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Истории из жизни

На что порой способна любовь

История эта скорее поучительная, но мистика здесь однозначно есть.

Ира - моя старая знакомая. Жили в соседних домах, гуляли иногда в одной компании, но до крепкой дружбы так и не дошло. И несмотря на это, мы так или иначе поддерживаем теплые отношения, встречаясь за чашечкой чая. Так было и этой зимой, праздничные выходные, дома сидеть надоело уже, и я, решив немного проветрить мозг, поехала по магазинам. Шоппинг для меня, как и для многих девушек, порой перерастает в спорт, главное - вовремя остановиться. Обойдя несколько магазинов, я заметила Иру. Она ходила и рассматривала витрины новогоднего магазина. Ирка! Какая встреча! Я обрадовалась и тут же подошла к ней. Сказать, что была в шоке от ее вида, - не сказать ничего. За последние два года, что мы не виделись, она изменилась конкретно. Но это были немного не те перемены, о которых Вы, пожалуй, подумали. В ней что-то было не так. Глаза. Ее огромные голубые глаза яркого и насыщенного цвета выгорели. В них не было жизни. Из веселой и красивой девушки она превратилась в грустную, молчаливую и убитую горем женщину. Естественно, расспрашивать на ходу я не стала. Поговорив о том и о сем, мы решили пойти в ближайшее кафе и посидеть в более спокойной обстановке. Ну а дальше все по стандарту: столик в конце зала, кофеек, разговоры о работе и прочей ерунде, и тут Ира начала свой рассказ, от которого я еще долго была под впечатлением. Далее от первого лица.

Помнишь Мишу? Наверняка помнишь. Наши отношения никому покоя не давали. А еще бы. Разбила, считай, семью. Ну а что, не человек я, что ли, а? Лола, вот скажи, что я, счастья не хотела? Обычного бабского счастья? Он же все равно со своей Таней несчастлив был. Жили уже из привычки, считай. Она ему даже детей не родила за десяток лет. А он хотел, знаю, хотел-то как. Да и что дети... Она все в своей школе пропадала. То тетрадей куча ночью, вместо того чтоб ему время уделить, то экскурсии с классом, то поездки недельные... Собственно, во время такой поездки он ко мне и пришел. Зашел в наш салон постричься. А клиенты, сама знаешь, тянутся ко мне. Разговорились, сошлись на общей теме - и все. Лола, я влюбилась. Я влюбилась, как последняя дура! Я ждала его три месяца. Он не приходил. Я никогда и никого так не ждала. Он не выходил у меня из головы. Я думала о нем сутки напролет. И знаешь, он снова пришел. Пришел снова обновить прическу. Красивый, загорелый. Говорит, с женой в Болгарии были. Она с классом поехала на две недели. И его с собой взяла, но через пять дней ему пришлось ехать обратно домой, бизнес не ждет. Я, намотав на ус, что нет жены, решила действовать. Иначе я не выдержала бы снова этой разлуки, настолько он запал мне в душу. К концу рабочего дня он ждал меня возле салона на своем мерседесе. Мы сидели в ресторане, а позже... позже я уже и сама не заметила, как оказалась в его постели. Господи! До чего же я была с ним счастлива! Ни жена его не была мне помехой, никто... До поры до времени.

Наши встречи продолжались год. И был один уговор: никогда и ни за что не звонить, когда он дома с женой. Что бы ни случилось. Я себя в такие моменты чувствовала такой брошенной, понимаешь... Было такое, что мы неделями не виделись, а позвонить нельзя. А потом он опять приезжает с огромными букетами, вино, свечи и все в том духе. Вскоре он вовсе исчез. Не звонил, не приезжал месяц. Я не могла найти себе места. Звонила ему, пока он был на работе, телефон отключен. Адрес его компании я не знала, и вообще, все, что касаемо работы, - он меня в это никогда не посвящал. Я не спала сутками, ревела, сигарета за сигаретой. И тут он объявился. Приехал ко мне на работу. Сказал, что есть разговор серьезный. Мы сидели в кафе поблизости, он молчал и смотрел вниз. А потом заявил, что жена беременна. Спустя десять лет она забеременела. И он больше не может продолжать со мной встречаться. Развернулся и уехал.

