. Мужчинам ленивые не нравятся! – одарила она меня нравоучением, открывая ключом дверь в свою комнату, хотя и пяти минут с момента знакомства не прошло.— А Ваш внук говорил, что Вы на даче до конца лета пробудете… — не смогла я сдержать разочарования.— А вот я хочу с молодежью пообщаться. Энергией попитаться. Что мне там сидеть?М-да. Коллега говорил, что Анна Юрьевна – добрая, интеллигентная бабуля, а так и не скажешь. Обманул, паразит, чтобы комнату сняла. Еще бы! Не каждая согласится жить в такой тесноте! Шкаф, кровать, а больше ничего и не помещается. Теперь даже за столом на кухне не посидишь, раз хозяйка приехала.Увы, первое впечатление не обмануло. Ко всем моим переживаниям добавилось и еще одно – квартирная хозяйка. Я ее буквально возненавидела, уже в первые дни. Никакие увещевания самой себя, вроде «она же старенькая, надо быть снисходительнее!» не помогали. Кажется, Анна Юрьевна решила меня довести и придиралась с видимым удовольствием. Будто действительно питалась моей энергией! Вплоть до того, что, когда я готовила, квартирная хозяйка тут же прибегала на кухню и начинала комментировать каждое мое действие, попутно пугая одиночеством – «Макароны ты не так варишь, понятно, почему у тебя нет мужика!». Могла ворваться и в душ, когда я мылась (щеколды не было) и начать отчитывать.— Можно мне помыться хотя бы?— Я у себя дома!Впрочем, и в «своей» комнате мне покоя не было. Она могла войти без стука и, остановившись на пороге, бубнить:— У тебя простынь плохо отглажена. Вот у меня видела, какая? А как посуду помыла? А я видела из окна, как ты домой возвращалась. Как медведь переваливаешься! Разве женщины так должны ходить?Возможно, это не кажется таким уж раздражающим, но у меня и без нее нервы были на пределе. Сама же Анна Юрьевна выглядела после этого румянее и будто бы даже полнее. И ее взгляд. Он пугал. Иногда снилось, что Анна Юрьевна смотрит на меня, стоя неподвижно в дверях – как тогда, в день знакомства.Иногда я ей высказывала:— У нас, кажется… рыночные отношения, а не дружеские. Я плачу Вам деньги за комнату. Вы мне помещение предоставляете. Нам совершенно необязательно общаться постоянно. Разве нет?Она только хмыкала, глядя на меня:— Я у себя дома!Как-то проснулась среди ночи. Мне снова виделся кошмар - первый день приезда Анны Юрьевны, ее взгляд. Я пошла попить водички на кухню и… буквально столкнулась хозяйкой лоб в лоб - она стояла около моей двери и смотрела на нее.— А, Марта проснулась! – оживилась Анна Юрьевна. – А вот я в твои годы по ночам не вставала. Что-то не так у тебя со здоровьем.Было не по себе. Я пролила воду, когда наливала ее в стакан – руки подрагивали.— О, руки-крюки! Какая ты неуклюжая… - комментировала хозяйка.Я, ничего не отвечая, пошла в «свою» комнату, легла в кровать. Анна Юрьевна за мной, остановившись на пороге.— Я хочу спать! Завтра у меня важное собеседование! Второй этап!— Ага, — ответила она, продолжая стоять в проеме, глядя на меня.Я не могла отделаться от сосущего чувства под ложечкой. Пришлось встать и закрыть дверь прямо перед ее носом. Я не сомневалась, что она так и простояла там всю ночь. Ибо утром снова застала ее «на посту», выходя из комнаты.В общем, жизнь казалась адом, поэтому, когда моя матушка посоветовала мне получить благословение священника и начать читать акафист, я согласилась.Помню, какое лазоревое чувство легкости охватило меня, когда я, сидя в комнате, начала читать акафист. Специально гасила свет, зажигала церковные свечи. Не знаю, в силе молитвы дело, или же я просто была напряжена, а монотонное чтение как-то успокаивало. Отвлекало.На сороковой день я дочитала акафист в последний раз перед сном.На душе было легко и тепло.Как только легла в кровать, раздался стук в дверь. Сначала решила, будто показалось. Стук повторился.— Марта, — голос Анны Юрьевны, — открой.Я удивилась. Обычно ей не требовалось разрешения. Недоуменно пожав плечами, я открыла. Анна Юрьевна стояла напротив меня. Бледная, сверкая глазами.— Что-то случилось? Почему Вы стучите? У себя же дома, — не могла не съязвить я.