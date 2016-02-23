Встреча на тёмной дороге

Встреча на тёмной дорогеТрое ребят возвращались поздно ночью с дискотеки домой. Им было по 16 лет, и поэтому они не боялись темноты. К тому же дорога была им знакома, они часто ходили по этой дороге мимо кладбища на дискотеку и обратно. По дороге они обычно обсуждали родителей, понравившихся девчонок, музыкальные или футбольные предпочтения и другие свои подростковые дела. Вот и сейчас нашлась у них тема для разговора.
— Мне скоро байк купят. За успешное окончание четверти. Папаня обещал, — сказал Хироми, встряхнув лохматой головой. В его раскосых глазах появился небольшой озорной огонёк. — Вот купят, и буду всех катать, кто не лезет ко мне. А кто списывать не даёт, тем не буду давать кататься, — продолжал он.
Сугихара улыбнулся другу.
— Да, байк, это круто, — сказал он, снимая репейник со своего застёгнутого на все пуговицы гакурана (японская школьная форма).
— А ты что скажешь, Хонзо? — обратился он к худенькому пареньку, посматривающему на своих друзей поверх медицинской маски, закрывающей лицо.
— А что я могу сказать? — пожал плечами Хонзо. – Папаша мне не разрешает байк, говорит, пылью мне нельзя дышать, поэтому и маску носить заставляет, чтобы я пылью не надышался и не заболел.
— Бывает, — кивнул Сугихара.
Вдруг откуда-то из-за угла кладбища в полосу лунного света вышел мальчик, года на три их младше. Его кожаная куртка была заляпана грязью, штаны и ботинки промокли из-за того, что лил дождь, и повсюду были лужи, а широко посаженные глаза на смуглом лице смотрели слегка испуганно, но в то же время с интересом.
— Вы местные? — спросил он их.
— Да, мы местные, — ответил Хироми.
— Можно мне с вами немного до дома моего пройти? А то я с шести лет темноты боюсь, — попросил мальчик.
— Ну, пойдём, — согласился Хироми.
По дороге ребята попытались вовлечь его в разговор о мотоциклах, но мальчик почему-то не захотел с ними разговаривать вообще. Лишь только шёл немного позади них, угрюмо глядя им в спины. Тогда они перестали пытаться втянуть его в разговор, решив, что у него, видно, что-то случилось.
Минут через десять мальчик вдруг вскрикнул и присел. Сугихара кинулся к нему, а Хироми и Хонзо остановились и встревоженно оглянулись. Мальчик сидел на траве, потирая ногу.
— Дай посмотрю, — Сугихара решительно взял ногу мальчика в свои руки и начал ощупывать.
У него отец был врачом и поэтому научил его оказывать первую медицинскую помощь в любых ситуациях. Нога оказалась распухшей, покрасневшей и горячей. Сугихара вспомнил, что отец ему говорил, что это признаки растяжения связок. Необходимо было перетянуть травмированное место. Но под рукой не оказалось эластичного бинта. И Сугихара нашёл выход. Вытащив их кармана свой платок, он полил его холодной водой из бутылки, приложил к травмированному месту и сверху перетянул своим ремнём. Затем помог мальчику подняться и повёл его, перекинув его руку себе на шею. Хромая, мальчик ковылял за ним.
Вскоре они дошли до развилки. Вдали виднелся четырёхэтажный особняк, построенный в старом стиле. Выглядел он как-то мрачно.
— Вот он, мой дом, — указал на него мальчик.
— Тогда идём скорее, — сказал Хироми.
Но мальчик вдруг попросил их, чтобы они теперь поворачивали к своему району.
— Ты же ногу поранил, – попытался уговорить его Сугихара.
Мальчик вздохнул:
— Мой папа не любит, когда кто-то чужой приближается к нашему дому.
— Мы всё-таки поможем тебе добраться, — отрезал Хироми и решительно зашагал к особняку.
— Не говорите потом, что я вас не предупреждал, — мрачно произнёс мальчик.
Когда ребята в сопровождении травмированного мальчика приблизились к особняку, то остолбенели.
На резной скамейке возле ворот сидел смуглый мужчина в пиджаке. Лицо его было в крови, но эта кровь была не его. Она брызгала из куска сырого мяса, который он грыз. Заметив их, мужчина зарычал, затем вдруг на их глазах в одно мгновение превратился в страшное волкоподобное существо. Кость выпала из его пасти, и он с рычанием двинулся на них. Ребята побледнели. Зверь смотрел на них. «Вот и конец», — промелькнула мысль у всех троих. Хищник бросился на них. Ему удалось схватить Хонзо, так как он из-за своей болезни лёгких был слабее, чем Сугихара и Хироми. Остолбенев, они с ужасом смотрели, как монстр треплет их друга, как собака какую-нибудь тряпку.
И вдруг мальчик повис на шее у хищника с криком:
— Папа, постой, папа, не надо!
Зверь закашлялся, продолжая рычать, и посмотрел на мальчика. В его глазах появилось удивление.
Мальчик умоляюще проговорил:
— Папа, пожалуйста, прости их, они хотели помочь мне. Я их предупреждал, но они меня не послушали. Отпусти их, папа. Когда я поранил ногу час назад, они мне её перевязали и помогали идти.
В доказательство мальчик показал на свою ногу, перетянутую ремнём Сугихары. Зверь сразу же выплюнул Хонзо. Затем снова принял облик мужчины. Сугихара и Хироми кинулись к Хонзо и осмотрели его. Его куртка была порвана и погрызена, волосы были в грязи от того, что при нападении на него он упал в лужу, но ран у него никаких не оказалось. Мужчина снял ремень с ноги мальчика и вернул Сугихаре.
— Спасибо, конечно, но больше здесь не появляйтесь. И другим скажите, чтобы сюда не ходили, — сказал он.
— Нет-нет, мы никому не скажем, — сказал Хироми и пошёл, уводя с собой своих друзей.
Слово своё ребята сдержали. С тех пор они не только туда не ходили, но и никому не говорили про то место. А когда закончили школу и поступили в институт, то и вообще забыли эту историю.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:20
Сегодня, 18:20 by CoverПросмотров: 168Комментарии: 1
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