Я была в депрессии до самых родов. Злость меня съедала изнутри. Я готова была на все, лишь бы Михаил был со мной. И, придя в себя, я пошла на крайние меры. Полистав объявления о чудо-бабках и гадалках, я поехала к одной из таких вот женщин. Не буду уже описывать, что и как она там делала, но обещала, что вскоре я получу свое. И не обманула.

Михаил вернулся ко мне уже спустя месяц. Сказал, что жить не может без меня, понимает, что поступает ужасно, ведь дома дочка маленькая, но ноги тянут ко мне. Извинялся долго, клялся, что больше такого не будет, и попросил спуститься с ним к машине. Я накинула халат и вышла за ним. В машине были его вещи. Испугалась я, конечно, поначалу. А что, хотела, конечно, такого, но не ожидала, что так быстро. Так он и остался у меня. Жили мы с ним душа в душу. Я к нему настолько приросла! Он был частью меня. Я дышала им. И никогда не могла надышаться. Его поездки к дочери терпела, как могла. Но главное - мой трофей был только моим. Я была самой счастливой в мире. Мы с ним были в Греции, провели там лето. Дорогие подарки, дорогие рестораны, он мне ни в чем и никогда не отказывал. Девки на работе завидовали страшно. А я просто была счастлива. Чудесное время было.
Но спустя несколько месяцев он заболел. Для меня это был удар. Я возила его по врачам в дорогие клиники. И вскоре был поставлен диагноз - рак. Последней степени. Как?! Объясни мне, как?! Ничего же его не беспокоило! Я каждый день медленно умирала с ним. Я плакала и умоляла врачей вернуть ему жизнь. Знаешь, какого это, смотреть на родного тебе человека и понимать, что никакие деньги, никакие средства ему уже не помогут. Я готова свою была отдать, лишь бы вновь видеть его улыбку, как в тот первый день нашей встречи. Но все безрезультатно. Он умер. Он ушел так же быстро, как и пришел в мою жизнь. Вся его семья меня проклинала. Мне поступали звонки неоднократно на домашний и мобильный. Его жена поджидала меня у дома. Я жила первое время как в аду, пока все не утихли.

Но я не могла с этим смириться. У меня неоднократно был нервный срыв. Я в глубине души понимала, что виновата сама. Что не нужно было никуда ехать, ни к какой бабке. Я ходила в церковь на исповедь, но толку-то? Мишу не вернуть. Он снится мне каждый день. Такой родной, такой любимый и главное мой! Он снился и звал меня к себе, я бежала к нему, а он уходил все дальше и дальше... Я порой даже чувствую его присутствие рядом. Я ложусь в холодную постель день за днем и представляю, что он всего лишь задержался на работе, что сейчас раздастся звонок в дверь, и я побегу ему открывать. Он снится мне уже год со дня его смерти. А я живу только с мыслью о том, что на год все ближе к нему.

Извините за столь длинную историю. Может, кто-то осудит мою знакомую, кто-то поймет, а кто-то, надеюсь, вынесет для себя жизненный урок.
Вчера, 14:00 by xana1996Просмотров: 2 154Комментарии: 65
+28

Ключевые слова: Любовь приворот смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: Shura_Baranikov
Вчера, 14:36
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 5
Весьма жизненно и драматично. Вы хорошо пишите))
Зарегистрирован: 26.02.2017
#2 написал: Gatta_Black
Вчера, 14:48
+9
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 212
Мда уж... Мужика сгубила, ребенка сиротой оставила и сама ни с чем осталась... Откуда такие дуры берутся-то?
Автору плюс.
Зарегистрирован: 24.03.2015
#3 написал: Tigger power
Вчера, 14:55
+4
Группа: Посетители
Репутация: (46|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 328
Поучительно однако! Осуждать Иру не берусь, мужчина то не меньше виноват. Ну и как оно уже не раз говорено-краденое счастье недолгое. Плюс за историю
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#4 написал: ана аю
Вчера, 15:01
+2
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Репутация: (477|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 808
Печально... Вот такая эгоистичная любовь. Получается, что только Ира была счастлива, а столько людей страдали. Бывает, что люди без приворотов-отворотов отказываются от взаимного сильного чувства, чтобы не сделать больно близким, которые их любят или нуждаются в них. А в истории для всех героев трагично всё закончилось. Со всех сторон жуткая история. Плюс, конечно!
Зарегистрирован: 20.06.2016
   
