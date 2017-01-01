Веревочка

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 04:27

Причина: Стилистика автора сохранена

Ostromir Просмотров: 114 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 03:50 by

Эта история приключилась со мной в детстве, примерно в середине 80-х годов, в тихом московском дворике, где я провел детство. Ни о чем паранормальном тогда не говорили, мы жили, абсолютно ничего не зная о потустороннем, и нашими страшилками были фильмы про Фантомаса. Наш дворик из четырех двухэтажных домов был закрытым заборами, с одним входом, заросший травой, с небольшой яблоневой рощицей. На ветках яблонь были натянуты веревки, на которых сушили белье. Тут же проходили все детские игры: прятки, сражения, салочки и футбол. Короче говоря, я знал во дворе каждый закоулок, каждую щель, каждый куст и каждого кота.В тот день я остался на дворе один – все мои друзья-соседи были чем-то заняты, и я бесцельно слонялся под яблонями, поглядывая на окна товарищей в надежде на их выход. И вот тут в траве я заметил веревку, вернее, ее кончик с узелком. Обычная такая бельевая веревка. Разве что грязная и потрепанная. Наверное, я бы прошел мимо, но веревка шевельнулась. Буквально чуть-чуть «отползла» в траву. Я уставился на нее, и веревка, словно поняв это, дернулась и скрылась в траве.«Кто же это разыгрывает меня?» – подумал я и осмотрелся. Двор был пуст и не показывал никаких признаков жизни. Стоял сонный июньский полдень, когда даже кошки дремлют в теньке, а собакам лень вылезти из лопухов.Я шагнул в траву в поисках веревки и тут увидел, как кончик мелькнул в десяти шагах от меня, «убежав» за яблони.Заинтригованный я бросился за ним. Кто-то играл со мной, и мне очень хотелось выяснить, кто же это. Оказавшись за яблонями, я заметил веревку, ожидавшую меня у поленницы – в угловом доме все еще было печное отопление на верхнем этаже у дяди Шуры.На моих глазах веревка обогнула поленницу и скрылась в лопухах у подъезда, в котором жили старики Михайловы, дед Антон и еще курсант-разгильдяй Пашка.В лопухи мне лезть не хотелось, и я обошел заросли вокруг. Это заняло некоторое время. На пятачке у подъезда была тишина. Даже мухи не жужжали.Внимательно осмотрев все вокруг, я решил, что шутка закончилась. Пару секунд спустя краем глаза я заметил шевеление у дальнего подъезда. Веревка загадочно лежала на ступеньках крылечка у дверного проема. Надо сказать, в этом подъезде заселенной была лишь одна квартира на первом этаже - там жили какие-то мрачные цыгане, которые, тем не менее, проблем никогда не доставляли, видели мы их редко, так как они с раннего утра до поздней ночи работали где-то на рынке, а порой и ночевали там же. Остальные квартиры – одна на первом этаже и две на втором, - были заколочены еще до моего рождения. В одну из них, что наверху, мы с ребятами однажды проникли, подобрав ключ из нашей коллекции ключей от замков. Она была пустая и пыльная, без мебели и предметов быта.В общем, если кто и шутил со мной, то это точно были не обитатели дома. «Может, Толька?» - подумал я. Тот славился изощренными розыгрышами. Хотя веревка для такой шутки должна была быть довольно длинной, и я не уверен, что ей можно было так искусно управлять издалека, прячась в доме.Но никаких сомнений я тогда не испытывал, без страха шагнул в прохладный сумрак подъезда. И когда глаза привыкли к мраку, я увидел, как веревка бесшумно скользит вверх по лестнице на второй этаж. Вот тут я немного задумался, а точно ли происходящее укладывается в рамки обыденного? Но я был восьмилетним ребенком, и такие мысли еще не вошли в мою практику. Только сердце заколотилось сильнее в предвкушении развязки.