Не забывай меня…

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:18

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V.V.Pukin Просмотров: 285 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 01:17 by

В пятилетнем возрасте, ночуя как-то у бабушки, я увидел странный-престранный и очень яркий сон. Многие подробности того ночного видения сохранились в памяти до сих пор…Спал я именно в той комнате бабушкиной квартиры, где и происходили события из сна.Посередине комнаты-гостиной располагался большой овальной формы стол. За ним обычно отмечались праздничные события и привечались гости. Но во сне пятилетнего пацана на этом самом столе расположился городок маленьких человечков! Там возвышались малюсенькие домики, меж которыми петляли тесные улочки и переулочки со старинными фонарными столбиками. В домишках и на улочках кипела суетливая жизнь шустрых лилипутиков с большими головами. Они сновали туда-сюда, но со стола не спрыгивали.Сон был цветной и очень яркий. Поначалу я только с удивлением рассматривал фантастическое зрелище, обходя стол вокруг. Человечки во сне от меня не прятались, но поглядывали всё же с опаской.Так как в детстве я по жизни был хулиганистый малый, то и во сне долго не смог оставаться паинькой. В общем, начал гонять малышей почём зря, а потом и вовсе крушить и ломать их лилипутские хибарки. Помню, что меня тогда всё это здорово веселило…А в самый разгар веселья из дверей одного из домишек вдруг вышла то ли девочка, то ли девушка, такой же лилипутской наружности, но до того красивая (как мне тогда показалось), что я моментально в неё втюрился.Она встала напротив, посреди полуразрушенных построек, и, глядя снизу вверх, принялась уговаривать меня прекратить разрушительное варварство. Причём, не упрекая, а взывая к моему не очень здравому смыслу и милости. Голосок у красотки был такой нежный, а личико таким миловидным, что я не только прекратил безобразие, но и попытался что-то восстановить из разрушенного. Одновременно разговаривая с дамочкой и всё больше влюбляясь и в её голосок, и в это нежное, с правильными чертами, овальное личико…Сейчас уже не все подробности сна сохранились в памяти. Помню лишь, что под конец сновидения стал влюблён в лилипуточку аж до слёз. Мне было так хорошо и тепло на душе, как, наверное, никогда до этого в жизни.Только всё хорошее когда-нибудь кончается. Подошёл к концу и сладкий сон. Лилипутка сказала, что ей надо уходить, развернулась и тихонько двинулась в глубь полуразрушенного городка. Но через несколько шагов обернулась и произнесла: «Не забывай меня…»Проснулся я под глубоким впечатлением, от которого не мог отойти несколько дней. Непрестанно стал рисовать в альбомах и маленький городок на столешнице и очаровательную тихую лилипуточку. Хотя даже имени её не догадался спросить. Где-то среди макулатуры ещё лежит пара тех рисунков из далёкого детства.Втайне я, пацанёнок, ещё долго надеялся на повторение сказочного сна, но не случилось…А через три года (я во втором классе), после новогодних праздников мы всей семьёй уехали жить в МНР, в город Зуун-Хару, по месту служебной командировки отца. Там меня определили во второй «А» средней русской школы.И на первой же общешкольной линейке я пережил настоящий шок. Среди построенных в ряд октябрят-пионеров к «командующим парадом» среди прочих отчитывающихся вдруг вышла (кто бы вы думали?) та самая красотка-лилипуточка из моего заветного детского сна! Только в красном пионерском галстуке. Помню, как жаркая волна захватила всё тело, и я чуть не рухнул в строю!Конечно, здесь она была уже нормального роста, пятиклашка. Выше меня почти на голову, но мордашка и причёска! Сейчас я могу правильно назвать стрижку – длинное каре. Тогда и понятия не имел о таких гламурных названиях. Лицо же было точь-в-точь, как у той девочки из сна! Такой же правильный овал с ровной, смугловатой кожей и глаза с грустным и глубоким выражением, от которого у меня беспрерывно бежали мурашки по коже… А имя у девчонки оказалось вполне себе обычное – Женя.