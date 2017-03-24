Двойник

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:56

Причина: Стилистика автора сохранена

V.V.Pukin Просмотров: 124 Комментарии: 0 +7 Сегодня, 01:56 by

Не знаю, как у других, а со мной часто так бывает: то один, то другой знакомый вдруг заявит, что видел меня там-то и там-то. А я точно не мог находиться в данное время и в данном месте. Вероятно, что просто с кем-нибудь путают. Хотя на китайца вроде не очень смахиваю.Вот и на днях одна знакомая сообщила, что наблюдала мою скромную персону на спектакле в театре. И я, мол, даже на её приветствие ручкой помахал. По этому поводу сразу вспомнился один давний случай…Был у меня в самом конце девяностых годов хороший товарищ или приятель (кому как нравится) Лёха. Служил он воякой-контрактником. Опыт работы в горячих точках имел уже приличный. Виделись мы нечасто, от отпуска к отпуску.Как-то раз вместе с ним и ещё несколькими его сослуживцами отдыхали в ведомственном санатории на Кавказе. Там одним вечерком он и рассказал мне про свои заморочки.Незадолго до отбытия на отдых и реабилитацию в санаторий познакомился Алексей с молодой женщиной Натальей. Очень уж она ему приглянулась. Поэтому его обычные брутальность и напор в общении с представительницами слабого пола теперь им же оказались задвинуты до лучших времён. Парень вовсю старался показать себя настоящим джентльменом. В общем, конфетно-букетно-концертный период ухаживаний растянулся недели на две, а то и больше.Жили они с его зазнобой по разным углам. Вечерами трещали по телефону. И такие их душевные разговоры заканчивались далеко за полночь. А днём дальше совместных походов по заведениям общепита и очагам культуры дело всё не заходило.Только как-то в телефонном разговоре Наталья томно благодарит его «за приятно проведённый вчерашний вечер»! А Лёха виделся с ней последний раз дня четыре тому назад. Какой «вчерашний вечер»?! Но виду не подал, что удивлён. Мало ли что? Может, показалось или что не так понял…Но через пару дней, прощаясь вечером после кино, женщина поразила парня во второй раз:- Лёша, завтра жду свою маму в гости где-то на недельку, а потом, если не передумаешь (тут она весело рассмеялась), переезжай и ты ко мне! С вещами, как договаривались!Лёха ошарашено вылупился на счастливо улыбающуюся Наталью, потеряв дар речи. А та уже даванула газку на своей машинке и скрылась за поворотом.С какими вещами?! Когда договаривались?! И о чём?! Парнишка стоял в полном недоумении и чесал коротко стриженую башку.А ещё через два-три дня его встретил кто-то из сослуживцев и, одобрительно похлопывая по плечу и понимающе подмигивая, добил:- Классную бабёнку, братан, себе отхватил! Видели с пацанами вас вчера в ночном клубе! Огонь-девка! И фигурка – всё при ней! Да и ты, чума, такие коленца там выдавал! Не ожидал от тебя! Но, красава!Лёха начал было слабо протестовать, мол, по ночным клубам уже лет пять как не хаживал, но ему не дали договорить, забросав шутками-прибаутками. А обескураженный вконец парень стал соображать, что все эти странные эпизоды с его участием (но без него!) звенья одной цепочки. Только что это за цепочка такая – совершенно непонятно.До конца разобраться со всем ему помешала поездка в санаторий. Где он мучительно, с собой наедине, несколько дней ломал голову, а потом вечером всё же поделился со мной. Тем более, нас поселили в одном номере.Я ему посоветовал не загружать зря мозги, а наоборот, расслабиться и отдохнуть по полной программе. Ведь ещё две беззаботные недели впереди. Среди гор, чистого воздуха, нарзанчика и (чего греха таить?) водочки и женщин!