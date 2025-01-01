Голова

Летяга Просмотров: 34 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:49 by

Несколько лет назад приснился сон с покойным дедушкой. Он мне звонил по телефону и что-то пытался рассказать. Голос был такой громкий и словно совсем рядом.Я находился в какой-то мегаогромной библиотеке. Он сказал сходить на железную дорогу (я живу недалеко от железнодорожного полотна) и посмотреть на голову. Я не понял. Какая голова? Но пошел. Там на путях лежала голова мужчины, чье лицо скрывали волосы. Я попытался ее поднять и проснулся.Рассказал сон матери, она говорит: «Пойдем в церковь сходим». А я не верующий и не религиозный, мне стало интересно. Хотя после сна нутро было ледяное просто от ужаса. Не знаю, что так повергло в шок.Короче, мы пришли в церковь, там была служба или что-то такое. Воскресенье, 11 сентября. Стою жду, пока маман там свечки купит и дела поделает.Подходит она ко мне с батюшкой, типа: «Расскажи, что тебе снилось». Ну я в двух словах говорю, мол, голова мужчины, отделенная от тела, на путях. То-сё. Священник говорит: «А! Так это сегодня праздник же, Усекновение головы Иоанна Крестителя! Он вам приснился, наверное, что-то рассказать хотел? Не хотите после службы остаться обсудить?!» Я растерялся, выдавил что-то типа «нет» и смылся. Было жутко.Автор - BuyakiBom.

Ключевые слова: Сон дедушка голова священник праздник

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