Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Встреча на тёмной дороге

Трое ребят возвращались поздно ночью с дискотеки домой. Им было по 16 лет, и поэтому они не боялись темноты. К тому же дорога была им знакома, они часто ходили по этой дороге мимо кладбища на дискотеку и обратно. По дороге они обычно обсуждали родителей, понравившихся девчонок, музыкальные или футбольные предпочтения и другие свои подростковые дела. Вот и сейчас нашлась у них тема для разговора.

— Мне скоро байк купят. За успешное окончание четверти. Папаня обещал, — сказал Хироми, встряхнув лохматой головой. В его раскосых глазах появился небольшой озорной огонёк. — Вот купят, и буду всех катать, кто не лезет ко мне. А кто списывать не даёт, тем не буду давать кататься, — продолжал он.
Сугихара улыбнулся другу.
— Да, байк, это круто, — сказал он, снимая репейник со своего застёгнутого на все пуговицы гакурана (японская школьная форма).
— А ты что скажешь, Хонзо? — обратился он к худенькому пареньку, посматривающему на своих друзей поверх медицинской маски, закрывающей лицо.
— А что я могу сказать? — пожал плечами Хонзо. – Папаша мне не разрешает байк, говорит, пылью мне нельзя дышать, поэтому и маску носить заставляет, чтобы я пылью не надышался и не заболел.
— Бывает, — кивнул Сугихара.

Вдруг откуда-то из-за угла кладбища в полосу лунного света вышел мальчик, года на три их младше. Его кожаная куртка была заляпана грязью, штаны и ботинки промокли из-за того, что лил дождь, и повсюду были лужи, а широко посаженные глаза на смуглом лице смотрели слегка испуганно, но в то же время с интересом.
— Вы местные? — спросил он их.
— Да, мы местные, — ответил Хироми.
— Можно мне с вами немного до дома моего пройти? А то я с шести лет темноты боюсь, — попросил мальчик.
— Ну, пойдём, — согласился Хироми.

По дороге ребята попытались вовлечь его в разговор о мотоциклах, но мальчик почему-то не захотел с ними разговаривать вообще. Лишь только шёл немного позади них, угрюмо глядя им в спины. Тогда они перестали пытаться втянуть его в разговор, решив, что у него, видно, что-то случилось.
Минут через десять мальчик вдруг вскрикнул и присел. Сугихара кинулся к нему, а Хироми и Хонзо остановились и встревоженно оглянулись. Мальчик сидел на траве, потирая ногу.
— Дай посмотрю, — Сугихара решительно взял ногу мальчика в свои руки и начал ощупывать.
У него отец был врачом и поэтому научил его оказывать первую медицинскую помощь в любых ситуациях. Нога оказалась распухшей, покрасневшей и горячей. Сугихара вспомнил, что отец ему говорил, что это признаки растяжения связок. Необходимо было перетянуть травмированное место. Но под рукой не оказалось эластичного бинта. И Сугихара нашёл выход. Вытащив их кармана свой платок, он полил его холодной водой из бутылки, приложил к травмированному месту и сверху перетянул своим ремнём. Затем помог мальчику подняться и повёл его, перекинув его руку себе на шею. Хромая, мальчик ковылял за ним.

Вскоре они дошли до развилки. Вдали виднелся четырёхэтажный особняк, построенный в старом стиле. Выглядел он как-то мрачно.
— Вот он, мой дом, — указал на него мальчик.
— Тогда идём скорее, — сказал Хироми.
Но мальчик вдруг попросил их, чтобы они теперь поворачивали к своему району.
— Ты же ногу поранил, – попытался уговорить его Сугихара.
Мальчик вздохнул:
— Мой папа не любит, когда кто-то чужой приближается к нашему дому.
— Мы всё-таки поможем тебе добраться, — отрезал Хироми и решительно зашагал к особняку.
— Не говорите потом, что я вас не предупреждал, — мрачно произнёс мальчик.

Когда ребята в сопровождении травмированного мальчика приблизились к особняку, то остолбенели.
На резной скамейке возле ворот сидел смуглый мужчина в пиджаке. Лицо его было в крови, но эта кровь была не его. Она брызгала из куска сырого мяса, который он грыз. Заметив их, мужчина зарычал, затем вдруг на их глазах в одно мгновение превратился в страшное волкоподобное существо. Кость выпала из его пасти, и он с рычанием двинулся на них. Ребята побледнели. Зверь смотрел на них. «Вот и конец», — промелькнула мысль у всех троих. Хищник бросился на них. Ему удалось схватить Хонзо, так как он из-за своей болезни лёгких был слабее, чем Сугихара и Хироми. Остолбенев, они с ужасом смотрели, как монстр треплет их друга, как собака какую-нибудь тряпку.
И вдруг мальчик повис на шее у хищника с криком:
— Папа, постой, папа, не надо!
Зверь закашлялся, продолжая рычать, и посмотрел на мальчика. В его глазах появилось удивление.
Мальчик умоляюще проговорил:
— Папа, пожалуйста, прости их, они хотели помочь мне. Я их предупреждал, но они меня не послушали. Отпусти их, папа. Когда я поранил ногу час назад, они мне её перевязали и помогали идти.
В доказательство мальчик показал на свою ногу, перетянутую ремнём Сугихары. Зверь сразу же выплюнул Хонзо. Затем снова принял облик мужчины. Сугихара и Хироми кинулись к Хонзо и осмотрели его. Его куртка была порвана и погрызена, волосы были в грязи от того, что при нападении на него он упал в лужу, но ран у него никаких не оказалось. Мужчина снял ремень с ноги мальчика и вернул Сугихаре.
— Спасибо, конечно, но больше здесь не появляйтесь. И другим скажите, чтобы сюда не ходили, — сказал он.
— Нет-нет, мы никому не скажем, — сказал Хироми и пошёл, уводя с собой своих друзей.

Слово своё ребята сдержали. С тех пор они не только туда не ходили, но и никому не говорили про то место. А когда закончили школу и поступили в институт, то и вообще забыли эту историю.
Источник.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:20
Сегодня, 18:20 by CoverПросмотров: 168Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Мальчик отец старый особняк волк оборотень

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 18:21
+1
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (1857|0)
Публикаций: 159
Комментариев: 1 255
А где маманя? Съел, че ли? Вот гад.
Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
        
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.