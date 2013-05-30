Казнь черта

Саша Хоффманн Просмотров: 639 Комментарии: 5 +10 Вчера, 15:29 by

Прочитал историю под названием «Черт на дереве», и решил рассказать об одном эпизоде из своей «семейной летописи».В деревне, где моя бабушка прожила до шестнадцати лет, когда-то давно селяне поймали и убили черта. Натурально, поймали и убили – по классике, закололи вилами. Дело происходило до революции, в начале ХХ века, и свидетельницей событий была бабушка моей бабушки (т. е. моя прапрабабушка). Она рассказывала об этом внучке, а та уже нам.Как именно его ловили, об этом история умалчивает, но сам момент коллективной казни прапрабабка наблюдала лично, хотя и не с начала, и тело потом рассмотрела во всех подробностях. Она была еще девчонкой, но уже не малым ребенком, т. е. перепутать вряд ли могла. Говорила, что происходящее наблюдали, минимум, человек двадцать, а посмотреть на мертвого черта приходила, практически, вся деревня.Прабабка (опущу второе «пра») говорила, что черт был ростом примерно с 10-летнего ребенка, на ногах раздвоенные копыта, кожа полностью черная – не как у африканцев темно-коричневая, а именно чернющая, ноги обросшие черными волосами, торс спереди голый, а на спине тоже шерсть. Сзади редко поросший волосами тонкий хвост. На груди два соска, расположенных так же, как у людей. Руки на вид человеческие, с черными длинными когтями или ногтями. На голове вьющися волосы и рога примерно в палец длиной, не острые. Лицо черное, похожее на человеческое, но вытянутое вперед, по словам прабабки «как у собаки». Про уши ничего не сообщалось, как и про половые органы.Его побили палками и покололи вилами, и он умер, что странно для потусторонней сущности. Прабабка прибежала смотреть, когда уже его добивали, и он лежал без движения. Тело валялось на улице часа три, его рассмотрели во всех подробностях, но потом оно как-то слишком быстро стало издавать запах разложения, и его закопали за деревней.Моя бабушка (которая внучка прапрабабки), человек достаточно просвещенный и скептичный – и по сей день такая, сама выдвигала версию о человекообразной обезьяне, сбежавшей из зверинца или от хозяев, и показавшейся на глаза сельчанам, а они, никогда такого чуда не видевшие, приняли ее за черта. Но тут есть несколько нюансов против этой версии: рога, копыта и хвост, которые прабабка хорошо рассмотрела, и то, что когда черта закалывали, не появилось крови – ни красной, ни черной, никакой, будто кололи в мертвое мясо.Церковь находилась в соседнем селе, и когда батюшке рассказали об этих событиях, он особо сильно не удивился, похвалил людей, сказал – вот молодцы, правильно все сделали.Если бы знать точное или хотя бы примерное место, где закопали черта, можно было бы покопать в этом месте, вдруг удалось бы наткнуться на кости. Но прабабка об этом не знала или не упоминала, и бабушка моя тем более не в курсе.Московская губерния, год примерно 1905-06.

Ключевые слова: Черти деревня вилы авторская история

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