И снова о домовом

Никса Просмотров: 564 Комментарии: 5 +11 Вчера, 11:55 by

В нашей двухкомнатной квартире планировка такова, что пройти во вторую маленькую комнату можно только через кухню.В то время жила у нас наша любимица трёхцветная кошка Соня. Сын нашёл её на улице малипусенькую (помещалась на ладони, да ещё и место оставалось), грязную и голодную. Отмыли, откормили. Соня - это потому что она сначала много спала. Ела и спала. Так набедовала кроха. И, хотя кошки очень независимые, но Соня выбрала себе хозяина - моего сына. Перед сном у них был обязательный ритуал: Соня минут на 10 приходила к своему хозяину, мурчала ему, иногда отмывала от воображаемой грязи. Потом уходила по своим кошачьим делам. Надо ещё сказать, что Сонечка больше никогда не ходила на улицу и прожила 17 лет.В этот вечер сын уже улёгся. А я заканчивала кухонные хлопоты и боковым зрением вижу, что под стулом, стоящим у двери в маленькую комнату, сидит Соня. Такой трёхцветный колобок. Удивилась несказанно. Не было ни одного вечера, чтобы кошка нарушила ею же заведённый ритуал. Говорю сыну, мол не порядок, почему это Сонечка не у тебя, неужели ты её выгнал. И слышу в ответ, что кошка уже давно на "своём боевом посту" и домывает ему ухо.Вот так дедушка-соседушка показался мне.

Ключевые слова: Кошка домовой кухня авторская история

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