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Истории из жизни / Страшные фото

Когда я болела.

Странное фото получилось во время окуривания квартиры.
Я немного заболела: горло, насморк и все вытекающие симптомы от переохлаждения.
Решила почистить квартиру окуриванием трав. Зажгла травы в воске, в чаше, обошла всю квартиру и оставила чашу посередине комнаты догорать. Сама легла на кровать.
Травы прогорели и пошёл обильный дым, я решила сфотографировать комнату в дыму, чтобы отправить подруге и...увидела странный силуэт, в телевизоре, который ещё и руки ко мне тянет. Сфоткала ещё раз, никаких силуэтов нет.
Во время окуривания в моей комнате пошёл странный треск мебели, сначала стол щелкнул, потом шкаф несколько раз.
В моем самочувствии ничего не изменилось, единственное, что к вечеру очень сильно разболелась голова.
Очищение проводила сегодня 16 сентября.

Как вы думаете, что это?
Первые два фото во время окуривания.
Третье фото сделала через 10 минут, когда дым развеялся.

Когда я болела.
Когда я болела.
Когда я болела.

Вчера, 19:22 by ШерриПросмотров: 948Комментарии: 15
+5

Ключевые слова: Привидение больные болезнь сущности авторская история

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Комментарии

#1 написал: Arhip
Вчера, 19:30
+8
Группа: Комментаторы
Репутация: (1938|0)
Публикаций: 101
Комментариев: 1 968
Наверное трава очень забористая была.
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#2 написал: Jako tako
Вчера, 21:10
+3
Группа: Посетители
Репутация: (258|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 154
В последнее время видела как минимум два видео про выключенные телевизоры, в отражении которых рядом с хозяином квартиры/автором видео как будто сидит кто-то ещё. В реальности рядом никого не было. Со своим телевизором я такое проделывать боюсь, честно говоря. Но мне кажется, что это какой-то глюк, объяснимый с т.з. физики. Я надеюсь, что это так можно объяснить.
Но сама ситуация жуткая. Здесь же странно, что нечто было видно только на одном фото, а не на всех. Может быть дым так подшутил.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#3 написал: ПИК НИК
Вчера, 21:12
+3
Группа: Посетители
Репутация: (771|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 186
Страшно! Очень страшно! Мы, не знаем, что это такое... Еслиб мы знали, что это такое...
Но мы к сожалению не знаем!)))
Не принимайте близко к сердцу, мой коммент! Вам то в тот момент, было минимум некомфортно, я понимаю)
Некий персонаж, похоже не ожидал с вашей стороны такой подлости!) Корёжило бедолагу... Травка действительно была непростая! Вероятно с наговором рвалась...
Молитвы разные)
Но я ничего ужасного не увидел на фото, возможно просто не передаёт камера!
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#4 написал: Шерри
Вчера, 21:31
+4
Группа: Посетители
Репутация: (60|0)
Публикаций: 40
Комментариев: 737
Цитата: Arhip
Наверное трава очень забористая была.

Полынь и чертополох. Могу поделиться, расскажете потом забористая трава или нет)

Цитата: ПИК НИК
Страшно! Очень страшно! Мы, не знаем, что это такое... Еслиб мы знали, что это такое...
Но мы к сожалению не знаем!)))
Не принимайте близко к сердцу, мой коммент! Вам то в тот момент, было минимум некомфортно, я понимаю)
Некий персонаж, похоже не ожидал с вашей стороны такой подлости!) Корёжило бедолагу... Травка действительно была непростая! Вероятно с наговором рвалась...
Молитвы разные)
Но я ничего ужасного не увидел на фото, возможно просто не передаёт камера!

Оговор был от болезней. Вот я и думаю, как интересно болезни выглядят в тонком мире mask
Кстати, я странным образом на утро выздоровела. Лечилась только чаем с мёдом. Обычно меньше недели не болею.
Зарегистрирован: 3.06.2019
   
#5 написал: ПИК НИК
Вчера, 21:43
+5
Группа: Посетители
Репутация: (771|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 186
Оговор был от болезней. Вот я и думаю, как интересно болезни выглядят в тонком мире

Вероятно так, как вы себе это представляете.
А вообще, если сейчас помечтать))) если снизойти до понимания жизни , сопоставив её с Матрицей , то болезнь - это программа по образу и подобию компьютерной, а молитва/заговор, это программа способная ей противостоять.
И тут, как повезёт с "программистом"))) Чья то программа, да победит!))))
Но, это не точно!)))
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#6 написал: Arhip
Вчера, 23:13
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1938|0)
Публикаций: 101
Комментариев: 1 968
Цитата: Шерри
Цитата: Arhip
Наверное трава очень забористая была.

