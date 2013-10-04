Встреча с потусторонним

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:24

Причина: Стилистика автора сохранена

Summertime Просмотров: 241 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 07:24 by

В предыдущей своей истории я уже рассказала вам, как моя родная тётя видела ночью моего умершего отца, скончавшегося незадолго до этого. Впоследствии она осталась жить с нами, со мной и мамой. Как-то вместе было не так одиноко, да и поддерживали мы друг друга в те тяжёлые и непростые времена.Тётя жила в зале и периодически говорила, что ночью слышит, как кто-то играется с новогодними шариками, перебирает их — у нас в зале за телевизором стояли коробки с игрушками. А однажды ночью она прибежала испуганная к нам, сказала, что кто-то сел ей на грудь, да сел так, что она не могла пошевелиться даже, и как только она хотела закричать, нечто закрыло ей рот лапой, и так продолжалось несколько секунд. В общем, потом мы несколько дней спали все вместе в одной комнате.И вот с этим телевизором и стоящими за ним коробками есть ещё одна история, но связанная уже со мной. У нас постоянно отходил кабель от телевизора, пропадало изображение, и приходилось этот кабель каждый раз заново втыкать. Делать это было крайне неудобно, нужно было туда постоянно заглядывать, я про заднюю панель, искать вход для кабеля. Телевизор тогда ещё был широкий, не то что сейчас. Короче, всеми этими манипуляциями, как я полагаю, мы крайне беспокоили кого-то или чего-то. И вот в очередной раз я решила, что нужна изолента для фиксации кабеля, и пошла в коридор, там был встроенный шкаф со всеми инструментами. Взяла я все необходимое, разворачиваюсь и иду по направлению к залу, как слышу звук по типу барабанной дроби или быстрого топота/стука, как будто кто-то руками попеременно быстро стучит по поверхности. И тут я впадаю в некое измененное состояние, оглядываюсь, а по полу в виде тёмного пятна или облака что-то движется в мою сторону, проходит возле меня, касается плеча и на выход к входной двери. Не было страха, а был просто ступор. А потом, как по щелчку, я вернулась в реальность. Что это было или кто, остаётся только догадываться. Сколько лет прошло, но до сих пор помню это странное ощущение, словно весь мир и окружающее тебя остановилось и находится за гранью. Вот такая личная история встречи с необъяснимым.Спасибо.

Ключевые слова: Телевизор кабель стук сонный паралич авторская история

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