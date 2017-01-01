Истории про домового

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 03:47

Причина: Стилистика автора сохранена

Korsunayshka2412 Просмотров: 85 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 03:47 by

Совсем недавно здесь выкладывали историю про домового. Меня это очень заинтересовало, я стала расспрашивать своих знакомых и друзей, родственников, в общем, собирать истории. Представляю на ваше обозрение самые, на мой взгляд, интересные.Ее мне рассказала моя мама. Это случилось, когда она была еще юной девушкой.Ездила она как-то в гости к своей знакомой в Калмыкию. Погуляв немного, вернулись они домой. Ну и, как принято у всех девушек, засиделись почти до утра за разговорами. Было начало шестого утра, когда они разошлись по кроватям. Мама легла в зале на диване, и только она начала дремать, как вдруг появилось легкое головокружение. Она была трезвая, так что это точно были не "вертолетики". Ей начало казаться, как будто кто-то приподнимает диван и начинает качать, как колыбельку. Она боялась открыть глаза, ее обуздал страх.Немного погодя все прекратилось, и вдруг резко что-то тяжелое навалилось на ее спину (уточню, что она спит на животе). Тело полностью онемело. Жутко запахло чем-то старым, было похоже на запах старого бабушкиного сундука, в который положили нафталин. Она вспомнила, что когда приходит домовой, надо подумать про себя, как бы спрашивая: "к худу или к добру". Задав ему этот вопрос, она почувствовала, как у нее под ухом, как будто ветерок, пронесся звук "Ху" и еле слышное "До". Тяжесть со спины ушла, и она уснула.Этим же вечером мама застала свою первую любовь в объятьях другой девушки. В общем, с тех пор, когда к ней приходит наш домовой, она боится задавать ему этот вопрос, что бы снова не услышать, что к худу будет.Кстати, перед свадьбой мамы с папой, домовой, живущий в ее отчем доме, всячески пакостил ей, как будто пытаясь выжить ее из дома.Снова со слов моей мамы.Было ранее утро, моя прабабушка проснулась раньше всех, от того, что ее тело начало неметь, а по дому разносился еле слышный звук шагов. Открыв глаза, она увидела, как по комнате ходит что-то небольшого роста, очень волосатое, коричневого цвета. Этот "волосатик", увидев, что она на него смотрит, быстро убежал. Последовать за ним она не решилась.По рассказу знакомого.Очень долгое время в его доме пропадали ножи. Думал, ну, мало ли, может, потерял. Со временем и забыл вовсе, пока не затеяли они с супругой ремонт. Отодвинув один из шкафов, тот был в шоке. Все ножи, которые пропали, лежали аккуратно вдоль стены. Шкаф находился в зале, так что завалиться случайно они точно не могли, да и детей у них тогда еще не было. Он считает, что это так домовой его пошалил.Рассказала моя знакомая.Она с сестрой остались одни дома. Был уже вечер, и они сели поужинать. Из их кухни очень хорошо видно другую комнату. Сев за стол, моя знакомая заметила, что ее сестра не сводит глаз с этой комнаты и почти не моргает. Она посмотрела туда же и услышала, как ее сестренка спросила:- Ты тоже это видишь?Перед ними предстала такая картина: посреди комнаты сидит черная кошка, ростом где-то с полметра, с огромными зелеными глазами. Она качает головой, как будто ругая, мол, ай-яй-яй. Потом резко превращается в черный дым и "улетает" под шкаф.За что ругал, они так и не поняли....История моей подруги.Это было тогда, когда она жила дома у родителей. У нее в комнате дверь со стеклом, поэтому она всегда видит, что происходит в коридоре. Была поздняя ночь все, кроме подруги, спали. Она услышала на кухне какие-то странные звуки, как будто кто-то открывает дверь кухонного шкафчика. Она закрыла крышку ноута и хотела было встать и пойти посмотреть, что там происходит, как вдруг звуки пропали. Она посмотрела на дверь и увидела, как кто-то небольшого роста проходит мимо. Не дойдя до конца двери, он оборачивается в ее сторону и будто смотрит на нее. Потом резко убегает, как ей показалось, что-то бурча себе под нос.На утро она нашла у себя под дверью конфету. И вспомнила, что у ее мамы, на кухне, в одном из шкафчиков всегда лежат конфеты и печенье. Наверное, сладенького ему захотелось.За себя могу сказать, что в существование домового верю и даже больше - знаю, что они есть.Спасибо за прочтение.

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