Молитва за отца

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:49

Причина: Стилистика автора сохранена

капитанская дочка Просмотров: 310 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 08:49 by

В тот год лето выдалось очень знойным и засушливым.Двоюродная сестра моя Татьяна вместе со своим отцом все летние месяцы пытались сохранить урожай их сада-огорода.Дядя Женя был уже, как говорится, «в возрасте», но энергичен и бодр не по годам. Как мог, старался помочь любимой дочери. Душа болела за нее, ведь прошлой зимой Татьяна овдовела. Любящий и заботливый муж Алексей погиб в автомобильной аварии, и дядя взял на себя заботу о дочери и малолетних внучках.День был солнечный, яркий и очень жаркий. Семья собирала урожай вишни. Крупные, гладкие, блестящие ягоды наполняли ведра.«Ох и компотов накручу», — мечтала Татьяна.«Варенье сделаем!» — вторил отец.За делами и разговорами время пролетело незаметно. Вот уже и солнце стало клониться к закату.«Пора домой! Пап, загружай машину!» — Татьяна пошла в садовый домик переодеться, как вдруг услышала громкий стон. Выбежав из домика, она бросилась к отцу. Дядя Женя, весь бледный, сидел около машины, вокруг него была рассыпана собранная вишня.«Дочка... Как же ты будешь без меня...» — только и смог прошептать он и, закрыв глаза, сполз на землю.«Помогите! Люди! Помогите!» — закричала Татьяна на весь дачный поселок.Со всех сторон подбежали соседи. Один из них стал оказывать первую медицинскую помощь, кто-то положил на лоб дяде мокрое полотенце.Подъехала скорая. Врачи проверили пульс, сделали укол и сразу подключили дефибриллятор.Через несколько минут врач повернулся к плачущей Татьяне и молча покачал головой.Таня и так всё поняла, без слов. Отец лежал, запрокинув голову, лицо стало бледно-серым, нос вытянулся и заострился.«Надо его накрыть», — сказал кто-то.Таня пошла в домик, чтобы взять покрывало для отца.Страшная сердечная боль и тоска пронзили ее, и женщина стала кричать:«Господи! Милостивый! Молю тебя! Не отбирай у меня отца! Мужа забрал, оставь отца! Он еще не старый, крепкий, отсрочь его последний час! Он самый лучший, добрый! Как девчонки будут без деда своего ненаглядного! Прояви свою милость! Прошу тебя! Услышь меня!»Вдруг с улицы послышались удивленные возгласы и крики. Отец открыл глаза и пытался сесть. Все еще бледный, слабый, но живой!Танюшка бросилась к отцу, обнимала его и приговаривала: «Родной ты мой, дорогой!»Врачи, придя в себя, кинулись обследовать бывшего покойника — все было нормально, только пониженные давление и температура.«Может, в больницу?» — неуверенно спросил врач.«Все нормально», — сказал дядя. — «Мы домой!»«Первый раз у меня на практике такой случай. А мы уж сигнальный лист начали оформлять...» — продолжил врач скорой помощи.Этой истории уже больше 12 лет. В прошлом году дяди Жени не стало, смерти он не боялся, к концу жизни говорил: «Пора мне, ждут меня там!».Но на наши вопросы о том, что он видел, чувствовал во время своей «маленькой» смерти, отвечал: «Не помню!».

Ключевые слова: Дядя сестра смерть молитва авторская история

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