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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:44

Причина: Стилистика автора сохранена

Westa Просмотров: 394 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 01:44 by

Я услышала эту историю пятнадцать лет тому назад. По известному радио, в одном брутальном, на удивление, эфире «Под блиндажом».Там ребята, обычно обсуждающие дела автомобильные и иную мужскую атрибутику, вдруг заговорили о «прекрасном потустороннем», принимались звонки в эфир и всё такое прочее. Там-то и прозвучала эта история от лица главного фигуранта.Товарищ этот в юношеские постсоветские времена затеял что-то вроде бизнеса, прикупил камазик, влез в приличные долги. И тут как раз был объявлен дефолт, известный каждому, и всё накрылось медным звонким тазом. Ну, чем-то дело было чревато, может, кто и помнит из вас.Отчаяние его казалось безграничным. Вкупе со всем этим делом, чтобы уже окончательно избавить его от всех мирских желаний и доверия ко всему живому, его обидели снова. Его любимая прыгнула в объятья к его же другу закадычному.Одним словом, подкосило крепко мужичка. Кредиторы перекрыли последний кислород — поставили на счётчик.Покумекав о доле горькой и ослабев силой духа сверх всякого предела, он решил «освободиться» — пошёл он в час вечерний в ближайшее к дому заброшенное строение с верёвкой... Привязал её к трубе и собрался уже сделать то самое, что называется, непоправимое, как вдруг, подняв глаза к трубе, он обнаружил натурального небольшого чёртика, глумливо скалившегося на него с верхотуры.И говорит ему это весёлое нечто что-то вроде:- Давай-давай, слабачок! Очень тебя ждём! Дурак ты, ведь всё могло быть и иначе совсем!Ну, парня как ледяным ушатом окатило, еле как выпрыгнул он с этого местечка и рванул, дороги не разбирая. Очнулся возле ларька. В кармане звенели последние гроши, и с устатку, чтобы как-то страх унять, он купил бутылку. Лаканул он в половину сосуда и приплёлся в казино, чтобы чисто с горькой иронией просадить последний рубль.И… вы не поверите, но он срывает куш. Да такой, что хватило покрыть не только долги, но и прикупить квартиру, как вполне разумное инвестиционное вложение во все времена, а в те — тем более.В общем, спустя ещё немного времени он всё же наладил свой небольшой, но прибыльный бизнес и встретил таки любовь всей своей жизни, с коей и сочетался он законным браком, и на тот момент, когда он звонил в студию, они ожидали второе уже пополнение в семействе.Вот такой вот хэппи-энд. Получается, что «тёмная» сторона оказала ему услугу, снизойдя до диалога?Надеюсь, что чертёнку за это не всыпали ремня. Хотя, как знать, может быть, то было преднамеренно?

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