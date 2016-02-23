Феномен электронного голоса

Феномен электронного голосаПрогресс не стоит на месте. В наши дни мы с легкостью можем наблюдать улучшение качества жизни. Мобильная связь, интернет, телевидение в HD, объемный и качественный звук. Не говорю уже о технологиях, значительно упрощающих наш повседневный быт. Все это толкает вперед исследователей необъяснимого, искателей ответов на вечные измученные временем вопросами о смысле бытия нашего, о жизни после смерти, других мирах и т. д. Так люди постепенно да помалу перешли от спиритических досок и зеркал к более новому оборудованию для связи с потусторонним.
Хотелось бы начать с маленькой предыстории, как я вообще заинтересовалась темой транскоммуникации, и почему она меня настолько зацепила.
С детства мне не давали покоя сны. Очень часто я видела кошмары, всех их объединяло лишь одно - звук, вызывающий панический страх. Он появлялся из ниоткуда, невозможно было определить источник, словно резонанс ужаса - чем сильнее боишься, тем больше усиливается звуковое давление. Его можно охарактеризовать лишь одним пунктом - неестественное электронное звучание, отдаленно напоминающее гул трансформаторной будки. Очень часто звук преобразовывался в человеческую речь. Со мной говорил кто-то, называл имя, причем не мое, но явно обращаясь ко мне. Во сне он являлся лишь при виде какого-либо электронного устройства - телевизор, радио, компьютер, даже холодильник. Пару раз возникал он даже, когда я во сне лицезрела провода под напряжением. Как следствие, я просыпалась в холодном поту, и, постепенно приходя в себя, пила успокоительное и засыпала исключительно со включенным светом.
Позже я начала себя успокаивать мыслью, что все это не по-настоящему, мол, я никогда не слышала ничего подобного в реальности, потому бояться нечего, есть и есть. Это заметно приглушило страх, и кошмары сбавили натиск. Однако, в один прекрасный день, мне таки довелось услышать его и в жизни.
Мой друг настраивал музыкальное оборудование на концертной площадке и включил один музыкальный трек. Здесь, в глубине электронной музыки, в смешении частот и тембров я услышала ЭТО. Нечто пугающее, вызывающее неудержимый ужас и желание поскорее убежать. Тот самый неестественный звук из сна, постепенно приобретающий очертания человеческой речи.
Я, держа себя в руках, просто объяснила, что выйду подышать свежим воздухом, хотя внутри все сжалось, дыхание перехватило, руки и ноги стали ватными как во сне, руки вспотели.
С тех пор я начала искать ответы на свои вопросы, ибо ночные кошмары стали для меня реальностью. Находила информацию по темам инфразвука, воздействующего на психику, но не улавливающимся человеческим ухом. Занялась изучением темы звука как такового, устройства звуковой волны, акустики, психоакустики и т. п. Однако ответ на свой вопрос так и не нашла. Периодически звук приходил в кошмарах, но не говорил со мной. Последний наш разговор я опубликовала ранее здесь под названием "Крик". Это был первый и пока что последний случай, когда он себя повел в подобном формате, тем не менее, оказался, наверное, самым сильным и оглушающим.
И вот однажды я наткнулась на статью по инструментальной транскоммуникации:
"Инструментальная транскоммуникация (ИТК) - двустороннее взаимодействие такого рода, при котором идет диалог и обмен информацией между собеседниками, один из которых находится в "материальном" мире, а другой - в реальностях, недоступных для восприятия наших органов чувств."
Когда я начала разбирать понятия, то обнаружила некий феномен электронного голоса, что и заставил меня зацепиться на данной теме:
"Феномен электронного голоса (аббревиатуры: EVP, ФЭГ, ЭГФ) - явление, при котором на различных регистрирующих технических устройствах (таких как радиоприемники, телевизоры, диктофоны с внешним микрофоном, телефонные автоответчики и т. д.), возникают осмысленные сообщения, часто идентифицирующие себя с людьми, оставившими земной уровень бытия (умершими).