С неделю я не решался познакомиться с удивительной особой. Только издали любовался на нежданно свалившееся счастье. К тому же девочка мне, малолетке, казалась очень взрослой. Но как-то раз после уроков она сама сделала первый шаг.Выйдя на школьное крыльцо я сразу увидел её, стоящую недалеко внизу. И Женя, непонятно отчего, тоже сразу подняла голову, пристально посмотрев на меня. Я засмущался и хотел было уже проскочить мимо, но она остановила.- Здравствуй, мальчик! Меня зовут Женя.- Привет, а я Вова…Потом слово за слово и разговорились. Она, видимо, уже несколько дней замечала на себе мои влюблённые взгляды и вот решила облегчить мне задачу.Мы пошли одной дорогой домой. По пути нам ходу минут десять. Потом она сворачивала в сторону, а мне шагать по прямой ещё с километр. Но этих первых десяти минут знакомства хватило, чтобы нарассказать девчонке кучу всяких занятных вещей и тем самым заинтересовать её своей скромной персоной.Сама Женя больше молчала и слушала мои россказни, время от времени посматривая на меня своими бездонными глазами. О, да! Это были глаза той девочки-лилипутки из сна трёхлетней давности! Но как такое возможно в жизни?! Я просто не верил своему счастью!..Не знаю, почему, но тайной сна, ставшего явью, я ни с кем не поделился. Даже с близкими друзьями, с которыми болтали обо всём на свете. А уж любимой Женьке не проговорился тем более.С этой девочкой Женей мы часто возвращались из школы домой вместе. Но совместные игры и гуляния как-то всё не получались. Жила она довольно далеко от моего дома, а меня, тогда второклашку, родители не отпускали на большие расстояния. Страна чужая и полудикая, во-первых, а во-вторых, тогда там много опасностей подстерегало. И стаи бродячих собак, рыскавшие свободно повсюду, и шпана, и местные китайцы довольно мутного замеса…В общем, возможностей крепко сблизиться со своей зазнобой у меня оказалось немного. Да и какое сближение может быть у второклашки с пятиклассницей? Но мне тогда и того, что имелось, хватало, наверное, за глаза. Часто я после своей школьной смены дожидался окончания её уроков, чтобы вместе прогуляться эти счастливые десять минут.Так продолжалось до конца мая. И однажды, когда я проводил Женьку до её дома, она вдруг тихо так говорит:- А мы послезавтра уезжаем… Насовсем.И глядит на меня своими грустными, такими любимыми глазищами. Меня опять, как в тот первый раз, когда её увидел наяву, в жар бросило! Изо всех сил старался скрыть я, насколько резануло это известие. Хотя видел по Женькиному взгляду, что она всё понимает, и моя влюблённая душа, как на ладони. Прощание получилось скромным, без жарких поцелуев и страстных объятий. Любимая девочка тихо пошла к своему подъезду, а я опустошённый продолжал стоять на месте…Но, не доходя до дверей нескольких шагов, Женя обернулась назад и произнесла знакомую до боли фразу:- Не забывай меня…Я, как в наваждении, помахал на прощание рукой и побрёл домой.Адресами-телефонами мы не обменялись. Да и с остальными своими закадычными приятелями из других городов Советского Союза и местными ребятами, с которыми довелось сдружиться в далёкой Монголии, мы как-то не обменивались контактами при расставании.Больше девочку Женю я не видел. Позже мне потом неоднократно снились повторные сны про городок с лилипутами в бабушкиной комнате на овальной столешнице. И каждый раз я среди суетящихся маленьких человечков с большими головами страстно пытался разглядеть знакомое любимое личико. Но, увы, тщетно…Хотя, как она и просила, до сих пор не забыл.23.03.2017

Ключевые слова: Сон первая любовь девочка лилипуты переезд расставание авторская история

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