Полынь и чертополох. Могу поделиться, расскажете потом забористая трава или нет)

Полынь? Еще какая забористая. Чертополох не курил, не знаю.

Цитата: Шерри
Кстати, я странным образом на утро выздоровела. Лечилась только чаем с мёдом. Обычно меньше недели не болею.

Мед это природный антисептик и антибиотик. Я только им и лечусь. Главное горячим чаем не запивать и в холодильнике не хранить.
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#7 написал: Дама в черном
Вчера, 23:46
+5
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 390
Я ничего не утверждаю, просто первое что пришло на ум, это может быть отражение человека, делающего фото, держа перед собой телефон. И дыма не видно
Зарегистрирован: 4.08.2014
 
#8 написал: Шерри
Сегодня, 00:21
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Репутация: (60|0)
Публикаций: 40
Комментариев: 737
Цитата: Дама в черном
Я ничего не утверждаю, просто первое что пришло на ум, это может быть отражение человека, делающего фото, держа перед собой телефон. И дыма не видно

Я специально сфотографировала телевизор без дыма, чтобы было с чем сравнить.
В квартире никого кроме меня небыло, а я фотографировала, лежа с кровати.
Зарегистрирован: 3.06.2019
   
#9 написал: Плюшечка
Сегодня, 02:37
0
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Репутация: (13|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 85
Я вообще вижу морду питбуля, в левой части экрана)
Зарегистрирован: 22.01.2018
#10 написал: Kinigos
Сегодня, 03:30
+1
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Репутация: (409|-3)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 917
[img=|Рассвет 2020]http://postimg.cc/xXXW5DpY][/url][/img]

Цитата: Kinigos
[img=|Рассвет 2020]http://postimg.cc/xXXW5DpY][/url][/img]


Две фотки рассвета, тоже в очертаниях над солнцем при желании можно узреть фигуру. Картина была впечатляющая.
Качество дерьмо, загрузилось мелко, не рассмотреть их.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#11 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 03:54
+2
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 645
Цитата: Arhip
Чертополох не курил, не знаю.


А зря. Попробуйте. smile
Зарегистрирован: 8.10.2014
    
#12 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 06:45
+1
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 127
Комментариев: 6 967
Ничего не вижу.
У меня было как - то. Решила почему то поснимать в бане. Сразу скажу, камера простого телефона была очень слабая. И на одном кадре получилась четырёхпалая, с уродливой головой фигура, которая склонилась над тазиком. Игра теней или что, непонятно.
Это было давно, где та карта памяти и сама уже не знаю.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#13 написал: daytaler
Сегодня, 07:19
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Комментариев: 2 576
Цитата: ПИК НИК
И тут, как повезёт с "программистом"))) Чья то программа, да победит!))))

Именно так, в какую программу направишь энергию, та и победит.

Нас трое: ты, я и болезнь. Чью сторону возьмешь, та сторона и победит.
Авиценна (Ибн Сина)
Зарегистрирован: 16.10.2014
      
#14 написал: daytaler
Сегодня, 07:44
0
Группа: Посетители
Репутация: (127|-6)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 576
Цитата: Arhip
Мед это природный антисептик и антибиотик.

Но сила его запечатана в сотах.
Колодный мёд - настоящий лекарь.
Зарегистрирован: 16.10.2014
      
#15 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 08:40
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 645
Цитата: daytaler
Цитата: Arhip
Мед это природный антисептик и антибиотик.

Но сила его запечатана в сотах.
Колодный мёд - настоящий лекарь.

Прежде чем до мёда добраться для начала надо ещё с правильными пчелами договориться, а то мёд будет "неправильный".
Зарегистрирован: 8.10.2014
    
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