Старое радио

Летяга Просмотров: 642 Комментарии: 5 +14 Вчера, 14:30 by

Сплю как-то на даче, у изголовья кровати стеллаж с книгами, мягкими игрушками, и, среди прочего, там стояло радио 30-летней давности, которое никто никогда не трогал.Резко вскакиваю в 4 утра из-за шума, собственно, радио.В основном помехи, но иногда пробиваются какие-то голоса: ШШШШАЫВАКРАШШШШШ.Причем отчетливо разделялись слова, но язык был непонятен. Внутри меня охватило чувство паники, я схватил радио и начал бегать по комнате с мыслью: "чтоделатьчтоделатьчтоделать".Немного пришел в себя, сел, открыл сзади крышку, вынул батарейку, а оно, сука, ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ. Будить никого не стал, хотя оно громко работало и звук не убирался. Ушел в дальнюю пустую комнату и засунул под подушку.С утра проснулся, радио не работало - ни без батареек, ни с батарейкой.Что это было - до сих пор не знаю, лет 10 прошло. Может инопланетяне =)Автор - DELETED.

Ключевые слова: Дача радиоприёмник шум помехи неизвестный язык батарейка

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