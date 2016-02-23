Бабушка-психолог

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:24

whisper_of_wind Просмотров: 237 Комментарии: 3 +7 Сегодня, 00:24 by

В то лето в нашем дворе играли богатую свадьбу. Невеста, хрупкая девушка, смотрела на молодого жениха влюбленными глазами. Они встречались некоторое время, а теперь решили пожениться. Веселье лилось рекой, также, как лилось и шампанское. По подъезду были развешаны плакаты и шарики, гости смеялись и праздновали. Молодые сели по разным машинам и поехали в ЗАГС.Через три дня состоялись похороны. После ЗАГСа молодые поехали кататься по городу, и, уже будучи мужем и женой, они попали в страшное ДТП. Выживших не оказалось.Я росла в этом дворе, но невесту не знала особо. Да и что за дружба между двадцатилетней девушкой и десятилетней девчонкой?Но несмотря на это, когда ранним утром ко мне прибежала моя подруга Алинка и потащила меня на похороны, я согласилась. Было интересно. Интересом Алинки были на тот момент поминки. Она выросла в довольно богатой семье, отец работал в милиции, а мать торговкой на рынке, зато Алинка всегда ухитрялась искать во всём выгоду. То блестящие фантики от конфет поменяет на большое яблоко у малышни, то ненужные фишки с покемонами на красивую Барби-русалку.Народу на похоронах было много. Родственников мало, но соседи со всех окрестных домов пришли любопытства ради. В нашем дворе были похороны невесты, похороны жениха проходили на другом конце города. С его родными.Мы с Алинкой встали в толпу зевак и смотрели. Помню, как вынесли стулья и поставили на них гроб. Помню девушку в этом гробу, красивую словно куклу, белую как мел, окруженную белыми лилиями и розами. Помню холод, которым меня обдало тем жарким днём и убитую горем мать, которая бросалась за гробом своей дочери в истерике, когда его грузили в катафалк.После этого я почувствовала навалившуюся усталость, будто всю ночь таскала кирпичи. Поминки ждать я передумала и, попрощавшись с подругой, ушла домой.Дома я легла спать. Проснулась только вечером, поела и снова легла спать.И вот так начались две недели сна. Я просыпалась поесть и дальше вновь ложилась спать. Похудела, появились мешки под глазами. Мать была обеспокоена, ведь некогда активный ребёнок спит беспробудно, поэтому не выдержала и повела меня к врачу.В пыльной поликлинике я продолжала спать в очередях. Шум детей меня не волновал. Я сдала анализы, а врачи, не выявив никаких проблем, направили меня к детскому психологу.Как ни странно, у кабинета очереди почти не было. Когда мы с мамой вошли, то увидели, что врач была старушкой, на вид ей было около семидесяти лет. Сухонькая, с седыми волосами и умным, но добрым взглядом.Она задавала мне стандартные вопросы про таблицу умножения и значение пословиц, а я рассеяно отвечала, попутно зевая.Неожиданно она закрыла мою карту, пристально на меня взглянула и попросила маму выйти. Медсестры на месте не было, поэтому мы остались в кабинете одни. Она поставила стул посреди кабинета, посадила меня на него, сама встала позади меня и начала водить руками над моей головой. Сначала я ничего не чувствовала, но через минуту почувствовала тепло ее сухих рук, хотя головы она не касалась, а ещё через минуту у меня начался дикий приступ кашля. Я жадно пыталась глотать воздух ртом, но получалось слабо, горло будто царапали изнутри когтями. Психолог продолжала водить над моей головой руками, не обращая внимания на кашель. Сквозь пелену слёз я увидела серое облачко, выплывающее из моей головы.Чётко его помню.Всё закончилось так же, как и началось. Маму впустили в кабинет, я вытирала остатки слёз и немного покашливала, горло ещё саднило. Бабушка-психолог сказала маме, что у меня стресс, но теперь всё будет хорошо, ребёнка не стоит пичкать бесполезными таблетками. Она расписалась в карточке и отпустила нас домой.Когда я пришла домой, то всё же завалилась спать, но проспала не весь день, а около двух часов. Проснувшись, я с аппетитом поела и убежала гулять на улицу. Болезни будто и не было.Ту бабушку я больше не видела. Наверное, на пенсию ушла, но спасибо ей за всё.Что вы думаете, уважаемые читатели? Могла ли бабушка-психолог оказаться бабушкой-экстрасенсом?

Ключевые слова: Бабушка психолог свадьба похороны болезнь авторская история

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