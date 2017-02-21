Крёстный

Наркомат_просвещения Просмотров: 1 572 Комментарии: 10 +28 Вчера, 17:05 by

Крестили меня в раннем детстве, не исполнилось ещё и полугода. Как ни странно, кажется, расплывчатые воспоминания об этом дне (точнее, впечатления о красочности храма) сохранились у меня до сих пор. Но это, без сомнения, спорно. Бесспорные доказательства моментов той жизни сохранились на Polaroid-ных снимках и редких видеозаписях застолий. Какие это были застолья! Сбитые с толку, боящиеся новостей грядущего дня, обманутые государством люди находили утешение друг в друге, пении «улицы широкой» под баян и, конечно, стопке-другой горючей. Любителем огненной воды и оказался мой крестный. Человеком он был веселым, добродушным, хотя и не походившим на «образ Христов». Ввиду его активной социальной жизни в компаниях по интересам, которые нередко обитали на моей улице, я часто бывала награждаема то конфеткой, то воробушком.Однажды в солнечный летний день затеяли мы с подружкой концерт под открытым небом с песнями и плясками. Работа кипела: репетиции, подбор репертуара... Вижу - пошатывающейся походкой идёт по дороге крестный, я ему кричу: «Привет!», а он посмотрел и молчок. «Ну ладно, - думаю, - наверное, перебрал немного...». Не в обиде осталась.На выходные пришёл папа и поведал печальную новость: умер крёстный.Я спрашиваю:-Когда?- Да вот такого-то числа.Посчитали, что, когда состоялась наша встреча, он уже три дня как покинул мир живых.Возможно, я обозналась, хотя в городке новые люди - редкость и внешность у крёстного была примечательная: кучерявые волосы до плеч, светлые глаза, усы.Да и зрение моё было несравнимо лучше нынешнего. О правдивости сказанного решать Вам, но я верю в действительность этой встречи с потусторонним.

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