Дружный женский коллектив

xana1996 Просмотров: 370 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 15:04 by

Доброго времени суток! Хочу поделиться с Вами историей, которая произошла со мной, причем не так уж давно. Пусть она и коротенькая, да и писатель из меня никудышный… Но главное то, что она реальная и может случиться с каждым из нас! Начну, пожалуй, с предыстории.Работаю я в основном в женском коллективе, мужиков у нас не так уж и много: пятеро, включая начальника. Я самая младшая в своем коллективе, есть еще пара девчонок молоденьких, но они на пару-тройку лет старше меня. Я худенькая, активная, веселая. Я из тех людей, которые обожают свою работу, как сложно бы не было, всегда стараюсь быть в хорошем настроении и выглядеть на все сто. Всегда свеженькое платьице, волосы накручу, помадку новою прикуплю, ну нравится мне выглядеть хорошо и все! Пусть финансы иногда кричат обратное, но я такой человек, что из ничего сделаю конфетку. Порой мои сотрудницы даже не догадываются, каких копеек стоит мой наряд. А еще я очень люблю комнатные цветы, а особенно кактусы. На работе у меня их полно, постоянно кто-то дарит, из дому приносит. Проработав в своем коллективе год, врагов себе так и не нажила, что очень странно для «дружного женского коллектива». Но вот сейчас будет далеко не до шуток…Все началось после отработанной недели, сдала все отчеты, закрыла годовые планы, все вовремя и без претензий начальства. На радостях полетела домой. Дома муж, кот, все ждут в теплой и уютной обстановке. Решили приготовить с мужем вкусный ужин да фильмец посмотреть какой. Но не тут-то было. У меня ни с того ни с сего разболелась голова. Вот прям будто обруч железный надели на голову и затянули. Я с детства мучаюсь с перепадами давления, сама гипотоник, так как худая. Но значения никогда старалась этому не придавать - выпью таблеточку и забуду. А тут прям настолько плохо, что ходить не могу, кидает со стороны в сторону.Наутро я поехала к своим родителям, проведать все-таки. Я еле доползла до квартиры в прямом смысле слова. Пролежала у них до самого вечера и поехала домой. Так продолжалось несколько дней. Может, неделю, точно не помню. Муж, уже не выдержав, отвез к доктору, но все безрезультатно, доктор лишь развел руками и приписал «тонизирующее что-то от давления», сказал, мол, ешь больше, а то худая, как трость, и отправил домой.Ехала в машине и психовала, всю жизнь худая, ну не в кого мне толстой быть! Да и когда было такое, чтоб мне так плохо было-то. Злилась на врача страшно. На следующее утро поход на работу оказался подвигом. Пришла, упала на кресло и делаю вид здорового и счастливого человека. Еле дожила до обеда и решила полить свои любимые цветы. В общем, не помню уже, какой фиг дернул меня рукой полезть в горшок с землей к кактусам, как я тут же наткнулась на что-то пушистое. Поднимаю, смотрю, а в руках у меня небольшой ровно срезанный локон, снизу подожженный! И в горшке с кактусом таких локонов было несколько. У меня был такой шок. Я хоть и Фома неверующий в этом плане, но в тот момент холодный пот пробежал по моему телу. Я в истерике побежала к нашей вахтерше тете Тане. Увидев все это, она перекрестилась. Ну, думаю, значит, я не сошла с ума. Мне настолько стало обидно, прям до слез. Кому я плохого что сделала? Вот почему людям заняться нечем-то, а? Мы тут же выбросили кактус. Жалко, ну а что еще в таких случаях делать-то…Рассказывать сотрудницам не стала. Вот не захотела и все. Через день, ровно через день мне полегчало. Пусть смотрят на меня красивую и веселую дальше и понимают, что меня не сломить. Девчонки, будьте бдительны! Друзей в бабском коллективе ох как мало, не говоря уже о доброжелателях.

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