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Истории из жизни

Услуга

Я услышала эту историю пятнадцать лет тому назад. По известному радио, в одном брутальном, на удивление, эфире «Под блиндажом».
Там ребята, обычно обсуждающие дела автомобильные и иную мужскую атрибутику, вдруг заговорили о «прекрасном потустороннем», принимались звонки в эфир и всё такое прочее. Там-то и прозвучала эта история от лица главного фигуранта.

Товарищ этот в юношеские постсоветские времена затеял что-то вроде бизнеса, прикупил камазик, влез в приличные долги. И тут как раз был объявлен дефолт, известный каждому, и всё накрылось медным звонким тазом. Ну, чем-то дело было чревато, может, кто и помнит из вас.
Отчаяние его казалось безграничным. Вкупе со всем этим делом, чтобы уже окончательно избавить его от всех мирских желаний и доверия ко всему живому, его обидели снова. Его любимая прыгнула в объятья к его же другу закадычному.
Одним словом, подкосило крепко мужичка. Кредиторы перекрыли последний кислород — поставили на счётчик.
Покумекав о доле горькой и ослабев силой духа сверх всякого предела, он решил «освободиться» — пошёл он в час вечерний в ближайшее к дому заброшенное строение с верёвкой... Привязал её к трубе и собрался уже сделать то самое, что называется, непоправимое, как вдруг, подняв глаза к трубе, он обнаружил натурального небольшого чёртика, глумливо скалившегося на него с верхотуры.
И говорит ему это весёлое нечто что-то вроде:
- Давай-давай, слабачок! Очень тебя ждём! Дурак ты, ведь всё могло быть и иначе совсем!
Ну, парня как ледяным ушатом окатило, еле как выпрыгнул он с этого местечка и рванул, дороги не разбирая. Очнулся возле ларька. В кармане звенели последние гроши, и с устатку, чтобы как-то страх унять, он купил бутылку. Лаканул он в половину сосуда и приплёлся в казино, чтобы чисто с горькой иронией просадить последний рубль.

И… вы не поверите, но он срывает куш. Да такой, что хватило покрыть не только долги, но и прикупить квартиру, как вполне разумное инвестиционное вложение во все времена, а в те — тем более.
В общем, спустя ещё немного времени он всё же наладил свой небольшой, но прибыльный бизнес и встретил таки любовь всей своей жизни, с коей и сочетался он законным браком, и на тот момент, когда он звонил в студию, они ожидали второе уже пополнение в семействе.

Вот такой вот хэппи-энд. Получается, что «тёмная» сторона оказала ему услугу, снизойдя до диалога?
Надеюсь, что чертёнку за это не всыпали ремня. Хотя, как знать, может быть, то было преднамеренно?

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:44
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 01:44 by WestaПросмотров: 394Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Долги бизнес крах казино черт авторская история

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Комментарии

#1 написал: Япона Мать
Сегодня, 02:19
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Комментариев: 44
Какой-то несуразный чёртик))) за историю плюс
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#2 написал: Асока
Сегодня, 05:44
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Комментариев: 127
Всыпали, конечно. Практически готовый чел был к *отправке*. Если чертенок, то ума не нажил еще, не смог устоять показаться(!) поиздеваться(!)-порадоваться(!). А мужик *готовый* сбег. Атеисты вапще слабонервные на предмет *быть не может, а есть* 466
Ух, спасибо тому чертенку. "..ведь все могло быть и иначе совсем!" Проговорился, маненький winked
Зарегистрирован: 27.09.2015
#3 написал: Асока
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Хотя, справедливости ради, любой, привыкший к твердой материальной реальности, не поручится за свои нервы.. Допускать и *увидеть*(СВОИМИ глазами) - совсем разное belay
Зарегистрирован: 27.09.2015
#4 написал: акжана
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Никогда раньше не слышала и не читала, чтобы черт помогал человеку. Природа у них не та, чтобы от петли человека отговаривать. Потом "шальные деньги" выигранные в казино далеко не праведные. Как говорят в народе как пришли, так и уйдут, проку от них все равно ноль. Много конечно разных чудес происходят на белом свете, но фигурант в эфире может и рассказал свою историю и допустим не соврал. Однако за услугу черти спросят сполна
Зарегистрирован: 6.05.2016
 
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