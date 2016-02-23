Не забывай меня…В пятилетнем возрасте, ночуя как-то у бабушки, я увидел странный-престранный и очень яркий сон. Многие подробности того ночного видения сохранились в памяти до сих пор…
Спал я именно в той комнате бабушкиной квартиры, где и происходили события из сна.
Посередине комнаты-гостиной располагался большой овальной формы стол. За ним обычно отмечались праздничные события и привечались гости. Но во сне пятилетнего пацана на этом самом столе расположился городок маленьких человечков! Там возвышались малюсенькие домики, меж которыми петляли тесные улочки и переулочки со старинными фонарными столбиками. В домишках и на улочках кипела суетливая жизнь шустрых лилипутиков с большими головами. Они сновали туда-сюда, но со стола не спрыгивали.
Сон был цветной и очень яркий. Поначалу я только с удивлением рассматривал фантастическое зрелище, обходя стол вокруг. Человечки во сне от меня не прятались, но поглядывали всё же с опаской.
Так как в детстве я по жизни был хулиганистый малый, то и во сне долго не смог оставаться паинькой. В общем, начал гонять малышей почём зря, а потом и вовсе крушить и ломать их лилипутские хибарки. Помню, что меня тогда всё это здорово веселило…
А в самый разгар веселья из дверей одного из домишек вдруг вышла то ли девочка, то ли девушка, такой же лилипутской наружности, но до того красивая (как мне тогда показалось), что я моментально в неё втюрился.
Она встала напротив, посреди полуразрушенных построек, и, глядя снизу вверх, принялась уговаривать меня прекратить разрушительное варварство. Причём, не упрекая, а взывая к моему не очень здравому смыслу и милости. Голосок у красотки был такой нежный, а личико таким миловидным, что я не только прекратил безобразие, но и попытался что-то восстановить из разрушенного. Одновременно разговаривая с дамочкой и всё больше влюбляясь и в её голосок, и в это нежное, с правильными чертами, овальное личико…
Сейчас уже не все подробности сна сохранились в памяти. Помню лишь, что под конец сновидения стал влюблён в лилипуточку аж до слёз. Мне было так хорошо и тепло на душе, как, наверное, никогда до этого в жизни.
Только всё хорошее когда-нибудь кончается. Подошёл к концу и сладкий сон. Лилипутка сказала, что ей надо уходить, развернулась и тихонько двинулась в глубь полуразрушенного городка. Но через несколько шагов обернулась и произнесла: «Не забывай меня…»
Проснулся я под глубоким впечатлением, от которого не мог отойти несколько дней. Непрестанно стал рисовать в альбомах и маленький городок на столешнице и очаровательную тихую лилипуточку. Хотя даже имени её не догадался спросить. Где-то среди макулатуры ещё лежит пара тех рисунков из далёкого детства.
Втайне я, пацанёнок, ещё долго надеялся на повторение сказочного сна, но не случилось…
А через три года (я во втором классе), после новогодних праздников мы всей семьёй уехали жить в МНР, в город Зуун-Хару, по месту служебной командировки отца. Там меня определили во второй «А» средней русской школы.
И на первой же общешкольной линейке я пережил настоящий шок. Среди построенных в ряд октябрят-пионеров к «командующим парадом» среди прочих отчитывающихся вдруг вышла (кто бы вы думали?) та самая красотка-лилипуточка из моего заветного детского сна! Только в красном пионерском галстуке. Помню, как жаркая волна захватила всё тело, и я чуть не рухнул в строю!
Конечно, здесь она была уже нормального роста, пятиклашка. Выше меня почти на голову, но мордашка и причёска! Сейчас я могу правильно назвать стрижку – длинное каре. Тогда и понятия не имел о таких гламурных названиях. Лицо же было точь-в-точь, как у той девочки из сна! Такой же правильный овал с ровной, смугловатой кожей и глаза с грустным и глубоким выражением, от которого у меня беспрерывно бежали мурашки по коже… А имя у девчонки оказалось вполне себе обычное – Женя.
