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Истории из жизни

Казнь черта

Прочитал историю под названием «Черт на дереве», и решил рассказать об одном эпизоде из своей «семейной летописи».
В деревне, где моя бабушка прожила до шестнадцати лет, когда-то давно селяне поймали и убили черта. Натурально, поймали и убили – по классике, закололи вилами. Дело происходило до революции, в начале ХХ века, и свидетельницей событий была бабушка моей бабушки (т. е. моя прапрабабушка). Она рассказывала об этом внучке, а та уже нам.
Как именно его ловили, об этом история умалчивает, но сам момент коллективной казни прапрабабка наблюдала лично, хотя и не с начала, и тело потом рассмотрела во всех подробностях. Она была еще девчонкой, но уже не малым ребенком, т. е. перепутать вряд ли могла. Говорила, что происходящее наблюдали, минимум, человек двадцать, а посмотреть на мертвого черта приходила, практически, вся деревня.

Прабабка (опущу второе «пра») говорила, что черт был ростом примерно с 10-летнего ребенка, на ногах раздвоенные копыта, кожа полностью черная – не как у африканцев темно-коричневая, а именно чернющая, ноги обросшие черными волосами, торс спереди голый, а на спине тоже шерсть. Сзади редко поросший волосами тонкий хвост. На груди два соска, расположенных так же, как у людей. Руки на вид человеческие, с черными длинными когтями или ногтями. На голове вьющися волосы и рога примерно в палец длиной, не острые. Лицо черное, похожее на человеческое, но вытянутое вперед, по словам прабабки «как у собаки». Про уши ничего не сообщалось, как и про половые органы.

Его побили палками и покололи вилами, и он умер, что странно для потусторонней сущности. Прабабка прибежала смотреть, когда уже его добивали, и он лежал без движения. Тело валялось на улице часа три, его рассмотрели во всех подробностях, но потом оно как-то слишком быстро стало издавать запах разложения, и его закопали за деревней.

Моя бабушка (которая внучка прапрабабки), человек достаточно просвещенный и скептичный – и по сей день такая, сама выдвигала версию о человекообразной обезьяне, сбежавшей из зверинца или от хозяев, и показавшейся на глаза сельчанам, а они, никогда такого чуда не видевшие, приняли ее за черта. Но тут есть несколько нюансов против этой версии: рога, копыта и хвост, которые прабабка хорошо рассмотрела, и то, что когда черта закалывали, не появилось крови – ни красной, ни черной, никакой, будто кололи в мертвое мясо.

Церковь находилась в соседнем селе, и когда батюшке рассказали об этих событиях, он особо сильно не удивился, похвалил людей, сказал – вот молодцы, правильно все сделали.

Если бы знать точное или хотя бы примерное место, где закопали черта, можно было бы покопать в этом месте, вдруг удалось бы наткнуться на кости. Но прабабка об этом не знала или не упоминала, и бабушка моя тем более не в курсе.
Московская губерния, год примерно 1905-06.

Вчера, 15:29 by Саша ХоффманнПросмотров: 639Комментарии: 5
+10

Ключевые слова: Черти деревня вилы авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Вчера, 18:17
0
Группа: Посетители
Репутация: (107|-8)
Публикаций: 24
Комментариев: 2 519
Насколько мне известно, в 1905 году Московский зоосад был частично разрушен и там был пожар по причине человеческих буйных революционных настроений. Животные разбежались по окрестностям, .... одна из обезьянок попала в ту злополучную деревню, с голодухи употребила хозяйские припасы, грелась в сенях..... . Некий безграмотный идиот, увидев животное, понял, что это чёрт и понёсся с воплем по деревне: ВОН ТАМ ЧЁЁЁЁЁЁРТ ! Ревностно сбежались все жители деревни и закололи обезьянку вилами, а потом пошли в село сообщить об этом батюшке. Батюшка искренне был рад и с похвалой провёл проповедь О ВРЕДЕ БЕСОВСКИХ НАСТРОЕНИЙ.
Впереди всех ждал революционный хаос, но увы, без той милой обезьянки. И кто знает, вполне возможно, что убийцы животного легли вслед. Вывод: надо было батюшку слушать.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#2 написал: Саша Хоффманн
Вчера, 20:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 26
Цитата: Eifersucht
Насколько мне известно, в 1905 году Московский зоосад был частично разрушен и там был пожар по причине человеческих буйных революционных настроений. Животные разбежались по окрестностям, .... одна из обезьянок попала в ту злополучную деревню, с голодухи употребила хозяйские припасы, грелась в сенях..... . Некий безграмотный идиот, увидев животное, понял, что это чёрт и понёсся с воплем по деревне: ВОН ТАМ ЧЁЁЁЁЁЁРТ ! Ревностно сбежались все жители деревни и закололи обезьянку вилами, а потом пошли в село сообщить об этом батюшке. Батюшка искренне был рад и с похвалой провёл проповедь О ВРЕДЕ БЕСОВСКИХ НАСТРОЕНИЙ.
Впереди всех ждал революционный хаос, но увы, без той милой обезьянки. И кто знает, вполне возможно, что убийцы животного легли вслед. Вывод: надо было батюшку слушать.


