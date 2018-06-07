Трясина

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:52

Причина: Стилистика автора сохранена

Восьмая тень Просмотров: 271 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 08:52 by

Доброго дня, уважаемые.Хочу поведать вам историю, которую мне свекровь недавно рассказала.Мы с мужем несколько лет живем в столице, а мама мужа — в одном из городов Поволжья. Другой близкой родни, кроме нас, у нее нет, но она еще весьма бодрая старушка и не спешит обменивать свой привычный уклад жизни на столичную суету.История произошла пару лет назад в конце марта.Есть у свекрови гараж. Пока сын с нею жил, машину там хранил, а как уехали, стал гараж местом складирования всего «особо ценного», что и выбросить жалко, и дома хранить не хочется.Также в гараже есть так называемая яма — погреб для хранения солений и овощей дачных. И вот однажды свекровь обнаружила, что ни свеклы, ни моркови не осталось дома — надо в яму лезть, ну и отнести что-то еще в гараж на хранение. Женщина уже не юная, за 70, хотя вполне еще бодрая, нагрузила она скарбом тележку свою на колесах и двинулась в путь. Гараж-то недалеко, 3 квартала пешком.Далее от первого лица.Дошла, дверь гаража за собой прикрыла, выгрузила поклажу, надо в яму лезть за банками да овощами. Щелк выключателем — а лампочка-то в яме перегорела. Ну про себя думаю: «Я же помню, где у меня что, наберу как-нибудь» — и полезла вниз. А лестница там такая, что приходится спиной вперед лезть по ней. Спускаю ногу с последней ступеньки и чувствую — лужа по щиколотку на полу, расстроилась, подумала: «Мало ли, по весне заливать начало яму — где-то прохудилась изоляция», но раз уж одну ногу намочила — то и вторую уже придется, надо же встать и развернуться к полкам да коробу с овощами. Ставлю вторую ногу на пол и чувствую — начала земля вниз уходить, будто болото какое засасывает, вот уже и до середины голеней ноги в воде, а достать их не получается. Кричи-не кричи, а кто там на крики в гаражах пойдет — место не слишком людное. Чудом каким-то высвободилась, залезла наверх по лесенке обратно, отдышаться не могу, яму быстро закрыла крышкой. А сама босая стою — ботинки походные в яме остались. Ладно в гараже валенки старые мужа покойного стояли — в них домой и добрела с пустой тележкой.На следующий день попросила соседа с ней сходить, свет проверить и состояние ямы. Приходят, лампочку вкручивают — а пол ямы сухой совершенно, ни следа воды, а ботинки на полу лежат.С тех пор она больше старается в яму одна не лазать, дождется компании — тогда и идут вместе, не так страшно.Вот и вопрос — что это было?

Ключевые слова: Яма трясина свекровь гараж авторская история

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