Когда я болела.Странное фото получилось во время окуривания квартиры.
Я немного заболела: горло, насморк и все вытекающие симптомы от переохлаждения.
Решила почистить квартиру окуриванием трав. Зажгла травы в воске, в чаше, обошла всю квартиру и оставила чашу посередине комнаты догорать. Сама легла на кровать.
Травы прогорели и пошёл обильный дым, я решила сфотографировать комнату в дыму, чтобы отправить подруге и...увидела странный силуэт, в телевизоре, который ещё и руки ко мне тянет. Сфоткала ещё раз, никаких силуэтов нет.
Во время окуривания в моей комнате пошёл странный треск мебели, сначала стол щелкнул, потом шкаф несколько раз.
В моем самочувствии ничего не изменилось, единственное, что к вечеру очень сильно разболелась голова.
Очищение проводила сегодня 16 сентября.
Как вы думаете, что это?
Первые два фото во время окуривания.
Третье фото сделала через 10 минут, когда дым развеялся.
Вчера, 19:22 by ШерриПросмотров: 948Комментарии: 15
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