#5 написал: Калина74
Вчера, 15:06
+3
Группа: Посетители
Репутация: (72|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 366
Конечно, не надо было ей к бабке ходить - сейчас хоть совесть бы так не мучила. Очень сочувствую им всем, кто потерял любимого - это невыносимая боль и незаживающая рана
Зарегистрирован: 26.11.2014
 
#6 написал: devilltotheday
Вчера, 15:36
+3
Группа: Посетители
Репутация: (234|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 409
Ну что ж история хорошая. Ничего страшного, но в том и соль, зато жизненная. Плюс автору.
Зарегистрирован: 31.03.2016
   
#7 написал: Xomski
Вчера, 15:42
+6
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2
Очень поучительная история, особенно для таких гадин, как главная героиня. Во первых, на женатого накинулись ( я этого никогда не пойму). Во-вторых, к бабкам понеслась привороты-завороты заказывать. Мужика жалко, ребёнка его ещё больше, что без отца оставила его ну и жену тоже. "Главное он мой" чувство собственности, а не любовь. Отбили, какая я молодец. Если б любила, что за ним следом не отправилась?...
Зарегистрирован: 23.02.2017
#8 написал: ZurbagaN
Вчера, 15:52
+6
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 8
Поучительная история, от меня автору плюс.
Единственно, что придумал бы ей другое название. Например, "На что порой способен эгоизм". Не примите это в осуждение. Должны быть лимиты у любого желания. Воля чужого человека должна оставаться неприкасновенной. Как угодно, но обойдись без ЧМ.
Есть опасение, что т.к. объект ритуала сгинул, очень скоро придет момент платить по этому счету. А с таким "загоном", как в последнем абзаце истории, Ирина дополнительно притягивает к себе очень нехорошие вещи.
Зарегистрирован: 19.02.2017
#9 написал: Asheera
Вчера, 15:53
+6
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Репутация: (23|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 141
Как говорит мой муж, когда нет целомудрия в жизни, жди беды. Историй таких много, каждая новая подтверждает прописную истину +
Зарегистрирован: 29.10.2016
#10 написал: Winnie-the-Pooh
Вчера, 15:54
+12
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Репутация: (2314|-1)
Публикаций: 32
Комментариев: 9 083
Значит, ситуация такая:
Мужик жил со своей женой, которая ему порядком надоела, завел любовницу, и тут, как на зло, жена забеременела.
Мужик здраво рассудил, что с нелюбимым человеком жить, даже ради ребенка, смысла нет. Это счастья никому не принесет: ни ему, ни жене, ни ребенку(и кто скажет обратное, в того я первым брошу камень)...
Мужик решил переехать к любовнице.
Мужик заболел.
Мужик умер.
Всё, конец.

Поход к бабке, мягко говоря, вообще не факт, что сыграл какую-то роль. Заболеть и умереть - такое с каждым может случиться. Лично я в истории увидел лишь красиво описанную житейскую драму...
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#11 написал: Nadezhda9
Вчера, 15:57
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 66
Да, на чужом несчастье... Автору++++++
Зарегистрирован: 4.10.2016
#12 написал: Ksenya078
Вчера, 16:13
+2
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Комментариев: 705
Дьявол, а точнее злые силы дали надежду, радость, любовь и счастье на время, потому как добром (и жили они долго и счастливо) не должно было закончиться. Героиня рассказа получила, что хотела, а потом поплатилась за это. Жесть рассказ, честно, жаль всех. От меня плюс+++
Зарегистрирован: 6.01.2016
  
#13 написал: Talisha
Вчера, 16:49
+5
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Комментариев: 1 525
Все накинулись на Ирку, но в равной степени виноват и мужик. Он сам пошёл налево, пока жены не было, получил то, что получил в итоге, за обман надо платить.
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#14 написал: WhiteWind
Вчера, 16:52
+3
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Хз
Не вижу ничего поучительного
Главную героиню не виню и не оправдываю. А жалко да, всех
Зарегистрирован: 10.01.2016
#15 написал: Asheera
Вчера, 17:02
+5
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Репутация: (23|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 141
Цитата: Talisha
Все накинулись на Ирку, но в равной степени виноват и мужик. Он сам пошёл налево, пока жены не было, получил то, что получил в итоге, за обман надо платить.