Его сослуживцы как раз показывали в этом плане идеальный пример. Все орлы как на подбор! От баб на танцах (особенно после) отбоя не было. Вот с водочкой, правда, пару раз перебор вышел. К одному орлёнку даже скорую психиатрию пришлось в санаторий вызывать. В припадке белой горячки или чёрного похмелья стали братану мерещиться чехи повсюду. И он начал, как положено по Уставу, с ними героически сражаться. Та ещё заварушка была. Впятером тогда его еле-еле зафиксировали. Потом вызвали супругу с малой родины, которая и увезла горемыку, так и не успевшего как следует отдохнуть, обратно до дому, до хаты.Но Лёшка был не из такого теста. Пил в меру. Да и не курил даже. Бросил, как со своей Натальей познакомился. Жаль, она на все его многократные звонки из санатория так ни разу не ответила. И сама не звонила. Я видел, как парень места себе не находит. И отделаться не может от мучащих его переживаний.Наконец срок путёвок наших закончился. По вагонам и домой.Но и дома Лёху ждало разочарование. Натальин телефонный номер оказался заблокирован. А когда солдат решил наведаться к ней непосредственно в квартиру и во всём разобраться, то его ожидал очередной шок. Натальина соседка по лестничной площадке сообщила, что молодая женщина уехала в отпуск на заграничный курорт со своим новым мужчиной!..Потом, приглядевшись сквозь надетые очки, воскликнула:- Да ведь вы же вместе с ней туда собирались!.. Что-то не сложилось? Ох, какая жалость! По работе, наверное?..Лёха не стал дослушивать бабушкины оханья и помчал из подъезда. Это уже не влезало ни в какие логические рамки. Тем же днём он поделился со мной своими планами:- Дождусь, когда Наталья с этим… вернётся с морей, поговорю с ушлёпком по-мужски. За идиота меня, что ли, тут держат?!Я не стал товарища отговаривать от предстоящего серьёзного разговора. Знал, что Лёха парень совершенно адекватный, зря кулаками и пятками махать не будет. А аргументы для убеждения супротивника найдёт и без этого.Потом нас закрутили служебные и повседневные дела. Алексея я увидел лишь через неделю. Он сам позвонил под вечер и напросился в гости с пузырьком. Я ещё удивился, от него раньше никогда таких предложений не поступало. Заявился Лёха уже под хорошим шафе и совершенно грустный.Была причина.Вот что он поведал в тот вечер.Последние несколько вечеров мой расстроенный кореш провёл недалеко от подъезда Натальи, надеясь дождаться появления сладкой парочки. И дождался-таки.- Сижу сегодня в машине у её дома. Часа три, наверное, убил. Решил было уже сниматься с якоря, как вдруг гляжу – выходят из подъезда. Оба. Под ручку. Садятся в его тачку, которая, оказывается, тут же стояла, и трогаются. Ну, я за ними. Доехали так до центра. Там они припарковались и пёхом двинулись куда-то. Может, в ресторан или кафешку… Я не стал больше тянуть кота за рога, бросил свою машину под знаком и за ними! Но знаешь, брат, когда оставалось догнать несколько шагов… этот её мужик… или кто он там… вдруг обернулся и уставился прямо на меня! Как будто знал и ждал этого момента! Оглянулся и с такой странной улыбочкой мне подмигнул, что, не поверишь, братишка, я встал на месте, будто перед миной! А ещё стало так страшно, как было всего пару раз за всю жизнь! Да не на гражданке, а на работе… Знаешь, у этого мужика было моё лицо… Нет, не то что очень похожее, а именно МОЁ! Я его очень хорошо рассмотрел, было-то между нами всего метров пять. А Наташка даже не оглянулась. И ничего, видно, так и не заметила. Пока они не спеша удалялись, я всё не мог сдвинуться с места. Словно закоченел весь… А спина у него показалась шире моей. Здоровый такой бычара…Я разлил водочку по стопкам и говорю:- Ты тоже тот ещё Геракл, не прибедняйся! Давай за здоровье и удачу! И за твоё новое знакомство с классной новой женщиной!Вечер мы посидели, душевно так. Лёха под занавес вроде подуспокоился.Но тост не сбылся. Нового знакомства с классной новой женщиной у Лёхи так и не случилось.Через пару недель после той нашей встречи Алексей отбыл в очередную служебную командировку, из которой живым уже не вернулся…24.03.2017

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