Спасибо за комментарий, я про зоосад в 1905 даже знал, но не увязал.
Но, во-первых, никакая мартышка или другая обезьянКа по габаритам и описанию не подходит, единственное кто стыкуется - это шимпанзе, довольно крупная обезьяна, а не обезьянка, хотя понимаю, что так жалостнее) Сбегал или пропадал кто-то из них - надо бы поискать, правда интересно.

Да, разгром и пожар в Московском зоосаду оч сильно согласовывается с описанным событием, можно было бы считать происшествие объясненным, но и тут есть "но". Революционные события происходили в декабре, а события в деревне моих предков - точно не зимой, было тепло, поэтому возникшей за три часа вони от трупа хоть и удивились, но не слишком. Вряд ли любая обезьяна продержалась бы в подмосковных лесах с декабря по, минимум, май. Да и забежала далековато по расстоянию, пока не была обнаружена "неграмотным идиотом". Удивительно, правда? При царе в деревнях большинство было грамотными, один дурак нашелся))

Во-вторых (точнее, в-третьих), рассматривали труп люди уж без нервов, спокойно, палками шевелили. Рога, копыта и хвост могли додумать в панике, но тут ее уже не было, а подробное описание не из десятых, а из вторых рук есть.
И в-четвертых, кровь. Если бы завалили бедную шимпанзе, там бы после вил была кровавая баня, а тут конкретизировалось, что вообще ни капли не было.
Ну и если гибелью гипотетической обезьяны обосновывать происходившие в дальнейшем события (сколько полегло, и т. д.) - тут нужны, минимум, несколько тысяч обезьян...

Нет, я вообще не настаиваю, что это реально был черт или кто-то подобный, иначе бы вообще не упомянул версию с обезьяной. Но сомнения есть.
Зарегистрирован: 2.09.2019
#3 написал: Talisha
Вчера, 23:02
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2151|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 508
Вот что вилы животворящие делают! И черту не уйти! scream
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#4 написал: Шерри
Вчера, 23:54
0
Группа: Посетители
Репутация: (63|0)
Публикаций: 40
Комментариев: 758
Деревенская сказка, в которую поверила сначала внучка прапрабушки, потом её внучка и т.д.
Черти, бесы, русалки, лешие, сюда же ангелы, святые духи, лярвы, приведения - это все жители тонкого мира.
Иногда проявляющиеся и воздействующие на реальный мир. Не имеющие физических тел.
Зарегистрирован: 3.06.2019
   
#5 написал: Летяга
Сегодня, 07:10
+1
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Публикаций: 1 070
Комментариев: 9 749
Цитата: Саша Хоффманн
единственное кто стыкуется - это шимпанзе, довольно крупная обезьяна,

У шимпанзе хвоста нет.
История понравилась именно тем, что много свидетелей. В том числе и останки хорошо рассмотрели.
И пусть за прошедшие годы история обросла несуществующими подробностями и утратила существенные детали, пусть.
Всё равно мы имеем рассказ о неком странном существе, которое можно убить обычными вилами. Мне вот сатиры сразу вспомнились.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
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