На два метра ближе к аду

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:51

Причина: Стилистика автора сохранена

Sveta1971 Просмотров: 136 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 02:51 by

Жил в нашем поселке мужичок. С виду мелкий, тщедушный, но с очень скверным характером. Любитель выпить и поиздеваться над теми, кто слабее его, будь то мать, жена, либо собака с кошкой.Жена, прожив с ним довольно долгое время, забрала двух детей и укатила к родственникам на Украину. С тех пор о них ни слуху, ни духу. И остался наш герой с матерью пенсионеркой, которой жить стало еще хуже, так как характер у сына стал еще сквернее, выпивки чаще, а издевательства над ней, в виду отсутствия других "груш для битья", еще изощренней. Не помогала ни милиция, ни заступничество соседей. Сын на коленях вымаливал прощения, пуская слезы и колотя себя в грудь (тот еще актер), затихал ненадолго, а потом шел в разнос, припоминая все свои обиды.Звали мужичка Андреем, а прозвище у него было Бес. Любил Бес слово "АД" и часто применял его в своем лексиконе слово. Он желал всем гореть, или провалиться в АД. Он клялся, что если что-то не сделает, то сам провалится в АД. Все его недруги были адскими отродьями. И вообще, жизнь на земле - это АД. А себя считал прямым кандидатом в райские кущи. Ведь судьба так обидела его при жизни, что в РАЮ ему воздастся за все перенесенные унижения и обделенную всеми благами жизнь. А все те, кого он обидел, этого не заслужили, так как это из-за них у него адская жизнь.Два года назад Андрей-Бес умер. Отравился алкоголем, а медики не смогли помочь. Хоронили на местном кладбище, скинувшись "всем миром". Но вот кое-что произошло на кладбище, да и до сих пор происходит.В могилу опустили гроб, и после положенных, кинутых горстей земли, в дело пошли лопаты. Но только чуть присыпали гроб, раздался звук осыпающейся земли, да такой долгий, как будто непрерывно засыпали очень глубокую яму. У мужиков, стоявших на краю могилы с лопатами, челюсти отвалились, а на кладбище повисла недоуменная тишина. Пока в тишине кто то не брякнул: "Ну, вот и Бес на несколько метров ближе к АДУ".Гроб провалился еще где-то на два метра ниже вырытой могилы. Люди растерялись, не зная, то ли как-то доставать гроб, то ли засыпать дальше. Решили закапывать, хотя земли много не хватало до скромного холмика. На следующий день привезли машину земли и только тогда установили памятник. Могила обрела приличный вид.Что это было? На памяти местных старожилов, на этом месте, где находится кладбище, не было ни старых захоронений, ни старинных склепов. Не было и случаев, чтобы натыкались на какие-то пустоты в земле. Да и с подземными водами в поселке напряг. Вырыть скважину или колодец целая проблема. Пойди да найди, где вода есть. Но что самое интересное, все знают, что могиле положено давать осадку, но чтобы так!За два года, на могилу Андрея-Беса уже третий самосвал вывалили. И неизвестно, надо ли будет еще. Видимо, Андрей с каждым разом все ближе и ближе к преисподней.Я, конечно, понимаю, что эту загадку давно решили бы специалисты, занимающиеся изучением грунта земли. Но на это нет средств, да и по большому счету никому не нужно. Просто местная достопримечательность. Но на кладбище столько старых и новых захоронений, а угодить в такую яму повезло только Андрею-Бесу.Ну, мистика просто.

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