С неделю я не решался познакомиться с удивительной особой. Только издали любовался на нежданно свалившееся счастье. К тому же девочка мне, малолетке, казалась очень взрослой. Но как-то раз после уроков она сама сделала первый шаг.
Выйдя на школьное крыльцо я сразу увидел её, стоящую недалеко внизу. И Женя, непонятно отчего, тоже сразу подняла голову, пристально посмотрев на меня. Я засмущался и хотел было уже проскочить мимо, но она остановила.
- Здравствуй, мальчик! Меня зовут Женя.
- Привет, а я Вова…
Потом слово за слово и разговорились. Она, видимо, уже несколько дней замечала на себе мои влюблённые взгляды и вот решила облегчить мне задачу.
Мы пошли одной дорогой домой. По пути нам ходу минут десять. Потом она сворачивала в сторону, а мне шагать по прямой ещё с километр. Но этих первых десяти минут знакомства хватило, чтобы нарассказать девчонке кучу всяких занятных вещей и тем самым заинтересовать её своей скромной персоной.
Сама Женя больше молчала и слушала мои россказни, время от времени посматривая на меня своими бездонными глазами. О, да! Это были глаза той девочки-лилипутки из сна трёхлетней давности! Но как такое возможно в жизни?! Я просто не верил своему счастью!..
Не знаю, почему, но тайной сна, ставшего явью, я ни с кем не поделился. Даже с близкими друзьями, с которыми болтали обо всём на свете. А уж любимой Женьке не проговорился тем более.
С этой девочкой Женей мы часто возвращались из школы домой вместе. Но совместные игры и гуляния как-то всё не получались. Жила она довольно далеко от моего дома, а меня, тогда второклашку, родители не отпускали на большие расстояния. Страна чужая и полудикая, во-первых, а во-вторых, тогда там много опасностей подстерегало. И стаи бродячих собак, рыскавшие свободно повсюду, и шпана, и местные китайцы довольно мутного замеса…
В общем, возможностей крепко сблизиться со своей зазнобой у меня оказалось немного. Да и какое сближение может быть у второклашки с пятиклассницей? Но мне тогда и того, что имелось, хватало, наверное, за глаза. Часто я после своей школьной смены дожидался окончания её уроков, чтобы вместе прогуляться эти счастливые десять минут.
Так продолжалось до конца мая. И однажды, когда я проводил Женьку до её дома, она вдруг тихо так говорит:
- А мы послезавтра уезжаем… Насовсем.
И глядит на меня своими грустными, такими любимыми глазищами. Меня опять, как в тот первый раз, когда её увидел наяву, в жар бросило! Изо всех сил старался скрыть я, насколько резануло это известие. Хотя видел по Женькиному взгляду, что она всё понимает, и моя влюблённая душа, как на ладони. Прощание получилось скромным, без жарких поцелуев и страстных объятий. Любимая девочка тихо пошла к своему подъезду, а я опустошённый продолжал стоять на месте…
Но, не доходя до дверей нескольких шагов, Женя обернулась назад и произнесла знакомую до боли фразу:
- Не забывай меня…
Я, как в наваждении, помахал на прощание рукой и побрёл домой.
Адресами-телефонами мы не обменялись. Да и с остальными своими закадычными приятелями из других городов Советского Союза и местными ребятами, с которыми довелось сдружиться в далёкой Монголии, мы как-то не обменивались контактами при расставании.
Больше девочку Женю я не видел. Позже мне потом неоднократно снились повторные сны про городок с лилипутами в бабушкиной комнате на овальной столешнице. И каждый раз я среди суетящихся маленьких человечков с большими головами страстно пытался разглядеть знакомое любимое личико. Но, увы, тщетно…
Хотя, как она и просила, до сих пор не забыл.
23.03.2017
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:18
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Сегодня, 01:17 by V.V.PukinПросмотров: 285Комментарии: 2
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