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Истории из жизни

И снова о домовом

В нашей двухкомнатной квартире планировка такова, что пройти во вторую маленькую комнату можно только через кухню.

В то время жила у нас наша любимица трёхцветная кошка Соня. Сын нашёл её на улице малипусенькую (помещалась на ладони, да ещё и место оставалось), грязную и голодную. Отмыли, откормили. Соня - это потому что она сначала много спала. Ела и спала. Так набедовала кроха. И, хотя кошки очень независимые, но Соня выбрала себе хозяина - моего сына. Перед сном у них был обязательный ритуал: Соня минут на 10 приходила к своему хозяину, мурчала ему, иногда отмывала от воображаемой грязи. Потом уходила по своим кошачьим делам. Надо ещё сказать, что Сонечка больше никогда не ходила на улицу и прожила 17 лет.

В этот вечер сын уже улёгся. А я заканчивала кухонные хлопоты и боковым зрением вижу, что под стулом, стоящим у двери в маленькую комнату, сидит Соня. Такой трёхцветный колобок. Удивилась несказанно. Не было ни одного вечера, чтобы кошка нарушила ею же заведённый ритуал. Говорю сыну, мол не порядок, почему это Сонечка не у тебя, неужели ты её выгнал. И слышу в ответ, что кошка уже давно на "своём боевом посту" и домывает ему ухо.

Вот так дедушка-соседушка показался мне.

Вчера, 11:55 by НиксаПросмотров: 564Комментарии: 5
+11

Ключевые слова: Кошка домовой кухня авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 12:50
+4
Группа: Друзья Сайта
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Публикаций: 13
Комментариев: 5 896
Мне не хватает всегда нескольких штрихов в таких историях, вот спросили вы у сына, он ответил, а дальше то что? Клубок этот: исчез, сказал "хай, голубушка" или просто продолжил сидеть? Так то плюс конечно, за спасение Сони)
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#2 написал: VENDETTA
Вчера, 13:00
+7
Группа: Друзья Сайта
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Комментариев: 6 207
Вашу кошку там и тут передают) +
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
#3 написал: Mandor
Вчера, 13:36
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Чудны дела, чудны. Вполне возможно, что просто показалось, нет? Подсознание оно такое.... особенно на крае зрения. И таки да, куда потом делась кошка у двери?
Зарегистрирован: 6.05.2011
 
#4 написал: Talisha
Вчера, 15:05
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Фантомчик кошки это был. Самые мистичные зверьки - они яркие следы-отпечатки оставляют в пространстве slowpoke
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#5 написал: NEMO 1
Сегодня, 00:38
+2
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Хорошая, добрая история, возможно о домовом, хотя на мой взгляд о аномальных искажениях реальности....
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
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