Потусторонние голоса часто отличаются от звучания обычного голоса человека по стилю произношения и частотным характеристикам. Создается впечатление, что голос исходит из ограниченного замкнутого пространства, которое подвергается сильной тряске. Необычен и темп произношения слов в предложении. Слова произносятся быстрее, чем в обычной речи, но при этом не отмечено более высокого тембра голоса, как бы это случилось при прослушивании магнитофонной записи на повышенной скорости. Но и здесь есть необъяснимая загадка. Слова звучат быстрее, но вот паузы между ними остаются такими, какими бывают в естественной речи человека.
Еще одной особенностью звучания электронного голоса является монотонность повествования. Ни на одном слове не делается ударения, ни одна фраза не выделяется интонацией и не делается смыслового акцента в предложениях: голос звучит ровно и бесстрастно. Однако при этом голос из космоса узнаваем для людей, знавших его обладателя при жизни."
Заинтересовавшись, я таки послушала несколько примеров записи феномена. И пришла в тихий ужас. Еще никогда я не слышала ничего хотя бы отдаленно похожего на то, что преследовало меня на протяжении всей жизни. Удивлению не было предела. Начала копать глубже и нашла в описаниях техники безопасности Андрея Лишневского несколько пунктов:
"Никогда и ни при каких обстоятельствах не работайте с ИТК - связью, если Вы физически и/или психически устали, подавлены, не выспались, испытываете психоэмоциональный стресс и/или отрицательные эмоции. Все эти состояния - идеальная почва для развития негативных побочных эффектов работы с ИТК. Помните: для работы с ИТК-связью необходимо хорошее физическое и психоэмоциональное состояние. После сеансов ИТК-связи даже при нормальном изначальном самочувствии часто возникает ощущение психической и физической усталости (иногда сильной) и/или сонливости."
Действительно, после подобных проявлений я испытывала полнейшую усталость, общее недомогание, порой головную боль. Но не это самое страшное.
"Наиболее тяжелым из известных на сегодняшний день негативных побочных эффектов работы с ИТК-связью является развитие группы психиатрических симптомов, известных как «синдром Кандинского-Клерамбо». Проще говоря, все «голоса» Ваших собеседников, которые Вы записываете на компьютер, МОГУТ начать, без применения какой бы то ни было специальной воспринимающей/записывающей аппаратуры, звучать внутри Вашей головы с четкостью, разборчивостью и громкостью дикторов центрального телевидения. В зависимости от степени тяжести заболевания, заболевший человек может ощущать либо «шум» мыслей, напоминающий неразборчивый, но достаточно громкий шепот, либо, в самом тяжелом случае, это будут «голоса», самая настоящая, абсолютно разборчивая и четкая человеческая речь на родном для Вас языке, которую невозможно «выключить» произвольным усилием."
Как? Скажите мне, как такое возможно? Чтобы побочный эффект появился без причины у маленького ребенка, который еще не то что не знал, что такое транскоммуникация? В четыре года я толком не понимала, что такое радио! Есть музыка и есть, а как воспроизводится... Бог знает.
Благо, в обычной жизни подобное не возникало, только при воздействии из вне, либо во сне, но страх не покидал.
Немного успокоившись, я продолжила искать, строить предположения, выносить теории. Сейчас я работаю со звуком, и иногда, пока что по некоторой причине в радиомикрофонах могут возникать помехи. Как объяснил мне мой наставник, все дело в эфире. В наше время радиоволны заполонили собой почти все пространство. Его источником выступают любые приборы, пропускающие через себя электрический ток, в том числе и провода. Это одна из причин, почему на концертах слушателей просят отключить мобильные телефоны. На саундчеке все микрофоны работают прекрасно, но как только приходят зрители, где-то что-то обязательно собьется.
На основании этого знания я вывела для себя небольшую теорию. А что, если человеческий мозг способен как-то воспринимать радиоволны? Научных зафиксированных случаев я не нашла, однако по рассказам некоторых людей, переживших подобное, описанное выше вполне может иметь место быть. Даже если мы не способны принимать сигнал так, как это делают приборы, ибо не имеем устройства-приемника, вполне возможно, что ОНИ (собеседники, находящиеся в реальностях, недоступных для восприятия наших органов чувств) способны не только как-то вклиниваться в сигнал и использовать его для общения с нами, через устройства, а так же влиять на подсознание, отражая образы и... голос в том числе. Тема была и остается неизученной, но факты остаются фактами.
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:08
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 18:05 by Forgotten DollПросмотров: 598Комментарии: 6
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