Взлетев на второй этаж, я опять поначалу потерял веревку из виду. А она свисала из люка на чердак. Попасть туда и на крышу этого дома было нашей давней мечтой, хотя бы потому, что там в водосточной трубе застрял мячик Алёнки, да и вид оттуда должен был быть великолепный. Но выход на крышу был закрыт отнюдь не на замок, а заварен крест-накрест двумя толстыми железными рамами. Причины такого никто не знал, включая старожилов. «Чтобы дети не лазали», - говорили старики, чтобы отмахнуться от надоедливых детских расспросов.И вот сейчас железные рамы отсутствовали, люк был открыт, а веревка свисала оттуда и маняще покачивалась. Я почувствовал себя котенком, с которым играют фантиком, привязанным к бечевке. Желание во всем разобраться потребовало немедленно лезть на чердак. К тому же неизвестно, сколько он будет открыт, упускать такой шанс было нельзя. Потом никто не поверит, а если и поверят, то засмеют за нерешительность. Надо понимать, что если бы я туда не полез, этой истории среди страшилок бы не было.Итак, я схватился за перекладины ржавой лестницы и отправился за веревкой. Из того что я помню о том моменте, это звенящая тишина, на фоне которой стучало мое сердце.На чердаке было светло – свет беспрепятственно проникал через щели под крышей, а пыль столбом висела в воздухе. На полу я обнаружил свежий след от веревки. Он уходил за фанерную ширму, а вон и кончик еле виднелся в уголке. В два прыжка я достиг перегородки и заглянул за нее. Там я увидел самое страшное за всю свою жизнь, такое вообще никогда не забудешь и ничего подобного не представишь.У торцевой стены дома, на каком-то подобии табурета сидело необыкновенное существо. Толстое, по форме напоминающее человека, лысое, без бровей и с огромными желтыми глазами на пол-лица. Такие еще иногда рисуют у мультяшных сов и филинов. Это существо было облачено в непонятную мешковину со смятым капюшоном на плечах. И это существо смеялось. Вернее, в первые мгновения оно беззвучно хихикало. А когда я выскочил и обомлел, оно расхохоталось скрипучим и мерзким смехом, каким не смеется человек. У подола его одеяния лежал огромный моток веревки, а рукой, которую скрывал свисающий рукав, оно держало кончик этой веревки.Потом я закричал. Существо засмеялось еще громче, но ничего не предприняло против меня. Оно просто было довольно моей реакцией и, видимо, испытывало радость от своего развлечения. Это продолжалось секунды, запечатленные в моих воспоминаниях целой вечностью ужаса. Затем я бросился бежать. Я буквально спрыгнул в подъезд, слыша за спиной противный хохот, нелепыми прыжками проскочил через лестницы и вылетел во двор. Там, перебежав на другую сторону, я заревел под своими окнами. Но никто не пришел ко мне на помощь. Тишина июньского полудня потихоньку успокоила меня, и я стал немного соображать. Остаток дня я провел на улице, где было гораздо оживленнее и произошедшее казалось не таким реальным, пока с работы не пришли родители.Я взбудоражил не только их, но и подтянувшихся на мои возгласы соседей, и огромной компанией жители окрестных квартир отправились в тот самый подъезд. И, действительно, вход на чердак был открыт, и на полу чердака виднелись мои следы, и просматривался след от веревки. Даже табурет стоял у стены. Но никаких чудовищ и его признаков мы там не обнаружили. Взрослые почесали головы, похмыкали, сделали умные лица и сказали, что всё будет хорошо. Не поверили. А ребята поверили. Мы потом еще много раз бегали на чердак проверять, не вернулось ли чудовище, пока взрослые не решили, что мы так свалимся с крыши и снова не заколотили вход.И всё-таки оно было. И, насколько мне сейчас кажется, оно в самом деле просто играло со мной безо всяких намерений съесть там или убить. Ну, лицом не вышло, так это мои проблемы, это я испугался. А существо отлично провело время, что бы там оно не делало в тот солнечный день жаркого июня середины 80-х годов прошлого века...(из коллекции Остромира)

Ключевые слова: Дети веревка существо хохот испуг авторская история

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