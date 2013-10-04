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Истории из жизни

Встреча с потусторонним

В предыдущей своей истории я уже рассказала вам, как моя родная тётя видела ночью моего умершего отца, скончавшегося незадолго до этого. Впоследствии она осталась жить с нами, со мной и мамой. Как-то вместе было не так одиноко, да и поддерживали мы друг друга в те тяжёлые и непростые времена.
Тётя жила в зале и периодически говорила, что ночью слышит, как кто-то играется с новогодними шариками, перебирает их — у нас в зале за телевизором стояли коробки с игрушками. А однажды ночью она прибежала испуганная к нам, сказала, что кто-то сел ей на грудь, да сел так, что она не могла пошевелиться даже, и как только она хотела закричать, нечто закрыло ей рот лапой, и так продолжалось несколько секунд. В общем, потом мы несколько дней спали все вместе в одной комнате.

И вот с этим телевизором и стоящими за ним коробками есть ещё одна история, но связанная уже со мной. У нас постоянно отходил кабель от телевизора, пропадало изображение, и приходилось этот кабель каждый раз заново втыкать. Делать это было крайне неудобно, нужно было туда постоянно заглядывать, я про заднюю панель, искать вход для кабеля. Телевизор тогда ещё был широкий, не то что сейчас. Короче, всеми этими манипуляциями, как я полагаю, мы крайне беспокоили кого-то или чего-то. И вот в очередной раз я решила, что нужна изолента для фиксации кабеля, и пошла в коридор, там был встроенный шкаф со всеми инструментами. Взяла я все необходимое, разворачиваюсь и иду по направлению к залу, как слышу звук по типу барабанной дроби или быстрого топота/стука, как будто кто-то руками попеременно быстро стучит по поверхности. И тут я впадаю в некое измененное состояние, оглядываюсь, а по полу в виде тёмного пятна или облака что-то движется в мою сторону, проходит возле меня, касается плеча и на выход к входной двери. Не было страха, а был просто ступор. А потом, как по щелчку, я вернулась в реальность. Что это было или кто, остаётся только догадываться. Сколько лет прошло, но до сих пор помню это странное ощущение, словно весь мир и окружающее тебя остановилось и находится за гранью. Вот такая личная история встречи с необъяснимым.
Спасибо.


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:24
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 07:24 by SummertimeПросмотров: 241Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Телевизор кабель стук сонный паралич авторская история

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Комментарии

#1 написал: Black Bagira
Сегодня, 10:09
0
Группа: Посетители
Репутация: (1225|-2)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 713
как слышу звук по типу барабанной дроби или быстрого топота/стука, как будто кто-то руками попеременно быстро стучит по поверхности.

Слышала как то глубокой ночью точно такой же стук, как будто кто то очень громко стучит как бы костяшками пальцев по столешнице на кухне. От этого и проснулась. Лежала и прислушивалась, было страшно...
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#2 написал: Summertime
Сегодня, 18:59
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1
Цитата: Black Bagira
как слышу звук по типу барабанной дроби или быстрого топота/стука, как будто кто-то руками попеременно быстро стучит по поверхности.

Слышала как то глубокой ночью точно такой же стук, как будто кто то очень громко стучит как бы костяшками пальцев по столешнице на кухне. От этого и проснулась. Лежала и прислушивалась, было страшно...


Вот, и я была свидетельницей такого характерного стука... очень странное ощущение испытала в тот момент...
Зарегистрирован: 4.12.2024
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