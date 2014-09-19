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Истории из жизни

Дружный женский коллектив

Доброго времени суток! Хочу поделиться с Вами историей, которая произошла со мной, причем не так уж давно. Пусть она и коротенькая, да и писатель из меня никудышный… Но главное то, что она реальная и может случиться с каждым из нас! Начну, пожалуй, с предыстории.

Работаю я в основном в женском коллективе, мужиков у нас не так уж и много: пятеро, включая начальника. Я самая младшая в своем коллективе, есть еще пара девчонок молоденьких, но они на пару-тройку лет старше меня. Я худенькая, активная, веселая. Я из тех людей, которые обожают свою работу, как сложно бы не было, всегда стараюсь быть в хорошем настроении и выглядеть на все сто. Всегда свеженькое платьице, волосы накручу, помадку новою прикуплю, ну нравится мне выглядеть хорошо и все! Пусть финансы иногда кричат обратное, но я такой человек, что из ничего сделаю конфетку. Порой мои сотрудницы даже не догадываются, каких копеек стоит мой наряд. А еще я очень люблю комнатные цветы, а особенно кактусы. На работе у меня их полно, постоянно кто-то дарит, из дому приносит. Проработав в своем коллективе год, врагов себе так и не нажила, что очень странно для «дружного женского коллектива». Но вот сейчас будет далеко не до шуток…

Все началось после отработанной недели, сдала все отчеты, закрыла годовые планы, все вовремя и без претензий начальства. На радостях полетела домой. Дома муж, кот, все ждут в теплой и уютной обстановке. Решили приготовить с мужем вкусный ужин да фильмец посмотреть какой. Но не тут-то было. У меня ни с того ни с сего разболелась голова. Вот прям будто обруч железный надели на голову и затянули. Я с детства мучаюсь с перепадами давления, сама гипотоник, так как худая. Но значения никогда старалась этому не придавать - выпью таблеточку и забуду. А тут прям настолько плохо, что ходить не могу, кидает со стороны в сторону.
Наутро я поехала к своим родителям, проведать все-таки. Я еле доползла до квартиры в прямом смысле слова. Пролежала у них до самого вечера и поехала домой. Так продолжалось несколько дней. Может, неделю, точно не помню. Муж, уже не выдержав, отвез к доктору, но все безрезультатно, доктор лишь развел руками и приписал «тонизирующее что-то от давления», сказал, мол, ешь больше, а то худая, как трость, и отправил домой.
Ехала в машине и психовала, всю жизнь худая, ну не в кого мне толстой быть! Да и когда было такое, чтоб мне так плохо было-то. Злилась на врача страшно. На следующее утро поход на работу оказался подвигом. Пришла, упала на кресло и делаю вид здорового и счастливого человека. Еле дожила до обеда и решила полить свои любимые цветы. В общем, не помню уже, какой фиг дернул меня рукой полезть в горшок с землей к кактусам, как я тут же наткнулась на что-то пушистое. Поднимаю, смотрю, а в руках у меня небольшой ровно срезанный локон, снизу подожженный! И в горшке с кактусом таких локонов было несколько. У меня был такой шок. Я хоть и Фома неверующий в этом плане, но в тот момент холодный пот пробежал по моему телу. Я в истерике побежала к нашей вахтерше тете Тане. Увидев все это, она перекрестилась. Ну, думаю, значит, я не сошла с ума. Мне настолько стало обидно, прям до слез. Кому я плохого что сделала? Вот почему людям заняться нечем-то, а? Мы тут же выбросили кактус. Жалко, ну а что еще в таких случаях делать-то…

Рассказывать сотрудницам не стала. Вот не захотела и все. Через день, ровно через день мне полегчало. Пусть смотрят на меня красивую и веселую дальше и понимают, что меня не сломить. Девчонки, будьте бдительны! Друзей в бабском коллективе ох как мало, не говоря уже о доброжелателях.
Сегодня, 15:04 by xana1996Просмотров: 370Комментарии: 3
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Ключевые слова: Порча сглаз ведьма авторская история

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Комментарии

#1 написал: Долгопят
Сегодня, 16:12
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 11
Комментариев: 2 051
Уж такая наша бабская доля....На каждый роток не накинешь платок, на всех кактусов не напасессся выбрасывать, не уследишь, как земли с кладбища под ноги сыпанут или водицы с обмывки покойника..Увы и ах!
Мне кажется-это давление и самомнение...Всегда весёленькая, нарядненькая, всех и все люблю.. а ведь это . порой, заставляет делать над собой усилие.. самоизнасилование какое-то- вечная улыбка и вечно на 100 баллов. Естественнее надо себя чувствовать на работе- пришла, села, расслабилась, транслируем спокойствие , без бурной радости.. а если настроения нет или башня раскалывается- не надо улыбаться, просто скажите- Девочки, не орите громко и не теребите меня, чей та поплохело мне.
Я не осуждаю никого, тем более Автора, я за позитифф, но естественный. Женщина не робот, у нас даже на этот случай "регламентные работы" предусмотрены.Остальные , поди, и с лишним весом, и с проблемами и болячками...А тут этакая Попрыгунья -Стрекоза- прыг да прыг, да чик чирик... У многих бомбанет пукан- и кактус подстригут и локоны с непотребных мест подпалят.
Я , конечно, сочувствую автору и ставлю плюс, но советую быть побрутальнее..

Сплошная радость - это прекрасно, но на работе надо работать.

ПЛЮС!
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#2 написал: Ананда
Сегодня, 16:37
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Группа: Друзья Сайта
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Публикаций: 19
Комментариев: 1 281
а кто кактус то притащил вам, не помните???
Зарегистрирован: 26.07.2010
    
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 17:09
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Комментариев: 305
Да, все расписали очень подробно, а вот кто кактус подарил не ясно, хотя об этом в первую очередь задуматься надо.
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
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