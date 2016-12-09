Видение

Летяга Просмотров: 1 166 Комментарии: 7 +11 27-02-2025, 11:50 by

Хотите верьте, хотите нет, но я в детстве видела смерть.Дело было на даче: тихое, уединенное место, до Москвы ~200 км, до ближайшего города около 10. Ни канализации вам, ни водопровода — короче, глушь. Случайных людей нет, все соседи и друг друга знают по имени-отчеству. Ребятне вольно и весело, поэтому каникулы я проводила исключительно там.В В одну из ночей ложусь спать. Точное время не знаю, но где-то под утро я вдруг резко просыпаюсь и вижу, как в кресле напротив моей кровати сидит смерть. Натуральная, блин, смерть! Белый скелет в черной мантии с капюшоном на черепе, коса в правой руке, левая покоится на подлокотнике. Именно покоится: жест был царственно-спокойный, да и мне не было страшно. Я подумала, что сплю, это всё сон и нереальность, поэтому накрылась одеялом с головой и отвернулась. Но любопытство родилось вперед меня, так что я выглянула и обалдела: смерть нависла прямо надо мной!!! Между нашими лицами было сантиметров двадцать, не больше. Мне чуть плохо не стало, я обратно залезла под одеяло и замерла. Повторюсь, страха как такового не было, скорее ощущение какой-то неправильности, как найти ошибку в собственном смс. Косяк, короче, ошибочка вышла.)Я вылезаю в третий раз. На сей раз смерть стояла уже в дверном проеме, уходила, но обернулась на меня. И так же молча ушла. Я легла спать дальше.Утром из разговора взрослых я поняла, что у соседей что-то случилось, но что именно, мне не сказали. Уже потом дети на улице доложили, что у них умер дедушка, и вот тут мне стало страшно.) Я всё рассказала домашним, они отнеслись скептически. Кресло, правда, заменили, когда я категорически отказалась на него не то что садиться, но даже заставляла всех с него встать.Бабуля потом ходила в храм, видимо, моя настойчивая истерика по поводу несчастного кресла ее убедила.)Автор - datisDaria.

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