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Истории из жизни

Крёстный

Крестили меня в раннем детстве, не исполнилось ещё и полугода. Как ни странно, кажется, расплывчатые воспоминания об этом дне (точнее, впечатления о красочности храма) сохранились у меня до сих пор. Но это, без сомнения, спорно. Бесспорные доказательства моментов той жизни сохранились на Polaroid-ных снимках и редких видеозаписях застолий. Какие это были застолья! Сбитые с толку, боящиеся новостей грядущего дня, обманутые государством люди находили утешение друг в друге, пении «улицы широкой» под баян и, конечно, стопке-другой горючей. Любителем огненной воды и оказался мой крестный. Человеком он был веселым, добродушным, хотя и не походившим на «образ Христов». Ввиду его активной социальной жизни в компаниях по интересам, которые нередко обитали на моей улице, я часто бывала награждаема то конфеткой, то воробушком.

Однажды в солнечный летний день затеяли мы с подружкой концерт под открытым небом с песнями и плясками. Работа кипела: репетиции, подбор репертуара... Вижу - пошатывающейся походкой идёт по дороге крестный, я ему кричу: «Привет!», а он посмотрел и молчок. «Ну ладно, - думаю, - наверное, перебрал немного...». Не в обиде осталась.

На выходные пришёл папа и поведал печальную новость: умер крёстный.
Я спрашиваю:
-Когда?
- Да вот такого-то числа.
Посчитали, что, когда состоялась наша встреча, он уже три дня как покинул мир живых.
Возможно, я обозналась, хотя в городке новые люди - редкость и внешность у крёстного была примечательная: кучерявые волосы до плеч, светлые глаза, усы.
Да и зрение моё было несравнимо лучше нынешнего. О правдивости сказанного решать Вам, но я верю в действительность этой встречи с потусторонним.
Вчера, 17:05 by Наркомат_просвещенияПросмотров: 1 572Комментарии: 10
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Ключевые слова: Встреча крестный смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: Voroziche
Вчера, 17:11
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Комментариев: 30
Держите первый плюс)
Зарегистрирован: 21.02.2017
#2 написал: Elinor
Вчера, 17:27
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Скорее всего обознались
Зарегистрирован: 29.08.2016
#3 написал: Westa
Вчера, 18:09
+3
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Публикаций: 11
Комментариев: 134
Я верю Автору, приходилось и ранее неоднократно слышать подобное, да и со мной лично произошёл в чём-то похожий случай..
Тоже плюс от меня..
Зарегистрирован: 12.02.2017
#4 написал: Вареньевна
Вчера, 18:40
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Комментариев: 68
В жизни все может быть, но как то солнечный день не вяжется. А вообще плюс.
Зарегистрирован: 4.02.2017
#5 написал: Kreisleiter13
Вчера, 19:16
+1
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Комментариев: 727
Всякие совпадения бывают, а может и несовпадения. (Философия). Но +++
Зарегистрирован: 8.10.2014
  
#6 написал: Halet
Вчера, 19:57
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Комментариев: 122
Душа блуждала, наверное...

+++
Зарегистрирован: 13.06.2016
#7 написал: Nadezhda9
Вчера, 22:02
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Зарегистрирован: 4.10.2016
#8 написал: Кода
Вчера, 22:23
+1
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Комментариев: 517
Плюсую не только за историю, но и за резкокреативный Ник))))
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#9 написал: Tigger power
Вчера, 22:37
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Много таких случаев, да и внешность действительно примечательная, умер и не понял видимо+
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#10 написал: PUFIK
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Комментариев: 1 641
Уже не раз были тут подобные истории. Нет оснований не верить. Я так думаю: умерший человек явится тому, с кем был близок при жизни или к кому был привязан. Либо человеку, наиболее восприимчивому к потусторонним явлениям. Плюс за историю.
Зарегистрирован: 8.07.2013
     
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