— Плохо себя чувствую я что-то, Марта, - ответила она, покачиваясь. – Даже сил нет дверь открыть. Ты могла бы мне помочь? Иди сюда! – вкрадчиво прошептала она.У меня внутри все сжалось. Снова стало не по себе. Я решила включить свет. Его не было.— Может, скорую вызвать? – предложила я, медля.Выходить к ней почему-то не хотелось.— Да. Точно. Иди в мою комнату, там телефон! — сказала Анна Юрьевна и, обхватив живот руками, рухнула на пол.Первым порывом было подбежать к ней, я уже занесла ногу за порог, но тут она подняла голову и издала гортанный вопль.У меня ноги отнялись.— Иди же, позвони! – завопила она и легла на спину.— Могу с сотового набрать! – сказала я, не узнавая свой голос, он стал чужим.Деревянные ноги меня не слушались. Я взяла сумку, пытаясь найти дрожащими руками телефон.— Тебе не удастся! – крикнула она и рассмеялась, ударившись затылком об пол. Волосы, которые Анна Юрьевна убирала назад, разметались вокруг нее. В темноте они казались черными, а не седыми. – Ты не сможешь никому позвонить! – взвизгнула Анна Юрьевна, пытаясь встать, но снова схватилась за живот и упала на ковер. – Только из моей комнаты! Иди туда, сказала! Быстро!Ее руки словно свела судорога – их выкручивало в разные стороны.— Мне плохо! – орала она. – Иди сюда!Я захлопнула дверь, дрожа от ужаса и паники, метавшейся внутри. Села на кровать, поджав ноги.Крики стихли.Я укрылась одеялом с головой.Снаружи что-то стало царапать дверь.— Марта! Девочка! Выйди ко мне, — раздался ласковый голос Анны Юрьевны.— Изыди! – заверещала я, не вы силах справиться со своим ужасом. Он выплескивался наружу криком. – Уходи!— Открой дверь! — продолжала она вкрадчиво.Наверное, от стресса, пережитого ужаса, я быстро уснула, зажав уши руками.Проснулась рано. Солнечный выплескивался сквозь занавески. Словно ничего и не было.Долго я себя заставляла встать с кровати, но не могла. Раздался телефонный звонок. Как? Телефон же разрядился вчера!Я достала его из сумки — заряда достаточно. Странно, однако.Звонила HR одной из компании, где я проходила собеседование месяц назад. Кандидат, которого они выбрали, не прошел испытательный срок, теперь они хотели пригласить меня. Я подпрыгнула до потолка. Неужели и правда акафист помог?Вспомнив о событиях вчерашней ночи, я вздрогнула. Но, обрадованная новостью, решилась открыть дверь (вооружившись, правда, шваброй, чудом оказавшейся в «моей» комнате). Вышла в коридор. Никого. Комната Анны Юрьевны была закрыта на ключ. Я постучала.— Анна Юрьевна!Ответом была тишина.Меня охватило волнение. Может, она сама вызвала скорую и ее увезли больницу?В самом деле, что на меня нашло, на истеричку? Бабушке стало плохо. А мое больное воображение, опутанное стрессом, додумало, должно быть, несуществующие подробности.Только как бы выяснить, куда ее увезли? Она, конечно, вреднющая, но…Щелкнул замок.В коридор вошла полненькая седая бабуля с огромными авоськами и широкой улыбкой на лице:— Ох, еле дотащила. Яблочки свои, сливки даже. И малинку тебе привезла! – поприветствовала она меня.Я стояла… ни жива ни мертва.— Здравствуй! Тебя, кажется, Мартой зовут? А я – Анна Юрьевна! – представилась бабуля. – Вот, навестить заехала. О, ты уже с утра со шваброй? Надо же. Какая чистоплотная девочка! Любо-дорого смотреть.— Приятно познакомиться, — не своим голосом произнесла я. — Давайте я помогу сумки на кухню отнести.— Спасибо!Я потащила тюки на кухню, бабуля открыла дверь в свою комнату.—Извини, что напугала. Я ведь вчера звонила тебе, чтобы предупредить о приезде. Мне внук-то дал телефон твой. Только абонент-не абонент…— Да, разрядился телефон вчера, — заторможено произнесла я.— Батюшки, что тут в моей комнате творится?! Все разбросано, окна настежь… Не иначе, домовой расшалился. Он у нас такой! Или ураган был?— Главное, что сейчас все хорошо!Теперь я уже не столь категорична в отношении молитв и сверхъестественных сил, сами понимаете.

Ключевые слова: Бесы нечисть страшилки квартирантка потустороннее молитва авторская история

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