Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Видение

Хотите верьте, хотите нет, но я в детстве видела смерть.

Дело было на даче: тихое, уединенное место, до Москвы ~200 км, до ближайшего города около 10. Ни канализации вам, ни водопровода — короче, глушь. Случайных людей нет, все соседи и друг друга знают по имени-отчеству. Ребятне вольно и весело, поэтому каникулы я проводила исключительно там.

В В одну из ночей ложусь спать. Точное время не знаю, но где-то под утро я вдруг резко просыпаюсь и вижу, как в кресле напротив моей кровати сидит смерть. Натуральная, блин, смерть! Белый скелет в черной мантии с капюшоном на черепе, коса в правой руке, левая покоится на подлокотнике. Именно покоится: жест был царственно-спокойный, да и мне не было страшно. Я подумала, что сплю, это всё сон и нереальность, поэтому накрылась одеялом с головой и отвернулась. Но любопытство родилось вперед меня, так что я выглянула и обалдела: смерть нависла прямо надо мной!!! Между нашими лицами было сантиметров двадцать, не больше. Мне чуть плохо не стало, я обратно залезла под одеяло и замерла. Повторюсь, страха как такового не было, скорее ощущение какой-то неправильности, как найти ошибку в собственном смс. Косяк, короче, ошибочка вышла.)

Я вылезаю в третий раз. На сей раз смерть стояла уже в дверном проеме, уходила, но обернулась на меня. И так же молча ушла. Я легла спать дальше.

Утром из разговора взрослых я поняла, что у соседей что-то случилось, но что именно, мне не сказали. Уже потом дети на улице доложили, что у них умер дедушка, и вот тут мне стало страшно.) Я всё рассказала домашним, они отнеслись скептически. Кресло, правда, заменили, когда я категорически отказалась на него не то что садиться, но даже заставляла всех с него встать.

Бабуля потом ходила в храм, видимо, моя настойчивая истерика по поводу несчастного кресла ее убедила.)


Автор - datisDaria.
Источник.

27-02-2025, 11:50 by ЛетягаПросмотров: 1 166Комментарии: 7
+11

Ключевые слова: Дача ночь смерть сосед видение

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Tigger power
27 февраля 2025 12:18
+3
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2901|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 016
Тоже видела, но во сне, и просто некто в чёрном одеянии. Под ним просто темнота +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#2 написал: Bombay_cat
27 февраля 2025 19:20
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 75
Общаюсь с пожилыми людьми и нет-нет, рассказывают, что видели Смерть. В виде скелета, когда в балахоне и при косе, а когда и без. Она никогда не представляется, но видящий знает, кто это. И видят её идущей куда-то к живущим по соседству. Так что не редкое видение.
Зарегистрирован: 15.07.2013
#3 написал: Скарм
27 февраля 2025 20:04
+4
Группа: Посетители
Репутация: (81|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 587
Вот интересно, почему Смерть видят в таком, так сказать, "жутком и общепризнанном виде"? Думаю, это наше сознание так визуально интерпретирует некую сущность из других миров. +++++++++
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
#4 написал: Talisha
Вчера, 07:45
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2086|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 486
Да, этот образ смерти уже такой "общепринятый", поэтому и проявляется Жнец так для многих. Но кто-то иначе видит.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#5 написал: Скарм
Вчера, 16:26
0
Группа: Посетители
Репутация: (81|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 587
Цитата: Talisha
Да, этот образ смерти уже такой "общепринятый", поэтому и проявляется Жнец так для многих. Но кто-то иначе видит.

В своём рассказе "Полуночный автобус" я вывел иной образ смерти - красивой женщины.
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
#6 написал: kot513
Вчера, 23:24
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 40
Я смерть не видел, но в день, когда умер дедушка, пришёл домой и, заходя в кухню, почувствовал, что случилось что-то непоправимое. Дедушка в это время лежал в больнице с очередным инфарктом. Ещё обратил внимание на часы - пять тридцать. Потом приехала мама и сказала: да, ровно в пять тридцать вечера дедушки не стало.

То есть, почувствовать приближение смерти кого-то из близких действительно можно, а остальное дорисовывает подсознание. Образ Мрачного Жнеца или старухи с косой просто очень популярен в культуре.
Зарегистрирован: 31.03.2018
#7 написал: Black Bagira
Сегодня, 08:38
0
Группа: Посетители
Репутация: (1225|-2)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 729
Когда заболел мой любимый дедушка, он лежал дома, до вызова скорой помощи,мне было 10 лет и дома я была одна, мама куда то отлучилась...Так я никого не видела,но прям чувствовала что то , стала громким шепотом уговаривать смерть уйти, оставить моего дедушку, не забирать с собой, прогоняла ее, умоляла уйти , плакала...Дедушку увезли на "скорой" в город и там к нашему огромному горю, он вскоре скончался(((
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.