Не все. Чаще всего в таких историях мужчина несет бОльшую долю вины и ответственности за случившееся, а женщины друг другу глаза выцарапывают, не осознавая, из-за какого куска д*рьма они на самом деле воюют. По-моему, в проигрыше оказывается та, кто такого мужика у себя оставит в итоге, только с годами приходит осознание.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#16 написал: xaruda
Вчера, 17:18
+5
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Репутация: (20|-1)
Публикаций: 5
Комментариев: 48
Ну не знаю. Я на всякие привороты в жизни не пошла. Все должно быть естественно. Хотя, может быть я просто не любила особо? Боже сохрани от такой ситуевины и от таких чувств как у ГГ.
И героиню жаль и заповеди нужно соблюдать. Неоднозначно и не понятно все. Видеть бы всю картину в целом, как видят нас высшие силы, тогда и оценку можно вынести. Все подводные течения и мотивы.
Плюс.
Зарегистрирован: 24.01.2017
#17 написал: Winnie-the-Pooh
Вчера, 17:26
+10
Группа: Комментаторы
Репутация: (2314|-1)
Публикаций: 32
Комментариев: 9 083
Цитата: Asheera
таких историях мужчина несет бОльшую долю вины и ответственности за случившееся, а женщины друг другу глаза выцарапывают, не осознавая, из-за какого куска д*рьма они на самом деле воюют

А че сразу из-за куска д*рьма-то???))))
Вы же сами понимаете, что не всегда инициатор разрыва отношений виноват в этом самом разрыве. Да дело даже и не в гендерном признаке. Не суть, кто уходит, мужчина или женщина...Бывает так, что один из супругов живет в свое удовольствие, со вторым не считается, делает всё по-своему, и чихать он хотел.... А бывает, что еще и и второму жизни не дает. В итоге, когда этот второй находит себе человека на стороне, который ему по душе, с которым ему хорошо, то он же еще и тварь, так как семью свою бросил. А он что, наказанный что ли - жить с человеком, с которым ему тяжело??? И не надо говорить, что надо было до свадьбы смотреть! Люди меняются, порой сильно меняются с годами, и очень редко бывает, что это перемены в лучшую сторону....
Когда кто-то уходит из семьи, обычно виноваты оба супруга - кто-то больше, кто-то меньше, но оба....а разлучники виноваты в наименьшей степени; они, как правило, не стремятся осознанно навредить, а всего лишь строят СВОЁ счастье, и им до счастья посторонних людей совершенно нет дела, и это логично.... Вспомните сами, давно ли Вы беспокоились о счастье чужого Вам человека??
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#18 написал: Asheera
Вчера, 17:47
+5
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 141
Цитата: Winnie-the-Pooh
А че сразу из-за куска д*рьма-то???))))
Вы же сами понимаете, что не всегда инициатор разрыва отношений виноват в этом самом разрыве. Да дело даже и не в гендерном признаке.


Конечно, я это понимаю. Тут конкретная ситуация- супруг гуляет за спиной у половины. Вот это я дерьмом и назвала. Это предательство.
Хочешь загулять- имей мужество сказать об этом супругу, разорви отношения, живи отдельно.
Не говоря уже о том, что можно заразить супруга/супругу любой дрянью.
Не нужно все возможные ситуации сюда притягивать.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#19 написал: xaruda
Вчера, 18:03
+3
Группа: Посетители
Репутация: (20|-1)
Публикаций: 5
Комментариев: 48
Вообще ни один мужчина и никакая "любовь" не стоит того, чтобы применять такие приемчики. Сколько таких историй-тьма. Одна пытается удержать и магичит, другая тоже в долгу не остается. В результате - руины жизни будут и у той и у этой. Здоровье, дети, успешность в социуме-все пострадает.

А мужчина к третьей сбежит. Зачем ему потрепанные войной женщины?
Бедные воительницы очнуться конечно и будут волосы на себе рвать-что натворили-то по своему скудоумию! Не стоило того. О последствиях нужно думать для себя и своей жизни в первую очередь, а не о мужчине. Здоровый эгоизм прежде всего. Как прививка против вируса безоглядной глупости.

Хорошо, что у ГГ не было от него детей. Или вообще детей. Как бы она пережила, что своими руками ребенку плохо сделала?
Зарегистрирован: 24.01.2017
#20 написал: Tigger power
Вчера, 18:08
+4
Группа: Посетители
Репутация: (46|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 328
Цитата: Winnie-the-Pooh
В итоге, когда этот второй находит себе человека на стороне, который ему по душе, с которым ему хорошо, то он же еще и тварь, так как семью свою бросил. А он что, наказанный что ли - жить с человеком, с которым ему тяжело???

