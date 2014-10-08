Домашние

Новость отредактировал Estellan - 4-10-2022, 20:00

Причина: Стилистика автора сохранена.

ProstoЯ Просмотров: 1 103 Комментарии: 5 +20 4-10-2022, 20:00 by

Началось все с того, что в конце декабря 2020 у нас в квартире Некто или нечто активизировался. Самое первое столкновение с Этим произошло ночью.Как обычно, ночью спала. И тут вдруг среди сна резко открываю глаза. Открыла и думаю «С чего это вдруг?» В ту же секунду мне в плечо кто-то или что-то тыкает пальцем, ритмично, раз шесть. Пальчик маленький, как детский. Моя дочь в это время спала в другой комнате и она очень давно уже не маленькая.Страшно не было. Пожалела об одном, что не спросила сразу :"К добру или к худу?"Утром об этом сказала мужу. Он задумчиво посмотрел на меня и произнес:- Опять началось? Когда ты пошла умываться, мне на ноги, по ощущениям, кто-то маленький запрыгнул и потоптался. Посмотреть кто это – не рискнул.У нас есть собака. Но если бы он запрыгнул, то это не ощущалось бы как «маленький», так как это полуторагодовалый, достаточно упитанный корги.Через день, когда мы с мужем проснулись, и встали с постели, то боковым зрением заметили, как что-то метнулось по подушкам. Выглядело это как тень, и пронеслась она с легким шорохом.Через несколько дней, вечером, Этот проявился в движении под одеялом, как будто кто-то достаточно сильно потянул за нижнюю часть пододеяльника.Через пару дней, ночью проснулась от того, что тот же маленький пальчик Этого лезет мне в глаз. Причем между век. Почувствовала пальчик, как шероховатость, дотронувшаяся до внутренней части век. Страха опять не испытывала и через пару минут опять уснула.Примечательно то, что пару лет назад, однажды проснувшись утром, я ощутила дикую боль в правом глазу. После посещения офтальмолога выяснилось, что у меня химический ожог роговицы. Но каким образом я его получила ночью, когда спала, ни я себе, ни врач мне не смог ответить. Глаз после длительного лечения все равно периодически болел, а если не болел, то в нём было ощущение сухости и дискомфорта .Проснувшись уже утром, я обнаружила, что ощущение дискомфорта в правом глазу исчезло. Получается, меня вылечили?В начале января 2021 года, Этот опять себя проявил с хорошей стороны.Утром поставила вариться компот из сухофруктов. Пока собиралась на работу, всё время помнила о том, что: "Уходя выключи всё!" Но забегалась, и забыла. Уже надевая куртку, вдруг услышала звук, доносящийся с кухни, похожий толи на всхлип, толи на чавканье. Причем наш пёсель резко навострил уши и повернул голову в сторону кухни. Я тихонько прокралась на кухню, так как испытывала легкий страх от того, что не могла логически себе объяснить источник возникновения звука, да и свет на кухне не горел, и вдруг вижу, что газ то я не выключила. Этот своим всхлипом заставил меня зайти на кухню, чтобы я увидела невыключенный газ.Буквально через пару ночей вдруг опять резко просыпаюсь среди ночи. Но в тот раз было всё по-другому. Я резко открыла глаза и услышала, как кто-то тяжелой поступью заходит в комнату. По ощущению, шаги были, как у статуи из мультфильма «Заколдованный мальчик». Страх, который я испытала, был липким, как паутина, он окутал всё тело и не было возможности даже пальцем пошевелить. Я не могла даже глаза в сторону повернуть. Я понимала, что это сонный паралич, но реальность, которую я могла видеть, а это был потолок нашей квартиры, люстра, свет от уличных фонарей на потолке, верхняя часть штор на окне, заставляли меня сомневаться в том, что паралич именно сонный. Но в то же время я осознавала, что если бы реально в физическом мире кто-то стоял около нашего дивана, то собака бы однозначно отреагировала, а я слышала его мирное посапывание. Получается, что ощущала Этого только я.Мне хотелось закричать, но я могла только мычать, губы не двигались. Я старалась изо всех сил заорать, чтобы разбудить мужа, и мне наконец это удалось. Муж проснулся, спросил: «Ты чего?», и дотронулся до меня рукой. В ту же секунду этот дикий страх вместе с оцепенением исчезли. Я осмотрела комнату. Всё было как обычно, только сердце колотилось, как бешенное.Через три дня я попала в больницу с двухсторонней пневмонией.Мои домашние меня предупреждают.

Ключевые слова: Нечто дом тень авторская история

Другие, подобные истории: