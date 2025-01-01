Сон во сне

Сон во снеКогда я была школьницей, мой папа всегда, все 10 лет, будил меня по утрам. Мама уходила на работу гораздо раньше и оставляла заботливо развешанные на спинке стула вещи и вкусный завтрак. А будить меня, собирать и отводить в школу класса до 5-го — была ответственность папы. И даже в более старших классах, будучи девушкой, когда я уже сама собиралась и добиралась до школы, он по-прежнему продолжал меня будить со словами: «Всё спишь и спишь, соня, давай уже вставай скорее, опоздаешь». Я всегда настолько крепко спала, что никогда не слышала будильник)
И вот, спустя почти 10 лет после смерти папы и более 20 лет с окончания школы, я — беременная вторым малышом на последних сроках, сплю, при этом вижу разные сны. И тут меня из моего сладкого сна буквально выдергивает отчетливый знакомый и ласковый голос: «Всё спишь и спишь, соня, давай уже вставай скорее, опоздаешь».
Я проснулась, как в тумане, а уже вовсю идут схватки, пора в роддом.
Скорее будить мужа, успели, всё прошло хорошо. Спасибо, папочка, даже ВО СНЕ из СНА вытащил свою соню. 🧡
Новость отредактировал Летяга - Вчера, 15:33
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 15:33 by shellysПросмотров: 199Комментарии: 0
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