Все правильно пишите, но в данном случае Михаилу видимо нормуль было раз ребеночка с женой смог зачать.
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#21 написал: az.ecmb
Вчера, 18:20
+6
Группа: Комментаторы
Репутация: (1079|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 683
Цитата: Winnie-the-Pooh
Значит, ситуация такая:
Мужик жил со своей женой, которая ему порядком надоела, завел любовницу, и тут, как на зло, жена забеременела.
Мужик здраво рассудил, что с нелюбимым человеком жить, даже ради ребенка, смысла нет...
Мужик решил переехать к любовнице.
Мужик заболел.
Мужик умер.
Всё, конец.


Вот под каждым словом...

Для мужика - это просто история про неудачный брак. Только чаще участники таких ситуаций просто очкуют предпринять решительный шаг и разрубить неудачный узел.

А с любовницей ситуация хуже.
При любых обстоятельствах (сработало оно или нет) беготня по бабкам выглядит неприглядно. Как минимум, здесь недалёкий бабский эгоизм - "Мужик - вещь, я тут за всех решаю, как и с кем всем дальше жить". И прикрывается он расхожим штампом "что я, счастья не хотела? Обычного бабского счастья?" Ну хочешь счастья - борись за него, только грань не переходи.

За жизненную историю - плюс

Цитата: Winnie-the-Pooh
Когда кто-то уходит из семьи, обычно виноваты оба супруга - кто-то больше, кто-то меньше, но оба.

Я даже усилю - хрен разберешь, кто там виноват. Да и вегда ли вообще "вина" есть? Нечего туда со своим судом лезть
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#22 написал: Вареньевна
Вчера, 18:34
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 54
Действительно не судите, да не судимы будете. В семейных неурядицах всегда виноваты оба. Но за все в жизни приходится платить однозначно. Все возвращается... По себе знаю (по бабкам не ходила и не собираюсь, не это имела ввиду). А история правда жизненная, посему + может кого то предостережет.
Зарегистрирован: 4.02.2017
#23 написал: az.ecmb
Вчера, 18:36
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (1079|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 683
Цитата: Asheera
Тут конкретная ситуация- супруг гуляет за спиной у половины. Вот это я дерьмом и назвала. Это предательство.
Хочешь загулять- имей мужество сказать об этом супругу, разорви отношения, живи отдельно.

Здесь, пожалуй, соглашусь. Неприятно условие "не звонить, когда жена дома" Но, кстати, мы не знаем, знала ли жена о свободном поведении мужа. За год могла бы и понять.
И не знаем, с чего бы это "вдруг" на десятый (критический для них) год ребеночек спроектировался?
Мутно все выглядит, Бог их рассудит
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#24 написал: Серебряная пуля
Вчера, 19:19
+4
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
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Публикаций: 73
Комментариев: 4 689
Был у меня знакомый, весёлый задорный, анегдоты травил, казино владел и не женат. Но что-то не клеилось дальше дружбы, так ещё вечно пытался с каким нибудь хорошим парнем познакомить. Я совсем молодая была, и злилась и вроде времени много проводили, а потом он говорит: Я умираю, рак, есть последний шанс эксперимент проводят в Германии, вот я всё сделал чтобы туда вклиниться, ну и уехал. Ничего путного из лечения не вышло. Не знаю любила или нет, как-то отодвигался. Вот и Миша хоть и бабник, а от жены мог отодвинуться, пусть ненавидит, легче другово будет найти. А с бабкой может совпало. Люди бывают жестокими, узнал, что жить не долго, и принял решение.
Колдовство колдовством, но не упадёт с человека волос, не будь на то воли божией.
Зарегистрирован: 10.08.2013
             
#25 написал: Вареньевна
Вчера, 19:19
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 54
Цитата: Tigger power
Цитата: Winnie-the-Pooh
В итоге, когда этот второй находит себе человека на стороне, который ему по душе, с которым ему хорошо, то он же еще и тварь, так как семью свою бросил. А он что, наказанный что ли - жить с человеком, с которым ему тяжело???

Все правильно пишите, но в данном случае Михаилу видимо нормуль было раз ребеночка с женой смог зачать.

