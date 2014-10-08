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Истории из жизни

Старое радио

Сплю как-то на даче, у изголовья кровати стеллаж с книгами, мягкими игрушками, и, среди прочего, там стояло радио 30-летней давности, которое никто никогда не трогал.

Резко вскакиваю в 4 утра из-за шума, собственно, радио.
В основном помехи, но иногда пробиваются какие-то голоса: ШШШШАЫВАКРАШШШШШ.
Причем отчетливо разделялись слова, но язык был непонятен. Внутри меня охватило чувство паники, я схватил радио и начал бегать по комнате с мыслью: "чтоделатьчтоделатьчтоделать".

Немного пришел в себя, сел, открыл сзади крышку, вынул батарейку, а оно, сука, ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ. Будить никого не стал, хотя оно громко работало и звук не убирался. Ушел в дальнюю пустую комнату и засунул под подушку.

С утра проснулся, радио не работало - ни без батареек, ни с батарейкой.

Что это было - до сих пор не знаю, лет 10 прошло. Может инопланетяне =)



Автор - DELETED.
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Вчера, 14:30 by ЛетягаПросмотров: 642Комментарии: 5
+14

Ключевые слова: Дача радиоприёмник шум помехи неизвестный язык батарейка

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Комментарии

#1 написал: Kreisleiter13
Вчера, 16:00
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 690
У радио и батарейки типа "Крона" на 9 в.
Зарегистрирован: 8.10.2014
    
#2 написал: wraith
Вчера, 20:39
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 15
Хех ты... Сотовый был под рукой? На диктофон записать надо было! Хотя, да... Фактически ещё ночью, внезапно, долгое время не работавший девайс... Вполне согласен - жутковато. Не до того.
Зарегистрирован: 20.01.2020
#3 написал: Ksenya078
Вчера, 21:19
+3
Группа: Посетители
Репутация: (474|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 3 023
У меня был немного другой случай. Мягкая игрушка, львёнок, у которой триста лет в обед батарейка села и игрушка эта была постирана много раз, сидит на полке много лет, никаких звуков, и вдруг как зарычит! Так жутко стало. Вот почему так. Спасибо, что поделились, +++.
Зарегистрирован: 6.01.2016
      
#4 написал: Мать_Драконов
Вчера, 22:57
+4
Группа: Посетители
Репутация: (458|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 797
Звонит телефон. Мужик берёт трубку и говорит: "Алло! Это ФСБ?"
А там отвечают: "Да. А как Вы догадались????"
"Ну только ФСБ может дозвониться на телефон без симки и батарейки!"
Короче, это явно спецслужбы шалили)))
Зарегистрирован: 1.02.2019
  
#5 написал: Tanusha13666
Сегодня, 01:45
0
Группа: Посетители
Репутация: (185|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 833
Цитата: Ksenya078
У меня был немного другой случай. Мягкая игрушка, львёнок, у которой триста лет в обед батарейка села и игрушка эта была постирана много раз, сидит на полке много лет, никаких звуков, и вдруг как зарычит! Так жутко стало. Вот почему так. Спасибо, что поделились, +++.

Каратнуло что-то у него внутри)
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
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