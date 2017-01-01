Истории про домового

Истории про домовогоСовсем недавно здесь выкладывали историю про домового. Меня это очень заинтересовало, я стала расспрашивать своих знакомых и друзей, родственников, в общем, собирать истории. Представляю на ваше обозрение самые, на мой взгляд, интересные.
История первая
Ее мне рассказала моя мама. Это случилось, когда она была еще юной девушкой.
Ездила она как-то в гости к своей знакомой в Калмыкию. Погуляв немного, вернулись они домой. Ну и, как принято у всех девушек, засиделись почти до утра за разговорами. Было начало шестого утра, когда они разошлись по кроватям. Мама легла в зале на диване, и только она начала дремать, как вдруг появилось легкое головокружение. Она была трезвая, так что это точно были не "вертолетики". Ей начало казаться, как будто кто-то приподнимает диван и начинает качать, как колыбельку. Она боялась открыть глаза, ее обуздал страх.
Немного погодя все прекратилось, и вдруг резко что-то тяжелое навалилось на ее спину (уточню, что она спит на животе). Тело полностью онемело. Жутко запахло чем-то старым, было похоже на запах старого бабушкиного сундука, в который положили нафталин. Она вспомнила, что когда приходит домовой, надо подумать про себя, как бы спрашивая: "к худу или к добру". Задав ему этот вопрос, она почувствовала, как у нее под ухом, как будто ветерок, пронесся звук "Ху" и еле слышное "До". Тяжесть со спины ушла, и она уснула.
Этим же вечером мама застала свою первую любовь в объятьях другой девушки. В общем, с тех пор, когда к ней приходит наш домовой, она боится задавать ему этот вопрос, что бы снова не услышать, что к худу будет.
Кстати, перед свадьбой мамы с папой, домовой, живущий в ее отчем доме, всячески пакостил ей, как будто пытаясь выжить ее из дома.
История вторая
Снова со слов моей мамы.
Было ранее утро, моя прабабушка проснулась раньше всех, от того, что ее тело начало неметь, а по дому разносился еле слышный звук шагов. Открыв глаза, она увидела, как по комнате ходит что-то небольшого роста, очень волосатое, коричневого цвета. Этот "волосатик", увидев, что она на него смотрит, быстро убежал. Последовать за ним она не решилась.
История третья
По рассказу знакомого.
Очень долгое время в его доме пропадали ножи. Думал, ну, мало ли, может, потерял. Со временем и забыл вовсе, пока не затеяли они с супругой ремонт. Отодвинув один из шкафов, тот был в шоке. Все ножи, которые пропали, лежали аккуратно вдоль стены. Шкаф находился в зале, так что завалиться случайно они точно не могли, да и детей у них тогда еще не было. Он считает, что это так домовой его пошалил.
История четвертая
Рассказала моя знакомая.
Она с сестрой остались одни дома. Был уже вечер, и они сели поужинать. Из их кухни очень хорошо видно другую комнату. Сев за стол, моя знакомая заметила, что ее сестра не сводит глаз с этой комнаты и почти не моргает. Она посмотрела туда же и услышала, как ее сестренка спросила:
- Ты тоже это видишь?
Перед ними предстала такая картина: посреди комнаты сидит черная кошка, ростом где-то с полметра, с огромными зелеными глазами. Она качает головой, как будто ругая, мол, ай-яй-яй. Потом резко превращается в черный дым и "улетает" под шкаф.
За что ругал, они так и не поняли....
История пятая
История моей подруги.
Это было тогда, когда она жила дома у родителей. У нее в комнате дверь со стеклом, поэтому она всегда видит, что происходит в коридоре. Была поздняя ночь все, кроме подруги, спали. Она услышала на кухне какие-то странные звуки, как будто кто-то открывает дверь кухонного шкафчика. Она закрыла крышку ноута и хотела было встать и пойти посмотреть, что там происходит, как вдруг звуки пропали. Она посмотрела на дверь и увидела, как кто-то небольшого роста проходит мимо. Не дойдя до конца двери, он оборачивается в ее сторону и будто смотрит на нее. Потом резко убегает, как ей показалось, что-то бурча себе под нос.
На утро она нашла у себя под дверью конфету. И вспомнила, что у ее мамы, на кухне, в одном из шкафчиков всегда лежат конфеты и печенье. Наверное, сладенького ему захотелось.
За себя могу сказать, что в существование домового верю и даже больше - знаю, что они есть.
Спасибо за прочтение.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 03:47
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 03:47 by Korsunayshka2412Просмотров: 85Комментарии: 0
Ключевые слова: Домовой кошка глаза истории волосатик шкаф авторская история