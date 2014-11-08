Моя тёмная сторона

Isadora Просмотров: 1 202 Комментарии: 13 +17 Вчера, 15:29 by

Это произошло относительно недавно.В августе прошлого года мы с мужем затеяли ремонт у себя дома. Решили снести тонкую стену между кухней и гостиной, чтоб получилось что-то типа кухни-студии. А остальная часть дома требовала лишь косметического ремонта. Чтоб не дышать всей этой пылью и химией, мы с ним перебрались к моим родителям. Каждый день после работы проверяли, как идет работа. Чаще муж ездил туда один. Соседи, что жили под нами, жаловались, что иногда по ночам из нашей квартиры такой шум идет, будто двухсоткилограммовый мужик прыгает и рушит всё.Заранее оговорюсь, странностей у нас дома и без этого хватало. Муж привык, поскольку всё, что он замечает, это безобидные звуки или движения. Он стал относиться к этому с юмором. Муж старше меня на 8 лет, и я не перестаю удивляться: неужели он меня настолько любит, что может мириться с такими весьма специфическими минусами?В общем, каждый день мы, да и мастера тоже, замечали какие-то странные "дефекты": то глубокая царапина по всей недавно зашпаклеванной стене, то крышки всех ведер с красками открыты и брызги на полу, то инструменты разбросаны по всей квартире, то рулоны обоев разбросаны и разорваны, то следы по стене и потолку. Следы, кстати, невозможно было разобрать. То есть не похожи на человеческие или любые другие следы, но чётко как шаги. Решили, что кто-то из "добрых" соседей хулиганит и устраивает тут такую вакханалию. А таких у нас тут много. Поменяли дверь (мы и так собирались её менять, решили не откладывать). Муж сказал, что если ещё раз подобное повторится, то уже камеру устанавливать надо. И даже пошутил:- У нас домовой хороший, не стал бы он так нас подставлять.Но вакханалии не прекратились. Мастерам порядком надоедало заделывать по новой уже сделанную работу. Муж решил - устанавливаем камеру и всё. Он должен был заняться этим завтра, в понедельник. А сегодня поедет попозже, может и застанет того урода, который всё это учинил. Я хотела поехать с ним, но он сказал, что долго задерживаться не будет, пусть я лучше дома побуду. Выехал из дома около половины одиннадцатого вечера. От моих родителей до нашего дома 20 минут. Я решила, что его где-то час не будет, и сразу закрыв дверь, пошла в свою комнату и села читать. Родители уже шли спать.В родительском доме у нас большой балкон, туда два выхода - из моей комнаты и из гостиной. Я отодвинула шторы, открыла дверь балкона и села на кресло напротив. Через 10-15 минут я боковым зрением заметила, как на балконе от моей двери кто-то отошел. Ощущение, будто все эти несколько минут кто-то стоял неподвижно и вдруг резко отошёл. Причем не в сторону двери в гостиную, а в противоположную. Там прятаться негде. Я на несколько секунд уставилась в дверь, потом решила проверить. Не могу сказать, что было страшно. К нам пролезть не смогли бы. Одиннадцатый этаж, соседские балконы далеко расположены. Вышла, включила свет - никого. Но почему-то у меня сердце начало колотиться. Зашла обратно, прошлась по другим комнатам - тихо. Вернулась в свою комнату и снова уставилась на балкон.Через какое-то время решила позвонить мужу. Он не ответил. На следующие несколько звонков тоже не ответил. Он ушёл примерно полчаса назад, уже должен быть у нас дома. Неужели застал там того хулигана и сцепился с ним? Следующие 15 минут казались мне вечностью. На звонки он не отвечал, не перезванивал. Только собиралась заказать такси и поехать за ним в наш дом, как в дверь громко постучались. Посмотрела в глазок - это муж. Открыла, он ринулся вовнутрь, одышка, будто от нашего дома пешком бежал, бледный, губы и руки трясутся.- Что с тобой?- Пошли на кухню. Есть что-нибудь покрепче выпить?- Нет. Что с тобой?- Подожди.Его трясло, но он пытался взять себя в руки. Открывал рот, чтоб что-то сказать, но опять замолкал и дышал громко. Я была в истерике, в голову лезли всякие мысли, но тоже старалась выглядеть спокойно.- Ты почему так дышишь, малыш? От кого-то убегал, что ли?- Почти. Но не от этого. Просто... ща... минутку...- Хорошо.- Так ты про это говорила?- Про что?- Ну... про... как это называть, я даже не знаю.- Так ты скажи как есть, я пойму.- Ты была там.- В смысле? Где?- Это не ты, но... блин, ты! У нас дома!- Тише, наши спят. Успокойся и объясни.- Я зашёл к нам... всё было на месте... в гостиной услышал шаги. Пошёл, включил свет, на полу валялись вещи... ну одежда мастеров... валялись в пыли. Я пошел, поднял, подошел повесить на стремянку рядом с окном. И тут... б**ть, через отражение на окне увидел тебя. Ты стояла... ты стояла в пяти шагах позади меня. Это была ты, понимаешь? Вот в том, в чём ты сейчас. Волосы так же распущены. Только глаза сверкали. Даже не знаю, желтые глаза без зрачков и улыбка... Господи... это даже не улыбка, а оскал. Я резко повернулся и увидел только твою... вернее его спину. Оно... убежало в другую комнату. Я даже не помню, как я выбежал оттуда. Я даже дверь не закрыл, просто захлопнул. Ты думаешь... думаешь, это тот же самый с братом?Он рассказывал это не поднимая голову, на одном дыхании, а у меня катились слезы от страха. Когда он выдохнул и посмотрел на меня, встал обнял и спросил:- Что мне сделать, милая? Хочешь, продадим квартиру? Хотя ты говоришь, что это не от квартиры. А хочешь, я найду кого-нибудь, кто поможет нам с этим? Что мне сделать? До сегодняшнего дня я и не подозревал, какой это кошмар.Я не знала, что сказать. Взяла себя в руки, сказала, что завтра что-нибудь придумаем, и предложила спать. Как вы и догадываетесь, спать мы не смогли. Молча лежали, и каждый думал о своём. Лишь под утро муж сказал, что что бы ни случилось, он всегда найдет способ защитить меня. Наутро мастер позвонил и спросил, не мы ли оставили дверь открытой. Муж сказал, что уставший был, тупо забыл. После этого вакханалия прекратилась, ремонт закончили и переехали.Я сама не видела ту тварь в тот день, но по описанию это было оно. Но появлялись новые вопросы: почему оно появляется и исчезает так неожиданно? Зачем ему такие мелкие пакости, если оно способно довести человека до безумия и суицида? Чтоб привлечь внимание, показать себя во всей красе, вызвать леденящий ужас и потом просто испариться? Догадывалась, что на балконе я заметила именно его. Просто оно решила позабавиться надо мной, пугая дорогого мне человека. Если это то, что довело моего брата тогда, то меня оно будто щадит, или же просто наслаждается.Те, кто читал мои предыдущие публикации и может подумать, что детская травма после смерти брата до сих пор играет новыми яркими красками, - это было очень давно, да и время в какой-то степени убивает память. Детали конечно же помню. Но я была слишком мала, чтоб помнить те чувства, и со временем забыла, каково это было.

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