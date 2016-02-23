Встреча на тёмной дороге

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:20

Cover Просмотров: 168 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 18:20 by

Трое ребят возвращались поздно ночью с дискотеки домой. Им было по 16 лет, и поэтому они не боялись темноты. К тому же дорога была им знакома, они часто ходили по этой дороге мимо кладбища на дискотеку и обратно. По дороге они обычно обсуждали родителей, понравившихся девчонок, музыкальные или футбольные предпочтения и другие свои подростковые дела. Вот и сейчас нашлась у них тема для разговора.— Мне скоро байк купят. За успешное окончание четверти. Папаня обещал, — сказал Хироми, встряхнув лохматой головой. В его раскосых глазах появился небольшой озорной огонёк. — Вот купят, и буду всех катать, кто не лезет ко мне. А кто списывать не даёт, тем не буду давать кататься, — продолжал он.Сугихара улыбнулся другу.— Да, байк, это круто, — сказал он, снимая репейник со своего застёгнутого на все пуговицы гакурана (японская школьная форма).— А ты что скажешь, Хонзо? — обратился он к худенькому пареньку, посматривающему на своих друзей поверх медицинской маски, закрывающей лицо.— А что я могу сказать? — пожал плечами Хонзо. – Папаша мне не разрешает байк, говорит, пылью мне нельзя дышать, поэтому и маску носить заставляет, чтобы я пылью не надышался и не заболел.— Бывает, — кивнул Сугихара.Вдруг откуда-то из-за угла кладбища в полосу лунного света вышел мальчик, года на три их младше. Его кожаная куртка была заляпана грязью, штаны и ботинки промокли из-за того, что лил дождь, и повсюду были лужи, а широко посаженные глаза на смуглом лице смотрели слегка испуганно, но в то же время с интересом.— Вы местные? — спросил он их.— Да, мы местные, — ответил Хироми.— Можно мне с вами немного до дома моего пройти? А то я с шести лет темноты боюсь, — попросил мальчик.— Ну, пойдём, — согласился Хироми.По дороге ребята попытались вовлечь его в разговор о мотоциклах, но мальчик почему-то не захотел с ними разговаривать вообще. Лишь только шёл немного позади них, угрюмо глядя им в спины. Тогда они перестали пытаться втянуть его в разговор, решив, что у него, видно, что-то случилось.Минут через десять мальчик вдруг вскрикнул и присел. Сугихара кинулся к нему, а Хироми и Хонзо остановились и встревоженно оглянулись. Мальчик сидел на траве, потирая ногу.— Дай посмотрю, — Сугихара решительно взял ногу мальчика в свои руки и начал ощупывать.У него отец был врачом и поэтому научил его оказывать первую медицинскую помощь в любых ситуациях. Нога оказалась распухшей, покрасневшей и горячей. Сугихара вспомнил, что отец ему говорил, что это признаки растяжения связок. Необходимо было перетянуть травмированное место. Но под рукой не оказалось эластичного бинта. И Сугихара нашёл выход. Вытащив их кармана свой платок, он полил его холодной водой из бутылки, приложил к травмированному месту и сверху перетянул своим ремнём. Затем помог мальчику подняться и повёл его, перекинув его руку себе на шею. Хромая, мальчик ковылял за ним.Вскоре они дошли до развилки. Вдали виднелся четырёхэтажный особняк, построенный в старом стиле. Выглядел он как-то мрачно.— Вот он, мой дом, — указал на него мальчик.— Тогда идём скорее, — сказал Хироми.Но мальчик вдруг попросил их, чтобы они теперь поворачивали к своему району.— Ты же ногу поранил, – попытался уговорить его Сугихара.Мальчик вздохнул:— Мой папа не любит, когда кто-то чужой приближается к нашему дому.— Мы всё-таки поможем тебе добраться, — отрезал Хироми и решительно зашагал к особняку.— Не говорите потом, что я вас не предупреждал, — мрачно произнёс мальчик.Когда ребята в сопровождении травмированного мальчика приблизились к особняку, то остолбенели.На резной скамейке возле ворот сидел смуглый мужчина в пиджаке. Лицо его было в крови, но эта кровь была не его. Она брызгала из куска сырого мяса, который он грыз. Заметив их, мужчина зарычал, затем вдруг на их глазах в одно мгновение превратился в страшное волкоподобное существо. Кость выпала из его пасти, и он с рычанием двинулся на них. Ребята побледнели. Зверь смотрел на них. «Вот и конец», — промелькнула мысль у всех троих. Хищник бросился на них. Ему удалось схватить Хонзо, так как он из-за своей болезни лёгких был слабее, чем Сугихара и Хироми. Остолбенев, они с ужасом смотрели, как монстр треплет их друга, как собака какую-нибудь тряпку.И вдруг мальчик повис на шее у хищника с криком:— Папа, постой, папа, не надо!Зверь закашлялся, продолжая рычать, и посмотрел на мальчика. В его глазах появилось удивление.Мальчик умоляюще проговорил:— Папа, пожалуйста, прости их, они хотели помочь мне. Я их предупреждал, но они меня не послушали. Отпусти их, папа. Когда я поранил ногу час назад, они мне её перевязали и помогали идти.В доказательство мальчик показал на свою ногу, перетянутую ремнём Сугихары. Зверь сразу же выплюнул Хонзо. Затем снова принял облик мужчины. Сугихара и Хироми кинулись к Хонзо и осмотрели его. Его куртка была порвана и погрызена, волосы были в грязи от того, что при нападении на него он упал в лужу, но ран у него никаких не оказалось. Мужчина снял ремень с ноги мальчика и вернул Сугихаре.— Спасибо, конечно, но больше здесь не появляйтесь. И другим скажите, чтобы сюда не ходили, — сказал он.— Нет-нет, мы никому не скажем, — сказал Хироми и пошёл, уводя с собой своих друзей.Слово своё ребята сдержали. С тех пор они не только туда не ходили, но и никому не говорили про то место. А когда закончили школу и поступили в институт, то и вообще забыли эту историю.

Ключевые слова: Мальчик отец старый особняк волк оборотень

Другие, подобные истории: