Когда я болела.

Шерри Просмотров: 948 Комментарии: 15 +5 Вчера, 19:22 by

Странное фото получилось во время окуривания квартиры.Я немного заболела: горло, насморк и все вытекающие симптомы от переохлаждения.Решила почистить квартиру окуриванием трав. Зажгла травы в воске, в чаше, обошла всю квартиру и оставила чашу посередине комнаты догорать. Сама легла на кровать.Травы прогорели и пошёл обильный дым, я решила сфотографировать комнату в дыму, чтобы отправить подруге и...увидела странный силуэт, в телевизоре, который ещё и руки ко мне тянет. Сфоткала ещё раз, никаких силуэтов нет.Во время окуривания в моей комнате пошёл странный треск мебели, сначала стол щелкнул, потом шкаф несколько раз.В моем самочувствии ничего не изменилось, единственное, что к вечеру очень сильно разболелась голова.Очищение проводила сегодня 16 сентября.Как вы думаете, что это?Первые два фото во время окуривания.Третье фото сделала через 10 минут, когда дым развеялся.

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