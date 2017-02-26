На что порой способна любовь

xana1996 Просмотров: 2 154 Комментарии: 65 +28 Вчера, 14:00 by

История эта скорее поучительная, но мистика здесь однозначно есть.Ира - моя старая знакомая. Жили в соседних домах, гуляли иногда в одной компании, но до крепкой дружбы так и не дошло. И несмотря на это, мы так или иначе поддерживаем теплые отношения, встречаясь за чашечкой чая. Так было и этой зимой, праздничные выходные, дома сидеть надоело уже, и я, решив немного проветрить мозг, поехала по магазинам. Шоппинг для меня, как и для многих девушек, порой перерастает в спорт, главное - вовремя остановиться. Обойдя несколько магазинов, я заметила Иру. Она ходила и рассматривала витрины новогоднего магазина. Ирка! Какая встреча! Я обрадовалась и тут же подошла к ней. Сказать, что была в шоке от ее вида, - не сказать ничего. За последние два года, что мы не виделись, она изменилась конкретно. Но это были немного не те перемены, о которых Вы, пожалуй, подумали. В ней что-то было не так. Глаза. Ее огромные голубые глаза яркого и насыщенного цвета выгорели. В них не было жизни. Из веселой и красивой девушки она превратилась в грустную, молчаливую и убитую горем женщину. Естественно, расспрашивать на ходу я не стала. Поговорив о том и о сем, мы решили пойти в ближайшее кафе и посидеть в более спокойной обстановке. Ну а дальше все по стандарту: столик в конце зала, кофеек, разговоры о работе и прочей ерунде, и тут Ира начала свой рассказ, от которого я еще долго была под впечатлением. Далее от первого лица.Помнишь Мишу? Наверняка помнишь. Наши отношения никому покоя не давали. А еще бы. Разбила, считай, семью. Ну а что, не человек я, что ли, а? Лола, вот скажи, что я, счастья не хотела? Обычного бабского счастья? Он же все равно со своей Таней несчастлив был. Жили уже из привычки, считай. Она ему даже детей не родила за десяток лет. А он хотел, знаю, хотел-то как. Да и что дети... Она все в своей школе пропадала. То тетрадей куча ночью, вместо того чтоб ему время уделить, то экскурсии с классом, то поездки недельные... Собственно, во время такой поездки он ко мне и пришел. Зашел в наш салон постричься. А клиенты, сама знаешь, тянутся ко мне. Разговорились, сошлись на общей теме - и все. Лола, я влюбилась. Я влюбилась, как последняя дура! Я ждала его три месяца. Он не приходил. Я никогда и никого так не ждала. Он не выходил у меня из головы. Я думала о нем сутки напролет. И знаешь, он снова пришел. Пришел снова обновить прическу. Красивый, загорелый. Говорит, с женой в Болгарии были. Она с классом поехала на две недели. И его с собой взяла, но через пять дней ему пришлось ехать обратно домой, бизнес не ждет. Я, намотав на ус, что нет жены, решила действовать. Иначе я не выдержала бы снова этой разлуки, настолько он запал мне в душу. К концу рабочего дня он ждал меня возле салона на своем мерседесе. Мы сидели в ресторане, а позже... позже я уже и сама не заметила, как оказалась в его постели. Господи! До чего же я была с ним счастлива! Ни жена его не была мне помехой, никто... До поры до времени.Наши встречи продолжались год. И был один уговор: никогда и ни за что не звонить, когда он дома с женой. Что бы ни случилось. Я себя в такие моменты чувствовала такой брошенной, понимаешь... Было такое, что мы неделями не виделись, а позвонить нельзя. А потом он опять приезжает с огромными букетами, вино, свечи и все в том духе. Вскоре он вовсе исчез. Не звонил, не приезжал месяц. Я не могла найти себе места. Звонила ему, пока он был на работе, телефон отключен. Адрес его компании я не знала, и вообще, все, что касаемо работы, - он меня в это никогда не посвящал. Я не спала сутками, ревела, сигарета за сигаретой. И тут он объявился. Приехал ко мне на работу. Сказал, что есть разговор серьезный. Мы сидели в кафе поблизости, он молчал и смотрел вниз. А потом заявил, что жена беременна. Спустя десять лет она забеременела. И он больше не может продолжать со мной встречаться. Развернулся и уехал.Я была в депрессии до самых родов. Злость меня съедала изнутри. Я готова была на все, лишь бы Михаил был со мной. И, придя в себя, я пошла на крайние меры. Полистав объявления о чудо-бабках и гадалках, я поехала к одной из таких вот женщин. Не буду уже описывать, что и как она там делала, но обещала, что вскоре я получу свое. И не обманула.Михаил вернулся ко мне уже спустя месяц. Сказал, что жить не может без меня, понимает, что поступает ужасно, ведь дома дочка маленькая, но ноги тянут ко мне. Извинялся долго, клялся, что больше такого не будет, и попросил спуститься с ним к машине. Я накинула халат и вышла за ним. В машине были его вещи. Испугалась я, конечно, поначалу. А что, хотела, конечно, такого, но не ожидала, что так быстро. Так он и остался у меня. Жили мы с ним душа в душу. Я к нему настолько приросла! Он был частью меня. Я дышала им. И никогда не могла надышаться. Его поездки к дочери терпела, как могла. Но главное - мой трофей был только моим. Я была самой счастливой в мире. Мы с ним были в Греции, провели там лето. Дорогие подарки, дорогие рестораны, он мне ни в чем и никогда не отказывал. Девки на работе завидовали страшно. А я просто была счастлива. Чудесное время было.Но спустя несколько месяцев он заболел. Для меня это был удар. Я возила его по врачам в дорогие клиники. И вскоре был поставлен диагноз - рак. Последней степени. Как?! Объясни мне, как?! Ничего же его не беспокоило! Я каждый день медленно умирала с ним. Я плакала и умоляла врачей вернуть ему жизнь. Знаешь, какого это, смотреть на родного тебе человека и понимать, что никакие деньги, никакие средства ему уже не помогут. Я готова свою была отдать, лишь бы вновь видеть его улыбку, как в тот первый день нашей встречи. Но все безрезультатно. Он умер. Он ушел так же быстро, как и пришел в мою жизнь. Вся его семья меня проклинала. Мне поступали звонки неоднократно на домашний и мобильный. Его жена поджидала меня у дома. Я жила первое время как в аду, пока все не утихли.Но я не могла с этим смириться. У меня неоднократно был нервный срыв. Я в глубине души понимала, что виновата сама. Что не нужно было никуда ехать, ни к какой бабке. Я ходила в церковь на исповедь, но толку-то? Мишу не вернуть. Он снится мне каждый день. Такой родной, такой любимый и главное мой! Он снился и звал меня к себе, я бежала к нему, а он уходил все дальше и дальше... Я порой даже чувствую его присутствие рядом. Я ложусь в холодную постель день за днем и представляю, что он всего лишь задержался на работе, что сейчас раздастся звонок в дверь, и я побегу ему открывать. Он снится мне уже год со дня его смерти. А я живу только с мыслью о том, что на год все ближе к нему.Извините за столь длинную историю. Может, кто-то осудит мою знакомую, кто-то поймет, а кто-то, надеюсь, вынесет для себя жизненный урок.

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