А мы уверены, что ребеночек от Михаила был зачат??? 10 лет тишина, а тут вдруг так удачно получилось...
Зарегистрирован: 4.02.2017
#26 написал: Долгопят
Вчера, 19:20
+4
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Публикаций: 11
Комментариев: 2 061
Поучительная история? а чему она поучает? если очень хочется- то можно?Он и не собирался от жены уходить..это и ослу понятно.я очень предвзято отношусь к таким ситуациям, ибо в окопе жен.Понимаю , что Автор не при чем.В голове отборный мат..комментировать литературно не в состоянии.Одно шипение получается - сссссс...а, твою....... horse
"настоящая любовь"?! это другим словом называется...на букву Б
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#27 написал: Вареньевна
Вчера, 19:26
+3
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Публикаций: 0
Комментариев: 54
Цитата: Talisha
Все накинулись на Ирку, но в равной степени виноват и мужик. Он сам пошёл налево, пока жены не было, получил то, что получил в итоге, за обман надо платить.

Вот именно. Я конечно не одобряю разлучниц, но почему всегда только их винят? А мужики то у нас оказывается полигамны. И не надо говорить:" А вот если бы с тобой". Плавали, знаем .
Зарегистрирован: 4.02.2017
#28 написал: Tigger power
Вчера, 19:29
+3
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Репутация: (46|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 328
Цитата: Долгопят
Поучительная история? а чему она поучает? если очень хочется- то можно?Он и не собирался от жены уходить..это и ослу понятно.я очень предвзято отношусь к таким ситуациям, ибо в окопе жен.Понимаю , что Автор не при чем.В голове отборный мат..комментировать литературно не в состоянии.Одно шипение получается - сссссс...а, твою....... horse
"настоящая любовь"?! это другим словом называется...на букву Б
. Да неее)))) я тоже в этом окопе и может если бы со мной да так, я бы может голову ей откусила, кишки на ветки намотала и т.п, а тут просто смотришь со стороны: ну не одна она виноватая эта Ирка, Мишка тоже не жертва. Это следствие и его поступков тоже.
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#29 написал: az.ecmb
Вчера, 19:38
+4
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Публикаций: 2
Комментариев: 683
Раз уж пьянка такая пошла, подкину ещё одну гранату в "окоп". Так сказать, выступлю мишенью для метания тапками.
О так называемых "душевных страданиях"
Вот частенько как почитаешь - так "все мужики - козлы", дубины бесчувственные, а бабская доля - страдать из-за этих носорогов толстокожих laughing А между тем, если одним хочется "счастья бабского", то другим "мужицкого счастья" хочется не меньше (правда, по бабкам у них бегать не принято)
А счастье возникает в ходе правильного энергетического(?) обмена между участниками "пары". Так в чем разница между "бабским" и "мужицким" счастьем?
Женщина - существо в отношениях гораздо более целеустремленное и более прагматичное. Ей обязательно надо, чтобы о ней заботились. Т.е., кроме моральной, она хочет материальной поддержки (т.е. продукт труда или успешного карьерного продвижения мужчины). А мужчине от женщины нужна энергетическая подпитка (субстанция нематериальная, для её продуцирования не требуется рутинного физического труда, скорее - наоборот). Именно на этой разнице в природе обмениваемых ценностей и возникла древнейшая женская профессия.
Вот и получается, что мужчина более зависим от нематериальной составляющей в отношениях с партнером, а значит - его "душевные страдания" обычно тяжелее. Только трепаться об этом на всех углах для мужика западло.
(Конечно, это заведомо упрощение, есть и другие обстоятельства, но тем не менее аргумент со счетов сбрасывать не стоит)
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#30 написал: Winnie-the-Pooh
Вчера, 19:50
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Цитата: Asheera
Конечно, я это понимаю. Тут конкретная ситуация- супруг гуляет за спиной у половины. Вот это я дерьмом и назвала.

Гуляет! Согласен - нехорошо. Но заметьте, в истории мы не видим характеристики жены, кроме того, что она учительница. Что она за человек?? Хотя, почему не видим? Видим! В истории сказано, что она мало времени уделяла мужу. А в конце жена вообще показала себя не с самой лучшей стороны... Автор рассказывает про ее нападки на главную героиню, что вполне может характеризовать ее, как женщину скандальную!! Возможно, и в браке она была далеко не святая... Вот мужик и встал дрожащей ногой на скользкую лыжню измены...
Сейчас грубо скажу: Что общего между женщиной и работой? И ту, и другую меняют обычно тогда, когда найдут новую. В никуда редко уходят!
Зарегистрирован: 20.11.2011
               

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